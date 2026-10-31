Η επενδυτική αυτοκρατορία του Τζόσουα Κούσνερ μόλις πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη συναλλαγή στην ιστορία της. Δεν επρόκειτο για μια θεαματική τοποθέτηση σε κάποια ανερχόμενη startup της Silicon Valley, αλλά για την εξαγορά μιας εταιρείας συστημάτων ασφαλείας με διαδρομή 150 ετών.

Η Thrive Holdings, το επενδυτικό όχημα υπό την ηγεσία του Κούσνερ που ειδικεύεται στην εξαγορά παραδοσιακών επιχειρήσεων και στον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό, συμφώνησε να εξαγοράσει την ADT Inc. έναντι 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξ ολοκλήρου σε μετρητά, σε μια συμφωνία που αποτιμά τη συνολική επιχειρηματική αξία της εταιρείας στα 15,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για την πιο τολμηρή κίνηση στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επενδυτικής στρατηγικής που επιδιώκει να τοποθετήσει κεφάλαια σε ώριμους κλάδους, μακριά από τον εξαντλητικό ανταγωνισμό των αμιγώς τεχνολογικών startups.

Η Στρατηγική των «AI Roll-ups» και το Μοντέλο της Berkshire Hathaway

Η Thrive Holdings δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως ένα τυπικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων, αλλά ως μια σύγχρονη Danaher ή Berkshire Hathaway, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο συνιδρυτής της, Anuj Mehndiratta. Ο στόχος είναι η διακράτηση και η ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η εξαγορά της ADT αντανακλά την πεποίθηση του Κούσνερ ότι το τοπίο των επιχειρηματικών κεφαλαίων μετασχηματίζεται και ότι οι ελκυστικότερες αποδόσεις βρίσκονται πλέον πέρα από τα στενά όρια των λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης. Η τάση αυτή, γνωστή στις αγορές ως «AI roll-ups», κερδίζει συνεχώς έδαφος μεταξύ των θεσμικών επενδυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, παραδοσιακές εταιρείες εξαγοράζονται με σκοπό τον ανασχηματισμό των λειτουργιών τους μέσω αλγορίθμων, ενισχύοντας τα περιθώρια κέρδους. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος είναι ότι η Lightspeed Venture Partners συγκέντρωσε πρόσφατα περισσότερα από 750 εκατομμύρια δολάρια για το AI Renaissance Fund, το οποίο κινείται σε αντίστοιχη τροχιά.

Στην περίπτωση της ADT, ο Mehndiratta επεσήμανε ότι η ενσωμάτωση εξειδικευμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τις βασικές λειτουργίες: από τη δραστική μείωση των ψευδών συναγερμών μέχρι την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο προς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Ένα Χαρτοφυλάκιο 65 Δισεκατομμυρίων Δολαρίων με Αντοχή στον Χρόνο

Ο Τζόσουα Κούσνερ, αδελφός του Jared Kushner, είναι ευρύτερα γνωστός για την ίδρυση της Thrive Capital το 2009. Η εταιρεία διαχειρίζεται πλέον περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 65 δισεκατομμύρια δολάρια, έχοντας ολοκληρώσει πρόσφατα άντληση 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το δέκατο κατά σειρά ταμείο της. Παράλληλα με τις τοποθετήσεις της σε τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η OpenAI, η Databricks και η Wiz, η Thrive διευρύνει συστηματικά την παρουσία της σε εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Μέσω της Thrive Eternal, ο Κούσνερ συμμετείχε πρόσφατα σε κοινοπραξία για την εξαγορά των Los Angeles Lakers από τον Mark Walter, σε μια συμφωνία που αποτίμησε την ομάδα στα 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ διατηρεί παρουσία και σε άλλες αθλητικές οντότητες όπως οι San Francisco Giants.

Από την πλευρά της, η Thrive Holdings, η οποία αποτιμήθηκε στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια μετά από άντληση 2 δισεκατομμυρίων από επενδυτές όπως η SoftBank, η D1 Capital Partners και η Altimeter, έχει συγκεντρώσει αθόρυβα ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 75 επιχειρήσεις. Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνται στη λογιστική, τις υπηρεσίες πληροφορικής και τη συντήρηση υποδομών. Με μια εξειδικευμένη ομάδα 30 μηχανικών που ενσωματώνονται στις εξαγορασμένες επιχειρήσεις, η εταιρεία στοχεύει στην επανεπένδυση των οργανικών ροών για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής εισαγωγής στο χρηματιστήριο.