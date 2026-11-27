Ο Τζέιμς Μποντ επιστρέφει. Πάντα επιστρέφει. Μετά από 65 χρόνια και 25 ταινίες επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη. Αυτή τη φορά με τη φάτσα, την κοψιά, το σουλούπι, γενικότερα, του Ρόμπερτ Πάτινσον. Παρά τις ενστάσεις, ο ηθοποιός διαθέτει την αθόρυβη στιβαρότητα, τη σωματική διάπλαση, το ριψοκίνδυνο πνεύμα, για να υποδυθεί τον πιο επικίνδυνο υπερκατάσκοπο με κοστούμι στον κόσμο. Τι κι αν ο 7ος στη σειρά κινηματογραφικός Μποντ είναι καθιερωμένος πρωταγωνιστής του Χόλυγουντ, υπερβολικά διάσημος και συνδεδεμένος με άλλους ρόλους;

Στα 40 του χρόνια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο έβδομος κινηματογραφικός Τζέιμς Μποντ, ενσαρκώνοντας τη διαχρονική βρετανική κομψότητα.

Στα 40 του χρόνια, με ύψος περίπου 1,88 μ., έχει πάνω κάτω την ίδια ηλικία με πολλούς προηγούμενους Τζέιμς Μποντ, είναι ισοϋψής με τον εμβληματικό Σον Κόνερι και ψηλότερος από τους μετέπειτα πρωταγωνιστές στον ρόλο Ρότζερ Μουρ και Πιρς Μπρόσναν, ενώ ρίχνει δέκα πόντους στον Ντάνιελ Κρεγκ. Είναι ακόμη βέρος Λονδρέζος, διαθέτει φυσική βρετανική κομψότητα και φινετσάτη σιλουέτα που ανταποκρίνεται με αυτοπεποίθηση σε κάθε περίσταση.

Η ακαταμάχητη γοητεία του 007

Όπως, ας πούμε, σε ένα καζίνο με υψηλά στοιχήματα, σε μια τροπική απόδραση ή σε μια αλπική καταδίωξη. Έτσι κι αλλιώς η συνταγή που ξεδιπλώνει τις πτυχές της στιλπνής πανοπλίας του Τζέιμς Μποντ είναι διαχρονικά απαράλλακτη. Οι προδιαγραφές της γοητείας του δεν αλλάζουν. Έστω και αν τα τελευταία χρόνια ο χαρακτήρας μοιάζει να ισορροπεί την παράτολμη αρρενωπότητα και τον ακατανίκητο σεξισμό του με πιο σύγχρονες ιδέες σχετικά με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες από την οποία υποφέρει.

Οι τρεις τελευταίες ταινίες του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ απέφεραν συνολικά 2,76 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office.

Το χρυσορυχείο του ενός δισεκατομμυρίου

Εκείνο που με βεβαιότητα δεν αλλάζει είναι η φόρμουλα της εμπορικής επιτυχίας του μύθου του. Οι τρεις τελευταίες ταινίες του θρυλικού πράκτορα 007 με τον Ντάνιελ Κρεγκ κατέγραψαν εκπληκτικά έσοδα στο box office. Συγκέντρωσαν 2,76 δισεκατομμύρια δολάρια (3,57 δισεκατομμύρια δολάρια προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό). Διόλου τυχαία η Amazon MGM Studios συμφώνησε να πληρώσει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον Φεβρουάριο του 2025 για να αναλάβει τον δημιουργικό έλεγχο του franchise από την Αμερικανοβρετανίδα παραγωγό κινηματογράφου Μπάρμπαρα Μπρόκολι και τον ετεροθαλή αδερφό της, τον σεναριογράφο των ταινιών Μάικλ Τζ. Γουίλσον, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες των δικαιωμάτων.

Οι ιστορικοί παραγωγοί των ταινιών του 007 παραχώρησαν τον δημιουργικό έλεγχο στην Amazon MGM Studios έναντι περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Εξάλλου, το αναγνωρίσιμο και δοκιμασμένο brand του Τζέιμς Μποντ αποτελεί κανονικό χρυσωρυχείο. Και σε ένα χρυσωρυχείο με εγγυημένες αποδόσεις οι επενδύσεις επιβάλλονται. Τα στούντιο προβλέπουν προϋπολογισμό περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων για τη νέα ταινία. Υπέρογκο ποσό αν αναλογιστεί κανείς ότι το κόστος της πρώτης ταινίας «Dr. No» του 1962 άγγιξε μετά βίας το 1 εκατομμύριο δολάρια (11 περίπου εκατομμύρια σήμερα), ενώ ο πρωταγωνιστής Σον Κόνερι αμείφθηκε τότε με 17.000 δολ.

Ο Σον Κόνερι καθιέρωσε την αισθητική του 007 με χειροποίητα κοστούμια από μοχέρ, δημιουργίες του φημισμένου Λονδρέζου ράπτη Άντονι Σινκλέρ.

Δημόσιος υπάλληλος με ζωή κροίσου

Κι ενώ χρόνο με τον χρόνο, ταινία την ταινία, το μπάτζετ της παραγωγής εκτοξευόταν αστρονομικά, ποτέ κανείς θεατής δεν αναρωτήθηκε για το κόστος της χλιδής διαβίωσης του φανταστικού πράκτορα της MI6. Στην περίπτωσή του τα υποτιθέμενα λεφτά που ξόδευε ήταν πάντα αμελητέα. Το κοινό λάτρευε το απαράμιλλο στιλ ενός Βρετανού δημόσιου υπαλλήλου με τον βαθμό του αντιπλοιάρχου, του οποίου ο κρατικός μισθός δεν δικαιολογούσε την καθημερινότητά του. Κινούνταν σε ένα φανταχτερό και πολυδάπανο σύμπαν σαν να είχε στη διάθεσή του μια αστείρευτη αόρατη περιουσία. Επί δεκαετίες τα ΜΜΕ έδιναν έμφαση στην αξιοζήλευτη κομψότητα, την αρρενωπή αίσθηση και τη θαρραλέα λειτουργικότητα που απέπνεε συναρπαστικά ο ήρωας.

Με μεσάτα κοστούμια και εκλεπτυσμένο σαφάρι λουκ, ο Ρότζερ Μουρ διαμόρφωσε τη χαρακτηριστική αισθητική του Μποντ τη δεκαετία του 1970.

Οι άντρες τον ζήλευαν και ονειρεύονταν να του μοιάσουν, οι γυναίκες απλώς τον ερωτεύονταν. Το κοινό ήταν συνεπαρμένο με την ιδέα ότι η πολυτελής ζωή του υπερκατάσκοπου έμοιαζε αυτονόητη. Πράγμα που σαν να αφαιρούσε ανακουφιστικά από τους κοινούς θνητούς τη δυσάρεστη υποχρέωση να λογαριάζουν τα δικά τους έξοδα. Για τον Τζέιμς Μποντ τα ατομικά κόστη, οι δαπάνες και οι χρεώσεις αποτελούσαν επουσιώδεις μικρολεπτομέρειες. Τόσο άρχοντας.

Η ακριβή τέχνη της κομψότητας

Επί μισό και πλέον αιώνα, αρχικά εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις και αργότερα ιστοσελίδες σε όλο τον πλανήτη επικεντρώνονταν στον ενδυματολογικό του κώδικα. Τον εξυμνούσαν επειδή συνδύαζε την υψηλής, διόλου επιδεικτικής, ποιότητας διαχρονική ραπτική με την αποτελεσματική χρησιμότητα που προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Με κοστούμι κατά παραγγελία στα μέτρα του, με ξεχωριστό ύφασμα, εξατομικευμένη κοπή, προσωπικό πατρόν, αβίαστη εφαρμογή, διαμορφωμένο από δεξιοτέχνη ράπτη, εμφάνιζε μια ολοκληρωμένη αισθητική υπεροχής. Η συγκρατημένη παλέτα της γκαρνταρόμπας του περιοριζόταν στις αποχρώσεις του μαύρου, μπλε σκούρου, γκρι ανθρακί, σε αντίθεση με τη χρωματική αμεροληψία που έδειχνε στις αισθησιακές γυναίκες που ξελόγιαζε.

Ο Πιρς Μπρόσναν επανέφερε τη διαχρονική κομψότητα του πράκτορα 007 με χειροποίητα κοστούμια του ιταλικού οίκου πολυτελείας Brioni.

Ο Σον Κόνερι, το ασυναγώνιστο πρότυπο της κλασικής ραπτικής της δεκαετίας του 1960, φορούσε για τον ρόλο μονόπετα κοστούμια από μοχέρ, με στενά πέτα, απαλούς ώμους και δύο κουμπιά. Όλα κατά παραγγελία στον Λονδρέζο bespoke ράφτη Άντονι Σινκλέρ, διάσημο για το κλασικό «Conduit Cut» που παρασκεύαζε στο ραφείο του στην ιστορική οδό Conduit του Μέιφερ. Ο Ρότζερ Μουρ στο playboy στιλ των 70s εμπιστεύτηκε τον μακροχρόνια προσωπικό του ράφτη Σύριλ Καστλ για να προσθέσει ένα άγγιγμα δράματος στα πιο φανταχτερά μεσάτα κοστούμια του. Αργότερα προτίμησε τον αναγνωρισμένο σχεδιαστή μόδας και ράφτη Ντάγκλας Χέιγουορντ που χάρισε μια φυσική εκλεπτυσμένη κομψότητα στο ένιππο σαφάρι λουκ του. Ενδεχομένως αυτός να του σχεδίασε και τη λαμέ διαστημική στολή που φορούσε στην ταινία «Μούνρεϊκερ».

Ρολόγια και κοστούμια μιας περιουσίας

Ο Πιρς Μπρόσναν με τη σειρά του επανέφερε στα 90s τα κομψά, κλασικά κοστούμια, διά χειρός του οίκου πολυτελούς ανδρικής ένδυσης Μπριόνι της Ρώμης. Περιττό να αναφερθεί ότι κάθε ραμμένο κοστούμι αυτού του επιπέδου κοστίζει τουλάχιστον 5.000 δολάρια. Και η φιγούρα του Μποντ χρειάζεται για τις καθημερινές εμφανίσεις του 5-6 από αυτά. Χώρια τα σμόκιν. Εξαιρουμένων και των ρολογιών Rolex Submariner που φορούσαν στον καρπό οι δύο πρώτοι, αξίας 12.000 δολαρίων. Τα διάφορα μοντέλα Omega Seamaster του Μπρόσναν ξεπερνούσαν τα 11.000 δολάρια.

Τα πολυτελή Omega Seamaster, αναπόσπαστο στοιχείο της εμφάνισης του Μποντ από την εποχή του Πιρς Μπρόσναν, κοστίζουν μια μικρή περιουσία.

Μέχρι τότε, ωστόσο, το κόστος των ενδυμάτων και των αξεσουάρ (όχι των κατασκοπευτικών) του Μποντ ήταν απόρρητο σαν τα απόκρυφα κονδύλια των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ή, τέλος πάντων, κανείς δεν ενδιαφερόταν για την τιμή της επώνυμης ετικέτας τους. Έπρεπε να μπει για τα καλά ο 21ος αιώνας και να αναλάβει ως διάδοχος τον ρόλο ο Ντάνιελ Κρεγκ ώστε να αρχίσει να ανιχνεύεται η αποτίμηση της ντουλάπας των ρούχων του 007 στον πραγματικό κόσμο. Μαζί με τη μετατόπιση του ήρωα σε ραμμένο κοστούμι με πιο κοντό μήκος σακακιού, ψηλές μασχάλες ευέλικτης εφαρμογής και στενό κάτω από το γόνατο παντελόνι, για πρώτη φορά ξεκίνησε να λογαριάζεται η τιμή του ενδυματολογικού του πακέτου.

Ο πράκτορας του 1,5 εκατ. δολαρίων ετησίως

Υπολογίστηκε (οι τιμές σε δολάρια) ότι ήταν ντυμένος με σμόκιν Tom Ford Atticus (6.000), μαύρα επίσημα παπούτσια Crockett & Jones (650), πουκάμισο Turnbull & Asser (450), μεταξωτό παπιγιόν της ίδιας φίρμας (200) ή στενή γραβάτα Tom Ford (300) και ρολόι Omega Seamaster (11.500). Και ακόμη φορούσε κασμιρένια πουλόβερ N.Peal (500), γυαλιά ηλίου Barton Perreira (450), Persol ή Vuarnet Legend, σε αντίστοιχη τιμή. Με αφορμή την έξοδο της ταινίας «Spectre» στους κινηματογράφους το 2015, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο επιχειρηματικών ειδήσεων CNBC εκτίμησε, με μέτριους προϋπολογισμούς, ότι η ζωή του Μποντ απαιτούσε περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια τον χρόνο.

Το σμόκιν Tom Ford Atticus των 6.000 δολαρίων αποτελεί μόνο ένα μέρος της εξαιρετικά δαπανηρής γκαρνταρόμπας του κινηματογραφικού πράκτορα 007.

Εκ του ύψους του ποσού τείνω να πιστέψω ότι ο προϊστάμενός του, ο «Μ» –η Τζούντι Ντεντς ως Ολίβια Μάνσφιλντ που τον υποδύεται, καθώς και ο υποτιθέμενος προκάτοχός της στο πόστο, αντιναύαρχος σερ Μάιλς Μέσερβι–, θα έπρεπε να έχει στο γραφείο της υπηρεσίας MI6 στο Χουάιτχολ ένα πελώριο χρηματοκιβώτιο. Από το οποίο να ξεφτυαρίζει τόνους λίρες Αγγλίας για τις υπερπολυτελείς ανάγκες του πράκτορά τους με τον αριθμό επτά του κωδικού των διπλών μηδενικών.

Ένα εργένικο καταφύγιο για εκατομμυριούχους

Όποιος έχει διαβάσει τα μυθιστορήματα του Ίαν Φλέμινγκ γνωρίζει ότι ο πρωτότυπος, αυθεντικός Μποντ διαμένει στην οδό Κινγκς στο Τσέλσι. Όχι σε κάποιο αχανές μέγαρο στο οποίο θα χρειαζόταν να μετακινείται έφιππος από το υπνοδωμάτιο στο σαλόνι, αλλά σε ένα δίχωρο διαμέρισμα. Η σημερινή τιμή μιας τέτοιας κατοικίας υπερβαίνει το 1,5 εκατ. δολ. Αν το νοικιάζει, χρειάζεται 80-100 χιλιάδες δολ. τον χρόνο. Αργότερα, οι συγγραφείς Τζον Πίρσον και Γουίλιαμ Μπόιντ που συνέχισαν το έργο του Φλέμινγκ μετακίνησαν τον ήρωα στην οδό Γουέλινγκτον στο Κόβεντ Γκάρντεν με ελαφρά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το Τσέλσι.

Στο αριστοκρατικό Τσέλσι του Λονδίνου, όπου κατοικεί ο μυθιστορηματικός Μποντ, ακόμη και ένα δίχωρο διαμέρισμα μπορεί να υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο δολάρια.

Αλλά και πάλι πανάκριβες για δημόσιο υπάλληλο. Τον φαντάζομαι εκτός αποστολής, αραχτό και κουλ στο εργένικο σπίτι του κοντά στη γέφυρα Γουότερλου και τη Βασιλική Όπερα, δίπλα στο παράθυρο με θέα τα ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής διατηρητέα κτίρια της γειτονιάς, να πίνει σκέτο καφέ, καθότι μισεί το τσάι. Τον πλάθω με τον νου με παντόφλες, ρομπ ντε σαμπρ, ίσως και δικτυωτό φιλέ στα μαλλιά, να σπαταλά τον χρόνο του διαβάζοντας αποκλειστικά τους Τάιμς του Λονδίνου ή ταξιδιωτικούς οδηγούς προς ενημέρωση για τις ανάγκες της δουλειάς.

Ουίσκι των 3.000 δολαρίων και σαμπάνιες

Υποθέτω ότι σε συνθήκες στέρησης της αδρεναλίνης της δράσης ο ακαταπόνητος Μποντ, αντί να χρησιμοποιεί το διάσημο πιστόλι του Walther PPK ως κομπολόι, θα ανοίγει προς καταπράυνση της ανίας ένα μπουκάλι από το αγαπημένο του ουίσκι Macallan, στην έκδοση Sherry Oak 25 Years Old αξίας 3.000 δολαρίων. Υποψιάζομαι ακόμη ότι, εφόσον υποδέχεται στο διαμέρισμα κάποια αιθέρια καλλονή, θα εκσφενδονίζει τον φελλό της λατρεμένης του σαμπάνιας Bollinger La Grande Année Brut του 1969, τιμής περίπου 500 δολ., τις φιάλες της οποίας διατηρεί απαρεγκλίτως στην προσωπική κάβα του.

Το Macallan Sherry Oak 25 Years Old, αξίας περίπου 3.000 δολαρίων, συμβολίζει τις πανάκριβες απολαύσεις που συνοδεύουν την καθημερινότητα του Μποντ.

Η εκλεκτή σαμπάνια Bollinger La Grande Année συμπληρώνει την προσωπική κάβα του Μποντ, μαζί με τα ακριβά ουίσκι και τα συλλεκτικά κρασιά.

Το απόρρητο γκαράζ των εκατομμυρίων

Εικάζω ακόμη ότι δεν παρκάρει όπου κι όπου στον δρόμο τη βρετανικά εμβληματική του Aston Martin DB5 του 1964, τα πανομοιότυπα αντίτυπα της οποίας κοστίζουν σήμερα περίπου 750.000 δολάρια. Η γνήσια εκδοχή του αυτοκινήτου που οδηγούσε στην ταινία «Χρυσοδάκτυλος» δημοπρατείται ήδη στην τιμή ρεκόρ των 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εμβληματική Aston Martin DB5 του «Χρυσοδάκτυλου» μετατράπηκε σε συλλεκτικό αντικείμενο εκατομμυρίων, συνδέοντας για πάντα την αυτοκινητική πολυτέλεια με τον Μποντ.

Όπως και να έχει, την κλασική βερσιόν μάλλον θα τη σταθμεύει έναντι 120 δολαρίων το 24ωρο, χώρια τα φιλοδωρήματα, στο κοντινό πάρκινγκ της Σέλτον Στριτ, με υποχρεωτική υπηρεσία παρκαδόρου. Πιθανολογώ ότι οι λοιπές Aston Martin, τα μοντέλα DBS, V8 Vantage, V12 Vanquish, DB10 που κατά καιρούς έχει χρησιμοποιήσει –και κάθε ένα κάνει μια ολόκληρη περιουσία–, βρίσκονται καταχωνιασμένες και σκονισμένες σε κάποιο σκοτεινό γκαράζ της MI6. Προφανώς, γιατί η μυστική υπηρεσία δεν μπορεί να αφαιρέσει από αυτές τον υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμό και τα υπερεξελιγμένα κατασκοπευτικά γκάτζετ με τα οποία τις έχει εφοδιάσει ο επικεφαλής του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης «Q».

Μαρτίνι χωρίς οικονομικούς περιορισμούς

Φυσικά, όταν ο κοσμοπολίτης Μποντ βγαίνει τα βράδια για κάνα ποτό, δεν συχνάζει σε τίποτε μουχλιασμένες και φτηνιάρικες παμπ του Γουέστ Εντ. Η μυθιστορηματική εκδοχή του πηγαίνει τακτικά στο «Dukes Bar» του ομώνυμου ξενοδοχείου, που βρίσκεται μόλις πέντε λεπτά από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και θεωρείται ένα από τα πιο exclusive μέρη της βρετανικής πρωτεύουσας. Θεωρητικά εκεί απολαμβάνει το «χτυπημένο στο σέικερ, όχι ανακατεμένο» θρυλικό Βέσπερ Μαρτίνι του.

Στο αποκλειστικό Dukes Bar του Λονδίνου, το θρυλικό Βέσπερ Μαρτίνι αποτελεί σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του μυθιστορηματικού Τζέιμς Μποντ.

Με την επινοημένη από τον ίδιο, τελετουργική σχεδόν, συνταγή παρασκευής με «τρεις μεζούρες τζιν Gordon’s, μία μεζούρα βότκα Smirnoff ή Stolichnaya και μισή μεζούρα κλασικό βερμούτ της κατηγορίας Lillet blanc». Το συγκεκριμένο στέκι, βέβαια, δεν το είδαμε ποτέ σε ταινία. Αντίθετα, στον κινηματογραφικό Μποντ το κοκτέιλ τού σερβίρεται παγωμένο και γαρνιρισμένο με μια μακριά και λεπτή φλούδα λεμονιού σε απλησίαστα για τους κοινούς πότες μπαρ.

Πότε στο κλειστό πια ιστορικό «21 Club» της Νέας Υόρκης, όπου εδώ και έναν αιώνα τα ήπιαν όλοι, εκτός του Τραμπ, οι Αμερικανοί πρόεδροι, και πότε στο πολυτελές «One&Only Ocean Club» στο Paradise Island στις Μπαχάμες. Άλλοτε ευχαριστιέται το μαρτίνι του μαζί με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο Cocktail Bar του διάσημου εστιατορίου «Rules» στο Λονδίνο του και άλλοτε το γεύεται μαζί με την πανοραμική θέα του «Le Jules Verne» στον δεύτερο όροφο του Πύργου του Άιφελ. Ασφαλώς και οι τιμές των κοκτέιλ σε τέτοιες φημισμένες μπάρες, όπως του «Le Bar Salle Blanche» μέσα στο καζίνο του Μόντε Κάρλο, ξεκινούν από τα 30 και φτάνουν ως τα 100 δολάρια. Οπότε, αν ο Μποντ ως γερό ποτήρι πίνει τρία τέτοια την εβδομάδα, μπορείτε να κάνετε εύκολα τον λογαριασμό.

Στο φημισμένο Scott’s του Μέιφερ, ένα πλουσιοπάροχο δείπνο με αστακό, εκλεκτά οστρακοειδή και χαβιάρι μπορεί να κοστίσει χίλια δολάρια.

Αστακός, χαβιάρι και λογαριασμοί φωτιά

Με τον λαμπερό τρόπο ζωής και το ακριβό του γούστο ως διακεκριμένος καλοφαγάς δεν τρώει σε παρακατιανά εστιατόρια. Αυτό έλειπε; Λάτρης της εκλεκτής ψαροφαγίας, υποτίθεται ότι επισκέπτεται τακτικά το «Scott’s» στο Μέιφερ που ειδικεύεται στα ψάρια και τα θαλασσινά. Οι τιμές στο μενού (πάντα σε δολάρια) ανταποκρίνονται στην εγγύηση μιας γαστριμαργικής απόλαυσης. Τα οστρακοειδή (250 η πιατέλα), οι πετροκάβουρες (100 η ντουζίνα), ο μισός αστακός Θερμιδόρ (100), αλλά ο Μποντ είναι πολύ λαρτζ για να περιοριστεί σε ημιτελή μερίδα, το χαβιάρι Μπελούγκα Platinum (300 τα 50 γρ.), μαζί με τα ορεκτικά και τα πουρμπουάρ η «λυπητερή» φτάνει το χιλιάρικο.

Κρασιά που κοστίζουν έναν μισθό

Τόσο περίπου κοστίζει και το αλμυρό δείπνο στο γκουρμέ «Grand Central Oyster Bar & Restaurant» στο Μανχάταν που επίσης προτιμά, με τα πιάτα με φρεσκοψαρεμένους ξιφίες, τσιπούρες, ροφούς, σολομό από τα νησιά Φερόε και δαγκάνες μπλε καβουριού από τη Φλόριντα. Σαφώς ο μπερκέτης υπερκατάσκοπος στην υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας δεν τη βγάζει στεγνός στο τραπέζι. Όλο και θα παραγγέλλει για να βρέξει τον λάρυγγά του ένα κρασί εξαιρετικής χρονιάς από τις σοδειές του Μπορντό. Το αγαπημένο του Château Mouton Rothschild του 1961 κοστίζει 4.408 δολ., του 1947 πάλι αγγίζει τα 4.826 δολ. στις κάβες. Σερβιρισμένο, προσθέστε και ένα 500άρικο στο μπουκάλι. Λογικά τις υπόλοιπες ημέρες δεν τις περνάει με εξαντλητική νηστεία. Οπότε κάντε πάλι τον λογαριασμό. Στα βιβλία, βέβαια, του Ίαν Φλέμινγκ τον υπηρετεί μια αφοσιωμένη Σκοτσέζα οικονόμος ονόματι Μέι Μάξγουελ, η οποία μάλλον κάτι θα του ετοιμάζει να φάει. Στις ταινίες είναι ανύπαρκτη.

Το μαρμάρινο ανάκτορο Taj Lake Palace στη λίμνη Πιτσόλα της Ινδίας προσφέρει βασιλική φιλοξενία, με σουίτες αξίας 10.000 δολαρίων τη βραδιά.

Σουίτες, ιδιωτικά τζετ και βασιλική χλιδή

Προσπερνώ τα εξωτικά ταξίδια του με ιδιωτικά τζετ, παραμερίζω και τις πολυτελείς σουίτες με τα πριβέ σπα και τις τυρκουάζ ατομικές πισίνες όπου συνήθως διαμένει. Δεν έχει αφήσει λουσάτο πεντάστερο ξενοδοχείο παραπονεμένο. Τον έχουν υποδεχτεί κατά καιρούς τα Πενίνσουλα του Χονγκ Κονγκ, Φοντενεμπλό στο Μαϊάμι Μπιτς, Ατλάντικ πάνω στη λίμνη Άλστερ του Αμβούργου, Ντανιέλι στη Βενετία, Κάλα ντι Βόλπε στην Κόστα Εσμεράλδα της Σαρδηνίας.

Αφήνω έξω το Ταζ Λέικ Παλάς, χτισμένο από λευκό μάρμαρο στο νησί της λίμνης Πιτσόλα, στην Ουνταϊπούρ του Ρατζαστάν της Ινδίας. Όχι μόνο γιατί η σουίτα του κοστίζει 10.000 δολάρια τη βραδιά, αλλά γιατί πρόκειται για πραγματικό ανάκτορο του 1750. Σύμφωνοι, τα έξοδα υποτίθεται πως τα πληρώνει η γαλαντόμα κρατική υπηρεσία. Το προνόμιο, όμως, να ζει σαν Ινδός μαχαραγιάς ή εμίρης του Κόλπου επιβαρύνει, όσο να ‘ναι, την τσέπη του Βρετανού φορολογούμενου.

Ο φορολογούμενος πληρώνει τη χλιδή

Όσο ταλαντούχος, επιβλητικός, αξιόμαχος και αποτελεσματικός αν είναι ο μύθος που περιβάλλει τον ριψοκίνδυνα περιπετειώδη Μποντ, ελάχιστοι από τους θεατές και τους κριτικούς κινηματογράφου τον έψεξαν ποτέ ως υπερβολικά κοστοβόρο. Το ίδιο, οι συγγραφείς και σεναριογράφοι που ακολούθησαν τα χνάρια του Ίαν Φλέμινγκ δεν άφησαν μια αμυχή, έστω, υπονόμευσης στον ανέμελα πλουσιοπάροχο τρόπο ζωής του φανταστικού τους δημιουργήματος.

Το Le Cercle at Les Ambassadeurs Club στο Λονδίνο, όπου ο Τζέιμς Μποντ συστήθηκε για πρώτη φορά στο κινηματογραφικό κοινό ως δεινός χαρτοπαίκτης, ποντάροντας τεράστια ποσά στα τραπέζια του μπακαρά.

Στα καζίνο με τα λεφτά των άλλων

Πριν κλείσω, να θυμίσω ότι ο χαρακτήρας του Τζέιμς Μποντ είναι και φανατικός τζογαδόρος. Προφανώς δεν παίζει με κέρματα σε ταπεινούς κουλοχέρηδες αλλά ποντάρει τεράστια ποσά στα τραπέζια του μπακαρά και στην παραλλαγή του, το σεμέν ντε φερ. Οι κινηματογραφικοί πιστοί του τον έχουν παρακολουθήσει να συστήνεται πρώτη φορά στο κοινό ως δεινός χαρτοπαίκτης στο Le Cercle at Les Ambassadeurs Club στο Λονδίνο.

Τον έχουν δει επίσης στο εμβληματικό καζίνο του Μόντε Κάρλο στο Μονακό και στο The Pink Palace Hotel & Casino, γνωστό και ως The Ocean Club, στο Νασάου των Μπαχαμών, όπου η είσοδος στο πριβέ τραπέζι του παιχνιδιού απαιτεί τουλάχιστον 300.000 δολάρια σε μετρητά. Και ακόμη στις διάφορες κινηματογραφικές ενσαρκώσεις του έχει εμφανιστεί να ρίχνει τα ζάρια στο The Las Vegas Hilton, το οποίο τώρα ονομάζεται Westgate, καθώς και στο Floating Dragon Casino στο Μακάο. Το βέβαιο είναι ότι, χωρίς καν την εύνοια της τύχης, ανέκφραστος, ψύχραιμος και βαθύς αναλυτής των αντιδράσεων των αντιπάλων του, ανελλιπώς κερδίζει τους «κακούς».

Στο «Casino Royale» του 2006, ο Μποντ κερδίζει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια στο πόκερ, αφήνοντας φιλοδώρημα μισού εκατομμυρίου στον ντίλερ.

Ένα φιλοδώρημα μισού εκατομμυρίου

Με αποκορύφωμα, στο «Casino Royale» του 2006, όταν δίνει γενναιόδωρο φιλοδώρημα στον ντίλερ 500.000 δολάρια μετά τη νίκη του σε ένα φανταστικό καζίνο στο Μαυροβούνιο, όπου κερδίζει σε πόκερ Texas Hold’em πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια. Υπό μια έννοια βγάζει τα έξοδα που έχει κάνει η αγγλική κυβέρνηση τόσα χρόνια για την πάρτη του. Υπό οποιαδήποτε άλλη, η σκηνή φαντάζει παρωδία. Παρότι εξοντωτικά τραβηγμένη, δεν έθιξε στο ελάχιστο την αίγλη και το μεγαλείο της ταυτότητας του πράκτορα 007, η οποία δεν περιέχει ίχνος αυτοσαρκασμού.

Η φαντασίωση της πολυτέλειας χωρίς λογαριασμό

Γιατί ο Μποντ, τι τα θέλετε; Παίζει παντού και πάντα τα «ρέστα» του. Δεν είναι απλώς ένας εκπαιδευμένος κατάσκοπος με άδεια να σκοτώνει χωρίς συνέπειες. Είναι η κινηματογραφική φαντασίωση της πολυτέλειας χωρίς οικονομικό έλεγχο, της περιπέτειας χωρίς λογαριασμό και της ενδυματολογικής κομψότητας χωρίς την αγωνία της τιμής. Η μυθοποιημένη εικόνα του πουλάει στο φιλοθεάμον κοινό την υπόσχεση ότι μπορεί και αυτό να είναι μέρος της κοσμικής ελίτ. Χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσει πώς απέκτησε το δικαίωμα να βρίσκεται ανάμεσά της. Πόσο μάλλον να παριστάνει τον δισεκατομμυριούχο με τα λεφτά των άλλων;