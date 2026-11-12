Καταβεβλημένος, με λευκά πλέον μαλλιά αλλά με αυτό το πρόσωπο που γοήτευσε κάποιες από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου να θυμίζει ακόμα ότι μερικές φορές η ομορφιά είναι αμαρτία, ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στην Θεσσαλονίκη.

«Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος» ήταν κάποια μόνο από τα λόγια ενός από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του ελληνικού lifestyle, η φήμη του οποίου ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας την δεκαετία του ’80, λίγη ώρα μετά το τέλος της νέας του περιπέτειας.

Μιας από τις τόσες που έζησε σε μια ζωή που παραπέμπει εύκολα σε ένα μυθιστόρημα που τα περιέχει όλα: Φήμη, δόξα, λεφτά, έρωτες με διάσημες γυναίκες, εθισμούς, νύχτες στο Studio 54, συλλήψεις, φυλακή. Ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του «Ποιος να το πίστευε, ο Ερρίκος…» αποδείχτηκε τελικά κάτι παραπάνω από προφητικός.

«Ήθελα να νιώσω τα πάντα»

«Η ζωή μου ως την εφηβεία ορθοπεταλιές κόντρα στον άνεμο. Πρώτα γύρω-γύρω από τον κήπο μας κι έπειτα στους δρόμους της γειτονιάς, κι έπειτα ως τα ξέφωτα της Κηφισιάς, κι έπειτα στις απλωσιές της Πολιτείας, κι έπειτα ένα ατέλειωτο έπειτα και πέρα από το εδώ. Ήθελα να νιώσω τα πάντα γύρω μου…». Οι πρώτες λέξεις του βιβλίου που υπέγραψε η Σοφία Στεκουλέα και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Λευκή Σελίδα» αποτυπώνουν αυτή την ανάγκη του Ερρίκου να νοιώσει τα πάντα και να γευτεί τις ηδονές, νόμιμες και απαγορευμένες.

Από τη Vogue στον Βερσάτσε, ο νεαρός Ερρίκος Πετιλόν κατέκτησε τις διεθνείς πασαρέλες και γνώρισε την απόλυτη χλιδή.

Ένας από τους πλέον γοητευτικούς άντρες στον χώρο της μόδας ξεδίπλωσε πριν έξι χρόνια άγνωστες πτυχές μιας ιλιγγιώδους διαδρομής που τα είχε κυριολεκτικά όλα.

Θυμάται την Ούρσουλα Άντρες να κλαίει στα πόδια του όταν την χώρισε, την Στεφανί του Μονακό να τον κυκλοφορεί στα πιο σικ στέκια, τους δύο γάμους του, τις νύχτες στο Studio 54 δίπλα στον Μικ Τζάγκερ και μια άλλη «ερωμένη», την κοκαϊνη. Αυτή που ουσιαστικά δεν τον άφησε ποτέ «ελεύθερο» μέχρι την απεξάρτησή του, αυτή για την οποία ένα χειμωνιάτικο βράδυ πούλησε τα παπούτσια του 3.000 δραχμές, προκειμένου να εξασφαλίσει την δόση του.

Ο Πετιλόν ήταν μόλις 15 ετών όταν ξεκίνησε ένα ηδονικό ταξίδι, παρκάροντας αρχικά την εφηβεία του όταν άρχισε να βγαίνει συνέχεια αφήνοντας την Κηφισιά για το Κολωνάκι.

«Η ζωή μου ένα ατέλειωτο γλέντι. Μοναδικές μου έγνοιες; Σε ποια νυχτερινά μαγαζιά θα πάω; Σε ποια νησιά θα ταξιδέψω; Με ποια γυναίκα θα ξαπλώσω;».

Όταν πηγαίνει στην Μύκονο πρώτη φορά ερωτεύεται αμέσως το νησί, τις παραλίες του και φυσικά τις τουρίστριες που καταφτάνουν από τον Βορρά και την Αμερική.

Το πρώτο κλικ, ο Τζιάνι και η τρέλα

Η πρώτη του σοβαρή σχέση είναι με μια γυναίκα εφτά χρόνια μεγαλύτερη του, η οποία ήταν δεσμευμένη αλλά «κόλλησε σαν τσίχλα στο μυαλό μου. Την ήθελα, την κέρδισα. Το καλοκαίρι ζευγάρι οι δυο μας ανοίξαμε πανιά για την Μύκονο μαζί με την παρέα μας από το Κολωνάκι. Το πρωί στην παραλία και το βράδυ στα μπαρ».

Θα μείνει μαζί της δυο χρόνια και μετά χωρίζουν γιατί «ήθελα κι άλλο, κάτι ακόμη» γράφει ο Ερρίκος που γυρνάει ξανά στο νησί των ανέμων «με αντροπαρέα, ελεύθερος να σαγηνεύσω. Στο μπαρ Βεγγέρα το αεροπλάνο να προσγειώνεται και εμείς να «μετράμε» τουρίστριες». Λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του ’70 η φωτογράφος Καλλιόπη εντοπίζει τον γοητευτικό νεαρό στην Μύκονο και τον προσεγγίζει άμεσα για δουλειά.

«Απλά ήρθαν οι κουβέντες μεταξύ μας και απλά μου έκανε πρόταση για φωτογράφιση στο Ιταλικό περιοδικό Vogue, όπου εργαζόταν ως φωτογράφος» αναφέρει στην βιογραφία του ο Ερρίκος.

Μόλις βγαίνει το τεύχος τα πρακτορεία στην Ελλάδα πέφτουν πάνω στον γοητευτικό νεαρό που δεν ακούει κανέναν πλέον, έχει παρατήσει το σχολείο και γλεντάει χωρίς αύριο στην Κηφισιά και στο Κολωνάκι τον χειμώνα. «Το καλοκαίρι»-του1979-με βρήκε πάλι στο «νησί μου» να πίνω παρέα με τον Τζιάνι Βερσάτσε: Σε θέλω μου είπε και έπειτα ήρθε και η πρόταση του Ούγκο Μπος».

Η Ούρσουλα Άντρες υπήρξε ένας από τους μεγάλους έρωτές του, με τη διετή σχέση τους να καταλήγει σε δραματικό χωρισμό.

Η ζωή του γίνεται μια βαλίτσα που αδειάζει σε ακριβά ξενοδοχεία και ο ένας προορισμός διαδέχεται τον άλλο, όπως και οι πασαρέλες των διάσημων σχεδιαστών.

Στα 18 του χρόνια πληρώνεται 7.000.000 δραχμές για ένα πέρασμα σε ένα ντεφιλέ μόδας και στην ζωή του περνάνε αλλά δεν μένουν πανέμορφες γυναίκες.

Μένει όμως μια μόνιμη πλέον ερωμένη, η κοκαϊνη, στην οποία εθίζεται αυτό το γοητευτικό αγόρι που τα είχε όλα, αλλά κατά βάθος μπορεί και να μην τα ήθελε.

«Με τις ουσίες ζητούσα να μουδιάσω το μυαλό μου, το κορμί μου, τη φωνή μέσα μου: «Δεν είσαι αυτός, δεν ανήκεις εδώ. Φιγουρατζήδες. Δεν νοιάζονται για σένα».

Το Studio 54 και η Στεφανί του Μονακό

Αυτό δεν τον εμπόδισε φυσικά να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, δουλεύοντας πολύ εντός και εκτός Ελλάδας, μέχρι να έρθει καλοκαίρι, τότε που όπως γράφει «ο κόσμος δεν με κρατούσε» και επέστρεφε στην λατρεμένη του Μύκονο, εκεί όπου μια μέρα βρέθηκε να τα πίνει με τον Στιβ Ρούμπελ, τον ιδιοκτήτη του ήδη μυθικού Studio 54.

Ο Ερρίκος Πετιλόν έζησε έναν θυελλώδη έρωτα με την πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό, που κράτησε μόλις τρεις μήνες.

Ο τελευταίος προσκαλεί τον Πετιλόν στην Νέα Υόρκη και όταν αυτός φτάνει έξω από το κλαμπ αδυνατεί να πιστέψει την εικόνα που βλέπει με εκατοντάδες ανθρώπους να στριμώχνονται γύρω από την είσοδο.

«Το θέαμα με αναστάτωσε. Γιατί όλος αυτός ο πανικός; Πλησίασα βαδίζοντας αργά δύο από τους δέκα πορτιέρηδες και προτού μιλήσω έκαναν στην άκρη τον κόσμο να περάσω» γράφει ο Ερρίκος για την πρώτη του βραδιά στην θρυλική ντισκοτέκ.

«Στάθηκα και κοιτούσα τον άπλετο χώρο. Η κόκα έπεφτε από το ταβάνι και οι γυναίκες εμπρός μου, πλάι μου, γύρω μου χόρευαν φορώντας μόνο γόβες στιλέτο. Με οδήγησαν στο τραπέζι του Στιβ, χαιρετηθήκαμε και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Στο τραπέζι παρέα μας ο Άντι Γουόρχολ, ο Κάλβιν Κλάιν, η Γκρέις Τζόουνς, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Μικ Τζάγκερ,ο Ροντ και η Αλάνα Στιούαρτ, ο Τζακ Νίκολσον, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Σιλβέστερ Σταλόνε, η Τζία Καράντζι, η Μπρουκ Σιλντς και η Νταϊάνα Ρος ημίγυμνη να τραγουδάει δίπλα μας».

Ο γοητευτικός Έλληνας διασκεδάζει μαζί με το μισό Χόλιγουντ, πίνει μαζί τους, τα λένε και «χάνεται» σε ένα ηδονιστικό ντελίριο που τελειώνει ξημερώματα.

Προερχόμενος από μια ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια ο Ερρίκος βρίσκει τον χρόνο μεταξύ επιδείξεων και πάρτι στο Studio 54 να πεταχτεί στο σαλέ που διαθέτουν οι δικοί του στο Γκστάαντ για διακοπές λίγων ημερών με καλεσμένους στην τριώροφη κατοικία τον Αλέν Ντελόν, τον Χέλμουτ Μπέργκερ και τον υιό Μιτεράν.

Λίγους μήνες μετά στο Παρίσι, όπου έχει εγκατασταθεί μόνιμα μετά το διαζύγιο με την μητέρα του ο πατέρας του, γνωρίζει σε μια νυχτερινή έξοδο την ατίθαση τότε Πριγκίπισσα Στεφανί του Μονακό.

«Ήθελα να την κατακτήσω. Ήταν εντελώς διαφορετική από τις γυναίκες που ως τώρα συναναστρεφόμουν. Όλα πάνω της ανέδιναν ελευθερία. Τα βλέμματα όλα σε εκείνη και το δικό της σε σ’ εμένα» σημειώνει στο συγκεκριμένο κεφάλαιο.

Με τον πατέρα του

Η πριγκίπισσα γοητευμένη από την αύρα του τον ακολουθεί στο σπίτι του από το πρώτο βράδυ, ενώ λίγο μετά η σχέση τους γίνεται γνωστή και το ζευγάρι την επιβεβαιώνει όταν ο Πετιλόν συνοδεύει την Στεφανί στο Φεστιβάλ των Καννών.

Η πριγκίπισσα τον καλεί στο Μονακό για να τον γνωρίσει η μητέρα της Γκρέις Κέλι, στην οποία μιλάει με ενθουσιασμό για τον Έλληνα φίλο της και το ειδύλλιο τους που θα κρατήσει τρεις μόλις μήνες, αφού και η μικρή τότε Στεφανί ήθελε να ρουφήξει την ζωή.

Η Ούρσουλα και τα 4.000.000 δραχμές σε κουστούμια!

«Μια καλησπέρα δική μου, ένα μείνε δικό της και κύλησαν δυο χρόνια. Εκείνη σταρ κι εγώ εικοσιτριών χρόνων. Παρελθόν της ο Τζέιμς Ντιν και ο Ζαν Πολ Μπελμοντό κι εγώ μ’ ένα ερώτημα: Πως αυτή η γυναίκα είναι μαζί μου; Απάντηση δεν έδωσα ποτέ».

Με αυτή την εισαγωγή αρχίζει η περιγραφή της σχέσης του Ερρίκου με την εκθαμβωτική Ούρσουλα Άντρες, η οποία άρχισε όταν την προσέγγισε για να την γνωρίσει.

«Κι η στιγμή, ούτε καν η ώρα έφερε την Ούρσουλα στο πλευρό μου. Μια βόλτα στην παραλιακή δίχως προορισμό. Φτάσαμε στην Βάρη. Βόλτα στην θάλασσα το απόβραδο, το χέρι της στο χέρι μου, το κορμί της στην αγκαλιά μου, προτού εκείνη κάνει την επίσημη εμφάνιση της στην φιλανθρωπική εκδήλωση για την οποία είχε έρθει στην χώρα μας. Αριβάραμε μαζί στο γνωστό τότε κέντρο Φαντασία και ζήτησε, επιτακτικά θυμάμαι να βάλουν επιπλέον καρέκλα για να καθίσω στο πλάι της. Ήταν σταρ, ποιος θα τολμούσε να της αρνηθεί».

Λίγες ημέρες μετά το ζευγάρι φεύγει για την Ρώμη και αυτό το παθιασμένο ειδύλλιο θα διαρκέσει δύο χρόνια με συνεχές κυνηγητό από τους παπαράτσι και την Άντρες να επισκιάζει τον σύντροφο της που όπως γράφει ήταν «Εγκλωβισμένος στην αυλή της. Η μόνη διαφυγή ήταν ο χωρισμός».

Πήρε την απόφαση στην Αθήνα και πέταξε για Ρώμη χωρίς να φαντάζεται ότι το να της το πει θα έφερνε τη σταρ στα όρια της κατάρρευσης.

Από τα ξέφρενα πάρτι του Studio 54 στους εθισμούς και τις οικονομικές περιπέτειες, ο Ερρίκος Πετιλόν έζησε στα άκρα.

«Υπήρξε δράμα. Κατέρρευσε στα πόδια μου και δεν το πίστευα. Τσαλακωνόταν μπροστά μου κι ένιωσα ότι της έκανα το χειρότερο κακό. Με την υπόσχεση ότι θα μείνουμε φίλοι γύρισα την πλάτη κι έφυγα».

Την συνάντησε ξανά μετά από είκοσι ολόκληρα χρόνια, υπόλογος αφού δεν κράτησε φιλική σχέση μαζί της, όταν η ηθοποιός ήρθε πάλι στην Ελλάδα και τον έψαξε.

Μίλησαν για ώρες και όπως γράφει «σβήσαμε από την μνήμη μας το ζευγάρι που υπήρξαμε, το μαζί. Δεν υπήρξε ποτέ τελικά το «μαζί». Υπήρξε πάντα το «εγώ» σ’ αυτόν τον έρωτα».

Νύχτες και μέρες στα όρια

Όλα τα ups and downs της ζωής ενός άνδρα, η οποία θα μπορούσε άνετα να γίνει κινηματογραφική ταινία χώρεσαν σε μόλις ογδόντα τρεις σελίδες ενός βιβλίου που περιγράφει διεξοδικά τις διαδρομές του εντός και εκτός συνόρων.

Δεν λείπουν οι υπερβολές όταν τα λεφτά έρρεαν και ο Ερρίκος νόμιζε ότι δεν θα σταματούσαν να ρέουν, αφού όταν αγόρασε μαζί με τον Τάκη Ρόζα την «Αίγλη» στο Ζάππειο πήγε στην μπουτίκ του Armani στο Κολωνάκι και είπε στις πωλήτριες «ένα απ΄ όλα» εννοώντας κοστούμια, πουκάμισα και παπούτσια.

Πλήρωσε 4.000.000 δραχμές εκείνη την ημέρα ο άνθρωπος που λάτρεψαν εκατοντάδες γυναίκες, οι περισσότερες για λίγο, ειδικά την εποχή που ήταν περιζήτητο μοντέλο.

Όπως γράφει υπήρξε ιδιοκτήτρια μπουτίκ στο Κολωνάκι η οποία όταν μπήκε ο Πετιλόν για να ψωνίσει κλείδωσε τη πόρτα, γδύθηκε μπροστά του και του είπε να της κάνει έρωτα.

Στην «Αίγλη» διαπίστωσε ότι ήταν πλέον εξαρτημένος από την κοκαϊνη οπότε αφήνει τα κλειδιά στο συνεταίρο του και φεύγει στο Ισραήλ για να απεξαρτηθεί.

Μένει σε ένα χωριό, σε ένα κιμπούτς κάπου στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και κάθε μέρα δουλεύει γεμίζοντας κασόνια με μπανάνες για έξι μήνες. Τόσο άντεξε πριν φύγει για το Τελ Αβίβ, όπου δουλεύει σερβιτόρος μέχρι την ημέρα που γνωρίζει την Σίρα, μια εντυπωσιακή καλλονή την οποία ερωτεύεται.

Καταβεβλημένος και με λευκά μαλλιά, ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την τελευταία σύλληψή του για την υπόθεση φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη.

Η Αμερική, ο μαφιόζος από την Κούβα και η επιστροφή

Όταν επιστρέφει μαζί της στην Ελλάδα δεν τον περιμένει κανείς στο αεροδρόμιο και λίγη ώρα μετά ο πατέρας του τον «προσγειώνει» ακόμη πιο απότομα λέγοντας του στο τηλέφωνο μια λέξη: «Χρεοκόπησα».

Το ζευγάρι δεν έχει ούτε σπίτι να μείνει στην Αθήνα και ο Ερρίκος στέλνει την καλή του πίσω στο Ισραήλ ενώ αυτός καταφέρνει να φύγει για το Λος Άντζελες αναζητώντας μια καινούργια αρχή.

Θα γίνει πλασιέ οικιακών ειδών, οικοδόμος, σερβιτόρος σε μπουζούκια, ενώ κοιμάται σε γκαράζ και τα ξημερώματα πηγαίνει σε γκέτο για την δόση του, αυτή που τον ταξιδεύει.

Αφήνει το Μαϊάμι για την Φλόριντα εκεί όπου θα συλληφθεί και θα κάνει ένα χρόνο φυλακή για κατοχή ναρκωτικών βιώνοντας μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του.

Όταν αποφυλακίζεται γίνεται οδηγός ενός Κουβανού μαφιόζου, πριν επιστρέψει πάλι στην οικοδομή, εκεί όπου μια μέρα φτάνει ένα συνεργείο για να γυρίσει ένα διαφημιστικό.

Η σκηνοθέτις τον βλέπει και του προτείνει δουλειά, ο Πετιλόν δέχεται και επιστρέφει στο μόντελινγκ μαζεύοντας λεφτά για να επιστρέψει στην Ελλάδα και να δει την μητέρα του, αυτή με την οποία μιλάει στο τηλέφωνο.

Όταν επιστρέφει την βρίσκει ετοιμοθάνατη από τον καρκίνο σε μια κλινική της Κυψέλης και είναι αυτός που θα σκάψει τον λάκο της στην εβραϊκή πτέρυγα του Γ΄ Νεκροταφείου.

Το έκανε με τα χέρια του, αφού δεν υπήρχαν λεφτά για να την κηδέψει.

Έκτοτε θα κλάψει, θα σηκωθεί και θα πέσει πάλι, πολλές φορές, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τα ναρκωτικά.

Θα παντρευτεί δυο φορές, θα χωρίσει ισάριθμες, απέκτησε ένα γιο, μπήκε και βγήκε σε ψυχιατρικές κλινικές, όμως μάλλον δεν ξέχασε ποτέ τα τελευταία λόγια της μητέρας του.

Ήταν βράδυ 15 Αυγούστου του 1995, έντεκα η ώρα το βράδυ όταν άνοιξε τα μάτια της τον κοίταξε και του είπε: «Ποιος θα το πίστευε; ο Ερρίκος…».