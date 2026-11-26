Ποια είναι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Κριστιάνο Ρονάλντο, που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία ποδοσφαιριστές στον πλανήτη; Εξαιρετικά γυμνασμένος, άκρως επιθετικός, διεισδυτικός, ταχύτατος, ευέλικτος, σπάνιος τεχνίτης, με αντίληψη του χώρου και των άλλων συνθηκών. Και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητας και τις ιδιοσυγκρασίας του Πορτογάλου σταρ του ποδοσφαίρου, που τον έκαναν να ξεχωρίζει από σχεδόν όλους τους άλλους; Πειθαρχημένος, προσηλωμένος στο στόχο, με νοοτροπία νικητή, ηγετική φυσιογνωμία, ασυγκράτητα ανταγωνιστικός. Και ακόμα, κυνικός, στυγνός εκτελεστής, απόλυτος πρωταγωνιστής. Τίποτα λιγότερο από όλα αυτά μαζί. Αυτά τον έφεραν στην κορυφή.

Η πειθαρχία, η επιθετικότητα και η νοοτροπία νικητή του Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελούν τη βάση του παραλληλισμού με τον Ιταλό τραπεζίτη.

Επομένως, για να χαρακτηρίζεται κάποιος, στον δικό του τομέα, «ο Ρονάλντο» του κλάδου του, μάλλον σημαίνει ότι κάτι σπουδαίο αποτελεί για τον συγκεκριμένο χώρο. Παράδειγμα τέτοιο, ο Αντρέα Ορσέλ. Ο 63χρονος Ιταλός τραπεζίτης, πρωταγωνιστής του πρόσφατου mega deal, της δεκαετίας, στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά: της συμφωνίας εξαγοράς της δεύτερης μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, της Commerzbank, από την ιταλική UniCredit, της οποίας ο ίδιος ηγείται εδώ και 5 χρόνια. Αυτός λοιπόν, αποκαλείται από διεθνή έγκυρα ΜΜΕ, όπως οι Financial Times, το Bloomberg, ο Guardian κ.α. ως «ο Ρονάλντο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος».

Ο 63χρονος Αντρέα Ορσέλ, επικεφαλής της UniCredit, αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των μεγάλων συμφωνιών που αναδιαμορφώνουν τον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη.

Η «βάφτιση»

Πρώτοι «νονοί» του ήταν όμως, οι βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών και Τραπεζικών Υποθέσεων του Βρετανικού Κοινοβουλίου, που τον εξέτασαν το 2013 για την παροχή συμβουλών που έδωσε ως ανώτατο τότε στέλεχος της Bank of America Merrill Lynch για την εξαγορά της παραπαίουσας ολλανδικής τράπεζας ABN AMRO από την Royal Bank of Scotland (RBS), πέντε χρόνια νωρίτερα. Και η οποία κατέληξε σε επιβάρυνση περίπου 45 δισ. στερλινών (54 δισ. ευρώ) των Βρετανών φορολογουμένων για την διάσωση της RBS. Οι βουλευτές άκουσαν τον Ορσέλ να τους αποκαλύπτει ότι το 2008 έλαβε το θηριώδες πριμ 25 εκατ. ευρώ από την Merrill Lynch, εκ των οποίων μάλιστα 8,5 εκατ. ευρώ ειδικά για την καταστροφική εξαγορά ,ενώ αμέσως μετά την εξέτασή του στην Επιτροπή ανακοινώθηκε το πριμ 22 εκατ. ευρώ για την «μεταγραφή» του στην UBS, που εξαγόρασε και τα προβλεπόμενα μπόνους του στην Merrill Lynch.

Το 2013, οι Βρετανοί βουλευτές βάφτισαν τον Ορσέλ «Ρονάλντο των τραπεζών», εξετάζοντας τον ρόλο του στην πολύκροτη εξαγορά της ABN AMRO.

Με άλλα λόγια, οι βουλευτές παραλλήλισαν τότε, τις απίστευτες αμοιβές που λάμβανε για τα συμβόλαιά του, ο δεινότερος σύγχρονος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής – εκτελεστής, με εκείνα που εξασφάλιζε ο επίσης κορυφαίος στα deals τραπεζικών και όχι μόνο εξαγορών, Ιταλός τραπεζίτης. Σταδιακά, όμως, αποδείχτηκε ότι ολοένα και περισσότερα στοιχεία του Ρονάλντο ταιριάζουν και στην προσωπικότητα του Ορσέλ. Και κυρίως, αποτελέσματα. Όπως ο Ρονάλντο, σε πείσμα των επικριτών του, έχει αφήσει το στίγμα του στην νέα εποχή του επιθετικού ποδοσφαίρου στην Ευρώπη και τον κόσμο, έτσι και ο Ορσέλ αναδεικνύεται στον άνθρωπο που αλλάζει τον χάρτη του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

Στη Merrill Lynch ο Ορσέλ έχτισε τη φήμη του κορυφαίου dealmaker, εξασφαλίζοντας το 2008 μπόνους ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Η πιο μεγάλη επιτυχία

Δεν είναι μόνο ότι κατάφερε το μέχρι πρότινος σχεδόν αδιανόητο. Να πετύχει συμφωνία για την εξαγορά ενός γερμανικού τραπεζικού κολοσσού της Commerzbank, από την δική του. Μια κίνηση, που δημιουργεί έναν νέο τραπεζικό γίγαντα στην Ευρωζώνη, με 1,3-1,7 τρισεκατομμύρια ευρώ ενεργητικού, που αμέσως εκτοξεύεται στην πρώτη εξάδα της ευρωπαϊκής τραπεζικής λίστας, βάσει των στοιχείων της S&P Global.

Ικανό να ανταγωνιστεί σε μέγεθος και κεφαλαιακή επάρκεια, ακόμα και τις πλέον ισχυρές αμερικανικές επενδυτικές τράπεζες, αλλάζοντας άρδην τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα και τις εσωτερικές ισορροπίες στην ΕΕ, καθώς μια ιταλική τράπεζα αυξάνει, για πρώτη φορά, τόσο πολύ την επιρροή της στο συνολικό ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.

Η Commerzbank, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ορσέλ για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπερκολοσσού.

Αλλά είναι και ο τρόπος, με τον οποίο το πέτυχε. Στη διαδρομή της απόκτησης της Commerzbank προχώρησε με 4 κινήσεις: αρχικά μπήκε αθόρυβα στην τράπεζα. Απέκτησε, τέλη του 2024, αρχικά ποσοστό περίπου 9% χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της διοίκησης της Commerzbank ή της κυβέρνησης του Βερολίνου. Τους αιφνιδίασε και τους έθεσε προ τετελεσμένων. Καθώς αγόρασε, μεταξύ άλλων, και το πακέτο μετοχών που διέθεσε προς πώληση το γερμανικό δημόσιο (4,49%), ενώ ένα άλλο 4,5% το «σκούπισε» από την ελεύθερη αγορά.

Στη συνέχεια ισχυροποίησε τη θέση του, μέσω παραγώγων συμβολαίων με διάφορες σημαντικές επενδυτικές τράπεζες, φτάνοντας σε απόσταση αναπνοής από το όριο του 30%, που ενεργοποιεί υποχρεωτική δημόσια πρόταση, αποκτώντας έκθεση και δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Το έπραξε, αφού έλαβε τις εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και στη συνέχεια, τον περασμένο Μάρτιο, κατέθεσε εθελοντική δημόσια πρόταση ανταλλαγής μετοχών: 0,485 μετοχές της UniCredit για κάθε μετοχή της Commerzbank.

Η διοίκηση της Commerzbank και η γερμανική κυβέρνηση αντιτάχθηκαν, αλλά τον Ιούλιο του 2026 η UniCredit συγκέντρωσε συνολικά 47,59% του μετοχικού κεφαλαίου (49,65% των δικαιωμάτων ψήφου), αξιοποιώντας κυρίως μετοχές που συνδέονταν με τα συμβόλαια παραγώγων της.

Οι εγκρίσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια του Ορσέλ να αποκτήσει τον έλεγχο της Commerzbank.

Έχοντας πλέον, εξασφαλίσει de facto τον πλειοψηφικό έλεγχο στις γενικές συνελεύσεις, έλαβε στη συνέχεια και την άνευ όρων έγκριση της ΕΚΤ και της Κομισιόν και αμέσως μετά, προχώρησε -κατά πολλούς, ίσως ο πιο σωστός όρος είναι ότι υποχρέωσε-, σε συμφωνία με τη γερμανική κυβέρνηση. Παρέχοντας κάποιες εγγυήσεις, όπως η διατήρηση της έδρας της Commerzbank στη Φρανκφούρτη, η στήριξη κατά προτεραιότητα των γερμανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να αρθούν τα πολιτικά εμπόδια. Τα ζητούσε ως εγγυήσεις το Βερολίνο, στο πλαίσιο ενός στοιχειώδους «συμβιβασμού» προ του ενδεχομένου να κατηγορηθεί για βαριά ήττα απέναντι στην τακτική και τις απαιτήσεις πλέον του παντοδύναμου Ιταλού τραπεζίτη.

Αλλά γρήγορα ο Ορσέλ, προσγείωσε τους πάντες στη νέα πραγματικότητα. Έρχονται απολύσεις, και μάλιστα ίσως και χιλιάδες, απλά θα ξεκινήσουν από την κορυφή της πυραμίδας, από τα καλοπληρωμένα στελέχη, προς τη βάση και όχι αντίστροφα, όπως έπραξε και όταν ανέλαβε τα ηνία της UniCredit. Επίσης, αυτό προαναγγέλλει εμμέσως πλην σαφώς και την αποχώρηση της σημερινής ηγετικής ομάδας της Commerzbank.

Ρεσιτάλ τακτικής

Με αυτή την αριστοτεχνική τακτική, κέρδισε όχι απλά μια μεγάλη μάχη, αλλά έναν σχεδόν ολόκληρο πόλεμο, απέναντι σε πολλούς και πολλά. Η πραγματικότητα είναι ότι η ιταλική τράπεζα, με τους χειρισμούς του Ορσέλ, «άλωσε» το Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη, «υποτάσσοντας» τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, αλλά και την κυβερνητική βούληση. Με αυτή τη διετή, ασταμάτητη και μεθοδική πλαγιοκόπηση, έσπασε όλες τις γερμανικές άμυνες. Σημειωτέον δε, ότι το γερμανικό δημόσιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Commerzbank, με 13,3% που απέκτησε μέσω του κρατικού ταμείου διάσωσης SoFFin κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης την περίοδο 2008-2009.

Η γερμανική αντίσταση στα σχέδια της UniCredit συνεχίστηκε και επί Φρίντριχ Μερτς, με τον Ορσέλ να επιμένει στη στρατηγική του.

Και κατάφερε να τους οδηγήσει σε «συνθηκολόγηση» πριν λίγες μέρες, υποχρεώνοντας τους να αποδεχθούν το «μοιραίο». Οι εγκρίσεις της ΕΚΤ και της Κομισιόν, «έσφιξαν ασφυκτικά τη θηλιά στους λαιμούς» των Γερμανών ιθυνόντων. Έτσι η «εχθρική επίθεση», κατά Σολτς, της πρότασης εξαγοράς της Commerzbank που του υπέβαλε το 2024 ο Ορσέλ, -και που ίσχυσε και επί Μερτς μέχρι πρόσφατα-, γίνεται σήμερα μια αποδεκτή πραγματικότητα.

Ο Ορσέλ, δηλαδή η αγορά, επέβαλε τον νόμο του: η ανάγκη διασυνοριακών τραπεζικών συνενώσεων υπερίσχυσε των εθνικών εμποδίων. Με τη συμφωνία αυτή, ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο κύκλο συγκέντρωσης δυνάμεων μέσω τραπεζικών συγχωνεύσεων στην Ευρώπη. Αλλά δεν μιλάμε για μια απλή συμφωνία. Με τον υπερκολοσσό που διαμορφώνει, -πάντα εφόσον όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ολοκληρωθούν ομαλά-, η UniCredit θα απειλήσει ευθέως την έως τώρα αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της Deutsche Bank μέσα στην ίδια τη Γερμανία και τη γερμανική οικονομία. Μια απροσδόκητη εξέλιξη για την οικονομική «ατμομηχανή» της Ευρώπης, που «βλέπει» ότι χάνει τον έλεγχο των εξελίξεων μέσα στο ίδιο της το οικοδόμημα.

«Καρχαρίας» και «βροχοποιός»

Βεβαίως, όχι μόνο με αφορμή την πρόσφατη συμφωνία, ο Ορσέλ, εκτός από «Ρονάλντο των τραπεζιτών», έχει και άλλα προσωνύμια. Όπως “el tiburon de las finanzas globales («ο καρχαρίας της παγκόσμιας χρηματο-οικονομικής», από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης είτε, παραπλήσια, ως “requin alpha de la finance («άλφα καρχαρίας των χρηματοοικονομικών») από τα βρετανικά και τα γαλλικά. Μήπως κι αυτά του ταιριάζουν, ίσως και περισσότερο;

Στους επιχειρηματικούς κύκλους ωστόσο, είναι γνωστός και ως… «βροχοποιός». Με τον όρο αυτό, χαρακτηρίζεται ο οποιοσδήποτε (CEO, στέλεχος, μεσάζων, δικηγόρος κ.α.) φέρνει στις εταιρείες, κυρίως τις τράπεζες, πελάτες, κεφάλαια και μεγάλες συμφωνίες λόγω των προσωπικών του ικανοτήτων και των επαφών – σχέσεων που διαθέτει.

Κάτι θα ξέρουν καλύτερα άλλωστε, ήδη στην UniCredit. Όταν ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου στην κορυφαία ιταλική τράπεζα, στις 15 Απριλίου 2021 η τιμή της μετοχής της διαμορφωνόταν στα 8,5 ευρώ. Σήμερα έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ, με τα κέρδη να φτάνουν στα 9,38 δισ. ευρώ στο φετινό εννεάμηνο, στο τρίτο μάλιστα τρίμηνο του 2026 αυξημένα κατά 24,0% σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025 (σε επίπεδο εννεάμηνου +9,0%). H δε κεφαλαιοποίηση της UniCredit ξεπερνά πλέον τα 118 δισ. ευρώ, από 108 δισ. πέρυσι και μόλις 19 δισ.., όταν ανέλαβε καθήκοντα CEO o “βασιλιάς των ευρωπαϊκών deals”.

Ποιος είναι

Ποιος είναι όμως, αυτός ο περίφημος κύριος Ορσέλ, σε κάθε περίπτωση, ένας αδιαμφισβήτητος μετρ των οικονομικών, επιχειρηματικών και ιδίως τραπεζικών συμφωνιών, που πλέον, τα τελευταία χρόνια, ταρακουνάει τα ευρωπαϊκά, αλλά και τα παγκόσμια τραπεζικά νερά;

Στο ιστορικό Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης, ο Ορσέλ σπούδασε οικονομικά, αποφοιτώντας με άριστα και εξειδίκευση στον τομέα των επιθετικών εξαγορών.

Γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1963 στη Ρώμη. Γνήσιο παιδί της μεσαίας τάξης, καθώς ο πατέρας του διηύθυνε μια μικρή εταιρεία leasing, ενώ η μητέρα του εργαζόταν για λογαριασμό του ΟΗΕ. Φοίτησε αρχικά στο Lycée Francais Chateaubriand, καθώς η μητέρα του επέμενε να μάθει άπταιστα και δεύτερη γλώσσα. Εκείνος προχώρησε πολύ παρακάτω, έμαθε και άλλες τρεις αργότερα, αγγλικά, ισπανικά και γερμανικά. Στη συνέχεια φοίτησε στο σπουδαίο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, La Sapienza, αποκτώντας πτυχίο στα οικονομικά.

Στην περίφημη σχολή επιχειρήσεων INSEAD, στο Φοντενεμπλό της Γαλλίας, ο Ιταλός τραπεζίτης απέκτησε το MBA του, πριν από τη λαμπρή σταδιοδρομία του.

Ατίθαση, ανήσυχη και πολύ περίεργη προσωπικότητα από τα νιάτα του ο Ορσέλ, ενώ ήταν φοιτητής στο πρώτο έτος κιόλας, στα 18 του, έλειψε από τα μαθήματά του επί εννιά μήνες, καθώς η παρακολούθηση ήταν προαιρετική, για να ταξιδέψει με αποσκευή μόλις ένα σακίδιο πλάτης σε διάφορες χώρες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής. Αυτό τον σημάδεψε. Πολύ αργότερα παραδέχτηκε, ότι στις διακοπές του τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πείστηκε να ασχοληθεί με τον τραπεζικό τομέα. Αποφοίτησε πάντως με άριστα και με εξειδίκευση στον τομέα των επιθετικών εξαγορών. Στη συνέχεια απέκτησε MBA από τη Σχολή Επιχειρήσεων INSEAD στη γαλλική πόλη Φοντενεμπλό.

Πώς “έχτισε” το “μύθο” του

Η τραπεζική καριέρα του ξεκίνησε από την Midland Montagu to 1987. Μετακόμισε στην Goldman Sachs ένα χρόνο αργότερα και το 1990 εντάχθηκε στην Boston Consulting Group στο Παρίσι. Ακολούθησε το 1992, η Merrill Lynch & Co, στο Λονδίνο.

Εκεί άρχισε να χτίζει τον τεράστιο «μύθο» του ως ένας εκ των κορυφαίων dealmakers του πλανήτη. Αλλά και ως ένας τραπεζίτης, με ακριβές, πολύ ακριβές, απαιτήσεις, καθώς για τις αλλεπάλληλες μετακινήσεις του από τράπεζα σε τράπεζα, απαίτησε -και στις περισσότερες φορές έλαβε- πολύ μεγάλες αμοιβές. Τα συμβόλαια του πάντοτε ακριβοπληρωμένα, αλλά και με αυστηρές προβλέψεις για υψηλές ρήτρες και αποζημιώσεις, όταν κάποιος έκανε το λάθος να αθετήσει μια συμφωνία μαζί του.

Πρώτη του επιτυχία, η μαεστρική ενορχήστρωση της συγχώνευσης μεταξύ της Credito Italiano και της Unicredito, αντί 21,2 δισ. ευρώ, το 1998. Από τη συγχώνευση προέκυψε η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας.

Επόμενη επιτυχία, όταν το 1999, έκλεισε προσωπικά τη συγχώνευση των Banco Bilbao Vizcaya και Argentaria, αξίας 11 δισ. ευρώ, από την οποία προέκυψε η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας. Ακολούθως, ως επικεφαλής της ομάδας Global FIG από το 2003, ξεκίνησε την εξαγορά της βρετανικής Abbey National από την ισπανική τράπεζα Santander, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μια συμφωνία αξίας 16,6 δισ. ευρώ.

Η επίμαχη εξαγφορά

Το 2007, ήρθε η ώρα της επίμαχης εξαγοράς-μαμούθ από την Royal Bank of Scotland (RBS), της ABN AMRO, αξίας 58,8 δισ. ευρώ. Ο Ορσέλ εκλήθη από την RBS, με το deal στα πρόθυρα του ναυαγίου. Κάλεσε τότε την Fortis και την Santander, -με τον πρόεδρο της οποίας Εμίλιο Μποτέν είχε στο μεταξύ «χτίσει» μια στενή προσωπική σχέση-, για να προχωρήσουν σε μια τριμερή προσφορά κοινοπραξίας. Όμως λίγους μήνες αργότερα, η διεθνής σφοδρή κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος που ξεκίνησε με την κατάρρευση της Lehmann Brothers στις ΗΠΑ, μείωσε καίρια τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών παγκοσμίως. Επιφέροντας σημαντική ζημιά και στην RBS και αναγκάζοντας την βρετανική κυβέρνηση να αναλάβει τον έλεγχο της. Αργότερα βεβαίως, το Institutional Investor, κορυφαίο παγκοσμίως μέσο ενημέρωσης στον κλάδο της διαχείρισης κεφαλαίων, χαρακτήρισε τoν Ορσέλ ως «έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους τραπεζίτες της χρηματοπιστωτικής κρίσης».

Οι επικεφαλής των Fortis, Royal Bank of Scotland και Santander ένωσαν τις δυνάμεις τους το 2007 για την εξαγορά της ABN AMRO

Κατά τη διάρκεια της κρίσης εκείνης εισέπραξε 483 εκατ. δολάρια σε συμβουλευτικές αμοιβές για λογαριασμό της Merrill Lynch και 38 εκατ. για τον εαυτό του, κάτι που πυροδότησε έρευνα από τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, χωρίς πάντως να απαγγελθούν ποτέ κατηγορίες εναντίον του ίδιου ή της τράπεζας.

Η κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 προκάλεσε παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σεισμό, πλήττοντας καίρια και τη Royal Bank of Scotland.

Η ώρα της UBS

Τέσσερα χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2012, ο Ορσέλ επελέγη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της κορυφαίας ελβετικής επενδυτικής τράπεζας UBS, Σέρτζιο Ερμότι, για να ηγηθεί των δραστηριοτήτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να τον αποσπάσει μάλιστα από την Merrill Lynch, εν μέσω της συγχώνευσης της τελευταίας με την Bank of America, η UBS κατέβαλε 26 εκατ. δολάρια.

Ο Ορσέλ εργάστηκε στην UBS επί 6 χρόνια, ως συν-διευθύνων σύμβουλος της μονάδας επενδυτικής τραπεζικής, εισπράττοντας αστρονομικά μπόνους στόχων κάθε χρόνο. Τον Μάιο του 2015, ήταν πλέον το πιο ακριβοπληρωμένο στέλεχος στην UBS Group AG, με βασικό μόνο μισθό 8 εκατ. δολάρια. Αλλά και ο κυνικότερος ίσως στην ιστορία της επικεφαλής της, καθώς μεταξύ 2012-2017 προχώρησε σε απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων προκειμένου να ενισχύσει την κερδοφορία της, μειώνοντας τις μισθολογικές υποχρεώσεις της UBS κατά 3 δισ. δολάρια.

Επρόκειτο για δύσκολες στιγμές. Παρέδωσε ο ίδιος τις λίστες με άτομα προς απόλυση στους επικεφαλής των τομέων και των θυγατρικών της τράπεζας. Πολλοί υπάλληλοι μάθαιναν το εξαιρετικά δυσάρεστο νέο για την καριέρα τους, την ώρα που έφταναν στη δουλειά τους και διαπίστωναν ότι οι κάρτες πρόσβασής τους ήταν εκτός λειτουργίας πλέον.

Ο Σέρτζιο Ερμότι, επικεφαλής της UBS, επέλεξε το 2012 τον Ορσέλ για την επενδυτική τραπεζική, εξασφαλίζοντας μια ιδιαίτερα δαπανηρή μεταγραφή

Αντιμετώπισε όμως, άμεσα και με χαρακτηριστική πυγμή, τον Αύγουστο του 2018, όταν μια ασκούμενη στην τράπεζα κατήγγειλε, -προφανώς με σοβαρά στοιχεία-, ένα από τα κορυφαία διευθυντικά στελέχη της UBS, για χορήγηση ναρκωτικών και ακολούθως σεξουαλική επίθεση σε μια κοινωνική συγκέντρωση. Ο Ορσέλ έθεσε αμέσως το στέλεχος σε αναστολή καθηκόντων και εκείνος παραιτήθηκε. Αργότερα την ίδια ημέρα, καθώς το όλο θέμα πήρε δημοσιότητα, εμφανίστηκε στο Bloomberg Markets, αναλύοντας τη δημιουργία μιας ανανεωμένης υποδομής και διαδικασίας αντιμετώπισης των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης εντός της εταιρείας, σημειώνοντας ότι «αυτά θα εξαλειφθούν πλήρως».

Γενικότερα, κατά τη θητεία του στην UBS, το φλογερό του ταπεραμέντο του, το σκληροπυρηνικό στυλ διοίκησης και η εμμονή του με τις αποδόσεις της τράπεζας προκάλεσε θυελλώδη κριτική κατά καιρούς. Όπως είχαν γράψει οι Financial Times συνήθιζε να τηλεφωνεί και να στέλνει e-mails στα στελέχη από τις 5 τα χαράματα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα.

Ίσως και γιατί και ο ίδιος ξυπνάει καθημερινά εκείνη την ώρα και αφού ενημερώνεται για τα τεκταινόμενα στον κόσμο, στέλνει τα πρώτα μηνύματα στους… «τυχερούς παραλήπτες» και στη συνέχεια γυμνάζεται επί μισή ώρα έως 45 λεπτά. Έχει και μια συμβουλή μάλιστα, προς τους επίδοξους μιμητές του: «Κάθε πρωί, όταν σηκώνεσαι και κοιτάζεσαι στον καθρέφτη καθώς ξυρίζεσαι, δεν μπορείς να κρυφτείς. Μπορείς να ζήσεις με το είδωλο που βλέπεις»; Πρόκειται για μια φράση που του είχε πει ο πατέρας του και, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, κάποιες δεκαετίες αργότερα, έχει σημαδέψει αρκούντως τη διαδρομή του.

Μια πανάκριβη ακύρωση

Το καλοκαίρι του 2018, η UBS όρισε τον Ιταλό πολυμήχανο τραπεζίτη πρώτο στην σειρά διαδοχής του τότε CEO, Ερμότι. Παρότι ο ίδιος είχε πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή, η Άνα Πατρίτσια Μποτίν, εκτελεστική πρόεδρος της Santander, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2018, ότι ο Ορσέλ θα ηγηθεί από τις αρχές του 2019, της κορυφαίας ισπανικής τράπεζας από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μάλιστα θα γινόταν ο πρώτος μη Ισπανός σε αυτό το πόστο στην ιστορία της τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, εκείνος αποχώρησε επίσημα από την UBS στις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Όμως, κανείς δεν τα είχε υπολογίσει καλά. Ο ίδιος εδικαιούτο μια πρόσθετη αποζημίωση από την UBS ύψους 18,5 εκατ. ευρώ και η Santander συμφώνησε να του καταβάλει αυτήν την αμοιβή ως μέρος του μπόνους εισόδου του στην τράπεζά, αν η UBS υπαναχωρούσε.

Η Άνα Πατρίτσια Μποτίν ανακοίνωσε το 2018 την πρόσληψη του Ορσέλ στη Santander, προτού η συμφωνία καταλήξει σε πολυετή δικαστική διαμάχη.

Η UBS όμως ακολούθησε μια πολύ «σκληρή» πολιτική έναντι της αποχώρησης του Ορσέλ, αρνούμενη να του καταβάλει τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών του σε αναβολή. Τούτο εκτόξευσε το κόστος πρόσληψής του από την Santander, στα σχεδόν 60 εκατ. ευρώ, που δεν μπορούσε επ’ ουδενί να καλύψει και απέσυρε την προσφορά της προς αυτόν για τη θέση του CEO.

Εκείνος δεν το πολυσκέφτηκε. Απλά κατέθεσε λίγους μήνες αργότερα μια καλά προετοιμασμένη αγωγή κατά της Santander ύψους 100 εκατ. ευρώ για παραβίαση του μεταξύ τους προσυμφώνου. Τον Δεκέμβριο του 2021, δικαστήριο της Μαδρίτης επιδίκασε στον Ορσέλ αποζημίωση 68 εκατ. ευρώ από την Santander. Το ποσό αυτό προσαρμόστηκε ένα μήνα αργότερα, σε 51,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 18,6 εκατ. με τη μορφή μετοχών της τράπεζας σε διάστημα επτά ετών, συν επιπλέον 10 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη.

Ο καιρός της UniCredit

Η UniCredit, στην οποία ο Ορσέλ επέστρεψε ως διευθύνων σύμβουλος το 2021, σε μια περίοδο κατά την οποία η τράπεζα είχε χάσει τα σκήπτρα στο ιταλικό τραπεζικό σύστημα από την Intesa Sanpaolo, αποτέλεσε τελικά το ιδεώδες πεδίο εφαρμογής του ευρύτερου στρατηγικού του σχεδίου να ηγηθεί ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου που θα κυριαρχήσει στην ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως υπενθυμίζει το Reuters, αρχικά προχώρησε σε μια εκτεταμένη αναδιάρθρωση της τράπεζας. Περιόρισε το λειτουργικό κόστος, συρρίκνωσε τον ισολογισμό, ενίσχυσε την κεφαλαιακή βάση και έδωσε έμφαση σε δραστηριότητες που απαιτούν λιγότερα κεφάλαια. Παράλληλα, επέστρεψε δισεκατομμύρια ευρώ στους μετόχους. Έτσι «απογείωσε» την χρηματιστηριακή της αξία, κατά δέκα φορές περίπου.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι μπλόκαρε το 2025 την προσπάθεια εξαγοράς της Banco BPM, ενώ ο Ορσέλ είχε ήδη στραφεί στη Γερμανία.

Και όταν απέκτησε πλήρη κεφαλαιακή αξιοπιστία, ξεκίνησε των κύκλο των επενδυτικών κινήσεων, με φόντο πάντα τις επιθετικές εξαγορές. Πρώτα κινήθηκε «εντός των τειχών». Διέκοψε τις συνομιλίες με την ιταλική κυβέρνηση για την εξαγορά της ιστορικής Monte dei Paschi di Siena (MPS). Οι τότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη Ρώμη τον χαρακτήρισαν ως απρόβλεπτο συνομιλητή. Αυτό είχε τις συνέπειες του. Η κυβέρνηση Μελόνι, το 2025 μπλόκαρε την προσπάθεια της UniCredit, να εξαγοράσει την Banco PM, μικρότερη εγχώρια ανταγωνιστική τράπεζα. Αλλά ο Ορσέλ, ούτως ή άλλως, ήδη είχε στραφεί στη Γερμανία, έχοντας στοχοποιήσει την Commerzbank, που είναι πλέον το μεγαλύτερο στοίχημα της καριέρας του. Λογικά πριν, από το επόμενο.

Το ελληνικό κεφάλαιο

Ο Ορσέλ μας ενδιαφέρει και ως Έλληνες, για ένα πολύ σημαντικό επιπλέον λόγο. Από το 2023 η UniCredit εισήλθε στην ελληνική τραπεζική αγορά, αποκτώντας το σχεδόν 9% της Alpha Bank. Αντιθέτως με την άκρως επιθετική λογική της Γερμανίας, στην ελληνική περίπτωση ο Ορσέλ υιοθέτησε ένα μοντέλο σταδιακής αύξησης της συμμετοχής και στρατηγικής συνεργασίας , η οποία διευρύνθηκε και με την εξαγορά της ρουμανικής δραστηριότητας της ελληνικής τράπεζας.

Η στρατηγική συνεργασία της UniCredit με την Alpha Bank, που ξεκίνησε το 2023, αποτελεί διαφορετικό μοντέλο τραπεζικής επέκτασης από εκείνο της Γερμανίας.

Ακολούθως, η UniCredit αύξησε σταδιακά την έκθεσή της, αξιοποιώντας και χρηματοοικονομικά μέσα. Στις 5 Ιανουαρίου φέτος, μετέτρεψε συνθετική θέση περίπου 20% σε άμεση συμμετοχή, ανεβάζοντας το ποσοστό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου του στο 29,8%.

Κατά τον Ορσέλ η επένδυση στην Alpha Bank αποτελεί παράδειγμα συνεργασίας της UniCredit με μια ισχυρή τράπεζα άλλης χώρας, χωρίς να απαιτείται πλήρης ενσωμάτωση ή εξαγορά. Προσφέρει πρόσβαση σε νέες αγορές και έσοδα, χωρίς το κόστος και τις ενδεχόμενες δυσκολίες μιας πλήρους συγχώνευσης.

Πάθος οι τράπεζες

Σκιαγραφώντας το Reuters την προσωπικότητα του Ορσέλ, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες παλαιών και νυν συνεργατών του, πρόκειται για έναν τεχνοκράτη πάντα σχολαστικά προετοιμασμένο, έντονα φιλόδοξο και αποφασιστικό, αλλά και με στιγμές – φάσεις παρορμητικής λήψης αποφάσεων. Τον περιγράφουν ως ανήσυχο, απαιτητικό από τους συνεργάτες του και ότι συχνά κρατά τα χαρτιά του κλειστά, διατηρώντας τους ανθρώπους γύρω του σε διαρκή εγρήγορση.

Ο ίδιος, δεν κρύβει την εμμονή του με τον τραπεζικό κλάδο. «Πρέπει να ακολουθεί κανείς τα πάθη του και εμένα πάντα μου άρεσαν οι τράπεζες», έχει δηλώσει. Σε μια χαρακτηριστική ιστορία που μεταφέρει το Reuters, θυμάται ότι σε διακοπές στο Μεξικό, είχε προτείνει στη μέλλουσα σύζυγό του, αντί να επισκεφθούν αρχαιολογικούς χώρους ή κάτι άλλο, να περάσουν από… υποκαταστήματα μεξικανικών τραπεζών.

Η «τυχερή» ήταν και παραμένει η Κλάρα Μπαταλίμ, μία Πορτογαλίδα σχεδιάστρια εσωτερικών χώρων και πρώην υπάλληλος της British Airways. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από τον Σεπτέμβριο του 2009, αφού προηγουμένως ήταν αχώριστο επί 16 ολόκληρα χρόνια. Έχουν αποκτήσει μια κόρη, την 17χρονη σήμερα Αλλέγκρα.

Μια άλλη εμμονή του εξάλλου, είναι η σχέση με τη μόδα και ιδίως τις μεταξωτές γραβάτες Salvatore Ferragamo. Κοσμοπολίτης, γοητευτικός, χειρίζεται με αρκετή άνεση τα πιεστικά απέναντί του μέσα ενημέρωσης. Μάλλον κατέχει το αποτελεσματικό μυστικό, να κρύβει έντεχνα τις σκληρές πτυχές και τις γωνίες του χαρακτήρα του…