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Νέα τροπή στις έρευνες για τον εντοπισμό της θρυλικής Κιβωτού του Νώε επιχειρεί να δώσει η ανακάλυψη απανθρακωμένων κομματιών ξύλου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της ανατολικής Τουρκίας, κοντά στο όρος Αραράτ. Ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι τα δείγματα ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την προέλευση ενός μυστηριώδους γεωλογικού σχηματισμού που, λόγω του σχήματός του, έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με το βιβλικό πλοίο.

Τα ευρήματα εντοπίστηκαν στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ (Durupinar), περίπου 30 χιλιόμετρα νότια του όρους Αραράτ και σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν.

Η ερευνητική ομάδα Noah’s Ark Scans ανακοίνωσε ότι τα ξύλινα τμήματα έχουν σταλεί σε εργαστήριο, όπου θα εξεταστούν με τη μέθοδο χρονολόγησης του ραδιενεργού άνθρακα (Carbon-14), προκειμένου να προσδιοριστεί η ηλικία τους.

Παρά τον ενθουσιασμό των ερευνητών, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επιστημονικά επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για υπολείμματα της Κιβωτού του Νώε. Αντίθετα, αρκετοί ειδικοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο σχηματισμός δημιουργήθηκε αποκλειστικά από φυσικές γεωλογικές διεργασίες.

Ο μυστηριώδης σχηματισμός των 157 μέτρων

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε μια γεωλογική δομή μήκους περίπου 157 μέτρων, το περίγραμμα της οποίας θυμίζει έντονα το σχήμα ενός μεγάλου πλοίου.

Ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ έγινε γνωστός το 1959, όταν εντοπίστηκε σε στρατιωτικές αεροφωτογραφίες. Έκτοτε έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών, αρχαιολόγων και ανθρώπων που αναζητούν στοιχεία για την ιστορική βάση της βιβλικής αφήγησης.

Η ασυνήθιστη μορφή του, σε συνδυασμό με την εγγύτητά του στο όρος Αραράτ, το οποίο συνδέεται παραδοσιακά με την ιστορία της Κιβωτού, έχει τροφοδοτήσει πλήθος θεωριών για την πραγματική του προέλευση.

Ωστόσο, η ομοιότητά του με σκάφος δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι πρόκειται για ανθρώπινη κατασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες του skynewsarabia.

Τα απανθρακωμένα ξύλα και η έρευνα σε βάθος εννέα μέτρων

Η τελευταία ανακοίνωση της ομάδας Noah’s Ark Scans αφορά στον εντοπισμό ξύλινων δειγμάτων με ίχνη απανθράκωσης, τα οποία οι ερευνητές θεωρούν ότι ενδέχεται να προσφέρουν νέα στοιχεία για τη φύση του σχηματισμού.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, ορισμένα από τα κομμάτια βρέθηκαν περίπου εννέα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Η ομάδα εκτιμά ότι, εφόσον επιβεβαιωθεί η προέλευση και η ηλικία των δειγμάτων, τα ευρήματα θα μπορούσαν να ενισχύσουν την υπόθεση ότι στην περιοχή υπάρχουν κατάλοιπα παλαιότερης ανθρώπινης δραστηριότητας.

Προς το παρόν, πάντως, η σημασία τους παραμένει αδιευκρίνιστη.

Την έρευνα συντονίζει ο Τζενκέρ Ατίλα, αρχαιολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Cumhuriyet στη Σεβάστεια της Τουρκίας.

Οι επιστήμονες αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα μπορούσαν να προσδιορίσουν πότε σχηματίστηκε το οργανικό υλικό που περιέχεται στα δείγματα.

Ακόμη και εάν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για αρχαίο ξύλο, θα χρειαστούν πρόσθετες έρευνες για να διαπιστωθεί εάν συνδέεται με κάποια ανθρώπινη κατασκευή και, πολύ περισσότερο, με τη βιβλική Κιβωτό.

Γιατί οι γεωλόγοι αμφισβητούν τη θεωρία

Παρά τους νέους ισχυρισμούς, η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε συμπέρασμα που να συνδέει τον σχηματισμό Ντουρουπινάρ με την Κιβωτό του Νώε.

Αρκετοί γεωλόγοι και αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για φυσικό σχηματισμό πετρωμάτων και εδαφών, ο οποίος απέκτησε τη χαρακτηριστική μορφή του εξαιτίας τεκτονικών κινήσεων και άλλων γεωλογικών διεργασιών.

Σύμφωνα με αυτή την ερμηνεία, το περίγραμμα που παραπέμπει σε πλοίο είναι αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών και όχι ένδειξη ύπαρξης ενός αρχαίου σκάφους.

Οι επικριτές της θεωρίας επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη ξύλινων τμημάτων, ακόμη και εάν αποδειχθεί ότι είναι ιδιαίτερα παλιά, δεν αρκεί για να τεκμηριώσει την ύπαρξη της Κιβωτού στη συγκεκριμένη τοποθεσία.

Τονίζουν, επίσης, ότι είναι απαραίτητο τα ευρήματα να παρουσιαστούν αναλυτικά σε επιστημονικά περιοδικά και να υποβληθούν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση, ώστε να εξακριβωθούν η προέλευση, η ηλικία και η πραγματική τους σημασία.

Έως τότε, ο σχηματισμός Ντουρουπινάρ εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία που έχουν συνδεθεί με την αναζήτηση της Κιβωτού του Νώε, χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι κρύβει τα κατάλοιπα του βιβλικού πλοίου.