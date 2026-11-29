Στις 23 Αυγούστου του 2014, σε ένα πέτρινο παρεκκλήσι στην καρδιά της Προβηγκίας, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ αντάλλασσαν όρκους αιώνιας αγάπης. Εκείνη φορούσε ένα νυφικό διακοσμημένο με ζωγραφιές των παιδιών τους. Εκείνος την περίμενε μαζί με την οικογένεια που είχαν δημιουργήσει μέσα σε σχεδόν μία δεκαετία κοινής ζωής.

Το σκηνικό ήταν το Château Miraval, ένα επιβλητικό γαλλικό κτήμα με αμπελώνες, ελαιόδεντρα και ένα οινοποιείο που είχε ήδη αρχίσει να αποκτά διεθνή φήμη. Κανείς δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι το ίδιο κτήμα που φιλοξένησε τον γάμο τους θα γινόταν το αντικείμενο της τελευταίας και μιας από τις πιο σκληρές δικαστικές αναμετρήσεις τους.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, στις 25 Νοεμβρίου 2026, οι δύο αστέρες ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για το οινοποιείο, κλείνοντας μια δεκαετία δικαστικών συγκρούσεων.

Δεν υπήρχαν κοινές φωτογραφίες, δημόσιες εμφανίσεις ή συναισθηματικές εξομολογήσεις. Μόνο μια λιτή ανακοίνωση στο όνομα δύο ανθρώπων που κάποτε αποτελούσαν το πιο φωτογραφημένο ζευγάρι του πλανήτη.

Όταν το Χόλιγουντ απέκτησε τους Brangelina

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 2004, στα γυρίσματα της ταινίας «Mr. & Mrs. Smith». Η κινηματογραφική συνάντηση δύο επαγγελματιών δολοφόνων που υποδύονταν ένα παντρεμένο ζευγάρι εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες της σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος.

Ο Μπραντ Πιτ ήταν τότε παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον, την αγαπημένη πρωταγωνίστρια των «Friends». Η Αντζελίνα Τζολί είχε ήδη πίσω της δύο γάμους και είχε αποκτήσει τον πρώτο της γιο, τον Μάντοξ, μέσω υιοθεσίας στην Καμπότζη.

Ο χωρισμός του Πιτ από την Άνιστον το 2005 και η σχέση του με την Τζολί πυροδότησαν έναν πρωτοφανή πυρετό δημοσιότητας. Τα περιοδικά έστησαν ένα διαρκές αφιέρωμα στο ερωτικό τρίγωνο, οι παπαράτσι ακολουθούσαν κάθε τους βήμα και το κοινό χωρίστηκε σε στρατόπεδα.

Κάπως έτσι γεννήθηκε το όνομα Brangelina. Δεν ήταν απλώς η σύνθεση δύο ονομάτων. Ήταν ένα παγκόσμιο εμπορικό σήμα, ένα πολιτισμικό φαινόμενο της εποχής των λαμπερών περιοδικών και της διαρκώς αυξανόμενης δύναμης του Διαδικτύου.

Η Τζολί και ο Πιτ αντιπροσώπευαν κάτι περισσότερο από την κινηματογραφική επιτυχία. Εμφανίζονταν ως ένα ζευγάρι που συνδύαζε την ομορφιά, τον πλούτο, την κοινωνική ευαισθησία και την ανθρωπιστική δράση με μια πολυμελή, πολυπολιτισμική οικογένεια.

Έξι παιδιά και μια οικογένεια χωρίς σύνορα

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι δύο ηθοποιοί δημιούργησαν μια οικογένεια με έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σάιλο και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Τα τρία μεγαλύτερα παιδιά είχαν υιοθετηθεί από την Καμπότζη, το Βιετνάμ και την Αιθιοπία, ενώ η Σάιλο γεννήθηκε στη Ναμίμπια το 2006 και τα δίδυμα στη Γαλλία το 2008.

Ακόμη και οι πρώτες φωτογραφίες των παιδιών τους μετατρέπονταν σε γεγονότα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με περιοδικά να διαθέτουν εκατομμύρια δολάρια για τα αποκλειστικά δικαιώματα και το ζευγάρι να κατευθύνει έσοδα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Οι κοινές εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί αποτελούσαν εγγύηση δημοσιότητας. Οι επισκέψεις τους σε ανθρωπιστικές αποστολές, οι κινηματογραφικές πρεμιέρες και τα ταξίδια τους δημιουργούσαν την εικόνα μιας οικογένειας που έμοιαζε να κινείται με την ίδια άνεση ανάμεσα στα πολυτελή σαλόνια του Χόλιγουντ και στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του κόσμου.

Για χρόνια, η Τζολί και ο Πιτ δεν αισθάνονταν την ανάγκη να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Τελικά αρραβωνιάστηκαν το 2012 και παντρεύτηκαν δύο χρόνια αργότερα, με τα παιδιά τους να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελετή.

Ο γάμος τους έμοιαζε με την επισφράγιση μιας κοινής ζωής. Στην πραγματικότητα, θα διαρκούσε μόλις δύο χρόνια.

Η πτήση που άλλαξε τα πάντα

Τον Σεπτέμβριο του 2016, η οικογένεια ταξίδευε με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Ευρώπη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσα συνέβησαν στη διάρκεια εκείνης της πτήσης θα αποτελούσαν έκτοτε το πιο σκοτεινό κεφάλαιο της ιστορίας των Brangelina.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, η Αντζελίνα Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές. Η είδηση προκάλεσε παγκόσμια έκπληξη.

Χρόνια αργότερα, μέσα από δικαστικά έγγραφα, η ηθοποιός διατύπωσε σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά του Πιτ απέναντι στην ίδια και στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το FBI και οι αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας ανηλίκων είχαν διερευνήσει το περιστατικό, με τις ομοσπονδιακές αρχές να αποφασίζουν τελικά να μην ασκήσουν ποινική δίωξη.

Ο Πιτ έχει αρνηθεί τις καταγγελίες περί κακοποίησης. Το 2017, ωστόσο, παραδέχθηκε δημοσίως ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το αλκοόλ και ότι μετά τον χωρισμό είχε σταματήσει να πίνει και είχε ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.

Ο χωρισμός, αντί να αποτελέσει το τέλος μιας σχέσης, εξελίχθηκε στην αρχή μιας εξαιρετικά περίπλοκης δικαστικής διαδικασίας, με αντικείμενο την επιμέλεια των παιδιών, τις οικονομικές εκκρεμότητες και την κοινή περιουσία.

Το Château Miraval: Από ερωτικό καταφύγιο σε πεδίο μάχης

Αν υπήρχε ένα περιουσιακό στοιχείο που συμβόλιζε περισσότερο από κάθε άλλο την κοινή ζωή των Brangelina, αυτό ήταν το Château Miraval.

Το ιστορικό κτήμα στη νότια Γαλλία αποτελούσε για τους δύο ηθοποιούς ένα καταφύγιο μακριά από τη δημοσιότητα. Παράλληλα, εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική επένδυση.

Το ροζέ κρασί Miraval, που παρουσιάστηκε το 2013, απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα, μετατρέποντας την οινοποιητική δραστηριότητα του ζευγαριού σε μια εμπορική επιτυχία με σημαντική οικονομική αξία.

Μετά τον χωρισμό, όμως, το ερώτημα ήταν ποιος θα διατηρούσε τον έλεγχο της επιχείρησης.

Το 2021, η Τζολί πούλησε την εταιρική συμμετοχή μέσω της οποίας κατείχε το μερίδιό της στον οινοποιητικό όμιλο Tenute del Mondo, που συνδέεται με τον επιχειρηματία Γιούρι Σέφλερ. Το τίμημα της συναλλαγής είχε αναφερθεί ότι ανήλθε σε 67 εκατ. δολάρια.

Ο Πιτ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη το 2022, υποστηρίζοντας ότι η πρώην σύζυγός του είχε παραβιάσει συμφωνία μεταξύ τους και ότι δεν μπορούσε να μεταβιβάσει το μερίδιό της χωρίς τη συναίνεσή του.

Η πλευρά της Τζολί αντέτεινε ότι ο ηθοποιός είχε θέσει ως προϋπόθεση για την εξαγορά του μεριδίου της την υπογραφή μιας εκτεταμένης συμφωνίας εμπιστευτικότητας, η οποία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, αποσκοπούσε στη συγκάλυψη των περιστατικών κακοποίησης που εκείνη κατήγγελλε.

Ο Πιτ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Το οινοποιείο έπαψε πλέον να αποτελεί αντικείμενο μιας αποκλειστικά εμπορικής διαφοράς. Έγινε το πεδίο στο οποίο αναμετρήθηκαν δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας οικογενειακής ιστορίας.

Το διαζύγιο που χρειάστηκε οκτώ χρόνια

Η δικαστική διαδικασία για το διαζύγιο υπήρξε μία από τις πλέον μακροχρόνιες και πολύπλοκες στην ιστορία των διασημοτήτων του Χόλιγουντ.

Οι διαφωνίες για την επιμέλεια των παιδιών, οι προσφυγές, οι δικαστικές αποφάσεις και η επιλογή ιδιωτικών δικαστών παρέτειναν τη διαδικασία για χρόνια.

Το 2019 οι δύο ηθοποιοί απέκτησαν επισήμως την ιδιότητα των ανύπαντρων, χωρίς ωστόσο να έχουν διευθετηθεί όλες οι εκκρεμότητες του διαζυγίου τους.

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, περισσότερο από οκτώ χρόνια μετά την αίτηση διαζυγίου, οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε συμφωνία.

Οι πλήρεις οικονομικοί όροι της διευθέτησης δεν έγιναν δημόσια γνωστοί. Η διαμάχη για το Château Miraval, ωστόσο, παρέμενε ανοιχτή.

Τα παιδιά και η απομάκρυνση από τον Πιτ

Ίσως η πιο οδυνηρή διάσταση της διάλυσης των Brangelina να μην αφορά στα εκατομμύρια δολάρια, τα ακίνητα ή τις επιχειρηματικές συμφωνίες, αλλά στη σχέση των παιδιών με τους γονείς τους.

Με την πάροδο των χρόνων, αρκετά από τα παιδιά εμφανίστηκαν δημοσίως χρησιμοποιώντας μόνο το επώνυμο της μητέρας τους.

Η επιλογή αυτή απέκτησε ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα, καθώς η οικογένεια που κάποτε αποτελούσε βασικό στοιχείο της δημόσιας εικόνας του ζευγαριού ακολουθούσε πλέον διαφορετικές διαδρομές.

Σήμερα, και τα έξι παιδιά είναι ενήλικα, με τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν να έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια τον Ιούλιο του 2026.

Οι δύο ηθοποιοί, παρά τη διαρκή δημοσιότητα που συνοδεύει τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, έχουν αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να μιλήσουν δημοσίως για τις οικογενειακές τους σχέσεις.

Δύο αστέρες, δύο διαφορετικές ζωές

Μετά τον χωρισμό, ο Μπραντ Πιτ συνέχισε να διαγράφει μια εντυπωσιακή επαγγελματική πορεία, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Το Όσκαρ για την ερμηνεία του στην ταινία «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της καριέρας του, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις του συνέχισαν να προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Η Αντζελίνα Τζολί ακολούθησε μια περισσότερο επιλεκτική κινηματογραφική διαδρομή, δίνοντας έμφαση στη σκηνοθεσία, στην ανθρωπιστική δράση και στην οικογένειά της.

Η ερμηνεία της ως Μαρία Κάλλας στην ταινία «Maria» του Πάμπλο Λαραΐν την επανέφερε δυναμικά στο επίκεντρο της κινηματογραφικής επικαιρότητας, εξασφαλίζοντάς της υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Οι δύο πρωταγωνιστές εξακολουθούν να αποτελούν μερικά από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος. Ωστόσο, το κοινό τους όνομα έχει πλέον περάσει στην ιστορία.

Η τελευταία πράξη των Brangelina

Στις 25 Νοεμβρίου 2026, η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ ανακοίνωσαν μέσω των εκπροσώπων τους ότι κατέληξαν σε εξωδικαστική συμφωνία για το γαλλικό οινοποιείο.

Η κοινή ανακοίνωση ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη προς το συμφέρον της οικογένειάς τους και ότι δεν θα ακολουθούσαν περαιτέρω σχόλια.

Οι οικονομικοί όροι του συμβιβασμού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ούτε έχει γίνει γνωστό εάν προβλέπονται αλλαγές στην ιδιοκτησιακή σύνθεση του Miraval.

Η συμφωνία κλείνει το τελευταίο μεγάλο δικαστικό μέτωπο ενός χωρισμού που διήρκεσε πολύ περισσότερο από τον ίδιο τον γάμο.

Δέκα χρόνια μετά την πτήση που σηματοδότησε τη διάλυση της κοινής τους ζωής, οι δύο ηθοποιοί δεν χρειάζεται πλέον να συναντώνται μέσω των δικηγόρων τους για το κτήμα όπου κάποτε παντρεύτηκαν.

Η ιστορία των Brangelina ξεκίνησε με μια κινηματογραφική ταινία για ένα παντρεμένο ζευγάρι που στρεφόταν ο ένας εναντίον του άλλου. Συνεχίστηκε με έναν έρωτα που γοήτευσε εκατομμύρια ανθρώπους, έξι παιδιά, έναν παραμυθένιο γάμο και μια κοινή επιχειρηματική περιουσία.

Και τελειώνει, όχι με ένα χολιγουντιανό happy end, αλλά με έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό και την κοινή επιθυμία να μη δοθεί άλλη συνέχεια.

Το γαλλικό château παραμένει εκεί. Οι αμπελώνες του εξακολουθούν να παράγουν κρασί. Μόνο που το παραμύθι των δύο ανθρώπων που κάποτε το επέλεξαν για να γιορτάσουν την αγάπη τους ανήκει οριστικά στο παρελθόν.