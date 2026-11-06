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Η Casio συνεχίζει να πειραματίζεται με τη μικρογραφία και τη νοσταλγία, παρουσιάζοντας τον διάδοχο του πρώτου της ρολογιού σε μορφή δαχτυλιδιού. Εμπνευσμένο απευθείας από το εμβληματικό Casio A168 του 1995 —ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ψηφιακά ρολόγια στην ιστορία της εταιρείας— το νέο CRW-002 ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο, προσφέροντας αυθεντική ρετρό αισθητική σε μέγεθος κοσμήματος.

Μικροσκοπική Μηχανική από Μέταλλο

Παρά το ελάχιστο μέγεθός του, το CRW-002 δεν κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα κατασκευής. Διαθέτει μεταλλικό περίβλημα, μπρασελέ κατασκευασμένο με τη μέθοδο της χύτευσης με έγχυση και ανθεκτικό ορυκτό κρύσταλλο στην πρόσοψη.

Κάτω από το κρύσταλλο φιλοξενείται μια ψηφιακή οθόνη LCD επτά τμημάτων που προβάλλει ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, ενώ στο πλάι του πλαισίου ενσωματώνονται τρία πλήρως λειτουργικά κουμπιά, ακριβώς όπως σε ένα κλασικό ρολόι χειρός.

Όλες οι Κλασικές Λειτουργίες — Χωρίς Smart «Θόρυβο»

Στην ουσία πρόκειται για ένα πλήρως λειτουργικό ψηφιακό ρολόι σε μικρογραφία. Το CRW-002 προσφέρει:

Εναλλαγή μεταξύ μορφής 12 και 24 ωρών

Χρονόμετρο ακρίβειας εκατοστού του δευτερολέπτου

Αυτόματο ημερολόγιο

Βασική αντοχή στο νερό

Φωτισμό LED, με δυνατότητα ρύθμισης για καθημερινή ή ωριαία ειδοποίηση

Όσοι αναζητούν λειτουργίες παρακολούθησης υγείας θα πρέπει να κοιτάξουν αλλού. Καθώς αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του CRW-001 και όχι της σειράς υγείας CRW-H001, το μοντέλο δεν ενσωματώνει αισθητήρες καρδιακών παλμών ή μέτρησης βημάτων, εστιάζοντας αμιγώς στη μόδα και την ωρολογοποιία.

Εφαρμογή, Τιμή και Διαθεσιμότητα

Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα του μεγέθους, η Casio διαθέτει το δαχτυλίδι σε ένα βασικό μέγεθος (US 10,5), περιλαμβάνοντας στη συσκευασία δύο ειδικούς προσαρμογείς (19 mm και 18 mm) ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή εφαρμογή και σε πιο λεπτά δάχτυλα.

Το CRW-002 θα είναι διαθέσιμο τον Νοέμβριο απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της Casio σε δύο χρωματικές εκδόσεις: