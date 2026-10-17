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Ένα σπάνιο ροζ διαμάντι εννέα καρατίων, που κλάπηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα, επιστρέφει για πρώτη φορά στη δημόσια θέα στη Γαλλία, σχεδόν 100 χρόνια μετά την τελευταία του έκθεση στο κοινό.

Το διαμάντι, γνωστό ως «Grand Condé», έχει σχήμα αχλαδιού και εκλάπη τον Οκτώβριο του 1926 κατά τη διάρκεια νυχτερινής επιδρομής στο Château de Chantilly. Οι δράστες κατάφεραν να το κρύψουν μέσα σε ένα μήλο που είχαν αδειάσει εσωτερικά.

Η πολύτιμη πέτρα, ένα από τα ελάχιστα βασιλικά κοσμήματα που διασώθηκαν από τη Γαλλική Επανάσταση, εντοπίστηκε λίγες εβδομάδες αργότερα με έναν μάλλον απρόβλεπτο τρόπο.

Μια πεινασμένη υπηρέτρια στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι κλέφτες δάγκωσε το μήλο και έτσι αποκαλύφθηκε το κρυμμένο διαμάντι.

Το Grand Condé θα εκτίθεται και πάλι στο κοινό στο Μουσείο Condé, στο Château de Chantilly, έως τις 3 Ιανουαρίου.

Η απίστευτη ιστορία του μήλου

Ο διευθυντής του μουσείου, Ματιέ Ντελντίκ, αναγνωρίζει ότι η ιστορία με το μήλο μοιάζει σχεδόν απίστευτη. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, το περιστατικό είχε ευρεία δημοσιότητα στον Τύπο της εποχής.

Η νέα έκθεση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα βρίσκονται ξανά αντιμέτωπα με αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια των συλλογών τους.

Ο Ντελντίκ έχει ήδη δεχθεί ερωτήσεις για το εάν η έκθεση ενός τόσο πολύτιμου κοσμήματος μπορεί να θεωρηθεί ριψοκίνδυνη, ιδιαίτερα μετά τη σειρά θεαματικών κλοπών από ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύματα τους τελευταίους 12 μήνες, μεταξύ των οποίων και η ληστεία κοσμημάτων από το Λούβρο στο Παρίσι.

Ο ίδιος δεν αποκάλυψε το ποσό για το οποίο είναι ασφαλισμένο το διαμάντι. Επισήμανε, ωστόσο, ότι έχει προηγηθεί εκτεταμένη επιστημονική μελέτη των χαρακτηριστικών του, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται με μοναδικό τρόπο.

Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης, μαζί με ανέκδοτο αρχειακό υλικό για την ιστορία και την κλοπή του πολύτιμου λίθου, αποτελούν μέρος της έκθεσης.

Ένα εξαιρετικά σπάνιο ροζ διαμάντι

Τα φυσικά ροζ διαμάντια συγκαταλέγονται στους σπανιότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο και συχνά πωλούνται για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια.

Το υψηλότερο ποσό που έχει καταβληθεί ποτέ σε δημοπρασία για ροζ διαμάντι ανέρχεται σε 71,2 εκατ. δολάρια, ποσό που καταγράφηκε το 2017.

Η ακριβής προέλευση του Grand Condé, πάντως, παραμένει άγνωστη.

Η πρώτη γνωστή αναφορά σε αυτό εντοπίζεται το 1740, σε απογραφή της περιουσίας του Λουί Ανρί ντε Μπουρμπόν, πρίγκιπα του Κοντέ, η οποία συντάχθηκε μετά τον θάνατό του.

Στη συνέχεια το διαμάντι πέρασε στη συλλογή της βασίλισσας Μαρί-Αμελί της Βουρβόνων-Σικελίας, συζύγου του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου-Φιλίππου Α΄. Αργότερα περιήλθε στην κατοχή του γιου της, πρίγκιπα Ανρί της Ορλεάνης, δούκα του Ομάλ.

Ο δούκας του Ομάλ κληροδότησε το διαμάντι στο Ινστιτούτο της Γαλλίας, το οποίο είναι σήμερα ιδιοκτήτης του Château de Chantilly.

Το κάστρο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Παρισιού και φιλοξενεί χιλιάδες έργα τέχνης και χειρόγραφα, τα οποία αποτελούν μέρος της συλλογής του Μουσείου Condé.

Έτσι, σχεδόν έναν αιώνα μετά την κλοπή του, το Grand Condé επιστρέφει στο κοινό, κουβαλώντας μαζί του όχι μόνο την αξία ενός εξαιρετικά σπάνιου διαμαντιού, αλλά και μια από τις πιο παράξενες ιστορίες κλοπής και ανεύρεσης πολύτιμου λίθου.