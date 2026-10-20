Οι ψηφοφόροι της Αλμπέρτα απέρριψαν με μεγάλη διαφορά την έναρξη της συνταγματικής διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δεύτερο, «δεσμευτικό» σε επίπεδο επαρχίας δημοψήφισμα για την απόσχιση από τον Καναδά. Με την καταμέτρηση ακόμη προσωρινή, περίπου 76% επέλεξε την παραμονή στον Καναδά και περίπου 24% τη συνέχιση της διαδικασίας προς νέο δημοψήφισμα.

Η κάλπη δεν ήταν άμεσο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας. Οι πολίτες κλήθηκαν να επιλέξουν είτε να παραμείνει η Αλμπέρτα επαρχία του Καναδά είτε να αρχίσει η επαρχιακή κυβέρνηση τη νομική διαδικασία για τη διεξαγωγή ενός μελλοντικού δημοψηφίσματος απόσχισης.

Από τη δυτική αποξένωση στην κάλπη του 2026

Η σημερινή σύγκρουση δεν προέκυψε ξαφνικά. Η Αλμπέρτα έγινε επαρχία του Καναδά το 1905, ενώ το 1930 πέρασε στον επαρχιακό έλεγχο η διαχείριση των φυσικών πόρων της. Η οικονομική και πολιτική ταυτότητα που διαμορφώθηκε αργότερα γύρω από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έκανε τη σχέση με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ιδιαίτερα ευαίσθητη κάθε φορά που η Οτάβα παρενέβαινε στην ενεργειακή πολιτική ή στη διανομή των εσόδων.

Κομβική στιγμή ήταν το National Energy Program του 1980 της κυβέρνησης του Πιερ Τριντό. Η πολιτική των ομοσπονδιακών φόρων, των ελεγχόμενων τιμών και της μεγαλύτερης ομοσπονδιακής παρουσίας στον ενεργειακό τομέα θεωρήθηκε από μεγάλο μέρος της Αλμπέρτα επίθεση στα οικονομικά συμφέροντά της. Το πρόγραμμα τερματίστηκε ουσιαστικά με τη Western Accord του 1985, αλλά άφησε βαθύ πολιτικό αποτύπωμα.

Ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1980 εμφανίστηκε το Western Canada Concept, που έδωσε οργανωμένη πολιτική μορφή στην ιδέα της δυτικής απόσχισης. Στη συνέχεια το αυτονομιστικό ρεύμα παρέμεινε κατά κανόνα μικρό: όπως σημείωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλμπέρτα Τζέισον Κένι, τα αποσχιστικά κόμματα συνήθως κινούνταν ιστορικά στο 1%-2%.

Η «δυτική αποξένωση» πήρε διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές περιόδους: από το Reform Party, που αναπτύχθηκε ως αντίδραση στη δυσαρέσκεια της δυτικής πλευράς του Καναδά από το ομοσπονδιακό πολιτικό σύστημα, έως νεότερες καμπάνιες για αυξημένη αυτονομία και το κίνημα Wexit.

Το 2021 οι ψηφοφόροι της Αλμπέρτα είχαν ήδη στείλει ένα ισχυρό συμβολικό μήνυμα στην Οτάβα: 61,7% ψήφισε υπέρ της αφαίρεσης της αρχής της εξισωτικής χρηματοδότησης από το Σύνταγμα. Η επαρχία, βέβαια, δεν είχε τη δυνατότητα να επιφέρει μόνη της τέτοια συνταγματική αλλαγή.

Το 2022 η κυβέρνηση της Σμιθ υιοθέτησε τον Alberta Sovereignty within a United Canada Act, μηχανισμό που επιτρέπει στην επαρχιακή Βουλή να αντιδρά σε ομοσπονδιακά μέτρα τα οποία θεωρεί αντισυνταγματικά ή επιζήμια για τις επαρχιακές αρμοδιότητες. Ο ίδιος ο τίτλος «κυριαρχία μέσα σε έναν ενωμένο Καναδά» αποτυπώνει το πολιτικό δόγμα της Σμιθ: πολύ μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς επίσημη απόσχιση.

Η νέα έξαρση του αποσχιστικού ρεύματος ενισχύθηκε μετά την πανδημία. Ο Κένι και άλλοι συντηρητικοί πολιτικοί έχουν συνδέσει την κινητοποίηση με την αντίδραση στους περιορισμούς της Covid-19 και με το Freedom Convoy του 2022. Ταυτόχρονα, η σύγκρουση με την κυβέρνηση Τριντό για τον άνθρακα, τις περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και το μέλλον της πετρελαϊκής παραγωγής προσέφερε στους αυτονομιστές ένα ισχυρό οικονομικό αφήγημα.

Το 2025 η κυβέρνηση της Αλμπέρτα χαλάρωσε τους όρους για τις πρωτοβουλίες πολιτών, μειώνοντας το απαιτούμενο όριο υπογραφών. Η πρωτοβουλία υπέρ μιας άμεσης μελλοντικής ερώτησης ανεξαρτησίας χρειαζόταν 177.732 υπογραφές· οι υποστηρικτές της ανακοίνωσαν ότι συγκέντρωσαν πολύ περισσότερες. Παράλληλα, η φιλοκαναδική καμπάνια του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού της Αλμπέρτα Τόμας Λουκάζουκ είχε ήδη συγκεντρώσει πάνω από 404.000 επαληθευμένες υπογραφές σε δική της πρωτοβουλία υπέρ της παραμονής.

Η Ντανιέλ Σμιθ επέλεξε τελικά τον Μάιο του 2026 να προκηρύξει η ίδια μια ενδιάμεση ψηφοφορία ουσιαστικά ένα «δημοψήφισμα για το αν πρέπει να γίνει δημοψήφισμα». Η κίνηση της επέτρεψε να μην ταυτιστεί με την απόσχιση, αλλά ταυτόχρονα να μη συγκρουστεί με το αυτονομιστικό τμήμα της βάσης της.

Μια πλούσια και ταχέως αναπτυσσόμενη επαρχία που αισθάνεται ότι πληρώνει περισσότερα

Στις 1 Ιουλίου 2026, ο πληθυσμός της Αλμπέρτα υπολογιζόταν από τη Statistics Canada σε 5.101.050 κατοίκους, περίπου 12,2% του συνολικού πληθυσμού του Καναδά. Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο του έτους εγκαταστάθηκαν στην επαρχία 13.647 νέοι μετανάστες, ενώ η Αλμπέρτα συνέχισε να προσελκύει κατοίκους και από άλλες καναδικές επαρχίες.

Η κοινωνική της γεωγραφία έχει σημασία πολιτικά. Η Αλμπέρτα είναι όλο και πιο αστικοποιημένη και συγκεντρώνεται κυρίως γύρω από Κάλγκαρι και Έντμοντον. Στην απογραφή του 2021 η μητροπολιτική περιοχή του Κάλγκαρι είχε 1.481.806 κατοίκους και του Έντμοντον 1.418.118 — μαζί σχεδόν 2,9 εκατομμύρια σε μια τότε επαρχία περίπου 4,26 εκατ. κατοίκων. Οι δύο μητροπόλεις συνέχισαν να αναπτύσσονται με υψηλούς ρυθμούς: από τον Ιούλιο 2024 έως τον Ιούλιο 2025 το Έντμοντον αυξήθηκε κατά 3% και το Κάλγκαρι κατά 2,9%.

Η πολιτική διαφορά πόλης-υπαίθρου φάνηκε και στις μετρήσεις για το δημοψήφισμα. Τον Μάιο το Angus Reid κατέγραφε το Έντμοντον στο 73% υπέρ της παραμονής, ενώ η αγροτική Αλμπέρτα ήταν μοιρασμένη 48%-48% ως προς το αν έπρεπε να αρχίσει η διαδικασία για νέο δημοψήφισμα.

Για τον αυστηρό στατιστικό διαχωρισμό urban/rural, η Statistics Canada επιβεβαιώνει ότι ο αγροτικός πληθυσμός της Αλμπέρτα μειώθηκε μεταξύ 2016 και 2021 ενώ ο αστικός αυξήθηκε.

Εν τω μεταξύ στην Αλμπέρτα ζουν περίπου 284.465 αυτόχθονες κάτοικοι, βάσει της απογραφής του 2021, περίπου 6,8% του τότε πληθυσμού. Στην επαρχία υπάρχουν 48 First Nations και μεγάλο μέρος της επικράτειας καλύπτεται από τις ιστορικές Συνθήκες 6, 7 και 8.

Ο οικονομικός πυρήνας της συζήτησης είναι, φυσικά, η ενέργεια. Το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ ανά κάτοικο ήταν 71.545 καναδικά δολάρια, το υψηλότερο μεταξύ των καναδικών επαρχιών, ενώ το συνολικό ΑΕΠ σε βασικές τιμές ανερχόταν σε 361,5 δισ. καναδικά δολάρια. Η εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο της οικονομίας.

Το 2023 η Αλμπέρτα παρήγαγε 4,3 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως, δηλαδή 84% της καναδικής παραγωγής, καθώς και 61% της παραγωγής φυσικού αερίου της χώρας. Πάνω από τα τρία τέταρτα του αργού προέρχονταν από τα oil sands του βορρά.

Η ανεργία στην επαρχία ήταν 6,4% τον Σεπτέμβριο του 2026, με την απασχόληση να έχει αυξηθεί κατά περίπου 76.000 άτομα σε ετήσια βάση.

Η αίσθηση λοιπόν ότι η επαρχία είναι «καθαρός χρηματοδότης» του ομοσπονδιακού συστήματος σχετίζεται κυρίως με το γεγονός ότι υψηλότερα εισοδήματα και εταιρικά κέρδη συνεπάγονται μεγαλύτερες ομοσπονδιακές φορολογικές εισπράξεις. Το ίδιο το καναδικό υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι η δημοσιονομική θέση μιας περιοχής προκύπτει από το κοινό προοδευτικό φορολογικό σύστημα και τις ομοσπονδιακές δαπάνες, όχι από έναν λογαριασμό όπου μία επαρχία «στέλνει επιταγή» σε μια άλλη.

Γιατί το ζήτημα ξέσπασε τώρα και πώς δόθηκε η μάχη

Η πολιτική αφετηρία του σημερινού κύκλου ήταν η μακρά σύγκρουση της συντηρητικής Αλμπέρτα με τις κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων στην Οτάβα για την τιμολόγηση του άνθρακα, τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, τις ηλεκτρικές εκπομπές, τις ομοσπονδιακές διαδικασίες αδειοδότησης και τους περιορισμούς στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ίδια η κυβέρνηση της Αλμπέρτα έχει παρουσιάσει τον Sovereignty Act ως όπλο κατά των ομοσπονδιακών μέτρων για τις εκπομπές ηλεκτροπαραγωγής και τον ενεργειακό τομέα.

Η άνοδος του Μαρκ Κάρνεϊ στην ομοσπονδιακή εξουσία άλλαξε εν μέρει τη δυναμική. Η κυβέρνησή του επιχείρησε να περιορίσει τη ρήξη με την Αλμπέρτα και, σύμφωνα με το Reuters, κατέληξε τον Νοέμβριο του 2025 σε συμφωνία με τη Σμιθ που περιλάμβανε υποχώρηση από ορισμένες προηγούμενες κλιματικές πολιτικές και στήριξη της προοπτικής νέας πετρελαϊκής διαδρομής προς τη δυτική ακτή. Αυτό βοήθησε τον Κάρνεϊ να αποκτήσει ασυνήθιστα υψηλή αποδοχή για Φιλελεύθερο ηγέτη στην επαρχία.

Παράλληλα, η νίκη των Φιλελευθέρων στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025 λειτούργησε ως καύσιμο για το αποσχιστικό στρατόπεδο. Σε έρευνα του Angus Reid τον Μάιο του 2025, η πλειονότητα όσων δήλωναν ότι θα ψήφιζαν υπέρ της απόσχισης έλεγαν ότι μια νίκη των Συντηρητικών σε ομοσπονδιακό επίπεδο θα τους έκανε πιθανότερο να προτιμήσουν την παραμονή. Αυτό υποδηλώνει ότι για σημαντικό κομμάτι του κινήματος η «ανεξαρτησία» λειτουργεί επίσης ως αντίδραση στο ποιος κυβερνά στην Οτάβα.

Οι δύο καμπάνιες

Το στρατόπεδο της παραμονής ήταν πολιτικά πλατύτερο. Περιέλαβε τον Κάρνεϊ, τον Πουαλιέβρ, την επαρχιακή NDP, πρώην συντηρητικούς πρωθυπουργούς και υπουργούς, δημάρχους μεγάλων πόλεων, επιχειρηματικούς φορείς και οργανώσεις όπως οι Forever Canadian και Vote to Stay. Η Forever Canadian του πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργού Τόμας Λουκάζουκ οργάνωσε περιοδείες, εκδηλώσεις και διαδικτυακές μεταδόσεις υπέρ της καναδικής ενότητας.

Στην άλλη πλευρά δραστηριοποιήθηκαν οργανώσεις όπως οι Stay Free Alberta, Pathway to Independence, Let Alberta Decide και το Alberta Prosperity Project, μαζί με ένα αποκεντρωμένο δίκτυο ακτιβιστών, podcasters και influencers. Σε αντίθεση με κλασικά δημοψηφίσματα, δεν υπήρχε μεγάλο κοινοβουλευτικό κόμμα που να ηγείται επίσημα της αποσχιστικής πλευράς.

Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η καμπάνια δεν ήταν αμελητέα. Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οι εγγεγραμμένοι τρίτοι διαφημιζόμενοι είχαν δηλώσει στην Elections Alberta C$1,922 εκατ. σε εισφορές. Το Let Alberta Decide είχε δηλώσει C$581.780, το Alberta’s Voice C$327.360, το Vote to Stay C$167.191, το Pathway to Independence C$133.454, η Forever Canadian C$119.545 και η Stay Free Alberta C$74.558. Τα ποσά αυτά είναι εισφορές, όχι τελικές δαπάνες· οι πλήρεις οικονομικές δηλώσεις θα ολοκληρωθούν μετά το δημοψήφισμα.

Το παράδοξο των social media

Η διαδικτυακή εικόνα ήταν πολύ πιο ευνοϊκή για τους αποσχιστές απ’ ό,τι η πραγματική εκλογική αριθμητική. Έρευνα του Media Ecosystem Observatory κατέγραψε ότι 114 λογαριασμοί συγκέντρωσαν το μισό engagement γύρω από το δημοψήφισμα σε πέντε πλατφόρμες σε περίοδο 20 μηνών, με τους ισχυρότερους influencers να είναι σε μεγάλο βαθμό υπέρ της ανεξαρτησίας. Οι καναδικοί λογαριασμοί που αναρτούσαν για την ανεξαρτησία της Αλμπέρτα είχαν κατά την ίδια ανάλυση 1,7 φορές μεγαλύτερη αλληλεπίδραση από λογαριασμούς που συζητούσαν άλλα πολιτικά θέματα, ενώ οι κορυφαίοι influencers απολάμβαναν ακόμη μεγαλύτερο «premium» engagement.

Το Angus Reid είχε ήδη εντοπίσει παράλληλα δύο διαφορετικά οικοσυστήματα ενημέρωσης: το 71% των ψηφοφόρων της παραμονής δήλωνε ότι ενημερωνόταν από mainstream media, ενώ το 50% όσων έκλιναν προς την απόσχιση χρησιμοποιούσε εναλλακτικά μέσα ως βασική πηγή.

Υπήρξαν και ανησυχίες για ξένη επιρροή, κυρίως λόγω της σχέσης ορισμένων αποσχιστών με αμερικανικούς πολιτικούς κύκλους. Στελέχη του Alberta Prosperity Project συναντήθηκαν με αξιωματούχους του αμερικανικού State Department και πρόβαλαν την προοπτική στενότερης ενεργειακής συνεργασίας και νέων αγωγών. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν, ωστόσο, ότι δεν δόθηκαν δεσμεύσεις ούτε επίσημη αμερικανική υποστήριξη στην απόσχιση.

Υπήρξαν επίσης μελέτες και προειδοποιήσεις για αμερικανικούς λογαριασμούς και πιθανή ξένη ενίσχυση πολωτικού περιεχομένου, όμως αυτά δεν συνιστούν απόδειξη ότι ξένος παράγοντας άλλαξε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Γιατί η Αλμπέρτα δεν θα μπορούσε απλώς να «ψηφίσει και να φύγει»

Ακόμη και αν η κάλπη της 19ης Οκτωβρίου είχε δώσει το αντίθετο αποτέλεσμα, δεν θα δημιουργούσε αυτόματα ένα ανεξάρτητο κράτος. Το καναδικό συνταγματικό δίκαιο έχει ήδη απαντήσει στο βασικό ερώτημα μέσω της ιστορικής απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση Reference re Secession of Quebec του 1998.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι μια επαρχία δεν έχει δικαίωμα μονομερούς απόσχισης. Μια «σαφής πλειοψηφία» πάνω σε ένα «σαφές ερώτημα» υπέρ της απόσχισης θα δημιουργούσε πολιτική και συνταγματική υποχρέωση για διαπραγματεύσεις -όχι δικαίωμα αυτόματης ανεξαρτησίας.

Ο Clarity Act του 2000 προβλέπει επιπλέον ότι η Βουλή των Κοινοτήτων θα αξιολογούσε εάν η ερώτηση ήταν πράγματι σαφής και εάν το αποτέλεσμα αντιπροσώπευε «σαφή πλειοψηφία». Δεν καθορίζει ένα μηχανικό όριο 50%+1: η Βουλή οφείλει να εξετάσει το μέγεθος της πλειοψηφίας, τη συμμετοχή και τις συνολικές συνθήκες.

Στη συνέχεια θα απαιτούνταν συνταγματική τροποποίηση και διαπραγματεύσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις επαρχίες. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν όρισε εκ των προτέρων ποια συγκεκριμένη συνταγματική φόρμουλα τροποποίησης θα κάλυπτε κάθε πιθανό πακέτο απόσχισης, επομένως δεν είναι ασφαλές να παρουσιάζεται η διαδικασία απλώς ως μια δεύτερη ψηφοφορία με 50%+1.

Οι διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να λύσουν ζητήματα όπως το δημόσιο χρέος και τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία, τα σύνορα, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, τις εδαφικές διεκδικήσεις και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Τι θα σήμαινε μια πραγματική απόσχιση – Και τι μένει μετά το «όχι»

Στις αγορές ενέργειας, το αποτέλεσμα της 19ης Οκτωβρίου αφαιρεί βραχυπρόθεσμα ένα μεγάλο στρώμα πολιτικού και συνταγματικού κινδύνου: καμία διαδικασία ανεξαρτησίας δεν ενεργοποιείται τώρα και οι εμπορικές και ενεργειακές ροές συνεχίζουν στο υφιστάμενο καναδικό θεσμικό πλαίσιο.

Η υπόθεση έχει, όμως, δείξει τι θα διακυβευόταν σε μια πραγματική διαδικασία απόσχισης. Η Αλμπέρτα είναι περίκλειστη και το πετρέλαιό της φτάνει στις αγορές μέσω αγωγών που διασχίζουν άλλες καναδικές επαρχίες ή τα σύνορα με τις ΗΠΑ: Enbridge Mainline, Trans Mountain, Keystone, Express και άλλα συστήματα ξεκινούν ή τροφοδοτούνται από την Αλμπέρτα.

Μια πραγματική διαδικασία διαχωρισμού θα άνοιγε συνεπώς ερωτήματα για τη ρύθμιση των διακρατικών αγωγών, τα τελωνεία, τις εμπορικές συμφωνίες, το νόμισμα, την κατανομή του καναδικού χρέους, τη φορολογία των εταιρειών και τη μελλοντική πρόσβαση τόσο στην καναδική όσο και στην αμερικανική αγορά.

Η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν εξίσου κρίσιμη. Η αμερικανική αγορά αποτελεί τον βασικό προορισμό του καναδικού αργού και σημαντικό μέρος των υποδομών της Αλμπέρτα κατευθύνεται προς αμερικανικά διυλιστήρια. Ταυτόχρονα, η ρητορική Τραμπ περί προσάρτησης του Καναδά ως «51ης Πολιτείας» έκανε πολλούς Καναδούς πιο καχύποπτους απέναντι σε ένα αποσχιστικό εγχείρημα που είχε αναζητήσει επαφές στην Ουάσιγκτον.

Για τον Κάρνεϊ, το 76% αποτελεί σαφή νίκη της καναδικής ενότητας, αλλά θα ήταν επικίνδυνο να ερμηνευτεί ως εξάλειψη της δυσαρέσκειας. Περίπου ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους υποστήριξε την έναρξη μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να καταλήξει σε ανεξαρτησία, ενώ 62% έλεγαν πριν από την κάλπη ότι δεν περιμένουν το αποσχιστικό κίνημα να εξαφανιστεί.

Μεσοπρόθεσμα, δύο εξελίξεις θα κρίνουν αν η 19η Οκτωβρίου ήταν το τέλος ενός κύκλου ή απλώς μια παύση: πρώτον, αν η Οτάβα και η Αλμπέρτα καταφέρουν να διατηρήσουν λειτουργική συμφωνία για την ενέργεια και τις επενδύσεις· και δεύτερον, αν οι αποσχιστές μετατρέψουν το περίπου 24% σε αυτόνομη κομματική δύναμη ή παραμείνουν ως πίεση στο εσωτερικό της UCP. Οι δημόσιες δηλώσεις των ηγετών τους δείχνουν ότι τουλάχιστον το δεύτερο σενάριο θα επιχειρηθεί.