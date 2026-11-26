Υπήρχε μια εποχή που για ένα κορίτσι στην εφηβεία το δίλημμα «Duran Duran ή Wham!» μπορούσε να είναι εξίσου σοβαρό με οποιοδήποτε άλλο υπαρξιακό ζήτημα. Μια εποχή που οι αφίσες των αγαπημένων τραγουδιστών κάλυπταν τους τοίχους των παιδικών δωματίων, τα ονόματά τους γράφονταν στα σχολικά θρανία και οι επιστολές στα νεανικά περιοδικά γίνονταν πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αντίπαλα στρατόπεδα θαυμαστριών.

Ηταν η γενιά μετά το Πολυτεχνείο, μετά τη Χούντα και τη μεταπολίτευση, όταν άρχιζε να αλλάζει το παγκόσμιο σκηνικό. Ο Ψυχρός Πόλεμος δεν είχε τελειώσει ακόμα. Το Τείχος του Βερολίνου έμοιαζε πως θα μείνει όρθιο για πάντα. Η μια υπερδύναμη (Αμερική) συνέχιζε να ασχολείται με το Βιετνάμ και την Κορέα. Και αυτό επηρέαζε τόσο τη μουσική, όσο και την κινηματογραφική βιομηχανία της Αμερικής – και κατ’ επέκταση του πλανήτη. Τα πάντα είχαν να κάνουν με τις σχέσεις Αμερικής – ΕΣΣΔ. Κι αν ο ένας από τους δύο θα πατήσει το «κουμπί» του πυρηνικού ολέθρου.

Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1980, ήταν ακόμα σαν ένα μεγάλο χωριό, έναν μικρόκοσμο που έψαχνε τα αμήχανα βήματά του σε έναν αχανή κόσμο που απείχε ακόμα κάμποσο από την παγκοσμιοποίηση. Και που ακόμα και οι «μεγάλοι» (αν και πάντα μοιρασμένοι στα δυο, τότε «πασόκοι» ή «νουδούδες») είχαν μια αθωότητα και αφέλεια σαν να τα δανείζονταν αυτά από τους «μικρούς».

Για τους μικρούς, η «Μανίνα», τα πολύχρωμα εξώφυλλα των περιοδικών, οι κασέτες, τα βινύλια και οι μουσικές εκπομπές του ραδιοφώνου αποτελούσαν τα παράθυρα μιας ολόκληρης γενιάς στον λαμπερό κόσμο της βρετανικής ποπ. Και στο επίκεντρο αυτού του κόσμου βρίσκονταν πέντε νεαροί από το Μπέρμιγχαμ, με εντυπωσιακά χτενίσματα, ακριβά κοστούμια, φωτογενή πρόσωπα και τραγούδια που έμελλε να επιβιώσουν πολύ περισσότερο από τις στιλιστικές υπερβολές της εποχής τους.

Οι Duran Duran δεν ήταν απλώς ένα επιτυχημένο συγκρότημα. Ήταν ένα πολιτισμικό φαινόμενο, η μουσική και αισθητική αποτύπωση μιας δεκαετίας που λάτρευε τη λάμψη, την υπερβολή και την εικόνα.

Ο θάνατος του κιθαρίστα τους, Άντι Τέιλορ, σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο του προστάτη, επαναφέρει στο προσκήνιο την ιστορία του συγκροτήματος που έκανε εκατομμύρια εφήβους να ονειρεύονται και μετέτρεψε την ποπ μουσική σε ένα κινηματογραφικό θέαμα.

Πέντε αγόρια από το Μπέρμιγχαμ που κατέκτησαν τον κόσμο

Η ιστορία ξεκινά το 1978 στο Μπέρμιγχαμ, μια βιομηχανική πόλη της Αγγλίας που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να συνδέσει με τις εξωτικές παραλίες, τις πολυτελείς θαλαμηγούς και τον κοσμοπολιτισμό που λίγα χρόνια αργότερα θα γίνονταν συνώνυμα των Duran Duran.

Ο Νικ Ρόουντς και ο Τζον Τέιλορ, δύο νεαροί με κοινή αδυναμία στον Ντέιβιντ Μπόουι και τους Roxy Music, αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα συγκρότημα που θα πάντρευε τη μουσική με τη μόδα, την ηλεκτρονική πρωτοπορία με την ποπ και την αισθητική του glam rock με τους χορευτικούς ρυθμούς της ντίσκο.

Το όνομά τους προήλθε από τον χαρακτήρα Ντουράν Ντουράν της ταινίας επιστημονικής φαντασίας «Μπαρμπαρέλα» του 1968, με πρωταγωνίστρια την Τζέιν Φόντα.

Ύστερα από αλλεπάλληλες αλλαγές στη σύνθεσή τους, το 1980 διαμορφώθηκε η θρυλική πεντάδα: Σάιμον Λε Μπον στα φωνητικά, Νικ Ρόουντς στα πλήκτρα, Τζον Τέιλορ στο μπάσο, Ρότζερ Τέιλορ στα ντραμς και Άντι Τέιλορ στην κιθάρα.

Παρά το κοινό τους επώνυμο, οι τρεις Τέιλορ δεν είχαν καμία συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Στο νυχτερινό κέντρο Rum Runner του Μπέρμιγχαμ, όπου το συγκρότημα πραγματοποιούσε πρόβες και εμφανίσεις, διαμορφώθηκε σταδιακά η ιδιαίτερη ταυτότητά του. Οι Duran Duran εντάχθηκαν στο κίνημα των Νέων Ρομαντικών, το οποίο αναπτυσσόταν στη Βρετανία ως μια πολύχρωμη, θεατρική και εκλεπτυσμένη έκφραση της μετα-πανκ εποχής.

Το μακιγιάζ, τα περίτεχνα χτενίσματα, τα σακάκια με τις έντονες βάτες και τα μεταξωτά πουκάμισα δεν ήταν απλώς στιλιστικές επιλογές. Αποτελούσαν αναπόσπαστο μέρος μιας νέας αντίληψης για το πώς μπορούσε να παρουσιαστεί ένα μουσικό συγκρότημα.

Το 1981 κυκλοφόρησε το πρώτο, ομώνυμο άλμπουμ τους. Τα «Planet Earth» και «Girls on Film» έδωσαν το στίγμα μιας μπάντας που δεν επρόκειτο να περιοριστεί στα βρετανικά σύνορα.

Το MTV, οι θαλαμηγοί και η γέννηση της Duranmania

Αν υπάρχει ένα βιντεοκλίπ που θα μπορούσε να συμπυκνώσει ολόκληρη την αισθητική της δεκαετίας του 1980, αυτό είναι πιθανότατα το «Rio».

Πέντε νεαροί με κομψά κοστούμια πάνω σε μια θαλαμηγό στην Καραϊβική, καταγάλανα νερά, εξωτικά τοπία και μια αίσθηση ανεμελιάς, πολυτέλειας και απόδρασης από την καθημερινότητα.

Το 1982, με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Rio», οι Duran Duran πέρασαν σε άλλη διάσταση. Τα «Hungry Like the Wolf», «Save a Prayer» και το ομώνυμο τραγούδι έγιναν ηχητικά σύμβολα της εποχής.

Η συγκυρία ήταν ιδανική. Τον Αύγουστο του 1981 είχε ξεκινήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ το MTV, ένα τηλεοπτικό δίκτυο που υποσχόταν να αλλάξει τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας. Οι Duran Duran αντιλήφθηκαν νωρίς ότι η εικόνα μπορούσε πλέον να είναι εξίσου σημαντική με τον ήχο.

Αντί να περιοριστούν στα συμβατικά βιντεοκλίπ μιας μπάντας που έπαιζε μπροστά στην κάμερα, συνεργάστηκαν με σκηνοθέτες όπως ο Ράσελ Μαλκέι, δημιουργώντας μικρές κινηματογραφικές περιπέτειες σε εξωτικές τοποθεσίες.

Τα βιντεοκλίπ τους έπαιζαν ασταμάτητα στο MTV, ανοίγοντας διάπλατα την πόρτα της αμερικανικής αγοράς και συμβάλλοντας στη λεγόμενη δεύτερη βρετανική εισβολή στις ΗΠΑ. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις ατέλειωτες ώρες που παρακολουθούσαμε έκθαμβοι τα βιντεοκλίπ, γράφοντάς τας παράλληλα σε βιντεοκασέτες φτιάχνοντας το δικό μας Billboard Hot 100.

Το 1983 ακολούθησε το άλμπουμ «Seven and the Ragged Tiger» και το 1984 το «The Reflex», το οποίο έφτασε στην κορυφή των charts τόσο στη Βρετανία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συναυλίες τους εξελίσσονταν σε εκδηλώσεις μαζικής υστερίας. Οι θαυμάστριες πολιορκούσαν ξενοδοχεία, αεροδρόμια και συναυλιακούς χώρους, ενώ ο βρετανικός Τύπος τούς αποκαλούσε «Fab Five», κατά το πρότυπο του «Fab Four» των Beatles.

Ακόμη και η πριγκίπισσα Νταϊάνα συγκαταλεγόταν στις διάσημες θαυμάστριες του συγκροτήματος.

Η Duranmania είχε πλέον εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Duran Duran εναντίον Wham!: Ο μεγάλος «πόλεμος» των κοριτσιών στα ’80s

Στον λαμπερό κόσμο της βρετανικής ποπ, όμως, οι Duran Duran δεν έπαιζαν μόνοι τους.

Απέναντί τους είχαν ένα δίδυμο που διεκδικούσε με εξίσου εντυπωσιακούς όρους την καρδιά του εφηβικού κοινού: τους Wham! του Τζορτζ Μάικλ και του Άντριου Ρίτζλεϊ.

Αν οι Duran Duran εκπροσωπούσαν την εκλεπτυσμένη, μυστηριώδη και κοσμοπολίτικη πλευρά των ’80s, οι Wham! ενσάρκωναν την εξωστρέφεια, τη νεανική ανεμελιά και την αισιοδοξία της δεκαετίας.

Από τη μία, τα κοστούμια, οι θαλαμηγοί και τα εξωτικά γυρίσματα του «Rio». Από την άλλη, τα κοντά σορτς, τα πολύχρωμα ρούχα, τα μπλουζάκια «Choose Life» και η εκρηκτική ενέργεια του «Wake Me Up Before You Go-Go».

Το 1984 ήταν η χρονιά κατά την οποία τα δύο συγκροτήματα γνώριζαν ταυτόχρονα τεράστια επιτυχία. Οι Wham! κυκλοφόρησαν το «Make It Big», με τραγούδια όπως τα «Freedom» και «Everything She Wants», ενώ το «Last Christmas» έμελλε να εξελιχθεί σε ένα από τα διαχρονικότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.

Και όσο οι δύο μπάντες σάρωναν τα διεθνή charts, τόσο μεγάλωνε η άτυπη αντιπαλότητα μεταξύ των θαυμαστριών τους.

Σάιμον Λε Μπον ή Τζορτζ Μάικλ; Τζον Τέιλορ ή Άντριου Ρίτζλεϊ; «Save a Prayer» ή «Last Christmas»;

Δεν ήταν απαραίτητα μια κόντρα ανάμεσα στους ίδιους τους μουσικούς. Ήταν κυρίως μια μάχη ταυτότητας μεταξύ των νεαρών θαυμαστριών τους. Η επιλογή αγαπημένου συγκροτήματος γινόταν δήλωση προσωπικότητας, αισθητικής και, ενίοτε, κριτήριο για τις σχολικές παρέες.

Η ελληνική Duranmania, η «Μανίνα» και ο Νίκος Μουρατίδης

Στην Ελλάδα, ο απόηχος αυτής της αντιπαλότητας είχε τη δική του, ιδιαίτερη γοητεία. Σε μια εποχή χωρίς Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα εβδομαδιαία νεανικά περιοδικά αποτελούσαν κάτι σαν τα σημερινά social media της εφηβικής ηλικίας.

Τότε που η «Μανίνα», η «Κατερίνα» και η «Σούπερ Κατερίνα» ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων κοριτσιών. Φωτορομάντζα, αφίσες, σιδερότυπα, αυτοκόλλητα, στίχοι τραγουδιών, φωτογραφίες καλλιτεχνών και στήλες αλληλογραφίας δημιουργούσαν έναν ολόκληρο κόσμο, στον οποίο οι αναγνώστριες μπορούσαν να αποδράσουν από την καθημερινότητά τους.

Κάθε καινούργιο τεύχος ήταν μια μικρή τελετουργία. Η μεγάλη αφίσα του αγαπημένου συγκροτήματος είχε ιδιαίτερη αξία, ενώ οι φωτογραφίες των μελών του κατέληγαν στα σχολικά τετράδια, στα ημερολόγια και στις ντουλάπες των εφηβικών δωματίων.

Στη «Μανίνα» της δεκαετίας του 1980, σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε ένας νεαρός τότε. Ο Νίκος Μουρατίδης, ο μετέπειτα γνωστός μουσικός παραγωγός και τηλεοπτικός κριτής. Ως διευθυντής του περιοδικού και αρθρογράφος, είχε αναλάβει, μεταξύ άλλων, να απαντά στις ερωτήσεις των αναγνωστριών, μεταφέροντας ειδήσεις και παρασκήνια από τον κόσμο της μουσικής.

Ο ίδιος, σε μεταγενέστερη συνέντευξή του στο MusicHeaven, είχε θυμηθεί ότι ήταν μόλις 23-24 ετών όταν άρχισε να εργάζεται στη «Μανίνα».

«Την είχα κάνει τη Μανίνα πολύ… “προχώ”. Παρά πολύ “προχώ”», έλεγε χαρακτηριστικά.

Οι στήλες αλληλογραφίας εκείνων των περιοδικών ήταν το αντίστοιχο των σημερινών διαδικτυακών συζητήσεων. Μόνο που αντί για σχόλια στο Instagram και βίντεο στο TikTok, υπήρχαν χειρόγραφες επιστολές, φάκελοι και γραμματόσημα.

Το κλίμα της εποχής αποτυπώνεται και σε μαρτυρία που φιλοξενείται στο αρχείο προφορικής ιστορίας Istorima, όπου μια γυναίκα ανακαλεί τις ατελείωτες συζητήσεις των μαθητικών της χρόνων για το ποιο συγκρότημα ήταν καλύτερο, οι Wham! ή οι Duran Duran, αλλά και την ιδιαίτερη σχέση των κοριτσιών με τα κείμενα του Νίκου Μουρατίδη στη «Μανίνα».

Fan club μέσω… Τραπέζης της Ελλάδος!

Η ίδια θυμάται ότι είχε εγγραφεί μαζί με την αδελφή της στο fan club των Duran Duran. Για να στείλουν χρήματα στο εξωτερικό έπρεπε να ακολουθήσουν ειδική διαδικασία μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ η επικοινωνία με το fan club γινόταν αποκλειστικά μέσω αλληλογραφίας. Ως μέλη του fan club λάμβαναν ταχυδρομικώς αφίσες, επιστολές με τις υπογραφές των ειδώλων τους και άλλα αναμνηστικά. Πολύτιμα αποκτήματα για μια έφηβη της εποχής.

Σήμερα, ένας έφηβος μπορεί να επικοινωνήσει με τον αγαπημένο του καλλιτέχνη με το πάτημα ενός κουμπιού. Τότε, η προσμονή ενός γράμματος από την Αγγλία μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες. Και η απάντηση ήταν πολύ πολύ πιο γλυκιά…

Ενδιαφέρον έχει και μια άλλη λεπτομέρεια. Το 1985, όταν ο Νίκος Μουρατίδης ανέλαβε διευθυντής δημοσίων σχέσεων στην EMI, τη δισκογραφική εταιρεία που είχε στο δυναμικό της τους Duran Duran, διαπίστωσε, όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος, ότι δεν υπήρχε επαρκές υλικό με φωτογραφίες και βιντεοκλίπ του συγκροτήματος για την προώθησή του στην Ελλάδα. Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητά τους βρισκόταν στο απόγειό της!

Άντι Τέιλορ: Ο ροκάς της παρέας

Πίσω από την επιμελημένη εικόνα των Duran Duran και την κυριαρχία των συνθεσάιζερ υπήρχε, ωστόσο, ένας κιθαρίστας με σαφώς πιο ροκ καταβολές από εκείνες που θα περίμενε κανείς σε ένα συγκρότημα που είχε αναδειχθεί σε είδωλο εκατομμυρίων εφήβων.

Ο Άντι Τέιλορ γεννήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1961 στο Τάινμαουθ της βορειοανατολικής Αγγλίας. Γιος ψαρά, έμαθε μόνος του να παίζει κιθάρα, μπάσο και ντραμς, ενώ από την ηλικία των 13 ετών είχε αρχίσει να ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική.

Έχοντας περάσει από διάφορα συγκροτήματα, απάντησε το 1980 σε αγγελία του μουσικού περιοδικού «Melody Maker», μέσω της οποίας οι Duran Duran αναζητούσαν κιθαρίστα.

Η άφιξή του αποδείχθηκε καθοριστική για τη διαμόρφωση του ήχου τους.

Εκεί όπου τα πλήκτρα του Νικ Ρόουντς δημιουργούσαν την ηλεκτρονική ατμόσφαιρα και το μπάσο του Τζον Τέιλορ έδινε τον χορευτικό ρυθμό, η κιθάρα του Άντι προσέθετε ένταση, νεύρο και μια αναγνωρίσιμη ροκ υφή.

Από την κοφτή εισαγωγή του «Girls on Film» μέχρι τη δυναμική του «Hungry Like the Wolf», η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στη δημιουργία ενός ήχου που ισορροπούσε ανάμεσα στην εμπορική ποπ, τη funk και το rock.

Η εικόνα των Duran Duran ως συγκροτήματος με πέντε όμορφα αγόρια συχνά επισκίαζε το γεγονός ότι επρόκειτο για εξαιρετικά ικανούς μουσικούς, οι οποίοι έγραφαν και έπαιζαν τα τραγούδια τους.

Και ο Άντι Τέιλορ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η μουσική τους δεν εξαντλήθηκε στη λάμψη των βιντεοκλίπ.

Τα χρυσά αγόρια

Οι περιουσίες των «Fab Five» ζαλίζουν. Οι δημοσιευμένες εκτιμήσεις για τα μέλη του συγκροτήματος σύμφωνα από ανεπίσημες εκτιμήσεις μέσων, όπως το realestate.com.au και το Celebrity Net Worth που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το συγκρότημα ή τους εκπροσώπους του, ο Σάιμον Λε Μπον εκτιμάται με περιουσία μεταξύ $65 εκατ. και $97 εκατ., με έσοδα από πωλήσεις δίσκων, στιχουργικά δικαιώματα, περιοδείες και ακίνητα. Ο Νικ Ρόουντς μεταξύ $60 εκατ. και $90 εκατ., από τη μακροχρόνια παρουσία του στο συγκρότημα, την παραγωγή μουσικής και ακίνητα στο Λονδίνο. Ο Τζον Τέιλορ μεταξύ $30 εκατ. και $60 εκατ., από τα δικαιώματα, τις περιοδείες, τα σόλο πρότζεκτ και την αγορά και πώληση ακινήτων. Ο Ρότζερ Τέιλορ με περιουσία γύρω στα $20 εκατ, ενώ ο εκλιπών Άντι Τέιλορ υπολογίζεται με περιουσία γύρω στα $20 εκατ. έως $30 εκατ.

Το 1985, ο Τζέιμς Μποντ και οι πρώτες ρωγμές

Το 1985 έμελλε να αποτελέσει ταυτόχρονα την κορύφωση της επιτυχίας και την αρχή του τέλους της πρώτης χρυσής περιόδου των Duran Duran.

Το συγκρότημα συνεργάστηκε με τον συνθέτη Τζον Μπάρι για τη δημιουργία του τραγουδιού της ταινίας του Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill», της τελευταίας στην οποία τον πράκτορα 007 υποδύθηκε ο Ρότζερ Μουρ.

Το ομώνυμο τραγούδι ανέβηκε στην κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100, αποτελώντας ένα ακόμη ορόσημο στην ιστορία της μπάντας.

Στις 13 Ιουλίου του 1985, οι Duran Duran εμφανίστηκαν στο θρυλικό Live Aid, στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές και ένα τεράστιο διεθνές τηλεοπτικό κοινό.

Κανείς από τους θαυμαστές τους δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι αυτή θα ήταν η τελευταία συναυλιακή εμφάνιση της κλασικής πεντάδας για πολλά χρόνια.

Ήδη είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις στο εσωτερικό του συγκροτήματος.

Ο Άντι και ο Τζον Τέιλορ δημιούργησαν τους Power Station, μαζί με τον τραγουδιστή Ρόμπερτ Πάλμερ και τον ντράμερ των Chic, Τόνι Τόμσον. Το αποτέλεσμα ήταν ένας σκληρότερος ήχος, με έντονα στοιχεία funk και rock και επιτυχίες όπως τα «Some Like It Hot» και «Get It On (Bang a Gong)».

Την ίδια περίοδο, ο Σάιμον Λε Μπον, ο Νικ Ρόουντς και ο Ρότζερ Τέιλορ ακολούθησαν μια διαφορετική αισθητική κατεύθυνση με τους Arcadia.

Η εξάντληση από τις περιοδείες, οι δημιουργικές διαφωνίες και η πίεση της διασημότητας άρχισαν να αφήνουν το αποτύπωμά τους. Το 1986, ο Άντι Τέιλορ αποχώρησε από τους Duran Duran για να ακολουθήσει προσωπική καριέρα.

Η επανένωση και η μάχη με τον καρκίνο

Οι Duran Duran συνέχισαν την πορεία τους, γνωρίζοντας μια δεύτερη μεγάλη περίοδο επιτυχίας το 1993 με τα «Ordinary World» και «Come Undone».

Στις αρχές της νέας χιλιετίας, η είδηση που περίμεναν επί χρόνια οι παλαιότεροι θαυμαστές τους έγινε πραγματικότητα: τα πέντε μέλη της ιστορικής σύνθεσης επανενώθηκαν.

Το 2004 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ «Astronaut», επιστρέφοντας μαζί στις μεγάλες συναυλιακές σκηνές. Η επανένωση, ωστόσο, δεν έμελλε να διαρκέσει. Το 2006 ο Άντι Τέιλορ αποχώρησε εκ νέου.

Το 2022, όταν οι Duran Duran εισήχθησαν στο Rock & Roll Hall of Fame, ο κιθαρίστας δεν κατάφερε να παραστεί στην τελετή.

Μέσα από επιστολή του, την οποία διάβασαν οι παλιοί του συνεργάτες, αποκάλυψε ότι έδινε επί χρόνια μάχη με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη τέταρτου σταδίου.

Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας του, δεν εγκατέλειψε τη μουσική. Το 2023 συνεργάστηκε ξανά με τους Duran Duran, συμμετέχοντας σε τραγούδια του άλμπουμ «Danse Macabre», σε μια συγκινητική δημιουργική επανασύνδεση με τους ανθρώπους με τους οποίους είχε κατακτήσει τον κόσμο τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα.

Το τελευταίο αντίο και το τέλος μιας εποχής

Ο Άντι Τέιλορ έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, στο σπίτι του, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Ο Σάιμον Λε Μπον, ο Νικ Ρόουντς, ο Τζον Τέιλορ και ο Ρότζερ Τέιλορ τον αποχαιρέτησαν με μια συγκινητική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρθηκαν στο ταλέντο του, στο καυστικό χιούμορ του και στην αποφασιστικότητα με την οποία είχε συμβάλει στη διαμόρφωση της ταυτότητας του συγκροτήματος.

«Ο Άντι ήταν εκεί από την αρχή της ιστορίας μας», ανέφεραν οι Duran Duran.

Η σύζυγός του, Τρέισι, με την οποία είχε αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τον χαρακτήρισε «βράχο της οικογένειάς μας».

Για τις μικρές θαυμάστριες της «Μανίνας» και της «Κατερίνας», που σήμερα έχουν φτάσει ή ξεπεράσει τα πενήντα, ο θάνατος του Άντι Τέιλορ έχει έναν επιπλέον συμβολισμό.

Θυμίζει εκείνα τα απογεύματα που περίμεναν να ακούσουν το αγαπημένο τους τραγούδι στο ραδιόφωνο, με το δάχτυλο στο πλήκτρο της εγγραφής του κασετοφώνου. Τις αφίσες που ξεδίπλωναν προσεκτικά για να μην τις σκίσουν. Τα γράμματα στα περιοδικά, τις συζητήσεις στα σχολικά προαύλια, τις διαφωνίες για το αν ήταν ωραιότερος ο Σάιμον Λε Μπον ή ο Τζορτζ Μάικλ.

Τότε που η μουσική δεν ήταν διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή και ίσως γι’ αυτό κάθε καινούργιο τραγούδι είχε μεγαλύτερη συναισθηματική αξία.

Οι Wham! διαλύθηκαν το 1986. Ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε τα Χριστούγεννα του 2016. Η «Μανίνα» σταμάτησε να κυκλοφορεί. Οι κασέτες και τα βινύλια έδωσαν τη θέση τους στις ψηφιακές πλατφόρμες. Και τώρα έφυγε και ο Άντι Τέιλορ.

Αρκούν, όμως, μερικές νότες από το «Save a Prayer» για να γίνουν όλα ξανά όπως τότε. Έστω για πέντε λεπτά.