Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία μίλησε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος της Χαριλάου Τρικούπη, Κώστας Τσουκαλάς λέγοντας «το ΠΑΣΟΚ θα συμμετέχει σε κυβέρνηση συνεργασίας, μόνο αν είναι πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον Νίκο Ανδρουλάκη».

«Κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει πει δημόσια για συνεργασία. Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι θα πιέσει τον χώρο του κέντρου. Ο κόσμος του κέντρου θέλει πιο πολύ από όλους να φύγει ο Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι δεν υπάρχει ασφάλεια. Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να επαναφέρει το σενάριο του δικομματισμού. Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει θέσεις, έχει ίδιες. Άλλα κόμματα προσπαθούν» πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς στα Παραπολιτικά FM.

Αφού στη συνέχεια είπε «ο πρωθυπουργός σκηνοθετεί. “Κυριάκος κερνάει, Αλέξης πίνει”», ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «ο Μητσοτάκης ξέρει ότι μόνο τον Τσίπρα μπορεί να κερδίσει εύκολα, η ΕΛ.Α.Σ. ξέρει ότι την ενδιαφέρει να βγει δεύτερη. Εμείς δε θέλουμε μια κοκορομαχία στη λάσπη».

Κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ «είμαστε το μόνο κόμμα, που είναι σε μια διαρκή κίνηση προς τα πάνω. Το ΠΑΣΟΚ κάνει μεγάλο αγώνα, υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η ανάγκη να μπει σε μια τροχιά εκλογικής νίκης. Πρέπει να φύγει τώρα ο Μητσοτάκης. Να αποφύγουμε την αύξηση των ανισοτήτων. Η εκλογική μάχη δε θα κριθεί στη λάσπη, αλλά στα κοινωνικά ζητήματα».

Αναφερόμενος, επίσης, στις έρευνες για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, ο κ. Τσουκαλάς είπε «το έργο πρέπει να προχωρήσει κι εμείς πιέσαμε πολύ. Ο Ανδρουλάκης έλεγε “δώστε μας χρονολόγιο”. Είχαμε στηρίξει τον μηχανισμό της χώρας και τις αμυντικές δυνάμεις. Αν είναι να χρειαζόμαστε εγγυήτριες δυνάμεις, δεν έχει νόημα. Όταν έχεις αμυντική αυτάρκεια, ασκείς κυριαρχικά δικαιώματα. Μένω στη δήλωση Στυλιανίδη, ότι “η επίσημη ενημέρωση είναι NAVTEX. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται”. Γιατί χρειαζόταν η ανακοίνωση της Γαλλίας; Δημιουργεί ένα προηγούμενο, που μπορεί να χρησιμοποιεί η Τουρκία».

Ερωτηθείς, τέλος, για την παραίτηση Τσαβδαρίδη, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ την χαρακτήρισε «αναμενόμενη» λέγοντας «δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις και δεν είπε την αλήθεια ότι είχε ζητήσει την μοριοδότηση, άρα δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει. Το παιδί δεν φταίει σε κάτι, είναι όμως ένα δείγμα μιας αναξιοκρατικής αντίληψης, που έχει η κυβέρνηση».