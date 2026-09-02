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Στις οκτώ απόψε το βράδυ ανοίγει τα χαρτιά του ως προς το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας «μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση εξουσίας» με σαφές δημοσιονομικό αποτύπωμα για πρώτη φορά από την ίδρυση του κόμματός του την περασμένη Άνοιξη, στο Θησείο.

Έχοντας επιλέξει ως κεντρικό σύνθημα της πολιτικής επανόδου του το «παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα», ο κ. Τσίπρας θα εστιάσει σε αυτό το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης, που αναμένεται να εξαγγείλει στην Θεσσαλονίκη, στα συμφραζόμενα της 90ης ΔΕΘ. Στις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛ.Α.Σ περιλαμβάνονται αφενός το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και αφετέρου η Πατριωτική Εισφορά για Δίκαιη ανάπτυξη και δίκαιη κατανομή του πλούτου.

Μέτρα 7,39 δισ.

Την ίδια ώρα, πηγές από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού κάνουν λόγο για πλήρως κοστολογημένα μέτρα 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ στην τετραετία, με εξασφαλισμένους πόρους και χωρίς να περιλαμβάνεται η Πατριωτική Εισφορά που θα αυξήσει περαιτέρω τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Ταυτόχρονα, η Αμαλίας ξεκαθάρισε πως δεν θα δοθεί καμία υπόσχεση, αν δεν υπάρξει ορατός διάδρομος κοστολόγησης, ούτε θα εγκριθεί κάποια δαπάνη χωρίς αποτέλεσμα.

Στον αντίποδα, ο πρώην πρωθυπουργός ανηφορίζει αύριο για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη Θεσσαλονίκη, ποντάροντας στη δημοσιονομική αξιοπιστία, αλλά και στη σταθερή προστασία στους πιο αδύναμους. Υπό αυτό το πρίσμα, καμία μόνιμη παροχή δεν θα εγκριθεί χωρίς μόνιμη πηγή χρηματοδότησης και καμία μόνιμη δαπάνη με έκτακτο έσοδο, ξορκίζοντας το πολυδάπανο «Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης».

Σχέδιο της επόμενης δεκαετίας

Άλλωστε, αυτό συνιστά ένα μόνο αντιπροσωπευτικό μέρος από το συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, που θα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη στην σημερινή ομιλία του, στο ξενοδοχείο Porto Palace.

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