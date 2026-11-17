Πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες, εκατομμύρια έφηβες σε ολόκληρο τον κόσμο ονειρεύονταν έναν χλωμό βρικόλακα με ανακατεμένα μαλλιά, μυστηριώδες βλέμμα και μια ακαταμάχητη τάση να ερωτεύεται θνητές. Σήμερα, ο ίδιος άνθρωπος ετοιμάζεται να φορέσει ένα άψογα ραμμένο σμόκιν, να παραγγείλει το διασημότερο μαρτίνι του κινηματογράφου και να συστηθεί με μια φράση που γνωρίζουν σχεδόν όλοι: «Μποντ. Τζέιμς Μποντ».

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είναι και επισήμως ο νέος πράκτορας 007, διαδεχόμενος τον Ντάνιελ Κρεγκ στον πιο εμβληματικό ίσως ρόλο της κινηματογραφικής ιστορίας.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου από την Amazon MGM Studios, βάζοντας τέλος σε μια πολύμηνη περίοδο σεναρίων και εικασιών για τον ηθοποιό που θα αναλάμβανε να οδηγήσει τον βρετανικό κατάσκοπο στη νέα εποχή του. Τη σκηνοθεσία της επόμενης ταινίας έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ.

Στα 40 του, ο Πάτινσον είναι μεγαλύτερος από αρκετούς από τους ηθοποιούς που είχαν ακουστεί για τον ρόλο. Είναι όμως και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, με μια καριέρα που περιλαμβάνει εμπορικές επιτυχίες δισεκατομμυρίων, τολμηρές καλλιτεχνικές επιλογές και συνεργασίες με μερικούς από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της εποχής.

Πώς όμως το αγόρι που έγινε διάσημο ως ερωτευμένος βρικόλακας κατέληξε να είναι ο διάδοχος του Σον Κόνερι, του Πιρς Μπρόσναν και του Ντάνιελ Κρεγκ;

Η απάντηση βρίσκεται σε μια διαδρομή γεμάτη αντιφάσεις, απρόβλεπτες αποφάσεις και μια διαρκή προσπάθεια να ξεφύγει από την εικόνα που τον έκανε διάσημο.

Όλα ξεκίνησαν επειδή… στο θεατρικό εργαστήρι πήγαιναν όμορφα κορίτσια

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον γεννήθηκε στο Μπαρνς, μια συνοικία του νοτιοδυτικού Λονδίνου, και μεγάλωσε σε μια οικογένεια που δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με τον κινηματογράφο.

Ο πατέρας του ασχολούνταν με την εμπορία κλασικών αυτοκινήτων, η μητέρα του εργαζόταν σε πρακτορείο μοντέλων, ενώ ο ίδιος μεγάλωσε μαζί με τις δύο μεγαλύτερες αδελφές του.

Η πρώτη του επαφή με την υποκριτική ήρθε στα μαθητικά χρόνια, όταν γράφτηκε σε έναν μικρό τοπικό θεατρικό όμιλο, τον Barnes Theatre Club.

Ο λόγος; Κάθε άλλο παρά καλλιτεχνικός.

«Πήγα αρχικά επειδή εκεί πήγαιναν πολλά όμορφα κορίτσια», παραδέχθηκε χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του το 2008.

Στην αρχή εργαζόταν στα παρασκήνια, βοηθώντας στις παραστάσεις. Όταν όμως οι καλύτεροι ηθοποιοί του ομίλου αποχώρησαν, βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε μια απροσδόκητη ευκαιρία.

«Άρχισα να παίζω όταν έφυγαν όλοι οι καλοί και ήμουν ο μοναδικός αρκετά ψηλός για να αναλάβω τον πρωταγωνιστικό ρόλο», θυμόταν.

Η εμπειρία αποδείχθηκε καθοριστική.

Όπως είχε πει, δεν θα είχε γίνει ποτέ ηθοποιός χωρίς εκείνον τον μικρό θεατρικό όμιλο. Και, κατά έναν παράξενο τρόπο, ορισμένες από εκείνες τις ερασιτεχνικές παραστάσεις εξακολουθούσαν να συγκαταλέγονται στις δουλειές για τις οποίες ένιωθε μεγαλύτερη υπερηφάνεια.

Από τον Χάρι Πότερ στον βρικόλακα που κατέκτησε τον πλανήτη

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 2005, όταν ο 19χρονος Πάτινσον επιλέχθηκε να υποδυθεί τον Σέντρικ Ντίγκορι στην ταινία Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς.

Ο ρόλος δεν ήταν πρωταγωνιστικός, αλλά αρκούσε για να τον φέρει στο προσκήνιο.

Τρία χρόνια αργότερα, η ζωή του άλλαξε για πάντα.

Το 2008 πρωταγωνίστησε δίπλα στην Κρίστεν Στιούαρτ στην πρώτη ταινία της σειράς Twilight, υποδυόμενος τον Έντουαρντ Κάλεν, έναν βρικόλακα που ερωτεύεται μια θνητή κοπέλα.

Η κινηματογραφική μεταφορά των εξαιρετικά δημοφιλών βιβλίων της Στέφανι Μέγιερ εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο.

Μέχρι το 2012, οι πέντε ταινίες της σειράς είχαν συγκεντρώσει περισσότερα από 3 δισ. δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως, μετατρέποντας τον Πάτινσον σε ένα από τα μεγαλύτερα νεανικά είδωλα της εποχής.

Και ξαφνικά, τίποτα στη ζωή του δεν ήταν φυσιολογικό.

Οι θαυμάστριες συγκεντρώνονταν κατά χιλιάδες στις πρεμιέρες, ούρλιαζαν μόλις εμφανιζόταν και παρακολουθούσαν κάθε του κίνηση.

Για έναν νεαρό που είχε ξεκινήσει την υποκριτική σχεδόν τυχαία, η κατάσταση ήταν συχνά αφόρητη.

«Μοιάζει σαν να έχουν πληρωθεί για να εμφανιστούν στις επτά και μισή το απόγευμα και να ουρλιάζουν για μένα», είχε πει, προσπαθώντας να περιγράψει την αμηχανία του.

Ο ίδιος παραδεχόταν ότι τίποτα δεν μπορούσε να τον προετοιμάσει για την ένταση της λατρείας των θαυμαστών.

Ακόμη και όταν η επιτυχία είχε γίνει καθημερινότητα, εξακολουθούσε να αισθάνεται συγκλονισμένος κάθε φορά που ερχόταν αντιμέτωπος με τα πλήθη.

Το 2010, το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο, σημειώνοντας κάτι που έμελλε να αποδειχθεί προφητικό: το κοινό δεν είχε δει ακόμη παρά ένα μικρό μέρος των δυνατοτήτων του στην οθόνη.

Η μεγάλη απόδραση από το «Twilight»

Για πολλούς ηθοποιούς, μια επιτυχία όπως το «Twilight» θα ήταν αρκετή για να καθορίσει ολόκληρη την καριέρα τους.

Ο Πάτινσον, όμως, επέλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο.

Αντί να αναζητήσει τον επόμενο μεγάλο ρομαντικό ρόλο, άρχισε να συνεργάζεται με σκηνοθέτες γνωστούς για το απαιτητικό, ιδιαίτερο και συχνά αντισυμβατικό σινεμά τους.

Το 2012 πρωταγωνίστησε στο Cosmopolis του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ, υποδυόμενος έναν νεαρό δισεκατομμυριούχο που διασχίζει το Μανχάταν μέσα σε μια λιμουζίνα, σε μια ταινία γεμάτη υπαρξιακές ανησυχίες και σκοτεινούς συμβολισμούς.

Ακολούθησε η συνεργασία του με τον Βέρνερ Χέρτσογκ στο Queen of the Desert το 2015.

Το 2019 ήρθε μία από τις πιο παράξενες και απαιτητικές ταινίες της καριέρας του: The Lighthouse, σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Έγκερς.

Στην ασπρόμαυρη ψυχολογική ταινία τρόμου, ο Πάτινσον εμφανίστηκε δίπλα στον Γουίλεμ Νταφόε, σε μια ιστορία απομόνωσης και παράνοιας μέσα σε έναν απομακρυσμένο φάρο.

Γιατί επέλεξε έναν τόσο ασυνήθιστο ρόλο;

Η απάντησή του προς τον σκηνοθέτη ήταν χαρακτηριστική.

«Θέλω απλώς να κάνω κάτι παράξενο».

Αυτό ακριβώς έκανε.

Ο ηθοποιός που κάποτε υπήρξε το αντικείμενο λατρείας εκατομμυρίων εφήβων είχε μεταμορφωθεί σε έναν ερμηνευτή πρόθυμο να τσαλακώσει την εικόνα του και να αναλάβει καλλιτεχνικά ρίσκα.

Όταν αποφάσισε να γίνει ξανά σταρ των μεγάλων παραγωγών

Έπειτα από χρόνια ανεξάρτητων και πειραματικών ταινιών, ο Πάτινσον αισθάνθηκε ότι είχε έρθει η ώρα για μια ακόμη αλλαγή.

Αυτή τη φορά, ήθελε να επιστρέψει στις μεγάλες παραγωγές.

Το 2020 συνεργάστηκε με τον Κρίστοφερ Νόλαν στο Tenet, ένα φιλόδοξο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας.

Δύο χρόνια αργότερα, ανέλαβε έναν ρόλο που αρχικά προκάλεσε έκπληξη: τον Μπάτμαν.

Στην ταινία The Batman του Ματ Ριβς, ο Πάτινσον παρουσίασε μια περισσότερο εσωστρεφή, βασανισμένη και σκοτεινή εκδοχή του διάσημου υπερήρωα.

Δίπλα του εμφανίστηκαν η Ζόι Κράβιτς και ο Πολ Ντέινο.

Η ταινία σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, καταγράφοντας το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα στη Βόρεια Αμερική κατά την περίοδο της πανδημίας, πίσω μόνο από το Spider-Man: No Way Home.

Οι κριτικές ήταν επίσης θετικές.

Η εφημερίδα Guardian ξεχώρισε την ευαλωτότητα που κατάφερε να προσδώσει στον σκοτεινό χαρακτήρα.

Για τον ίδιο, η επιστροφή στις μεγάλες παραγωγές ήταν σχεδόν μια φυσική συνέχεια των προηγούμενων επιλογών του.

«Προσπαθούσα να κάνω το αντίθετο από αυτό που έκανα μέχρι τότε. Άρχισα να σκέφτομαι ότι ήθελα πραγματικά να κάνω κάτι μεγάλο», είχε εξηγήσει.

Και πρόσθεσε ότι, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προϋπολογισμού, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει έναν ρόλο παραμένει ουσιαστικά ο ίδιος.

Το αποτέλεσμα ήταν να αποκτήσει ένα νέο κοινό, πολύ διαφορετικό από εκείνο του «Twilight».

Το 2025, στην πρεμιέρα του Mickey 17 του Μπονγκ Τζουν-χο, παρατήρησε με έκπληξη ότι οι περισσότεροι θαυμαστές που τον πλησίαζαν ήταν πλέον άνδρες.

«Υπάρχουν ξαφνικά ένα σωρό τύποι! Αυτό είναι κάτι καινούργιο για μένα», είπε γελώντας.

Η μεταμόρφωση είχε ολοκληρωθεί. Ο άλλοτε εφηβικός καρδιοκατακτητής είχε γίνει ένας ηθοποιός με απήχηση σε εντελώς διαφορετικά ακροατήρια.

Η χρονιά που ο Πάτινσον απέδειξε ότι μπορεί να παίξει τα πάντα

Το 2026 αποδείχθηκε μία από τις πιο παραγωγικές και σημαντικές χρονιές της καριέρας του.

Στην υπερπαραγωγή The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Πάτινσον υποδύθηκε τον Αντίνοο, έναν από τους μνηστήρες της Πηνελόπης, αναλαμβάνοντας έναν κακό χαρακτήρα σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές του καλοκαιριού.

Η ερμηνεία του επιβεβαίωσε ότι μπορεί να κινηθεί με την ίδια άνεση ανάμεσα σε απαιτητικούς χαρακτήρες και θεαματικές παραγωγές.

Ακολούθησε το «Primetime», στο οποίο υποδύθηκε τον Κρις Χάνσεν, τον πραγματικό παρουσιαστή της αμερικανικής τηλεοπτικής εκπομπής «To Catch a Predator».

Η ερμηνεία του απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, με την Independent να τη χαρακτηρίζει άξια για Όσκαρ και τους Times να εκθειάζουν την υποκριτική του παρουσία.

Την ίδια χρονιά, πρωταγωνίστησε δίπλα στη Ζεντάγια στη σκοτεινή ρομαντική κωμωδία The Drama, με τις ερμηνείες των δύο ηθοποιών να χαρακτηρίζονται από κριτικούς ως από τις καλύτερες της καριέρας τους.

Η συνεργασία τους δεν σταμάτησε εκεί.

Οι δύο ηθοποιοί συμμετέχουν επίσης στην «Οδύσσεια» και στο Dune: Part Three, συγκροτώντας ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κινηματογραφικά δίδυμα της χρονιάς.

Ο Πάτινσον, πλέον, δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι μπορεί να ξεφύγει από τον Έντουαρντ Κάλεν.

Έχει αποδείξει ότι μπορεί να γίνει σχεδόν οποιοσδήποτε.

Η προσωπική ζωή και η σχέση με τη Σούκι Γουότερχαουζ

Παρά τη σταθερή προσπάθειά του να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, οι σχέσεις του εξακολουθούν να απασχολούν τον διεθνή Τύπο.

Στα χρόνια της τεράστιας επιτυχίας του «Twilight», η σχέση του με την Κρίστεν Στιούαρτ είχε μετατραπεί σε ένα από τα αγαπημένα θέματα των περιοδικών και των σκανδαλοθηρικών ιστοσελίδων.

Ακολούθησε η σχέση του με την τραγουδίστρια FKA Twigs, προτού γνωρίσει το μοντέλο και τραγουδίστρια Σούκι Γουότερχαουζ.

Οι δυο τους είναι μαζί από το 2018, ενώ αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 και έχουν αποκτήσει μία κόρη.

Παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητά τους, έχουν επιλέξει να προστατεύουν σε μεγάλο βαθμό την οικογενειακή τους καθημερινότητα.

Ο άνθρωπος πίσω από τον νέο 007 είναι ένας παλιός γνώριμος

Η επιλογή του Πάτινσον για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ δεν είναι απλώς μια ακόμη μεγάλη συμφωνία στο Χόλιγουντ.

Σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για έναν από τους μακροβιότερους κινηματογραφικούς θεσμούς, ο οποίος περνά πλέον στον δημιουργικό έλεγχο της Amazon MGM Studios.

Η εταιρεία αναζητούσε έναν ηθοποιό ικανό να διατηρήσει τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του Βρετανού πράκτορα, προσφέροντας ταυτόχρονα μια διαφορετική ερμηνευτική προσέγγιση.

Και ο Πάτινσον φαίνεται να συνδυάζει όλα όσα χρειάζονται: τη βρετανική καταγωγή, τη διεθνή αναγνωρισιμότητα, την εμπειρία στις ταινίες δράσης και την ικανότητα να δίνει βάθος σε σκοτεινούς, σύνθετους χαρακτήρες.

Υπάρχει, όμως, και ένα επιπλέον πλεονέκτημα.

Γνωρίζει ήδη πολύ καλά τον άνθρωπο που θα καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Ο Ντενί Βιλνέβ και ο Πάτινσον συνεργάστηκαν στο τρίτο μέρος του «Dune», μια παραγωγή με τεράστιες τεχνικές απαιτήσεις και γυρίσματα κάτω από εξαντλητικές συνθήκες στην έρημο.

Ο ηθοποιός έχει μιλήσει με ιδιαίτερο ενθουσιασμό για τη συνεργασία τους.

«Η κλίμακα όλων αυτών είναι απίστευτη. Είναι σαν να βρίσκεσαι στο δικό σου θεματικό πάρκο του Dune», είχε δηλώσει στους New York Times, περιγράφοντας τα τεράστια σκηνικά και τις πολύπλοκες μηχανικές κατασκευές που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα.

Ούτε οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατάφεραν να του χαλάσουν την εμπειρία.

Όπως εξηγούσε, ακόμη και όταν η ζέστη προκαλούσε έντονη εφίδρωση, ο ίδιος ήταν τόσο απορροφημένος από τη διαδικασία ώστε σχεδόν δεν το παρατηρούσε.

Και για τον Βιλνέβ είχε να πει μόνο καλά λόγια.

«Είναι τόσο εύκολο να δουλεύεις με τον Ντενί. Δεν υπάρχει ποτέ πραγματικό άγχος».

Η εξοικείωση των δύο ανδρών μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη νέα ταινία του Μποντ, η οποία αναμένεται να σηματοδοτήσει μια σημαντική αλλαγή στην κινηματογραφική ταυτότητα του χαρακτήρα.

Μποντ και Μπάτμαν: Δύο θρύλοι, ένας ηθοποιός

Η νέα αποστολή του Πάτινσον έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη γεμάτο επαγγελματικό πρόγραμμα.

Ο ηθοποιός βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των σχεδιασμών για τη συνέχεια του «The Batman», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2028.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να βρεθεί σε μια ασυνήθιστη θέση: να υποδύεται ταυτόχρονα δύο από τους διασημότερους χαρακτήρες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Από τη μία, τον σκοτεινό εκδικητή της Γκόθαμ, που βασανίζεται από το παρελθόν του.

Από την άλλη, τον κοσμοπολίτη Βρετανό πράκτορα, που κινείται με άνεση ανάμεσα σε πολυτελή ξενοδοχεία, επικίνδυνες αποστολές και διεθνείς συνωμοσίες.

Δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, τους οποίους καλείται να υπηρετήσει ο ίδιος άνθρωπος.

Για την Amazon MGM, η επιλογή του αποτελεί μια επένδυση στη διεθνή εμπορική του απήχηση, αλλά και στην ευχέρειά του να επανεφευρίσκει τον εαυτό του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την ανάληψη του ρόλου «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής του», σημειώνοντας ότι αποτελεί πραγματοποίηση ενός ονείρου.

Από τον Έντουαρντ Κάλεν στον Τζέιμς Μποντ

Αν υπάρχει κάτι που χαρακτηρίζει την πορεία του Ρόμπερτ Πάτινσον, είναι ότι σχεδόν κάθε φορά που το Χόλιγουντ πίστευε πως είχε καταλάβει τι είδους ηθοποιός είναι, εκείνος επέλεγε να κάνει κάτι διαφορετικό.

Όταν έγινε παγκόσμιο εφηβικό είδωλο, στράφηκε στις ανεξάρτητες παραγωγές.

Όταν καθιερώθηκε ως ηθοποιός απαιτητικών ρόλων, επέστρεψε στα κινηματογραφικά μπλοκμπάστερ.

Όταν το κοινό τον αποδέχθηκε ως Μπάτμαν, συνέχισε να εμφανίζεται σε σκοτεινές κωμωδίες, ψυχολογικά θρίλερ και πειραματικές ταινίες.

Και τώρα, στα 40 του, ετοιμάζεται για τον ρόλο που μπορεί να καθορίσει την επόμενη δεκαετία της καριέρας του.

Ο νεαρός που κάποτε γράφτηκε σε έναν θεατρικό όμιλο για να γνωρίσει κορίτσια πρόκειται να γίνει ο πιο διάσημος κινηματογραφικός κατάσκοπος του κόσμου.

Από τον βρικόλακα που έκανε εκατομμύρια έφηβες να ουρλιάζουν, στον άνθρωπο που θα λέει «το όνομα είναι Μποντ».

Και αν κάτι έχει δείξει η πορεία του μέχρι σήμερα, είναι ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον ξέρει πολύ καλά πώς να εκπλήσσει το κοινό του.

Άλλωστε, ο νέος 007 μπορεί να δοκιμαστεί, να πιεστεί και να αναμετρηθεί με κάθε πιθανό κινηματογραφικό κίνδυνο.

Αλλά, όπως θα έλεγε και ο ίδιος ο Τζέιμς Μποντ, το μαρτίνι πρέπει να είναι χτυπημένο. Όχι ανακατεμένο.