Δεν είναι τίποτα τυχαίο ούτε στην ζωή αλλά ούτε και στην καριέρα της. Από μικρό παιδί ξεπερνούσε τα εμπόδια, προσπαθούσε και κυνηγούσε τον στόχο της. Οχι αναίμακτα, αλλά ούτε και σε βαθμό ματαίωσης. Κάτι έχανε, κάτι την απογοήτευε αλλά πάντα στην διαδρομή ερχόταν κάτι που ισορροπούσε την δυσκολία, τη απώλεια. Ισως σε όλο αυτό να βοήθησε και η προσωπική επιλογή της να αποβάλει το κακό από τη ζωή της από πολύ μικρή ηλικία.

Γιατί η Μπέττυ Μαγγίρα δεν γεννήθηκε δύο μέτρα, με ανάγλυφους κοιλιακούς, φωνή καμπάνα και αναλογίες μοντέλου. Αν θέλουμε να το δούμε τρυφερά, σε μία παραμυθένια διάσταση, ίσως ήταν και το “ασχημόπαπο που έγινε κύκνος”. Ετσι το περιγράφει και η ίδια… «Όταν ήμουν μικρή, είχα στραβισμό. Το ένα μου μάτι ήταν εδώ και το άλλο εκεί. Μου έκλειναν το μάτι το καλό για να δυναμώσει το άλλο και να κεντράρει. Φορούσα γυαλιά, ήμουν πάρα πολύ αδύνατη. Με φώναζαν Αιθιοπία, Μπετόβεν. Το μυαλό μου για να αντέξει, να ξεπεράσει αυτό που ζούσα, το έχει διαγράψει, δηλαδή έχω ένα κενό μνήμης, από Α’ έως και την Δ’ δημοτικού, φαντάσου τι άκουγα. Το έχει αποβάλει η μνήμη μου».

Από την Ξάνθη και τα καλλιστεία μέχρι τα μεγάλα τηλεοπτικά πλατό, η Μπέττυ Μαγγίρα κατέκτησε το κοινό με πείσμα.

Η Μπέττυ ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Και καλή μαθήτρια. Μελετηρή και αυτόνομη. Δεν χρειάστηκε φροντιστήριο παρά μόνο όταν ήλθε η ώρα να δοκιμάσει τις δυνάμεις της στις πανελλαδικές εξετάσεις στην Γ’ λυκείου. “Όπου κι αν πήγαινα με συμπαθούσαν και μ’ αγαπούσαν πολύ. Η μαμά μου γελούσε πάρα πολύ μαζί μου, γιατί ήμουν πάντα ευγενική με όλους και αν κάποιος ερχόταν στο σπίτι τον κερνούσα αμέσως μόνη μου». Με αυτή την εκ γενετής καλοσύνη πορεύτηκε στην Ξάνθη, την γενέτειρά της μέχρι την εισαγωγή της στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας. Τότε, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα μαζί με την αδερφή της, Ματθίλδη Μαγγίρα, παίρνοντας μεταγραφή στο ίδιο τμήμα του Τεχνολογικού Ιδρύματος Πειραιά.

Εχοντας ξεπεράσει τον στραβισμό και αρχίζοντας να συνειδητοποιεί τα πλεονεκτήματα της εξωτερικής εμφάνισής της, η Μπέττυ θα προσπαθήσει παράλληλα με τις σπουδές να χαράξει μία πορεία στο μόντελινγκ. Εν αρχή ην οι συμμετοχές στα κατά τόπους Καλλιστεία. Αρχικά του ΑΝΤ1 και εν συνεχεία το “Look of the Year”. Το στέμμα και η κορδέλα δεν ήρθαν ποτέ. Εκείνη δεν το βάζει κάτω.

Πρωταγωνίστρια στο φετινό «Greece’s next top model», κλέβει την παράσταση με εντυπωσιακές εμφανίσεις και αφοπλιστική ατάκα.

Κάνει είσοδο σε διαφημιστικά σποτ και σίριαλ με μικρή συμμετοχή. Τότε, λογικά δεν είχαν αντιληφθεί οι παραγωγοί τι θα γινόταν στο μέλλον. Η Μαγγίρα έχει βάλει στόχο τον χώρο του θεάματος και θα δοκιμαστεί σε πολλούς ρόλους. Ακόμη και σε αυτόν της συμπαρουσιάστριας που θα την φέρει στο πλάι του Πέτρου Φιλιππίδη και στο τηλεπαιχνίδι “Remote Control” στο Star το μακρινό 1996. Ακολουθούν οι “Γάτες” στο Mega Channel με την Αφροδίτη Σημίτη για τρεις σεζόν. Τα επόμενα χρόνια θα βρεθεί σε εκπομπές με την Αλέκα Καμηλά, στην πρωινή ζώνη με τους Φώτη Σεργουλόπουλου και Μαρία Μπακοδήμου και το 2001, κάνει το πιο μεγάλο βήμα, παρουσιάζοντας το “Mega Star” για δύο χρόνια.

Πλέον ριζώνει στο “γυαλί” και συνεργάζεται με τα μεγαθήρια της εποχής. Η Μπέττυ Μαγγίρα θα βρεθεί στο πλάι του Θέμου Αναστασιάδη, ενώ την ίδια περίοδο στην ζωή της εισβάλλει το είδος που θα την καθιερώσει ως θεατρίνα που μπορεί πάνω στην σκηνή να παίζει, να τραγουδά και να χορεύει σαν εξωτικό πουλί. Εντυπωσιακή, πολύ καλά προετοιμασμένη και με μοναδικό μπρίο, θα συμπράξει με τη αδελφή της, Ματθίλδη, στο stand-up show “Cabaret Show” με μεγάλη επιτυχία η οποία θα διαρκέσει έξι χρόνια. Στη συγκεκριμένη παράσταση γράφει κείμενα και σκηνοθετεί. Ενα καθαρόαιμο “πολυεργαλείο”.

Πιστή στην καθαρόαιμη ψυχαγωγία, αρνήθηκε να υπηρετήσει το infotainment, επιλέγοντας πάντα να παραμένει αυθεντική και να «τσαλακώνεται» με χιούμορ.

Εκείνη την εποχή ξετυλίγεται και το κουβάρι των σίριαλ. “Piatsa Κολωνάκι”, “Οι Αταίριαστοι”, “Γάμος με τα όλα του” και φυσικά η κωμική σειρά “Εντιμότατοι Κερατάδες”. Ο Alpha θα δει το ταλέντο της και την έντονη θεατρικότητα που διατηρεί στον τρόπο παρουσίασης. Γι αυτό και θα της αναθέσει την παρουσίαση του talent show “TV Stars: Παρουσιάστε”. Την άνοιξη του 2008 η Μπέττυ Μαγγίρα θα κάνει το δικό της ποδαρικό στην “Eurovision” και θα παρουσιάσει με την αδελφή της τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision στη ΝΕΤ.

Η συνεργασία με τη ΝΕΤ συνεχίζεται ή μάλλον διευρύνεται και οι αδελφές Μαγγίρα θα αναλάβουν την παρουσίαση του ψυχαγωγικού σόου “Μagiremata” και φυσικά θα παρουσιάσουν και πάλι τον Ελληνικό Τελικό της Eurovision το 2009.

Με αυτοσαρκασμό και ειλικρίνεια, μιλά ανοιχτά για τον χρόνο, τη γυμναστική και την ανάγκη να διατηρεί τη νεανική της ψυχή.

Καθοριστική για την μετέπειτα πορεία της στα τηλεοπτικά πλατό η συμμετοχή της το 2014 στο σόου μεταμφιέσεων του ΑΝΤ1, “YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR” . Μεσολαβούν μικρές εμφανίσεις και γκεστ συμμετοχές σε πολλά και διαφορετικά format. Τη σεζόν 2018-2019 κάθεται σε μία από τις καρέκλες της κριτικής επιτροπής του “My Style Rocks” και το 2021 συμμετέχει για δεύτερη φορά στο All Star του “Your face sounds familiar”.

Ακολουθεί μία περίοδος όπου η Μπέττυ Μαγγίρα θα αναλάβει την παρουσίαση πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών. Αρχικά στο Open, όπου τον Σεπτέμβριο του 2021 ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής “Ποιος είναι Πρωϊνιάτικα;” για δύο σεζόν. Στην συνέχεια τη σεζόν 2023-2024, θα πάρει μεταγραφή στον ΑΝΤ1 και θα παρουσιάσει το “I love Σου Κου”. Παρά το γεγονός ότι η εκπομπή πήγαινε καλά, ο σταθμός αποφασίζει να μην την ανανεώσει καθώς η Μαγγίρα αρνείται να υπηρετήσει το infotainment και δηλώνει στον ΑΝΤ1 ότι ως καθαρόαιμη παρουσιάστρια ψυχαγωγίας δεν μπορεί να υπηρετήσει την ενημέρωση.

Δεν ξοδεύεται σε τηλεοπτικές κοκορομαχίες, επιλέγοντας να αφοπλίζει τους επικριτές της είτε με σιωπή είτε με χιούμορ.

Την περασμένη χρονιά θα παρουσιάσει, μετά από επίμονη πολιορκία της δημόσιας τηλεόρασης, με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά τους ημιτελικούς και τον τελικό του “Sing for Greece” για την ανάδειξη εκπροσώπου για το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision της ίδιας χρονιάς.

Η επιτυχία τους είναι σημαντική γιατί ξεφεύγει από τα τετριμμένα και έχει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και ο κόσμος θα το αγαπήσει. Λογικό να πολιορκείται και φέτος, προκειμένου να παρουσιάσει για μία ακόμη φορά την συγκεκριμένη βραδιά. Λογικό επίσης να είναι η πρωταγωνίστρια στο φετινό “Greece’s next top model”, κλέβοντας την παράσταση με εντυπωσιακές εμφανίσεις και με φοβερή ατάκα.

Πολυσχιδής θεατρίνα άλλης εποχής, διατηρεί πάντα το μέτρο, γλεντώντας τη ζωή και τη σκηνή με χαρακτηριστική άνεση.

Η Μαγγίρα είναι πλέον μία κατηγορία μόνη της. Δεν ακκίζεται για να αρέσει, να εντυπωσιάσει. Εχει χιούμορ, δουλεύει πολύ και προσέχει τον εαυτό της. Πρόσφατα, καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου μίλησε για την ενασχόληση με τον εαυτό της και ακούστηκε ειλικρινής και καθόλου ματαιόδοξη. «Με αγχώνει η ηλικία. Όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, αν έχει πάρει και καλά σχόλια αυτό δεν θέλει να το χάσει. Οπότε κυνηγάς τη νεότητα.

Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μην ασχοληθώ καθόλου γιατί κουράζεσαι να διατηρείσαι νέα και ωραία. Ολο αυτό μπορεί να είναι ρατσιτσικό αλλά από την άλλη είναι και ρεαλιστικό, το βλέπω το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το βλέπω στα μάτια των ανθρώπων να με κοιτάνε και να λένε “πώς γίνεται στην ηλικία της να είναι έτσι;”. Είναι νεανική η ψυχή μου, εγώ θεωρώ ότι αυτό πηγάζει και από μέσα. Τώρα η επιστήμη βοηθά να διατηρείσαι καλύτερα και οι γυναίκες προσέχουν πιο πολύ τον εαυτό τους. Εγώ κάνω γυμναστική, κάνω βάρη, προσέχω τη διατροφή μου παραπάνω απ΄ ότι πρόσεχα, οι καύσεις δεν είναι ίδιες με τότε, θέλει προσοχή. Δεν αφήνω ποτέ να ξεφύγω πάνω από 3 κιλά, μόνο στις εγκυμοσύνες που πήρα κιλά. Δεν είμαι άνθρωπος όμως που θα στερηθώ».

Ο Δημήτρης Μάζης, η μητρότητα και οι επιθέσεις

Εκτός από τον συνδυασμό πολλών και διαφορετικών ταλέντων επί σκηνής και στο πλατό, στην προσωπική ζωή της παραμένει βαθιά γήινη. Η Μαγγίρα ουδέποτε απασχόλησε με εξώφυλλα, με σκανδαλώδεις τίτλους και με προκλητικά δημοσιεύματα. Οσο ανήσυχη δείχνει καλλιτεχνικά, τόσο σταθερά γήινη είναι στην προσωπική ζωή της. Το 2002 θα δημιουργήσει μία ισχυρή σχέση με τον πολίστα Δημήτρη Μάζη με τον οποίο θα παντρευτεί το 2009 και θα αποκτήσουν δύο κόρες, την Ανδριάννα και την Καλλινίκη.

Στην προσωπική της ζωή παραμένει βαθιά γήινη, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τον Δημήτρη Μάζη και τις δύο τους κόρες.

Είναι φειδωλή στις αναφορές και στις δημόσιες αναρτήσεις. Μιλάει για την οικογένειά της σχεδόν προστατευτικά, με θαυμασμό, αφήνει όμως πάντα να γίνει ξεκάθαρο πως πέρα και πάνω απ’ όλα είναι η απόλυτη προτεραιότητά της. Θα πάρει θέση για το bullying, θα μιλήσει ανοιχτά για την σχέση της και τον έρωτα, θα γελάσει αν προσπαθήσει κάποιος να την παρασύρει σε ολίσθημα αποκαλύψεων και φυσικά θα παραμείνει προστατευτική για τα κορίτσια της πάντα.

Δεν ξοδεύεται η Μαγγίρα. Ούτε στις προσωπικές αλλά ούτε και στις επαγγελματικές επιθέσεις που κατά καιρούς έχει δεχτεί. Μπορεί ταυτόχρονα να “νιαουρίζει” καλλιτεχνικά και να βγάλει νύχια σαν αγριόγατα αν νιώσει ότι ξεπερνιούνται τα όρια. Μπορεί ταυτόχρονα να παραμείνει σιωπηλή κρίνοντας πως είναι μάταιη η οποιαδήποτε εμπλοκή σε κοκορομαχίες αλλά και να απαντήσει με πολύ χιούμορ παροπλίζοντας τους επιθετικούς επικριτές της.

Ένα καθαρόαιμο «πολυεργαλείο» του θεάματος που παίζει, τραγουδά, χορεύει και κλέβει την παράσταση σε κάθε της εμφάνιση.

Κεφάλαιο Μαρινέλλα

Ηταν η ερμηνεύτρια που επέλεξε να σταθεί δίπλα της. Δεν το λες ούτε τυχαίο και σίγουρα ούτε μικρό. Η Μπέττυ θα δεχτεί μία πρόσκληση και θα ανταποκριθεί. Θα πάει στο σπίτι της “Μάνας” όπως αποκαλούσαν την σπουδαία Μαρινέλλα και θα δημιουργηθεί ένας δεσμός και μία δυνατή συνεργασία. Για την Μαγγίρα αυτό που συνέβαινε ήταν “δώρο ζωής” όπως θα εξομολογηθεί σε συζητήσεις και συνεντεύξεις της. Μετά τον θάνατο της, θα δώσει μία συνέντευξη στο “iefimerida” όπου θα μιλήσει και θα προσπαθήσει να περιγράψει όλα όσα έζησε και είδε κοντά της. “Όχι μόνο έμαθα πράγματα, αλλά ρουφούσα τα πάντα από τη σκηνή και εκτός σκηνής.. Η Μαρινέλλα αποκτούσε άλλη μια ζωή όταν ανέβαινε πάνω στη σκηνή. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβαινε.

https://www.youtube.com/shorts/f8-n2CrxyYE

Της έδινε δύναμη… Αυτό που σου έλεγε μέσα από τα τραγούδια της το ένιωθες, το βίωνες. Δεν το έχουν όλοι οι τραγουδιστές αυτό. Η Μαρινέλλα ήταν μια σπουδαία τραγουδίστρια – πέρα από το ότι μπορούσε να κάνει «παπάδες» με τη φωνή της, ήταν μια ορχήστρα από μόνη της. Θυμάμαι πηγαίναμε στο σπίτι της να φτιάξουμε το πρόγραμμα και έλεγε: «Το μπουζούκι θα πει εδώ, η κιθάρα αυτό, η εισαγωγή πρέπει να είναι έτσι…». Την κοιτούσα και δεν το πίστευα ότι αυτή η γυναίκα είναι μια ορχήστρα μόνη της. Μέναμε στο καμαρίνι ως αργά, με την Όλγα και τη Μαρία, που ήταν οι δύο γυναίκες που ήταν για πολλά χρόνια δίπλα της, και περνούσαμε σαν να είμαστε τέσσερα 25χρονα κορίτσια που βγαίνουμε, ξενυχτάμε, πίνουμε τα ποτά μας και λέμε ιστορίες για άνδρες, για τη ζωή μας… τόσο γέλιο…”

Από την στιγμή της κατάρρευσης μέχρι και τον θάνατό της Μαρινέλλας η Μαγγίρα θα είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που θα την επισκεφτούν και θα θρηνήσουν την μεγάλη απώλεια. Δεν θα εξαργυρώσει την πολύτιμη σχέση στα Μέσα. Θα σταθεί φειδωλή σε δηλώσεις και εμφανίσεις, θα αποφύγει κάμερες και δηλώσεις, θα επιλέξει έναν πιο μοναχικό δρόμο.

Με τη Ματθίλδη Μαγγίρα δημιούργησαν ένα αχτύπητο δίδυμο, γράφοντας ιστορία στο stand-up show και στον ελληνικό τελικό της Eurovision.

Μπέττυ εσύ, superstar

Αν κάτι συνιστά την διαφορετικότητα σε μία πολυσχιδή προσωπικότητα μιας θεατρίνας που θυμίζει άλλες εποχές, είναι ένας σταθερός άξονας γύρω από τον οποίο συντηρεί μία περιδίνηση αλλά χωρίς να φεύγει μακριά. Εχει μία σταθερότητα, μία σύνδεση με το μέτρο, όταν νιώθει ότι κάτι μπορεί να ταράξει τις ισορροπίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αντίδρασή της στα σχόλια που ακολούθησαν μία εντυπωσιακή εικόνα της με μία σέξι μαύρη τουαλέτα που φόρεσε πρόσφατα βάζοντας “φωτιές” και προκαλώντας πολλά επιφωνήματα. Οταν είδε αναδημοσιευμένα πλάνα της σε ιστοσελίδες ανδρικού ενδιαφέροντος, δεν δίστασε να μπει να σχολιάσει η ίδια το γεγονός ότι επέλεξαν πλάνα της όπου η έκφρασή της την αδικούσε, ζητώντας αντικατάσταση. Αρέσει και το ξέρει.

Το προκαλεί αλλά το περιφρουρεί. Μέχρι ένα σημείο. Στέκεται σε πίστες, σε πλατό και σε θεατρικές σκηνές. Παίζει, χορεύει, τραγουδάει, ερμηνεύει και “τσαλακώνεται”. Δικαιολογημένα την διεκδικούν αρκετά κανάλια. Την ίδια στιγμή που η πλειονότητα των παρουσιαστριών βυθίζεται σε μανιέρες δεκαετιών και επίπλαστης μετάλλαξης συνδρόμου infotainment, η “Μπεττάρα” όπως την αποκαλούν γλεντάει και τους γλεντάει όλους. Με χαρακτηριστική άνεση.