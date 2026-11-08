Στα κοκτέιλ πάρτι της Νάπολη, της παραθαλάσσιας πόλης στη νοτιοδυτική Φλόριντα, δύο ερωτήματα κυριαρχούν στις συζητήσεις των κατοίκων. Το πρώτο αφορά στην ημερομηνία επαναλειτουργίας του πολυτελούς Port Royal Club μετά την πολυετή ανακαίνισή του. Το δεύτερο, και πιο φλέγον, αφορά στην ταυτότητα του αγοραστή που δαπάνησε το αστρονομικό ποσό των 311 εκατομμυρίων δολαρίων για την απόκτηση σχεδόν 19 στρεμμάτων εκλεκτής παραθαλάσσιας γης στην περιζήτητη Gordon Drive.

Για περισσότερο από έναν χρόνο, η ταυτότητα του επενδυτή παρέμενε κρυμμένη πίσω από ένα καταπίστευμα γης και αυστηρές συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Η συγκέντρωση της έκτασης πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Αρχικά, ο αγοραστής κατέβαλε 225 εκατομμύρια δολάρια στην καναδική οικογένεια DeGroote για 15 στρέμματα. Δεκατέσσερις μήνες αργότερα, εξαγόρασε το γειτονικό οικόπεδο από τους Ralph και Shelly Stayer έναντι 86 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη και ο κτηματομεσίτης Michael McCumber της Waterfront Realty Group, ο οποίος διαμεσολάβησε στις συναλλαγές, δηλώνει πως δεν γνωρίζει το πρόσωπο πίσω από την αγορά, καθώς όλες οι διαπραγματεύσεις διεξήχθησαν αποκλειστικά μέσω εκπροσώπων χωρίς ο ίδιος ο αγοραστής να έχει πατήσει το πόδι του στο ακίνητο.

Η Είσοδος στη Λέσχη των Υπερπλουσίων

Η αγοραστική αυτή έξαρση δημιούργησε ένα από τα πιο ακριβά οικιστικά συγκροτήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τοποθετώντας τον μυστικό ιδιοκτήτη στην ίδια κατηγορία με κορυφαίους επενδυτές της χώρας. Ο Ken Griffin της Citadel έχει δαπανήσει περισσότερα από 450 εκατομμύρια δολάρια για την δημιουργία συγκροτήματος 27 στρεμμάτων στο Παλμ Μπιτς, ενώ ο Jeff Bezos της Amazon έχει διαθέσει άνω των 230 εκατομμυρίων δολαρίων για πολλαπλά ακίνητα στο Indian Creek Island του Μαϊάμι.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτυπώνει τον τεράστιο πλούτο που εισρέει πλέον στη Νάπολη, μια περιοχή που ιστορικά βρισκόταν στη σκιά του Παλμ Μπιτς. Πρόσφατα, η τοπική αγορά κατέγραψε σειρά πωλήσεων που ξεπέρασαν τα 50 εκατομμύρια δολάρια, εν μέσω οξυμένου ανταγωνισμού για σπάνια παραθαλάσσια κτήματα. Το ακίνητο της Gordon Drive βρέθηκε στην αγορά ταυτόχρονα με ένα γειτονικό συγκρότημα, το οποίο είχε επίσης αρχική τιμή 295 εκατομμύρια δολάρια, αναγκάζοντας τους τοπικούς μεσίτες να αναζητήσουν ταυτόχρονα δύο αγοραστές εξαιρετικά υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Η «Οδός των Δισεκατομμυριούχων» και οι Ιστορικές Οικογένειες

Η Gordon Drive, μια παραθαλάσσια λωρίδα μήκους 2,5 μιλίων στο νότιο άκρο της χερσονήσου του Port Royal, αποκαλείται η «Οδός των Δισεκατομμυριούχων» της Νάπολη. Μεταξύ των ιδιοκτητών περιλαμβάνονται ο Dick Portillo, μεγιστάνας της εστίασης από το Σικάγο, και ο John Schnatter, ιδρυτής της αλυσίδας Papa Johns. Από το 2020, οι συναλλαγές στη συγκεκριμένη οδό έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η μέση τιμή των 49 πωλήσεων που καταγράφηκαν από το 2020 ανήλθε σε 21,2 εκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας θεαματική αύξηση σε σύγκριση με τον μέσο όρο των 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων των προηγούμενων δεκαετιών.

Για γενιές, οι δύο μεγαλύτερες εκτάσεις της περιοχής ελέγχονταν από δύο ισχυρές οικογένειες. Ο Βέλγος επιχειρηματίας Michael DeGroote, δημιουργός μίας από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών στη Βόρεια Αμερική, διαμόρφωσε το κτήμα του τη δεκαετία του 1980. Παράλληλα, ο John Donahue, συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας Federated Investors, μαζί με τη σύζυγό του Rhodora, συγκέντρωσαν 50 στρέμματα για την πολυπληθή οικογένειά τους. Μετά τον θάνατο των DeGroote και Donahue το 2022, οι κληρονόμοι τους προχώρησαν στην πώληση των ακινήτων.

Ο Ανταγωνισμός των Κτημάτων και η Τακτική των Διαπραγματεύσεων

Το κτήμα DeGroote βγήκε πρώτο προς πώληση το 2023. Αν και η χρονιά παρουσίαζε δυσκολίες λόγω των συνεπειών του τυφώνα Ian, η σπανιότητα και η ιδιωτικότητα της έκτασης προσέλκυσαν τελικά το ενδιαφέρον. Τον Απρίλιο του 2025, ο μυστικός δισεκατομμυριούχος επέλεξε την έκταση DeGroote έναντι 225 εκατομμυρίων δολαρίων, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για την τοπική αγορά.

Το γειτονικό συγκρότημα της οικογένειας Donahue, γνωστό ως «Gordon Pointe», επανατιμολογήθηκε στη συνέχεια στα 271 εκατομμύρια δολάρια, ενώ πλέον προσφέρεται και σε μικρότερα τμήματα για την προσέλκυση ευρύτερου αγοραστικού κοινού.

Η ολοκλήρωση του συγκροτήματος των 311 εκατομμυρίων δολαρίων σφραγίστηκε όταν ο μεσίτης Michael McCumber προσέγγισε τους γείτονες Ralph και Shelly Stayer, ιδιοκτήτες της βιομηχανίας Johnsonville. Θέτοντας το ερώτημα στον εκπρόσωπο του νέου αγοραστή DeGroote για το αν θα επιθυμούσε να διασφαλίσει την απόλυτη ιδιωτικότητα του χώρου αποκτώντας και το γειτονικό οικόπεδο, η συμφωνία έκλεισε γρήγορα για επιπλέον 86 εκατομμύρια δολάρια.

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Μια Αγορά σε Τροχιά Διαρκούς Ανάπτυξης

Οι παράγοντες της τοπικής αγοράς θεωρούν ότι η συγκέντρωση αυτή αποτελεί προάγγελο περαιτέρω ανάπτυξης για τη Νάπολη. Η παράλληλη λειτουργία του νέου Four Seasons Resort, η επικείμενη επαναλειτουργία του Port Royal Club και η εισροή νέων κεφαλαίων έχουν ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της αγοράς ακινήτων, ο όγκος των συναλλαγών στην περιοχή έχει πολλαπλασιαστεί, επιβεβαιώνοντας τη μεταμόρφωση της Νάπολη σε έναν από τους πιο ισχυρούς και ελκυστικούς πόλους υπερπολυτελούς κατοικίας παγκοσμίως.