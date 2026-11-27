Η Αγγλίδα Μάργκαρετ Φουντέιν ήταν εντομολόγος που μελετούσε πεταλούδες και ταξίδευε σε όλο τον κόσμο, συγκεντρώνοντας δείγματα, ζωγραφίζοντας τα στάδια ανάπτυξής τους και δημοσιεύοντας τις παρατηρήσεις της σε επιστημονικά περιοδικά. Ήταν σχεδόν σαράντα χρόνων όταν, το 1901, ταξίδεψε στη Συρία και προσέλαβε έναν νεότερό της οδηγό, τον Χαλίλ Νεϊμί. Η συνεργασία τους εξελίχθηκε σε έναν έρωτα που κράτησε μέχρι τον θάνατό του και σε μια κοινή ζωή με διαρκείς μετακινήσεις και αποστολές συλλογής πεταλούδων.

Όταν η Φουντέιν πέθανε το 1940, στα 77 της, κληροδότησε στο μουσείο του Κάστρου του Νόριτς στην Αγγλία περίπου 22.000 πεταλούδες και ένα σφραγισμένο κιβώτιο με συγκεκριμένη οδηγία: να μην ανοιχτεί πριν από τις 15 Απριλίου 1978. Η ημερομηνία συμπλήρωνε εκατό χρόνια από τότε που είχε αρχίσει να κρατά ημερολόγιο.

Η Μάργκαρετ Φουντέιν το 1886, σε ηλικία 24 ετών

Μέσα βρίσκονταν δώδεκα τόμοι στους οποίους είχε καταγράψει τα ταξίδια, τη δουλειά και τις ερωτικές της σχέσεις. Όταν αποσπάσματά τους δημοσιεύτηκαν, η προσωπική ζωή της γυναίκας που είχε αφιερώσει δεκαετίες στη μελέτη των πεταλούδων τράβηξε τόσο το ενδιαφέρον, ώστε επισκίασε την επιστημονική της δουλειά.

Τα ταξίδια της σε όλο τον κόσμο

Γεννημένη το 1862 στο Σάουθ Έικρ της ανατολικής Αγγλίας η Μάργκαρετ μεγάλωσε σε πολυμελή οικογένεια και εκπαιδεύτηκε στο σπίτι. Μετά τον θάνατο του εφημέριου πατέρα της, το 1877, η μητέρα της εγκαταστάθηκε με τα παιδιά στο Νόριτς. Η ίδια άρχισε να γράφει ημερολόγιο την επόμενη χρονιά, πριν ακόμη συμπληρώσει τα δεκαέξι. Στις 15 Απριλίου 1883 σημείωνε: «Το κυρίαρχο πάθος μου είναι η αγάπη για την ανεξαρτησία».

Στα 28 της είχε ερωτευτεί έναν Ιρλανδό χορωδό του καθεδρικού ναού του Νόριτς, τον Σέπτιμους Χιούσον. Τα ημερολόγιά της αποκαλύπτουν πόσο επίμονα προσπάθησε να τον πλησιάσει: του έγραφε παρακλητικά γράμματα, κανόνιζε κρυφά ραντεβού στα οποία εκείνος δεν εμφανιζόταν και του έστελνε χρήματα για να πληρώσει τα χρέη του. Τον ακολούθησε μέχρι το Δουβλίνο, πιστεύοντας σε έναν αρραβώνα που, σύμφωνα με τη βιογράφο Χάριετ Μπλότζετ στο Oxford Dictionary of National Biography, δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.

Μάργκαρετ Φουντέιν

Η τύχη της χαμογελάει λίγο μετά καθώς ένας θείος της της αφήνει μία κληρονομιά που της έδωσε την οικονομική δυνατότητα να ταξιδεύει χωρίς να εξαρτάται από έναν γάμο. Ετσι ταξίδεψε σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αμερική ακόμη και στην Αυστραλία, συχνά με τη συνοδεία μόνο ενός διερμηνέα. Σε διάστημα περίπου πενήντα χρόνων ταξίδεψε και έγραψε για εξήντα χώρες σε έξι ηπείρους.

Σε ένα ταξίδι της στην Ελβετία, όπου πήγε με την αδελφή της Ρέιτσελ, ξαναβρήκε το παιδικό της ενδιαφέρον για τις πεταλούδες. Την ενθουσίασε το γεγονός ότι αναγνώριζε, καθώς πετούσαν μπροστά της, πεταλούδες που μέχρι τότε γνώριζε μόνο από εικόνες βιβλίων. «Ήμουν γεννημένη φυσιοδίφης», έγραψε.

Το καλοκαίρι του 1900 ήρθε και στην Ελλάδα με τον φυσιοδίφη Χένρι Τζον Έλγουες. Η συλλογή τους παρουσιάστηκε αργότερα σε συνεδρίαση εντομολόγων στο Λονδίνο. Στο ημερολόγιό της περιέγραψε πώς εκείνος, τελειώνοντας την ομιλία του, την κάλεσε απροειδοποίητα να συνεχίσει, παρότι του είχε ζητήσει να μην το κάνει. Σηκώθηκε και μίλησε, παρατηρώντας ότι, με εξαίρεση μία επισκέπτρια, ήταν η μόνη γυναίκα στην αίθουσα.

Κάμπιες και χρυσαλλίδες από τη Βρετανική Γουιάνα, σε εικονογράφηση της Φουντέιν το 1931

Η παρουσία της στους επιστημονικούς κύκλους είχε ήδη αρχίσει να εδραιώνεται. Το 1898 είχε εκλεγεί μέλος της Εντομολογικής Εταιρείας του Λονδίνου. Δημοσίευε παρατηρήσεις σε επιστημονικά έντυπα και διατηρούσε τετράδια με λεπτομερή σχέδια των οργανισμών που μελετούσε.

Ο Χαλίλ και η ζωή που μοιράστηκαν

Έναν χρόνο μετά την Ελλάδα, στη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Συρία το 1901, προσέλαβε τον Χαλίλ Νεϊμί. Ήταν Σύρος, ελληνορθόδοξος και 15 χρόνια νεότερός της. Ο οδηγός και διερμηνέας έγινε σταθερός συνεργάτης της στις αποστολές και ερωτικός της σύντροφος. Εκείνος όμως είχε ήδη σύζυγο και μάλιστα τον πρώτο καιρό το είχε αποκρύψει από τη Φουντέιν.

Η Μάργκαρετ Φουντέιν και ο Χαλίλ Νεϊμί, περίπου το 1912

Η αποκάλυψη πάντως δεν διέκοψε τη σχέση τους. Τα επόμενα χρόνια συνέχισαν να ταξιδεύουν και να συλλέγουν μαζί, χωρίς να παντρευτούν. Η καθημερινότητά τους οργανωνόταν γύρω από τις αναζητήσεις της Φουντέιν, σε μια συνεργασία που κράτησε 27 χρόνια. Ο Νεϊμί πέθανε το 1928 και εκείνη συνέχισε τις αποστολές μόνη της. Στο αρχείο του μουσείου του Νόριτς σώζεται φωτογραφία τους μαζί γύρω στο 1912. Η συλλογή πεταλούδων που άφησε στο Μουσείο του Κάστρου του Νόριτς φέρει και τα δύο ονόματα, Φουντέιν–Νεϊμί. Με αυτή την ονομασία αναγνώριζε τη συμβολή του Χαλίλ στη συγκέντρωση των δειγμάτων. Για τη σχέση τους, όμως, όσα γνώριζε ο κόσμος ήταν ελάχιστα μέχρι να ανοίξει το κιβώτιο με τα ημερολόγιά της. Εκεί η Φουντέιν είχε καταγράψει, μαζί με τα ταξίδια και τις αναζητήσεις για πεταλούδες, την ερωτική τους ιστορία.

Στις προσωπικές της καταγραφές η Φουντέιν περιέγραφε την ερωτική τους οικειότητα. Γράφει στα ημερολόγιά της πώς εκείνος μπήκε ένα πρωί και την αγκάλιασε, ενώ η ίδια διαμαρτυρόταν αδύναμα επειδή φορούσε ακόμη το νυχτικό της. Η Φουντέιν δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά η σχέση αυτή την έκανε να αναθεωρήσει όσα πίστευε για τον γάμο. «Με είχε κάνει να αισθάνομαι ότι ο ελεύθερος έρωτας ήταν καλύτερος από εκείνον που καθαγιαζόταν από την ιερότητα του γάμου», έγραφε. Στο ίδιο σημείο του ημερολογίου συλλογιζόταν μάλιστα με θλίψη τη μοίρα των ανθρώπων που έμεναν δεμένοι με τα γαμήλια δεσμά ακόμη και όταν το πάθος είχε σβήσει.

Πώς συγκεντρώθηκαν 22.000 πεταλούδες

Η δουλειά της Φουντέιν απαιτούσε πολύ περισσότερα από το να προσπαθεί να πιάσει πεταλούδες με ένα δίχτυ. Σύμφωνα με τον επιμελητή Φυσικής Ιστορίας και Γεωλογίας του μουσείου του Νόριτς, Ντέιβιντ Γουότερχαους, οι περισσότερες πεταλούδες της συλλογής προήλθαν από αυγά ή κάμπιες που εξέτρεφε η ίδια. Συχνά κρατούσε μόνο ένα ή δύο δείγματα και απελευθέρωνε εκατοντάδες.

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Παράλληλα ζωγράφιζε τα στάδια ανάπτυξής τους. Τα τετράδια αυτά διατηρούνται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, ενώ η συλλογή των πεταλούδων κατέληξε στο Νόριτς επειδή εκεί μπορούσε να παραμείνει ενιαία. Η Φουντέιν είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να τη δωρίσει στο μουσείο του Λονδίνου, αλλά δεν ήθελε τα δείγματά της να διασκορπιστούν στις γενικές συλλογές του.

Η ίδια συνέχισε να ταξιδεύει μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Πέθανε το 1940 στο Τρινιντάντ, στη διάρκεια ακόμη μίας αποστολής συλλογής, έχοντας φτάσει στα 77 της. Η Royal Entomological Society καταγράφει ότι βρέθηκε με το δίχτυ της στο χέρι.