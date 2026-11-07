Επί δεκαετίες, το Sofitel Legend Metropole κυριαρχούσε ως το μοναδικό πολυτελές ξενοδοχείο του Ανόι. Ένα εμβληματικό κτίριο της αποικιακής εποχής, με ιστορία συνδεδεμένη με τον πόλεμο —διαθέτει ακόμη και δικό του υπόγειο καταφύγιο βομβαρδισμών—, το οποίο έχει φιλοξενήσει προσωπικότητες από τον Τσάρλι Τσάπλιν μέχρι την Τζέιν Φόντα.

Σήμερα, το ιστορικό ξενοδοχείο, ηλικίας 125 ετών, αποκτά ανταγωνιστές στην κορυφή της αγοράς, καθώς μια νέα γενιά πολυτελών μονάδων κάνει την εμφάνισή της στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της χώρας να προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλότερου εισοδήματος και να ενισχύσει τις φιλοδοξίες της για διψήφια οικονομική ανάπτυξη.

«Το Βιετνάμ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές, μαζί με την Ιαπωνία», δήλωσε η Μοντ Μπαγί, διευθύνουσα σύμβουλος των Sofitel Legend, Sofitel, MGallery και Emblems.

«Μετά την πανδημία παρατηρήσαμε ότι ο τουρισμός στην Ασία έχει αποκτήσει περισσότερο ενδοπεριφερειακό χαρακτήρα. Υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με την επιστροφή των Κινέζων ταξιδιωτών, αλλά στην πραγματικότητα η περιοχή είναι τόσο ανθεκτική ώστε αναπτύσσεται δυναμικά από μόνη της».

Τους τελευταίους μήνες, στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ άνοιξαν τις πόρτες τους ξενοδοχεία των Fairmont, The Theodore και Shilla Monogram, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν τα Waldorf Astoria και The Leah Hanoi.

Σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές, το Ανόι σχεδιάζει να προσθέσει τουλάχιστον 10.000 δωμάτια σε ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων έως το 2030. Πρόκειται για τεράστιο αριθμό, δεδομένου ότι σήμερα η πόλη διαθέτει περίπου ισάριθμα ξενοδοχειακά δωμάτια συνολικά, σε όλες τις κατηγορίες τιμών.

Οι επενδύσεις της Accor και ο νέος ανταγωνισμός

Τα Sofitel Legend, Sofitel, MGallery και Emblems αποτελούν τέσσερις πολυτελείς ξενοδοχειακές μάρκες του γαλλικού ομίλου Accor SA.

Ο γαλλικός ξενοδοχειακός όμιλος λειτουργεί 45 ξενοδοχεία στο Βιετνάμ, εκ των οποίων επτά ανήκουν στον τομέα που διευθύνει η Μπαγί. Αυτό καθιστά τη χώρα τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της στην Ασία, μετά την Ταϊλάνδη.

Η Μπαγί βρέθηκε στο Ανόι την περασμένη εβδομάδα για την έναρξη μιας πρωτοβουλίας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ενώ διαθέτει σχέδια για την ανάπτυξη 12 ακόμη ξενοδοχείων στο Βιετνάμ.

«Ο ανταγωνισμός αναπόφευκτα θα ενταθεί, καθώς νέα ξενοδοχεία εισέρχονται στην αγορά», δήλωσε ο Νιλ ΜακΓκρέγκορ, διευθύνων σύμβουλος της Savills Vietnam.

Ωστόσο, κατά την εκτίμησή του, η βασική πρόκληση για τους ξενοδοχειακούς ομίλους θα είναι η διαφοροποίηση των υπηρεσιών και της ταυτότητάς τους, παρά κάποιος άμεσος κίνδυνος υπερπροσφοράς δωματίων.

Το σχέδιο των 2,5 τρισ. δολαρίων για τη μεταμόρφωση του Ανόι

Η ταχύτατη επέκταση των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων πραγματοποιείται ενώ το Ανόι βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη αστική αναμόρφωσή του εδώ και δεκαετίες.

Το φιλόδοξο σχέδιο, ύψους 2,5 τρισ. δολαρίων, στοχεύει στη μεταμόρφωση μεγάλων τμημάτων της πόλης.

Ωστόσο, τουλάχιστον προσωρινά, έχει μετατρέψει εκτεταμένες περιοχές του Ανόι σε μεγάλα εργοτάξια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η ταχύτητα και η κλίμακα των αλλαγών εντείνουν τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις γύρω από ζητήματα όπως τα δικαιώματα επί της γης και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα, η πόλη επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδα από τον τουρισμό έως τα 340 τρισ. ντονγκ (13,2 δισ. δολάρια) μέχρι το 2030, καθώς το Βιετνάμ ανταγωνίζεται την Ταϊλάνδη, μία από τις ισχυρότερες τουριστικές αγορές της περιοχής, για μεγαλύτερο μερίδιο των ταξιδιωτικών δαπανών.

Πάνω από 17,7 εκατ. διεθνείς επισκέπτες στο εννεάμηνο

Η τουριστική ανάπτυξη της χώρας αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία των αφίξεων.

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, οι διεθνείς επισκέπτες στο Βιετνάμ ξεπέρασαν τα 17,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 14,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Η Κίνα και η Νότια Κορέα αποτελούν τις δύο σημαντικότερες αγορές προέλευσης τουριστών.

Παρότι οι Κινέζοι ταξιδιώτες περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό, προτιμώντας προορισμούς πιο κοντά στην πατρίδα τους, η Μπαγί επισημαίνει ότι εξακολουθούν να πραγματοποιούν αεροπορικά ταξίδια.

«Φοβόμασταν ότι δεν θα τους είχαμε καθόλου», ανέφερε.

Η ανθεκτικότητα της τουριστικής ζήτησης στην Ασία ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης του Βιετνάμ, την ώρα που η χώρα επιχειρεί να προσελκύσει επισκέπτες με μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη και να αυξήσει την κατά κεφαλήν ταξιδιωτική δαπάνη.

Οι κίνδυνοι για το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα

Η αύξηση των τουριστικών ροών δημιουργεί, ωστόσο, μια σημαντική πρόκληση: πώς μπορεί το Βιετνάμ να υποδεχθεί περισσότερους επισκέπτες χωρίς να θυσιάσει ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, το φυσικό του περιβάλλον;

Ήδη, η ταχεία ανάπτυξη τουριστικών θερέτρων και η αύξηση των επισκεπτών απειλούν να υποβαθμίσουν τις ακτές της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να υπονομεύσει τα ίδια τα χαρακτηριστικά που προσέλκυσαν εξαρχής τους ταξιδιώτες σε προορισμούς όπως το Φου Κουόκ, το Ντα Νανγκ (Danang) και ο κόλπος Χα Λονγκ ().

«Υπάρχουν προφανώς πιέσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε ο Τζόναθαν Μπέικερ (Jonathan Baker), εκπρόσωπος της UNESCO στο Βιετνάμ.

«Η διατήρηση της βιετναμέζικης ταυτότητας και του πολιτισμού αποτελεί επίσης προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Από τα 7 δολάρια στα 6.300 δολάρια τη βραδιά

Στο ιστορικό Metropole, όπου ένα δωμάτιο μπορούσε να κοστίζει μόλις 7 δολάρια όταν το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 1901, ένας από τους διαδρόμους είναι γεμάτος ασπρόμαυρες φωτογραφίες και αναμνηστικά αντικείμενα.

Τα εκθέματα αποτυπώνουν τον ρόλο που διαδραμάτισε το ξενοδοχείο στη διάρκεια της πολυτάραχης ιστορίας της πόλης.

Σήμερα, η τιμή για μία διανυκτέρευση ξεκινά από περίπου 400 δολάρια, ενώ μπορεί να φτάσει περίπου τα 6.300 δολάρια για μια σουίτα.

Παρά την είσοδο νέων πολυτελών ξενοδοχείων στην αγορά, η Μπαγί δεν θεωρεί ότι απειλείται η θέση του Metropole.

Αντίθετα, εκτιμά ότι η αύξηση των καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών θα συμβάλει στην καθιέρωση του Ανόι ως διεθνούς προορισμού πολυτελείας.

«Όσο περισσότερα πολυτελή ξενοδοχεία που εμπνέουν τους ταξιδιώτες, τόσο το καλύτερο», δήλωσε.

«Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για τον ανταγωνισμό».