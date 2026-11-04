Σε μια κουζίνα του Ντιτρόιτ, φορώντας μια ποδιά των Detroit Lions, ένας άνδρας ψήνει σάουαρμα, ανακατεύει σκορδαλιά και απαντά με αφοπλιστικό χιούμορ σε ερωτήσεις για τη θρησκευτική του ταυτότητα. «Σαρία; Όχι, εγώ είμαι εδώ για τον νόμο του σάουαρμα», δηλώνει γελώντας. Λίγες ημέρες αργότερα, ο ίδιος άνθρωπος βρίσκεται κάτω από τα προβολέα μιας τηλεμαχίας, δεχόμενος τα διασταυρούμενα πυρά των πολιτικών του αντιπάλων, οι οποίοι αμφισβητούν την ιατρική του ιδιότητα και την επιστημονική του επάρκεια.

Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ —γιος Αιγυπτίων μεταναστών, γιατρός χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, υπότροφος Rhodes, πρώην διευθυντής Δημόσιας Υγείας και εξέχουσα προσωπικότητα της αμερικανικής προοδευτικής σκηνής— που θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ ενσαρκώνει τις βαθιές αντιφάσεις, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της σύγχρονης Αμερικής. Η διαδρομή του δεν ακολούθησε ποτέ μια ευθύγραμμη πορεία. Διαμορφώθηκε μέσα από κομβικούς σταθμούς, προσωπικές ρήξεις και καθοριστικές συναντήσεις που τον μετέτρεψαν από έναν επίδοξο χειρουργό σε έναν μαχητικό υπέρμαχο της κοινωνικής δικαιοσύνης.

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Οι Ρίζες στο Μίσιγκαν και το Πρώτο Τραύμα της 11ης Σεπτεμβρίου

Μεγαλώνοντας στα προάστια του Ντιτρόιτ, ο Ελ-Σαγιέντ έζησε ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία πλευρά, η παραδοσιακή αιγυπτιακή κουλτούρα του πατέρα του, με τα πρωινά Κυριακής γεμάτα φούλ μεδάμες και τις αναμνήσεις από τις επισκέψεις στην Αλεξάνδρεια κοντά στην αναλφάβητη αλλά βαθιά σοφή γιαγιά του, η οποία του δίδαξε την αυθεντική, συμπονετική πίστη. Από την άλλη πλευρά, η κλασική αμερικανική καθημερινότητα της μητριάς του, με το παραδοσιακό ρολό κρέατος και τις προπονήσεις αμερικανικού ποδοσφαίρου στο λύκειο.

Η εφηβεία του σημαδεύτηκε ανεξίτηλα από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Φοιτητής ακόμα στο λύκειο, είδε την καθημερινότητά του να μεταβάλλεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η καχυποψία και η εχθρότητα απέναντι στους Αραβοαμερικανούς έγιναν αισθητές ακόμα και στον αθλητικό στίβο. Όταν, μετά από μια προσβλητική επίθεση από αντίπαλο παίκτη, αντέδρασε βίαια, ο προπονητής του τον πήρε στην άκρη δίνοντάς του μια συμβουλή που θα καθόριζε το μέλλον του: «Θα είσαι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ για το υπόλοιπο της ζωής σου. Μπορείς να αποφασίσεις αν θα το χρησιμοποιήσεις ως δικαιολογία ή ως κίνητρο».

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Από την Οξφόρδη στο Κολούμπια: Η Συνάντηση με τον Μπιλ Κλίντον

Η ακαδημαϊκή του εξέλιξη υπήρξε λαμπρή. Σπούδασε βιολογία και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, όπου ξεχώρισε ως ο κορυφαίος απόφοιτος της τάξης του. Κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης, ο κεντρικός ομιλητής, πρώην Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον, διέκρινε αμέσως το επικοινωνιακό του χάρισμα. Κοιτάζοντάς τον στα μάτια, τον ρώτησε γιατί επιλέγει την ιατρική σχολή αντί για την πολιτική, προημερεύοντας ουσιαστικά τη μελλοντική του στροφή προς τα κοινά.

Με υποτροφία Rhodes, ο Ελ-Σαγιέντ ταξίδεψε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου απέκτησε διδακτορικό στη Δημόσια Υγεία, εστιάζοντας στις κοινωνικές ανισότητες και στους παράγοντες που μετατρέπουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους σε υγειονομικές καταστροφές. Ακολούθως, ολοκλήρωσε τις ιατρικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια το 2014.

Η Αποκάλυψη στο Μετρό και η Ρήξη με την Κλινική Ιατρική

Αν και προοριζόταν για μια λαμπρή καριέρα στην κλινική ιατρική, μια συγκεκριμένη εμπειρία κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης άλλαξε ριζικά την οπτική του. Περίθαλψε στο νοσοκομείο μια άστεγη γυναίκα με προβλήματα κατάχρησης ουσιών. Λίγο μετά την έξοδό της, την είδε να κοιμάται αβοήθητη στο μετρό.

Η διαπίστωση ότι το σύστημα υγείας ήταν σχεδιασμένο να θεραπεύει τα συμπτώματα αλλά όχι τις δομικές αιτίες της φτώχειας και της περιθωριοποίησης τον οδήγησε σε μια καθοριστική απόφαση καθώς απέσυρε την αίτησή του για ιατρική ειδικότητα, παραιτούμενος από τη δυνατότητα άσκησης της κλινικής ιατρικής, προκειμένου να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στη δημόσια υγεία.

Το 2015, σε ηλικία μόλις 31 ετών, ανέλαβε τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή του Τμήματος Δημόσιας Υγείας του Ντιτρόιτ, μιας πόλης που μόλις είχε εξέλθει από τη μεγαλύτερη δημοτική πτώχευση στην ιστορία των ΗΠΑ. Το τμήμα υγείας είχε ουσιαστικά διαλυθεί, η βρεφική θνησιμότητα είχε ξεπεράσει τα επίπεδα αναπτυσσόμενων χωρών και η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς είχε καταρρεύσει.

Ο Ελ-Σαγιέντ εργάστηκε εντατικά για την αναδιοργάνωση του τμήματος, μετατρέποντάς το σε πρότυπο διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Εστίασε στους τομείς όπου η υγεία συνδεόταν άμεσα με τη διαγενεακή φτώχεια, αποδεικνύοντας ότι η δημόσια υγειονομική πολιτική μπορεί να αποτελέσει εργαλείο κοινωνικής αλλαγής.

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Στην Πολιτική Αρένα: Η Αμφισβήτηση και η Μάχη των Ορισμών

Η είσοδός του στην κεντρική πολιτική σκηνή —αρχικά με την υποψηφιότητά του για τη θέση του Κυβερνήτη του Μίσιγκαν το 2018 και στη συνέχεια στη μάχη για τη Γερουσία των ΗΠΑ— τον έφερε αντιμέτωπο με τη σκληρή πραγματικότητα των προεκλογικών εκστρατειών.

Οι πολιτικοί του αντίπαλοι, όπως ο Ρεπουμπλικανός Μάικ Ρότζερς, εστίασαν την κριτική τους στην απόφασή του να μην ολοκληρώσει την ειδικότητα, αμφισβητώντας το δικαίωμά του να αυτοπροσδιορίζεται ως «γιατρός». Η αντιπαράθεση αυτή ανέδειξε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στους νομικούς ορισμούς των πολιτειακών αδειών ασκήσεως επαγγέλματος και τους ακαδημαϊκούς τίτλους της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης (AMA).

Για τον ίδιο τον Ελ-Σαγιέντ, η ιατρική του παιδεία δεν ήταν ποτέ ένα μέσο για την απόκτηση μιας άδειας συνταγογράφησης, αλλά η επιστημονική βάση για την κατανόηση των αναγκών των πολιτών. Υποστηριζόμενος από προσωπικότητες όπως ο Μπαράκ Ομπάμα, συνεχίζει να προτάσσει την ανάγκη για καθολική υγειονομική κάλυψη (Medicare for All), δωρεάν παιδεία και καταπολέμηση των εταιρικών μονοπωλίων.

Σήμερα, ως συγγραφέας, παρουσιαστής του δημοφιλούς podcast America Dissected και πολιτικός ακτιβιστής, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ παραμένει μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της νέας γενιάς. Η πορεία του αποδεικνύει ότι οι πιο σημαντικές μάχες για την υγεία δεν δίνονται πάντα μέσα στα χειρουργεία, αλλά στις αίθουσες των αποφάσεων, στους δρόμους και στις γειτονιές όπου διαμορφώνεται η καθημερινότητα των ανθρώπων.