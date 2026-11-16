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Από ένα πολεοδομικό ζήτημα σε μια πολιτική εξίσωση που ζητά λύση από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξελίχθηκε η υπόθεση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης στα βόρεια προάστια.

Ο πρωθυπουργός επιχειρεί σήμερα να κλείσει ένα μέτωπο που άνοιξε με τις τοπικές κοινωνίες, προκαλώντας αναταράξεις ακόμη και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα ενδεχόμενα για την τύχη της επίμαχης μελέτης παραμένουν ανοιχτά, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής του σχεδιασμού.

Στις 13.00, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με τους έξι δημάρχους του Βόρειου Τομέα Αθηνών, οι οποίοι με κοινή επιστολή τους ζήτησαν την απόσυρση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης και την επανεξέτασή της από μηδενική βάση. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε συνολική αναθεώρηση του σχεδίου ή θα επιλέξει στοχευμένες αλλαγές, ώστε να αρθούν οι επιφυλάξεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πολιτικές προεκτάσεις

Η προσωπική εμπλοκή του πρωθυπουργού δεν είναι άσχετη με τη γεωγραφία των αντιδράσεων. Τα βόρεια προάστια αποτελούν μία από τις ισχυρότερες εκλογικές δεξαμενές της Νέας Δημοκρατίας, με υψηλά ποσοστά και ισχυρή παρουσία στον αυτοδιοικητικό χάρτη. Με τις εθνικές εκλογές να πλησιάζουν, η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο να επιδιώκει την αποκατάσταση των σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα όταν οι ενστάσεις προέρχονται και από πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στην κυβερνητική παράταξη.

Άλλωστε, η δυσαρέσκεια δεν περιορίστηκε στους δημάρχους. Βουλευτές της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα εξέφρασαν επιφυλάξεις, ενώ η Ζωή Ράπτη τάχθηκε δημόσια υπέρ της απόσυρσης της μελέτης. Η ανησυχία αφορά κυρίως το ενδεχόμενο πρόσθετης οικοδομικής επιβάρυνσης σε περιοχές όπου οι υποδομές, το κυκλοφοριακό και η προστασία του οικιστικού χαρακτήρα βρίσκονται ήδη ψηλά στην τοπική ατζέντα.

Οι διαβεβαιώσεις

Το έδαφος για τη σημερινή συνάντηση είχε επιχειρήσει να προετοιμάσει την περασμένη Πέμπτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Και μάλιστα από την Κηφισιά, παρουσία του δημάρχου Βασίλη Ξυπολυτά, ενός από τους έξι που συνυπογράφουν την επιστολή προς τον πρωθυπουργό.

«Είναι διακηρυγμένη βούληση της κυβέρνησης με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο», είχε ξεκαθαρίσει, προσθέτοντας ότι «όλη η συζήτηση περιορίζεται μόνο στα εσωτερικά όρια των Δήμων».

Ο κ. Χατζηδάκης είχε επίσης υπενθυμίσει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε διαβούλευση και πως «δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση», αφήνοντας ανοιχτό το περιθώριο αλλαγών με βάση τις παρατηρήσεις της Αυτοδιοίκησης.

Την ίδια διαβεβαίωση δίνει και αρμόδιος παράγοντας, επισημαίνοντας ότι ο σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των μελετών και «όλα είναι ανοιχτά». Όπως εξηγεί, οι απόψεις των δημάρχων, οι παρατηρήσεις και οι ενστάσεις τους θα ληφθούν υπόψη, πριν καταλήξει η κυβέρνηση στις τελικές αποφάσεις. Πρόκειται για μια επισήμανση που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της σημερινής σύσκεψης, καθώς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει περιθώριο αλλαγών στην επίμαχη μελέτη.

Ο ίδιος παράγοντας υπενθυμίζει ότι η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν αποτελεί νέο πολεοδομικό εργαλείο, αλλά έναν θεσμό που υπάρχει από το 1979. Εξηγεί ότι ο βασικός του σκοπός είναι η προστασία του πρασίνου, η αποτροπή της τσιμεντοποίησης και η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, προσθέτοντας ότι η ανάγκη αξιοποίησης του συγκεκριμένου εργαλείου έχει αναδειχθεί και μέσα από αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εδώ, ωστόσο, βρίσκεται και η ουσία της διαφωνίας. Η κυβερνητική δέσμευση αποκλείει τη μεταφορά συντελεστή μεταξύ διαφορετικών δήμων, όχι όμως και τη μεταφορά εντός των ορίων τους. Οι δήμαρχοι θεωρούν ότι ακόμη και αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να επιβαρύνει συγκεκριμένες γειτονιές, γι’ αυτό και επιμένουν στην ανάγκη συνολικής επανεξέτασης.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι δήμαρχοι Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολυτάς, Φιλοθέης–Ψυχικού Χαράλαμπος Μπονάτσος, Χαλανδρίου Σίμος Ρούσσος, Λυκόβρυσης–Πεύκης Μάριος Ψυχάλης, Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης και Παπάγου–Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος.

Η τελική επιλογή έχει σημασία και πέρα από τα βόρεια προάστια, καθώς η κυβέρνηση προχωρά παράλληλα στην κατάρτιση Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων για 600 δημοτικές ενότητες σε ολόκληρη τη χώρα. Το ζητούμενο για το Μαξίμου είναι να βρεθεί μια λύση που θα αντιμετωπίζει τις τοπικές ενστάσεις, χωρίς να ανακόπτει τη συνολική προσπάθεια πολεοδομικού σχεδιασμού.