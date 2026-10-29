Έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στον χώρο της ελληνικής μόδας. Ωστόσο, η μοίρα στάθηκε σκληρή οδηγώντας ένα success story στην κατάρρευση. Ο λόγος για την οικογένεια Raxevsky, με καταγωγή από τη Ρωσία και τις τρεις αδελφές, την Έλενα, που ήταν η μεγαλύτερη, την Άννα που ήταν η μεσαία και τη μικρότερη, Δήμητρα. Και οι τρεις συνέδεσαν την καριέρα τους με τον χώρο της μόδας, ακολουθώντας διακριτές πορείες.

Οι τρεις αδελφές

Η Δήμητρα Ραξέβσκυ σπούδασε οικονομικά στο Λονδίνο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1979 άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στην Κηφισιά, με την επωνυμία Miss Raxevsky.

Η αδελφή της Έλενα και ο σύζυγός της Γιώργος Μουρτζούχος είχαν κάνει το δικό τους πρώτο βήμα, ιδρύοντας το 1976 την εταιρεία με την εμπορική ονομασία Helen’s Club Α.Ε., που είχε εξαγωγικό προσανατολισμό προς χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Το 1982 οι δύο αδελφές αποφάσισαν να συνεργαστούν και ο καρπός αυτής της συνεργασίας ήταν τα δύο επόμενα καταστήματα στο Κολωνάκι και την Πατησίων. Η συμπόρευσή τους κράτησε μέχρι το 1989, με το brand «Miss Raxevsky» να έχει εδραιωθεί στην αγορά διαθέτοντας πλέον αλυσίδα 10 καταστημάτων σε γνωστές εμπορικές πιάτσες.

Στη συνέχεια, η Δήμητρα αποφάσισε να ακολουθήσει τον δικό της δρόμο και, μαζί με τον Αβεντίς Μπαλιάν δημιούργησαν τη Mini Raxevsky, μια ξεχωριστή εταιρεία που καθιερώθηκε ανάμεσα στις πιο πετυχημένες φίρμες παιδικής μόδας στην Ελλάδα με τη φήμη να φτάνει μέχρι την Αυστραλία και το Μεξικό.

Η κατάρρευση ξεκίνησε από τη Miss Raxevsky που στο peak της έφτασε να διαθέτει 55 καταστήματα εντός κι εκτός συνόρων, και άρχισε μετά τον πρόωρο χαμό της ταλαντούχας και δυναμικής Έλενα Ραξέβσκυ, παράλληλα με τη συρρίκνωση των επιδόσεων και τις συνέπειες της κρίσης.

Τα ηνία στη συνέχεια ανέλαβε ο Γιώργος Μουρτζούχος χωρίς ωστόσο να μπορέσει να διασώσει την εταιρεία. Έτσι, ήδη από τον Ιανουάριο του 2022 βγήκε σε πλειστηριασμό και πουλήθηκε η βίλα του στην Εκάλη, ενώ ακολούθησαν κι άλλα σφυριά…

Η Άννα, η μεσαία από τις τρεις κόρες της οικογένειας, από μικρό παιδί «ζούσε» και εκείνη, όπως και οι αδελφές της, μέσα στα υφάσματα και τα ρούχα. Έτσι, πριν καν φτάσει στην εφηβεία, είχε μάθει να σχεδιάζει. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και από νεαρή ηλικία εργάστηκε στην οικογενειακή εταιρεία RAXSTA ΑΕ, ασχολούμενη αποκλειστικά με τη δημιουργία συλλογών και την πώλησή τους.

Το πελατολόγιό της μάλιστα εκτεινόταν όχι μόνο στην Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία) αλλά και στην Αμερική συνδέοντας το όνομά της με τη χρυσή εποχή του ελληνικού ενδύματος στο εξωτερικό.

Το 1997 συνεχίζοντας την ιστορική οικογενειακή εμπορική παράδοση, ίδρυσε την εταιρεία RAX Sportswear, με αντικείμενο τον σχεδιασμό, την παραγωγή και τη χονδρική πώληση γυναικείου ενδύματος στην ευρωπαϊκή αγορά με το brand “Raxsta By Anna Raxevsky”.

Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, το 2008 ξεκινά μια νέα πορεία, με την επέκτασή της σε όλη την ελληνική αγορά, καθώς και την είσοδό της σε μεγάλες επώνυμες λιανεμπορικές αλυσίδες.

Το 2017 ιδρύθηκε η εταιρία RAX Clothing M.IKE από τον γιο της Ιωάννη-Αχιλλέα Ιωαννίδη που συνεχίζει μέχρι και σήμερα τη δραστηριότητά της στην αγορά με την παραγωγή και πώληση γυναικείων ενδυμάτων με την επωνυμία Anna Raxevsky.

Η πτώση της Mini Raxevsky

«Ξεκινήσαμε το όνειρό μας με επιφύλαξη, αλλά με άφθονη όρεξη για δουλειά και καταφέραμε να χτίσουμε τη δική μας μικρή αυτοκρατορία βήμα βήμα. Για εμάς, τα παιδιά είναι η προτεραιότητά μας και το να σχεδιάζουμε ρούχα είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό επάγγελμα» δήλωνε η Δήμητρα Ραξέβσκυ όταν έχτιζε το δικό της εγχείρημα με την “Mini Raxevsky”,

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, κατάφερε να στήσει μια αλυσίδα 20 καταστημάτων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο, με την έδρα της να βρίσκεται στο Περιστέρι.

Μετά από μια αρκετά επιτυχημένη πορεία η εταιρεία ήρθε αντιμέτωπη με τις συνέπειες των διαδοχικών κρίσεων, με αποτέλεσμα και αυτή να κατεβάσει ρολά και να κηρυχθεί σε πτώχευση στα τέλη του 2022.

Έκτοτε ξεκίνησε η εμπλοκή της Δήμητρας Ραξέβσκυ με την περιπέτεια των πλειστηριασμών που δείχνει να μην έχει τέλος. Έτσι, μετά την απώλεια υψηλής αξίας προσωπικών ακινήτων στα Βόρεια Προάστια, στο στόχαστρο έχει βρεθεί ένα επαγγελματικό ακίνητο στο Περιστέρι.

Για το εν λόγω ακίνητο έχουν προηγηθεί άγονοι πλειστηριασμοί, με τελευταίο στις 30 Σεπτεμβρίου. Έτσι, για αύριο Παρασκευή 30 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ακόμη ένας (εκτός εάν υπάρξει αναστολή) και με μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς.

Το νέο σφυρί

Ειδικότερα, πρόκειται για ακίνητο που ανήκει κατά 50% εξ αδιαιρέτου στη Δ. Ραξέβσκυ και κατά 50% στον Α. Ψ. και περιλαμβάνει την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 473 τ.μ., και την οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του πρώτου ορόφου επιφάνειας 1003,60 τ.μ.

Τα παραπάνω είναι τμήματα οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο 2620,67 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Κολοκυνθού», μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του Δήμου Περιστερίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής και στην οδό Γ. Σουρή 20. Περιγράφονται ως επαγγελματικοί χώροι, με βαθμό συντήρησης που κρίνεται μέτριος.

Κατόπιν ανακοπής των οφειλετών που έγινε εν μέρει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών τον Ιούνιο του 2026, η συνολική τιμή εκκίνησης είχε αυξηθεί σε 740.000 ευρώ. Στις 30 Σεπτεμβρίου είχε υποχωρήσει κατά 20% στις 592.000 ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Για αύριο η τιμή πρώτης προσφοράς έχει μειωθεί περαιτέρω (κατά 35%) σε 162.500 ευρώ και 78.000 ευρώ για τα δικαιώματα (50% εξ αδιαιρέτου) εκάστου των δύο συνιδιοκτητών και συνολικά σε 481.000 ευρώ.