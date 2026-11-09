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Η απόκτηση μιας ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της νεότερης γενιάς, σε μια εποχή που οι τιμές των ακινήτων στα αστικά κέντρα καλπάζουν. Ωστόσο, η πραγματική πρόκληση δεν σταματά στην υπογραφή των συμβολαίων αλλά ξεκινά αμέσως μετά, την ώρα που μπαίνουν τα πρώτα συνεργεία για την ανακαίνιση.

Αυτό το εγχείρημα ζει από πρώτο χέρι η Ιρένε Βίλα, μια 20χρονη ψυχολόγος από τη Βαλένθια της Ισπανίας. Η νεαρή κοπέλα αποφάσισε να αναστηλώσει μια εγκαταλελειμμένη κατοικία στο χωριό της εκλιπούσας γιαγιάς της, καταγράφοντας κάθε στάδιο της επίπονης αλλά δημιουργικής αυτής διαδρομής στο Instagram.

Η Στρατηγική της Αγοράς: Πώς Έκλεισε το Deal στα 9.000 Ευρώ

Τον Αύγουστο του 2025, η Ιρένε απέκτησε ένα διώροφο σπίτι με αυλή, το οποίο παρέμενε ερμητικά κλειστό για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Δεν επρόκειτο για το πατρικό της οικογένειάς της, αλλά για ένα γειτονικό ακίνητο στο ίδιο χωριό —έναν τόπο συναισθηματικά φορτισμένο, όπου η ίδια και τα αδέλφια της περνούσαν τα καλοκαίρια τους και με τον οποίο η γιαγιά της, Τέρε, διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες προσπαθούσαν επί χρόνια να το διαθέσουν στην αγορά, απορρίπτοντας διάφορες χαμηλές προσφορές.

«Το σπίτι χρειαζόταν σοβαρή δομική ανακαίνιση και αυτό ακριβώς ήταν που με βοήθησε να διαπραγματευτώ την τελική τιμή», δήλωσε η 20χρονη στην εφημερίδα La Vanguardia.

Εκμεταλλευόμενη την παρουσία ενός άλλου διαθέσιμου ακινήτου στην περιοχή —σε παρόμοια τιμή αλλά σε πολύ καλύτερη κατάσταση— χρησιμοποίησε τη σύγκριση ως διαπραγματευτικό όπλο. Ξεκίνησε την προσφορά της από τα 5.000 ευρώ και τελικά έκλεισε τη συμφωνία στα 9.000 ευρώ, ποσό που κατέβαλε εξ ολοκλήρου από τις οικονομίες της, αποφεύγοντας την τραπεζική εξάρτηση και τη λήψη στεγαστικού δανείου.

Η εξαιρετικά χαμηλή τιμή αντικατοπτρίζει τη σκληρή πραγματικότητα που επικρατεί στις περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου που πλήττονται από τη δημογραφική συρρίκνωση. Στα ορεινά χωριά με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, η ζήτηση για στέγαση είναι σχεδόν μηδενική, με αποτέλεσμα τα παλαιά κτίσματα να χάνουν την εμπορική τους αξία. Καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση της Ιρένε ήταν η δυνατότητα τηλεργασίας, καθώς η ύπαρξη δικτύου οπτικής ίνας στο χωριό κατέστησε το εγχείρημα απόλυτα εφικτό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Irene Vila ✨ (@irenevilaurra)

Όταν η Στέγη Κοστίζει Περισσότερο από το Ίδιο το Σπίτι

Η πρώτη και πλέον επείγουσα παρέμβαση που απαιτήθηκε ήταν η ολική αντικατάσταση της οροφής. Κατασκευασμένη από παραδοσιακά καλάμια και κεραμίδια, η παλιά στέγη έφερε εκτεταμένες ρωγμές, με τη βροχή και την υγρασία να απειλούν άμεσα τη στατικότητα ολόκληρου του κτιρίου.

Το κόστος της επισκευής της άγγιξε τα 12.000 ευρώ —δηλαδή περίπου 3.000 ευρώ περισσότερα από το ποσό αγοράς του ίδιου του ακινήτου.

Οι παράγοντες που εκτόξευσαν το προϋπολογισμό της οροφής:

Πλήρης αποξήλωση: Απομάκρυνση των φθαρμένων υλικών και καθαρισμός των παλαιών μπαζών.

Νέος σκελετός: Τοποθέτηση σύγχρονων δοκών, τοποθέτηση θερμομόνωσης και υγρομόνωσης.

Ανθεκτικότητα στο υψόμετρο: Ειδικές προδιαγραφές για την αντιμετώπιση των παγετών και των χιονοπτώσεων του χειμώνα.

Ειδικός εξοπλισμός: Σκαλωσές, μέτρα ασφαλείας για εργασίες σε ύψος και μεταφορά βαρέων υλικών σε δυσπρόσιτο ορεινό οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στην περιφέρεια επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση. Στους γύρω δήμους οι διαθέσιμοι τεχνίτες είναι ελάχιστοι, οι λίστες αναμονής μεγάλες, ενώ πολλοί επαγγελματίες αρνούνται νέες αναθέσεις λόγω φόρτου εργασίας. Έτσι, η Ιρένε υποχρεώθηκε να προσαρμόσει τα χρονοδιαγράμματά της αποκλειστικά στη διαθεσιμότητα των συνεργείων.

Το Χρονικό της Αναγέννησης και το Ψηφιακό Ημερολόγιο

Το πρώτο βήμα της 20χρονης ήταν ο ενδελεχής καθαρισμός. Απομάκρυνε συσσωρευμένα φύλλα, σκόνη και συντρίμμια δεκαετιών, αποκτώντας μια καθαρή εικόνα των χώρων ώστε να αποφασίσει ποια αρχιτεκτονικά στοιχεία μπορούσαν να διατηρηθούν.

Έκτοτε, η διαδικασία εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: οι εξειδικευμένοι τεχνίτες αναλαμβάνουν τις βαριές δομικές εργασίες, ενώ η ίδια —με τη συνδρομή συγγενών και φίλων— αναλαμβάνει το προσωπικό μεράκι: τρίβει τοίχους, βάφει τις εσωτερικές σκάλες και διαμορφώνει τον κήπο της αυλής.

Μέχρι στιγμής, το σπίτι διαθέτει νέα, ασφαλή στέγη και καινούργια κλίμακα στο ισόγειο. Στα άμεσα σχέδια περιλαμβάνονται η πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, η αντικατάσταση της κεντρικής εξώπορτας και η αλλαγή των φθαρμένων παραθύρων του επάνω ορόφου.

Ο λογαριασμός της στο Instagram λειτουργεί ως ένα ζωντανό ψηφιακό ημερολόγιο. Μέσα από καθημερινά βίντεο, η Ιρένε μοιράζεται την πρόοδο αλλά και τις αναποδιές του εγχειρήματος —όπως τους ισχυρούς ανέμους που πρόσφατα μετακίνησαν ορισμένα από τα ολοκαίνουργια κεραμίδια— αποδεικνύοντας ότι η επιστροφή στην περιφέρεια απαιτεί υπομονή, επιμονή και αληθινό πάθος.