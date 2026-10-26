Κάτι νόστιμο και φτιαγμένο με μεράκι ξεφυτρώνει σε ολόκληρη τη βρετανική ύπαιθρο, προσελκύοντας ανθρώπους που διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να το ανακαλύψουν. Ενώ στην Αμερική υπάρχουν υπαίθριοι πάγκοι αγροτικών προϊόντων και καροτσάκια πώλησης φρούτων δίπλα στους δρόμους, η Βρετανία έχει πλέον αποκτήσει μια νέα εμμονή: τα cake sheds, μικρά σπιτάκια πώλησης σπιτικών γλυκών.

Τα λεγόμενα honesty boxes, μικρές ξύλινες κατασκευές που περιέχουν φρέσκα, τοπικά προϊόντα, όπως αυγά ή πατάτες, αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια μέρος της βρετανικής κουλτούρας. Ο πελάτης αφήνει τα χρήματά του σε ένα κουτί, παίρνει όσα χρειάζεται και συνεχίζει τον δρόμο του. Πρόκειται ουσιαστικά για μια παραδοσιακή εκδοχή της αυτοεξυπηρέτησης.

Η πρακτική αυτή ξεκίνησε ως ένας τρόπος για τους αγρότες και τους μικρούς παραγωγούς να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές στις αγροτικές περιοχές, περιορίζοντας τη σπατάλη και εξασφαλίζοντας ένα πρόσθετο εισόδημα.

Σήμερα, ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Η Σκωτία πρωτοπορεί με ιδιαίτερες παραλλαγές αυτών των κατασκευών, στις οποίες μπορεί κανείς να αγοράσει από έργα τέχνης και κεραμικά μέχρι προϊόντα περιποίησης για τις πατούσες των σκύλων.

Τα cake sheds αποτελούν όμως μια σχετικά νέα και πολύ πιο γλυκιά τάση, που κατακτά τη βρετανική ύπαιθρο και τις προαστιακές κοινότητες το 2026, δημιουργώντας μια πανεθνική εκδοχή του τηλεοπτικού διαγωνισμού ζαχαροπλαστικής Great British Bake Off, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει ο καθένας.

Πώς λειτουργούν τα cake sheds

Η ιδέα πίσω από ένα cake shed είναι απλή: κάποιος που ασχολείται με τη ζαχαροπλαστική στο σπίτι ετοιμάζει τα αγαπημένα του γλυκά, τα χωρίζει σε ατομικές μερίδες, μέσα σε μικρά σακουλάκια ή κουτιά, και τα τοποθετεί σε μια μικρή κατασκευή που μοιάζει με ξύλινο σπιτάκι, στην άκρη της εισόδου του σπιτιού ή στον μπροστινό κήπο.

Οι επισκέπτες μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν μόνοι τους ό,τι επιθυμούν και να αφήσουν το αντίστοιχο ποσό σε ένα κουτί, να πληρώσουν μέσω QR code ή να καταχωρίσουν το ποσό σε τερματικό πληρωμών με κάρτα.

Παρότι η ιδέα είναι απλή, η καθημερινή λειτουργία δεν είναι πάντοτε εύκολη. Εκτός από την ανάγκη για πιστοποιητικό υγιεινής τροφίμων και ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, η δραστηριότητα μπορεί να απαιτεί εξαιρετικά σκληρή δουλειά.

Έπειτα από μια ολόκληρη εβδομάδα εργασία σε οίκο ευγηρίας στο Ντέβον, η Michelle Evans επιστρέφει στην κουζίνα της το βράδυ της Παρασκευής και αρχίζει αμέσως να ψήνει.

Το μικρό της σπιτάκι βρίσκεται πάνω σε έναν τοίχο, στην άκρη του κήπου ενός στενού οικογενειακού φίλου, ακριβώς δίπλα στο South West Coast Path, στο Ντέβον.

Η δημοφιλής αυτή πεζοπορική διαδρομή προσελκύει εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, οι οποίοι εξερευνούν τμήματα των περίπου 630 μιλίων της, ακολουθώντας μονοπάτια κατά μήκος των γκρεμών και ξύλινους διαδρόμους δίπλα στις παραλίες.

Έτσι, το cake shed της Evans βρίσκεται σε προνομιακή θέση για τους πεζοπόρους που διασχίζουν την περιοχή γύρω από το ιστορικό παραθαλάσσιο χωριό Appledore.

Έως 450 λίρες μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο

Η Evans ψήνει κάθε Παρασκευή βράδυ ώστε να γεμίσει το σπιτάκι το πρωί του Σαββάτου. Συχνά μένει ξύπνια μέχρι τις 11 το βράδυ, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι έχει ετοιμάσει αρκετές μερίδες.

Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο μπορεί να παρασκευάσει έως 150 μερίδες γλυκών, από το ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή lemon drizzle cake, μέχρι γλυκά ταψιού όπως rocky road και millionaire’s shortbread.

«Είναι σκληρή δουλειά, αλλά τη λατρεύω», λέει.

Με τιμές μεταξύ 2,50 και 3 στερλινών ανά μερίδα, δηλαδή περίπου 3 έως 4 δολάρια, μπορεί να πραγματοποιήσει εισπράξεις έως 450 στερλίνες (περίπου 590 δολάρια) μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, εφόσον εξαντληθούν τα προϊόντα της — κάτι που συνήθως συμβαίνει.

Η ίδια, ωστόσο, επιμένει ότι δεν το κάνει για τα χρήματα.

«Η γιαγιά μου, η Wyn, από την οποία πήρε το όνομά του το σπιτάκι, είχε παλαιότερα ένα αρτοποιείο στο Appledore και όλοι τη γνώριζαν. Έτσι, συνεχίζω μια οικογενειακή παράδοση».

Η δύναμη των social media και η εξάπλωση της τάσης

Το cake shed της Evans λειτουργεί σταθερά εδώ και 18 μήνες και αποτελεί ουσιαστικά μια οικογενειακή επιχείρηση.

Ο γιος της τη βοηθά να τοποθετεί τα γλυκά κάθε πρωί, ενώ η κόρη της έχει αναλάβει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας το κοινό για τα διαθέσιμα προϊόντα και την τοποθεσία του μικρού καταστήματος.

Σύμφωνα με τους ιδρυτές του διαδικτυακού καταλόγου cakesheds.com, Mark και Michelle Percy, τα social media έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη ραγδαία εξάπλωση της τάσης.

«Πιστεύω ότι έχουν αρχίσει να εμφανίζονται ολοένα περισσότερα cake sheds και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πραγματικά βοηθήσει ώστε να εξαπλωθούν σαν πυρκαγιά», αναφέρει η Michelle.

«Είναι τόσο όμορφο να ανακαλύπτεις ένα τέτοιο μέρος και τόσο εύκολο να το μοιραστείς στο διαδίκτυο. Έτσι, κάποιος βρίσκει ένα cake shed, ανεβάζει μια ανάρτηση και ξαφνικά το μαθαίνουν πολλοί περισσότεροι άνθρωποι».

Ο κατάλογός τους δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2026, ανταποκρινόμενος στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό τέτοιων μικρών καταστημάτων που εμφανίζονταν δίπλα στους δρόμους.

Πλέον περιλαμβάνει περισσότερα από 300 cake sheds.

«Πάντα αγαπούσαμε πολύ τα επιδόρπια. Έτσι, όταν άνοιξε ένα cake shed στο χωριό μας, ενθουσιαστήκαμε», προσθέτει η Michelle.

«Είχαμε δει μερικά να ξεφυτρώνουν εδώ κι εκεί και αρχίσαμε να αναρωτιόμαστε πόσα cake sheds υπήρχαν πραγματικά».

Από μια παράλληλη δραστηριότητα σε αποκλειστική πηγή εισοδήματος

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοήθησαν επίσης την πρώην εκπαιδευτικό Jenna Powell να δημιουργήσει και να αναπτύξει τη δική της επιχείρηση στο Swimbridge του Ντέβον.

Το cake shed της λειτουργεί καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και διαθέτει μια αρκετά εξελιγμένη εγκατάσταση, με τερματικό πληρωμών, ψυγείο για παγωμένους καφέδες και κάμερα ζωντανής παρακολούθησης.

Η δραστηριότητα σημείωσε τέτοια επιτυχία ώστε η Powell κατάφερε να εγκαταλείψει τη μερική απασχόλησή της και να μετατρέψει τη ζαχαροπλαστική στη μοναδική πηγή εισοδήματός της.

«Δεν έχει υπάρξει ποτέ ημέρα που να μην έχω πελάτη, κάτι που είναι απίστευτο. Οι άνθρωποι συχνά περιορίζουν τον εαυτό τους επειδή πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν και, φυσικά, πρόκειται για ένα πραγματικά τρομακτικό βήμα», λέει.

«Για δύο χρόνια ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ζήσω χωρίς ένα σταθερό και εγγυημένο εισόδημα. Όμως, το cake shed αποκτούσε ολοένα περισσότερη δουλειά, επειδή πλέον μπορώ να αφοσιωθώ πλήρως σε αυτό».

Η ίδια επισημαίνει ότι η τοποθεσία παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο.

«Βρίσκομαι ακριβώς δίπλα σε ένα σχολείο, οπότε το απόγευμα, όταν οι γονείς πηγαίνουν να παραλάβουν τα παιδιά τους, υπάρχει μεγάλη κίνηση. Επίσης, ο δρόμος μας συνέδεε παλαιότερα δύο μεγάλες πόλεις, πριν κατασκευαστεί ο περιφερειακός, και πολλοί εξακολουθούν να τον χρησιμοποιούν για να πάνε στη δουλειά τους».

Το σπιτάκι βρίσκεται στην άκρη της εισόδου του σπιτιού της, σε υπερυψωμένο σημείο πάνω από το πεζοδρόμιο, διακοσμημένο με φωτάκια και λουλούδια.

«Διαφημίζεται από μόνο του», λέει.

Τα δημοφιλή γλυκά και το περιστατικό με την κάμερα

Φυσικά, η ποιότητα των γλυκών συμβάλλει επίσης στην επιτυχία.

Το πιο δημοφιλές προϊόν της Powell είναι το λεγόμενο school cake, ένα παραδοσιακό κέικ βανίλιας με λευκό γλάσο και πολύχρωμη τρούφα, που αποτελεί αγαπημένο γλυκό των παιδιών στα βρετανικά σχολεία εδώ και πολλές γενιές.

Παράλληλα, προσφέρει cheesecakes, brownies με γεύση τιραμισού και cinnamon rolls, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν από παγωμένους καφέδες με γεύση pumpkin spice, σε πλαστικά ποτήρια για κατανάλωση εκτός καταστήματος.

Η Powell αναφέρει ότι χρειάστηκε να αξιοποιήσει την κάμερα ασφαλείας μόνο μία φορά, όταν ένα νεαρό αγόρι από την περιοχή αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του κλέβοντας μερικά γλυκά για τους φίλους του.

Καθώς γνώριζε τη μητέρα του, το περιστατικό διευθετήθηκε φιλικά και τα γλυκά τελικά πληρώθηκαν.

Γιατί η Βρετανία ανακαλύπτει ξανά τις μικρές απολαύσεις

Το γιατί τα cake sheds γνώρισαν τόσο μεγάλη άνθηση φέτος παραμένει σε έναν βαθμό μυστήριο.

Ωστόσο, η ιστορικός της γαστρονομίας Annie Gray θεωρεί ότι η τάση ενδέχεται να αποτελεί αντίδραση στις αλλαγές που βιώνει η κοινωνία.

«Οι μικρές απολαύσεις και οι οικονομικά προσιτές λιχουδιές σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας αποτελούν ξεκάθαρα μέρος της εξήγησης», επισημαίνει.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα Great British Baking Show, γνωστό στη Βρετανία ως Great British Bake Off, έχει επίσης επηρεάσει αρκετούς ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες.

Η Elizabeth Hudson, που διατηρεί cake shed στο Egham του Surrey, περίπου 19 μίλια από το Λονδίνο, αναφέρει ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντική πηγή έμπνευσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ενασχόλησής της με τη ζαχαροπλαστική.

«Το Great British Bake Off υπήρξε τεράστια πηγή έμπνευσης σε ολόκληρη τη διαδρομή μου στη ζαχαροπλαστική», λέει.

«Στις αρχές του 2021 υπέβαλα αίτηση για να συμμετάσχω στο πρόγραμμα. Παρότι δεν τα κατάφερα, η εμπειρία αυτή με ώθησε να δημιουργήσω μια επιχείρηση ζαχαροπλαστικής από το σπίτι αργότερα την ίδια χρονιά».

«Η ζαχαροπλαστική πάντα μου έδινε χαρά και ήθελα να μεταδώσω το ίδιο συναίσθημα και σε άλλους. Τώρα μπορώ να το κάνω κάθε εβδομάδα μέσω του cake shed, αντλώντας έμπνευση από το πρόγραμμα ώστε να προκαλώ τον εαυτό μου να δημιουργεί κάθε φορά νέα και συναρπαστικά γλυκά».

Με παρόμοιο τρόπο, το τηλεοπτικό πρόγραμμα βοηθά ορισμένα cake sheds να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον των πελατών τους.

Η Emma Sawyers, η οποία δημιούργησε το δικό της cake shed στην αγροτική περιοχή του Norfolk, στην ανατολική Αγγλία, τον Μάιο του 2026, χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ως πηγή έμπνευσης για το εβδομαδιαίο μενού της.

«Πάντα παρακολουθούσα το Great British Bake Off και κάποια στιγμή σκέφτηκα: γιατί να μην επιλέγω κάθε εβδομάδα ένα από τα γλυκά που φτιάχνουν στην εκπομπή και να το βάζω στο σπιτάκι μου;», λέει.

«Εξαντλούνται κάθε εβδομάδα και μου αρέσει αυτή η πρόκληση».

Μια νέα ευκαιρία οικονομικής ανεξαρτησίας για τις γυναίκες

Τα cake sheds φαίνεται ότι προσφέρουν πολύ περισσότερα από γλυκές λιχουδιές.

Όπως συμβαίνει και με την ανθηρή παράδοση των honesty boxes στη Σκωτία, τα cake sheds που εμφανίστηκαν τους τελευταίους έξι μήνες φαίνεται ότι λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό από γυναίκες.

Για πολλές από αυτές, αποτελούν έναν τρόπο να παραμένουν οικονομικά ενεργές, με ένα ευέλικτο μοντέλο εργασίας που μπορεί να προσαρμόζεται στις ευθύνες της ανατροφής παιδιών και της φροντίδας άλλων μελών της οικογένειας.

«Από τη μία πλευρά, είναι υπέροχο να βλέπεις ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες μικρής κλίμακας να βρίσκουν διέξοδο για τις αναμφισβήτητες δεξιότητές τους, αλλά και κάτι που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, σε έναν κόσμο που μοιάζει ολοένα πιο κυνικός», σχολιάζει η Annie Gray.

«Από την άλλη, δεν είμαι και τόσο σίγουρη ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα κέικ».

Φαίνεται, ωστόσο, πως το βρετανικό κοινό διαφωνεί.