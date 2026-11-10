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Με μια μικρή χρονική μετάθεση, το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να αποπλεύσει αύριο από το λιμάνι του Ηρακλείου, σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία. Προορισμός του είναι τα διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου θα δοκιμαστεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα της συνεννόησης μεταξύ της Γαλλίας και της τουρκικής κυβέρνησης, προκειμένου να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου.

Πριν φτάσει στην περιοχή των ερευνών, το πλοίο θα πραγματοποιήσει, μετά την αναχώρησή του από το Ηράκλειο, τη διαδικασία του λεγόμενου calibration test. Όπως αναφέρει το protothema.gr πρόκειται για τεχνικό έλεγχο, κατά τον οποίο θα γίνει βαθμονόμηση των αισθητήρων και των συστημάτων μέτρησης, με το πλοίο να κινείται εντός χωρικών υδάτων. Η συγκεκριμένη διαδικασία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου 24 ώρες, πριν το ερευνητικό σκάφος μεταβεί στο σημείο όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες.

Αν και η αρχική αιτιολόγηση της καθυστέρησης αφορούσε τις καιρικές συνθήκες, εκτιμάται ότι αυτή σχετίζεται και με τις διπλωματικές διεργασίες των τελευταίων ημερών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη βάση της γαλλικής πρότασης. Μέχρι στιγμής, η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως, με εξαίρεση τη δήλωση του Χακάν Φιντάν, η οποία κινήθηκε σε καθησυχαστικό τόνο, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει πλήρως τις προθέσεις της Άγκυρας.

Για την Αθήνα, η επανέναρξη των ερευνών αποτελεί ζήτημα με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Βασική επιδίωξη είναι να υπάρξουν σαφείς εγγυήσεις ότι η ενημέρωση που παρέχει η Γαλλία στην τουρκική πλευρά, με σκοπό να περιοριστούν οι αντιδράσεις της και να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών, δεν θα δημιουργήσει περιθώρια παρερμηνειών ή αμφισβητήσεων.

Ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη γίνει, καθώς η εταιρεία NEXANS υπέβαλε το σχετικό αίτημα αποκλειστικά προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι δύο χώρες προχώρησαν, στη συνέχεια, στην έκδοση των απαραίτητων NAVTEX, οι οποίες καλύπτουν τις έρευνες του πλοίου σε ολόκληρη τη διαδρομή του υποθαλάσσιου καλωδίου, από την Κρήτη έως την Κύπρο.

Χωρίς να υπάρχει πλήρης γνώση του περιεχομένου της γαλλικής ρηματικής διακοίνωσης προς την Άγκυρα, πληροφορίες επισημαίνουν δύο στοιχεία: ότι ρητά αναφέρεται πως η ενημέρωση αυτή δεν συνιστά αίτημα αδειοδότησης ερευνών και την αναφορά ότι η γαλλική στάση δεν αφορά ούτε προδικάζει ζητήματα αξιώσεων επί θαλάσσιων ζωνών. Αυτά τα στοιχεία, σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, διασφαλίζουν τις ελληνικές θέσεις, καθώς δεν επιτρέπουν τη νομική επίκληση της ρηματικής διακοίνωσης ως επιχειρήματος για τη νομιμοποίηση των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων ή την προβολή της γαλλικής ενημέρωσης ως αιτήματος αδειοδότησης.

Εξάλλου, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι τέτοιου είδους κείμενα, όπως η ρηματική διακοίνωση, δεν έχουν την ισχύ ούτε το περιεχόμενο για να γίνει επικληση τους για την επιβεβαίωση θαλάσσιων ζωνών ή κυριαρχικών δικαιωμάτων, ούτε φυσικά προδικάζουν μελλοντικές οριοθετήσεις, καθώς πρόκειται για πρακτικές ρυθμίσεις που αφορούν και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ωστόσο η Αθήνα παραμένει επιφυλακτική καθώς μέχρι την άφιξη του πλοίου στην επίμαχη περιοχή των διεθνών υδάτων, νοτιοανατολικά της Καρπάθου, κανείς δεν είναι βέβαιος ότι η Τουρκία δεν θα επιχειρήσει να εκμεταλλευθεί την ευκαιρία, εκβιαστικά, ζητώντας σαφέστερες διατυπώσεις σχετικά με τις απαιτήσεις της ή άλλα ανταλλάγματα από τη Γαλλία.

Πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, επιμένουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να αποφευχθεί η ένταση, με την Τουρκία να εκδίδει ενδεχομένως μια (παράνομη και παράτυπη) NAVTEX με τις συντεταγμένες που έχει ήδη συμπεριλάβει η ελληνική NAVTEX της Παρασκευής και κατόπιν να ισχυρίζεται ότι οι έρευνες πραγματοποιούνται με δική της εξουσιοδότηση και συναίνεση. Κίνηση η οποία, πάντως, όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, δεν δημιουργεί κανένα προηγούμενο ούτε νομιμοποιεί τις διεκδικήσεις της Άγκυρας και η οποία θα απαντηθεί με ελληνική ακυρωτική αντι NAVTEX.

Το διάστημα που μεσολαβεί, πάντως, από την έκδοση της NAVTEX μέχρι την έξοδο του πλοίου κρύβει κινδύνους, λόγω και της πίεσης που ασκείται στην τουρκική κυβέρνηση από τη μετάδοση στα τουρκικά ΜΜΕ της δημόσιας συζήτησης που διεξάγεται στην Ελλάδα καθώς πριν ακόμη ξεκινήσει το πλοίο, έχουν ήδη διατυπωθεί είτε θριαμβολογικά είτε καταστροφολογικά σενάρια και σχόλια. Κάτι που δυσκολεύει ιδιαίτερα όσους έχουν αναλάβει τους λεπτούς και ευαίσθητους αυτούς χειρισμούς.

Η Αθήνα δεν θέλει, επίσης, να υπάρξει άλλη καθυστέρηση, θεωρώντας ότι αυτή η εβδομάδα προσφέρει μια ευνοϊκή συγκυρία, καθώς στην Αττάλεια διεξάγεται η μεγάλη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP31), με την παρουσία πολλών ξένων ηγετών και εκπροσώπων κυβερνήσεων.