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Μισθός έως 2.500 ευρώ τον μήνα, δωρεάν διαμονή και διατροφή, αλλά χωρίς τρεχούμενο νερό, με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και περισσότερους από 1.000 πιγκουίνους για γείτονες. Αυτές είναι οι ιδιαίτερες συνθήκες μιας από τις πιο ασυνήθιστες επαγγελματικές ευκαιρίες στον κόσμο, σε μια απομονωμένη περιοχή της Ανταρκτικής, όπου η καθημερινότητα απέχει πολύ από όσα γνωρίζουν οι περισσότεροι εργαζόμενοι.

Το βρετανικό ίδρυμα UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) αναζήτησε εθελοντές για αποστολή διάρκειας περίπου πέντε έως έξι μηνών, με αντικείμενο τη συντήρηση ιστορικών εγκαταστάσεων, την εξυπηρέτηση επισκεπτών και την παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η μηνιαία αμοιβή κυμαίνεται, σύμφωνα με τους όρους της αποστολής, μεταξύ 1.700 και 2.500 ευρώ, ενώ καλύπτονται η διαμονή, η διατροφή και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερα απαιτητικών καιρικών συνθηκών.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η συγκεκριμένη εμπειρία προσφέρει τη δυνατότητα διαμονής σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του πλανήτη, με περιορισμένες ανέσεις αλλά μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Ένα μικροσκοπικό νησί με περισσότερους από 1.000 πιγκουίνους

Η αποστολή θα εγκατασταθεί στο νησί Goudier, μια μικρή έκταση γης που έχει περίπου το μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Εκεί βρίσκεται το Port Lockroy, μια ιστορική εγκατάσταση ηλικίας άνω των 80 ετών, η οποία φιλοξενεί το νοτιότερο ταχυδρομείο στον κόσμο.

Η επικεφαλής της ομάδας, Κάρολ ΜακΚάλοου (Carole McCullough), είναι βετεράνος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και κατάγεται από την κομητεία Ντάουν της Βόρειας Ιρλανδίας.

Η ίδια περιέγραψε με ενθουσιασμό την προοπτική να ζήσει σε ένα περιβάλλον όπου η ανθρώπινη παρουσία είναι εξαιρετικά περιορισμένη και η άγρια ζωή κυριαρχεί.

«Απλώς θα ανοίγω την πόρτα και θα αντικρίζω αυτό το πανέμορφο τοπίο. Οι γείτονές μας θα είναι μια τεράστια αποικία πιγκουίνων, κάτι που θα είναι φανταστικό», δήλωσε.

Η ΜακΚάλοου αποφάσισε να διεκδικήσει τη θέση όταν πληροφορήθηκε την αποστολή από τις ειδήσεις. Όσο αναζητούσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα, τόσο ενισχυόταν η πεποίθησή της ότι επρόκειτο για μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία.

Εργασίες αποκατάστασης σε ιστορικές εγκαταστάσεις

Βασικό αντικείμενο της οκταμελούς ομάδας θα είναι η συντήρηση και επισκευή του Port Lockroy, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της παλαιότητάς του αλλά και των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.

Οι αυξημένες βροχοπτώσεις, η μεγαλύτερη ροή νερού και η συσσώρευση χιονιού προκαλούν πρόσθετες επιβαρύνσεις στην κατασκευή, καθιστώντας απαραίτητες τις τεχνικές παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει την τοποθέτηση έως έξι δοκών στη στέγη, καθώς και περίπου 30 μεταλλικών και ξύλινων υποστηριγμάτων στο δάπεδο.

Στόχος των εργασιών είναι να ενισχυθεί η αντοχή του κτιρίου απέναντι στα αυξημένα φορτία χιονιού και στις έντονες βροχοπτώσεις.

Η αποστολή αποτελεί το δεύτερο έτος ενός τριετούς προγράμματος του UKAHT για τη διάσωση της ιστορικής βάσης.

Η αναχώρηση των οκτώ μελών έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Οκτωβρίου, με τις εργασίες να πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον όπου οι καιρικές συνθήκες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Ταχυδρομείο, μουσείο και παρακολούθηση πιγκουίνων

Οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων δεν θα περιορίζονται στις επισκευές και στη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η ομάδα θα αναλάβει επίσης τη λειτουργία του ταχυδρομείου, του μουσείου και του καταστήματος αναμνηστικών του Port Lockroy.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες που φτάνουν στην περιοχή με κρουαζιερόπλοια και επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία της βρετανικής παρουσίας στην Ανταρκτική.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθούν μια αποικία με περισσότερους από 1.000 πιγκουίνους Γκεντού, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τα ζώα και τις συνθήκες του περιβάλλοντός τους.

Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με την ανάγκη συστηματικής παρατήρησης της άγριας ζωής και των αλλαγών που καταγράφονται στην περιοχή.

Έτσι, η αποστολή συνδυάζει πρακτικές εργασίες, εξυπηρέτηση επισκεπτών και περιβαλλοντική παρακολούθηση, σε μια καθημερινότητα με πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες.

Χωρίς τρεχούμενο νερό και με σχεδόν αδιάκοπο φως

Παρά την ελκυστική αμοιβή και τη μοναδικότητα της εμπειρίας, οι συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα απαιτητικές.

Τα μέλη της αποστολής θα μοιράζονται κοινό κοιτώνα, χωρίς πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό και χωρίς καζανάκια στις τουαλέτες.

Θα πρέπει επίσης να προσαρμοστούν σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και σε περιόδους σχεδόν συνεχούς φυσικού φωτισμού, χαρακτηριστικό του ανταρκτικού καλοκαιριού.

Οι δυνατότητες ψυχαγωγίας είναι περιορισμένες, με τις σοκολάτες, τις στιγμιαίες σούπες και τα μικρά σετ ακουαρέλας να αποτελούν ορισμένες από τις απλές απολαύσεις της καθημερινότητας.

Η ΜακΚάλοου αποκάλυψε ότι έχει ήδη φροντίσει να στείλει σοκολάτες, καθώς κατά τη διάρκεια της παραμονής της θα γιορτάσει τόσο τα γενέθλιά της όσο και τα Χριστούγεννα.

Μαζί της θα έχει και ορισμένα δώρα, επιχειρώντας να διατηρήσει στοιχεία της συνηθισμένης εορταστικής ατμόσφαιρας ακόμη και σε έναν τόσο απομονωμένο προορισμό.

Πριν από την αναχώρηση, τα οκτώ μέλη θα ολοκληρώσουν ειδική προετοιμασία που περιλαμβάνει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, μαθήματα επιβίωσης στη θάλασσα και ενημέρωση για τη βιολογία των πιγκουίνων.

Η ιστορική σημασία της αποστολής

Το Port Lockroy, γνωστό και ως Βάση Α, ιδρύθηκε το 1944, στο πλαίσιο μυστικής πολεμικής αποστολής που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της βρετανικής παρουσίας στην Ανταρκτική.

Σήμερα αποτελεί προστατευόμενο ιστορικό χώρο και διατηρεί τη μνήμη της πρώτης μόνιμης βρετανικής επιστημονικής βάσης στην ήπειρο.

Η ομάδα θα επισκεφθεί επίσης το Wordie House, μια ακόμη ιστορική εγκατάσταση που συνδέεται με τη μακροχρόνια παρακολούθηση των κλιματικών συνθηκών.

Εκεί διατηρείται η μοναδική συνεχής καταγραφή του κλίματος της περιοχής από τη δεκαετία του 1940, με τα δεδομένα να εξακολουθούν να αξιοποιούνται για τη μελέτη των περιβαλλοντικών μεταβολών.

Η διάσωση αυτών των εγκαταστάσεων αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδυάζει την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς με τη διατήρηση πολύτιμων πληροφοριών για το περιβάλλον.

Όπως επισήμανε η ΜακΚάλοου, η αποστολή δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συμβάλουν στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, ώστε η ιστορία και η επιστημονική σημασία της περιοχής να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές.

Πρόκειται, επομένως, για μια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης επαγγελματικής απασχόλησης: έξι μήνες στην Ανταρκτική, με αμοιβή, απαιτητικές συνθήκες διαβίωσης και καθημερινή επαφή με ένα από τα πιο ιδιαίτερα οικοσυστήματα του πλανήτη.