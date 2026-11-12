Φανταστείτε να επιβιβάζεστε σε ένα αεροπλάνο και, αντί για ένα συνηθισμένο κάθισμα, να σας περιμένει ένα διπλό κρεβάτι. Να απολαμβάνετε το δείπνο σας απέναντι από τον άνθρωπο με τον οποίο ταξιδεύετε, να παρακολουθείτε την αγαπημένη σας ταινία σε μια τεράστια οθόνη και να φτάνετε στον προορισμό σας πραγματικά ξεκούραστοι.

Αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να προσφέρει η Singapore Airlines, η οποία ετοιμάζει μια νέα εμπειρία αεροπορικού ταξιδιού, επενδύοντας περισσότερα από 1,6 δισ. δολάρια στην ανανέωση των καμπινών, της ψυχαγωγίας και των υπηρεσιών της.

Και η μεγάλη αλλαγή έρχεται από τα μέσα του 2027.

Ένα διπλό κρεβάτι πάνω από τα σύννεφα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της νέας First Class είναι αναμφίβολα η δυνατότητα μετατροπής δύο γειτονικών καθισμάτων σε ένα κανονικό διπλό κρεβάτι.

Μάλιστα, η Singapore Airlines υποστηρίζει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο διπλό κρεβάτι στην εμπορική αεροπορία.

Για όσους ταξιδεύουν ως ζευγάρι, η εμπειρία γίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερη. Τα καθίσματα μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε οι δύο επιβάτες να γευματίζουν πρόσωπο με πρόσωπο, σαν να βρίσκονται σε ένα κομψό εστιατόριο.

Και όταν έρθει η ώρα της χαλάρωσης, τους περιμένουν οθόνες 32 ιντσών με ανάλυση 4K και ακουστικά ακύρωσης θορύβου της Bang & Olufsen.

Η Business Class αποκτά τη δική της πολυτέλεια

Οι αναβαθμίσεις δεν περιορίζονται στην Πρώτη Θέση.

Η νέα Business Class θα διαθέτει οθόνες 22 ιντσών 4K, ασύρματη φόρτιση κινητών και σύνδεση ακουστικών μέσω Bluetooth.

Τα καθίσματα θα μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια μήκους περίπου δύο μέτρων, ενώ ορισμένες κεντρικές θέσεις θα μπορούν να ενώνονται, δημιουργώντας έναν κοινό χώρο ύπνου για όσους ταξιδεύουν μαζί.

Μια μικρή λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά; Για πρώτη φορά, οι επιβάτες της Business Class θα έχουν στη διάθεσή τους και ρούχα ύπνου.

Γκουρμέ γεύματα και πολυτελείς πινελιές

Η Singapore Airlines θέλει η πολυτέλεια να μην περιορίζεται στην άνεση των καθισμάτων.

Στο νέο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ανανεωμένα μενού, περισσότερες επιλογές ποτών και εκλεπτυσμένο σερβίρισμα.

Στις premium καμπίνες, τα γεύματα θα σερβίρονται σε ειδικά σχεδιασμένα σκεύη της Christofle, ενώ τα σετ προσωπικής φροντίδας θα φέρουν την υπογραφή γνωστών οίκων.

Sisley για τη First Class και BYREDO για τη Business Class, προσθέτοντας μια ακόμη αίσθηση περιποίησης στη διάρκεια της πτήσης.

Παράλληλα, η αεροπορική ετοιμάζει δορυφορικό διαδίκτυο Starlink για μεγάλο μέρος του στόλου της, ενώ και οι επιβάτες της Οικονομικής Θέσης θα απολαύσουν στα νέα Boeing 777-9 αναβαθμισμένες οθόνες ψυχαγωγίας 4K.

Η εμπειρία αρχίζει πριν από την απογείωση

Για τους επιβάτες των πολυτελών κατηγοριών, η νέα ταξιδιωτική εμπειρία θα ξεκινά πολύ πριν από την επιβίβαση.

Η εταιρεία επενδύει επιπλέον 130 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης στην ανακαίνιση των αιθουσών αναμονής SilverKris.

Στο αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης, οι ταξιδιώτες της First Class και των Suites θα μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες προσωπικής εξυπηρέτησης, προτεραιότητα στους ελέγχους και μεταφορά με ειδικά ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Οι νέες πολυτελείς καμπίνες θα εμφανιστούν σταδιακά από τα μέσα του 2027 στα Airbus A350 μεγάλων αποστάσεων, ενώ θα ενσωματωθούν και στα Boeing 777-9 όταν τα αεροσκάφη αυτά παραδοθούν.

Για μια εταιρεία που αναδείχθηκε Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στον Κόσμο για το 2026, το επόμενο στοίχημα είναι σαφές: να κάνει το ταξίδι τόσο ξεχωριστό όσο και τον ίδιο τον προορισμό.

Και με διπλά κρεβάτια, δείπνα για δύο και υπηρεσίες που θυμίζουν πεντάστερο ξενοδοχείο, η πτήση ίσως γίνει το πιο απολαυστικό κομμάτι των διακοπών.