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Το περίφημο πρόγραμμα αγοράς κατοικίας έναντι ενός συμβολικού ευρώ έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να προσελκύσει διεθνές ενδιαφέρον σε χωριά της Σικελίας, της Σαρδηνίας, της Απουλίας και του Πιεμόντε. Ωστόσο, εκείνη η επιλογή έκρυβε μια σημαντική οικονομική δέσμευση: οι νέοι ιδιοκτήτες έπρεπε να αναλάβουν εξ ολοκλήρου το υψηλό κόστος ανακαίνισης των ερειπωμένων κτιρίων.

Τώρα, μια νέα πρωτοβουλία στη Νότια Ιταλία ανατρέπει τα δεδομένα. Ο πρόεδρος της Περιφέρειας Καλαβρίας, Ρομπέρτο Οκιούτο, ανέλαβε προσωπικά τον ρόλο του «μεσίτη» απευθύνοντας μια ανοιχτή πρόσκληση μέσω των κοινωνικών δικτύων: «Ελάτε να ζήσετε στην Καλαβρία με μηδενικό κόστος».

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Ripopola Calabria» στοχεύει στην αντιμετώπιση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης των μικρών οικισμών μέσω της προσέλκυσης νέων μόνιμων κατοίκων. Μέσω της επίσημης πλατφόρμας ripopola.regione.calabria.it, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη να περιηγηθούν στις πρώτες 50 διαθέσιμες κατοικίες. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Οκιούτο, η Περιφέρεια θα ανακαινίσει τα σπίτια με δικά της έξοδα και οι δικαιούχοι δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ, αποκτώντας το δικαίωμα δωρεάν διαμονής για 10 χρόνια.

Πώς Λειτουργεί η Δωρεάν Παραχώρηση και Ποιοι Προηγούνται

Οι κατοικίες παραχωρούνται μέσω σύμβασης δωρεάν χρησιδανείου διάρκειας μιας δεκαετίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους δεν κατοικούν σήμερα στην Καλαβρία και δεσμεύονται να μεταφέρουν εκεί τη μόνιμη κατοικία τους.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και αξιολόγησης μέσω δημόσιου πίνακα κατάταξης. Το σύστημα προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση για συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, δίνοντας προτεραιότητα σε απόδημους Καλαβρέζους που επιθυμούν να επαναπατριστούν, οικογένειες με παιδιά, νεαρά ζευγάρια, εργαζόμενους εξ αποστάσεως (digital nomads) και ελεύθερους επαγγελματίες.

Για την πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων, η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει γενναία χρηματοδότηση που φτάνει έως και τις 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τις 280.000 ευρώ για κάθε ακίνητο.

Ο Χάρτης των 26 Δήμων

Ο πρώτος κατάλογος περιλαμβάνει 50 δημόσια ακίνητα κατανεμημένα σε 26 δήμους και στις πέντε επαρχίες της Καλαβρίας. Στην επαρχία του Καταντζάρο ξεχωρίζουν οι δήμοι San Floro και Amato, ενώ στην επαρχία του Κοζέντσα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Alessandria del Carretto, Scigliano και Rovito. Παράλληλα, διατίθενται ακίνητα στον δήμο Cessaniti της επαρχίας Βίμπο Βαλεντία, στους δήμους Grotteria και Santo Stefano in Aspromonte στο Ρέτζο Καλάμπρια, καθώς και στον δήμο Caccuri στην επαρχία του Κρότωνα.

Πέρα από τη διάσωση του αρχιτεκτονικού αποθέματος, στρατηγικός στόχος της Περιφέρειας είναι η αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών στην ενδοχώρα.

Τι Είδους Κατοικίες Διατίθενται

Τα ακίνητα του καταλόγου καλύπτουν διαφορετικές στεγαστικές ανάγκες, από ευρύχωρες οικογενειακές μονοκατοικίες μέχρι μικρότερα παραδοσιακά σπίτια στα ιστορικά κέντρα.

Στον δήμο San Floro, στην πλατεία Roma, διατίθεται τετραώροφη κατοικία 140 τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο και πανοραμική θέα, η οποία μπορεί να διαμορφωθεί ιδανικά για τηλεργασία. Αντίστοιχου μεγέθους, 140 τ.μ. σε τρία επίπεδα, είναι και το παραδοσιακό κτίριο στην οδό Giuseppe Mazzini στον δήμο Amato, με μπαλκόνια και σαφή διαχωρισμό των χώρων διημέρευσης από τα υπνοδωμάτια.

Για όσους αναζητούν μικρότερες επιφάνειες, στην Alessandria del Carretto προσφέρεται δίχωρη κατοικία 52 τ.μ. στα γραφικά σοκάκια του ιστορικού κέντρου, δίπλα στις βασικές υπηρεσίες. Στον δήμο Scigliano διατίθεται διαμέρισμα 85 τ.μ. με μπαλκόνι, σχεδιασμένο για να φιλοξενήσει οικογένεια με παιδιά, ενώ στον δήμο Rovito ένα μεγάλο δημόσιο ακίνητο πρόκειται να ανακατασκευαστεί εξ ολοκλήρου ώστε να παραδοθεί ως τρεις ανεξάρτητες σύγχρονες κατοικίες.