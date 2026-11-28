«Στο φεγγάρι!» έλεγαν, με περισσή έπαρση, χιλιάδες επενδυτές του Bitcoin μέχρι και τον περασμένο Οκτώβριο, βλέποντάς το να σκαρφαλώνει στο ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων. Πάνελ αναλυτών και νεόκοπων “ειδικών” μιλούσαν για «νέο ψηφιακό χρυσό», οι influencers μετρούσαν αντίστροφα για τις 200.000 δολάρια και η Ουάσιγκτον υποσχόταν «χρυσή εποχή» για τα crypto. Πριν…αλέκτορα φωνήσαι, το βασικό κρυπτονόμισμα κατέρρευσε σε πολυετές χαμηλό, χάνοντας 56% και το πάρτι μοιάζει να τέλειωσε. Και τώρα, εκατοντάδες εκατομμύρια επενδυτές, αγωνιούν. Έσκασε η φούσκα για την οποία προειδοποιούσαν πολλοί; Θα “κλάψουν” τα λεφτά τους;

Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα κρυπτονομίσματα, μοιάζει με αιματοκύλισμα. Όταν, το περασμένο Σάββατο, το Bitcoin έφτασε τα 55.130 δολάρια (χαμηλότερο σημείο από τον Σεπτέμβριο του 2024), μέσα σε 24 ώρες εξαϋλώθηκαν θέσεις με μόχλευση άνω του 1,8 δισ. δολαρίων και περισσότεροι από 330.000 traders είδαν τους λογαριασμούς τους να κλείνουν αναγκαστικά.

Από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων, το Bitcoin βρέθηκε αντιμέτωπο με απώλειες 56%, διαψεύδοντας τις προσδοκίες εκατομμυρίων επενδυτών.

vΠερισσότερα από το 50% των πορτοφολιών που κατέχουν Bitcoin βρίσκονται σήμερα, που το κρυπτονόμισμα παλεύει για να επιβιώσει γύρα από τα 60.000 δολάρια, “κάτω από το νερό”, δηλαδή έχουν αγοράσει σε υψηλότερη τιμή από αυτή που διαπραγματεύεται σήμερα. Και, επειδή οι αριθμοί είναι πολύ ψυχροί, στην πραγματικότητα μιλάμε για ανθρώπινα δράματα που επηρεάζουν περίπου 200 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα. Για την ακρίβεια, μεταξύ 186 και 216 εκατομμυρίων ανθρώπων (σύμφωνα με στοιχεία από έρευνες της Henley & Partners και του Crypto.com).

“Υπομονή”, θα πει κανείς. Κάτι που είναι δύσκολο, αφού στην πλειοψηφία τους, αυτοί που καταστρέφονται είναι retail επενδυτές, δηλαδή άνθρωποι που χάνουν ό,τι είχαν και δεν είχαν και πνίγονται οικονομικά, μετά από επτά σερί εβδομάδες απωλειών (σερί που δεν έχουμε ξαναδει από την άνοιξη του 2022). Αυτοί είναι που βρίσκονται σε πανικό και πουλάνε, αφού αγόρασαν σε τιμή άνω των 80.000 δολαρίων και δεν έχουν την “πολυτέλεια” να το δουν να μηδενίζει. Αυτό είναι που “δικαιολογεί” το γεγονός ότι “Δείκτης Φόβου” της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει πέσει στο 9, βαθιά στη ζώνη του «ακραίου φόβου».

Η συνολική αγορά κρυπτονομισμάτων, που κάποτε άγγιζε τα 4,28 τρισ. δολάρια, αποτιμάται πλέον γύρω στα 2,1 τρισ. Κάποιοι είναι τόσο απελπισμένοι που τα παρατάνε. Η Santiment, εξάλλου, κατέγραψε ότι από τις 16 Οκτωβρίου έως τις αρχές Νοεμβρίου εξαφανίστηκαν περίπου 108.700 μη κενά πορτοφόλια Bitcoin, ένδειξη ότι μικροεπενδυτές τα παρατούν.Το μοτίβο δεν είναι καινούργιο. Μελέτη της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) του 2023 έδειξε ότι, μετά τις καταρρεύσεις της Terra/Luna και του FTX, οι μεγάλοι και έμπειροι παίκτες πουλούσαν ενώ οι μικροί αγόραζαν, και ότι η πλειονότητα των χρηστών εφαρμογών crypto σχεδόν σε όλες τις χώρες είχε χάσει χρήματα από το Bitcoin.

Περισσότεροι από 330.000 traders είδαν τις θέσεις τους να κλείνουν αναγκαστικά, καθώς το Bitcoin υποχωρούσε σε χαμηλό σχεδόν διετίας.

Οι υπόλοιποι, αυτοί που διακρατούν τα κρυπτονομίσματα ή αγοράζουν και δεν είναι χαμένοι, είναι κατά κύριο λόγο μεγαλοεπενδυτές, Το τελευταίο δεκαπενθήμερο, σύμφωνα με στοιχεία του Coindesk, μόνο οι οντότητες που κατέχουν από 100 ως 1000 Bitcoin και από 1000 ως 10.000 (δηλαδή οι μεγάλοι και πολύ μεγάλοι επενδυτές) είναι αυτοί που κερδίζουν αδιάκοπα.

Και το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο αγωνιώδες. Πρόκειται για έναν φυσιολογικό κύκλο, έναν ακόμα «χειμώνα», όπως τόσοι στην ιστορία του Bitcoin, ή για το τέλος του πάρτι και το σκάσιμο μιας φούσκας;

Η «τέλεια καταιγίδα»

Κανείς σοβαρός αναλυτής δεν δείχνει έναν μόνο ένοχο. Η κατάρρευση μοιάζει περισσότερο με καραμπόλα στην εθνική οδό, όπου κάθε όχημα πέφτει πάνω στο προηγούμενο. Με την αγορά κρυπτονομισμάτων να μη μπορεί να διαχειριστεί όσα συμβαίνουν στον κλάδο των ΑΙ, αν δεν μιλάμε για έναν φυσιολογικό κύκλο, η κρίση είναι πολυπαραγοντική. Ποιοι είναι οι παράγοντες;

Περισσότερα από τα μισά πορτοφόλια Bitcoin βρίσκονται σε ζημιογόνο έδαφος, με εκατοντάδες εκατομμύρια επενδυτές να αγωνιούν για τις οικονομίες τους.

-Η Fed και ο πληθωρισμός. Τα «καυτά» στοιχεία πληθωρισμού του Οκτωβρίου άλλαξαν το σενάριο. Οι αγορές δεν περιμένουν πια μείωση επιτοκίων, αλλά αύξηση κατά ένα τέταρτο της μονάδας τον Δεκέμβριο. Όταν τα ομόλογα αποδίδουν περισσότερο, ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν πληρώνει τόκο, όπως το Bitcoin, χάνει τη γοητεία του. Και δεν ήταν μόνο τα crypto: την εβδομάδα που το Bitcoin έπιανε πάτο, ο χρυσός έχανε περίπου 9% και το ασήμι γύρω στο 15%, με το δολάριο να ενισχύεται. Το αφήγημα του «ψηφιακού χρυσού» δεν άντεξε τη δοκιμασία, αλλά ούτε ο κανονικός χρυσός βγήκε αλώβητος.

-Η φυγή των θεσμικών. Τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin, τα προϊόντα που άνοιξαν την πόρτα σε συνταξιοδοτικά ταμεία και μικροεπενδυτές μέσα από μια απλή χρηματιστηριακή εφαρμογή, έγιναν τώρα η έξοδος κινδύνου. Οι καθαρές εκροές του Νοεμβρίου έφτασαν περίπου τα 4,71 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο μηνιαίο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ. Μόνο τη Δευτέρα έφυγαν 569,7 εκατ., από τα οποία τα 509,3 εκατ. από το ETF της BlackRock.

Οι καταρρεύσεις της Terra/Luna και του FTX αποκάλυψαν το χάσμα μεταξύ των μεγάλων επενδυτών και των απροστάτευτων μικροεπενδυτών.

-Το μεγαλύτερο χακάρισμα της ιστορίας. Στις 29 Οκτωβρίου η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, έχασε περίπου 6,3 δισ. δολάρια από τα «ζεστά» πορτοφόλια της σε περίπου 20 λεπτά. Το FBI έδειξε την ομάδα TraderTraitor της Βόρειας Κορέας. Η ιστορία μοιάζει με σενάριο σειράς: σύμφωνα με τη Binance, ένας μηχανικός της είχε κατεβάσει τον Ιούνιο πειραγμένο πρόγραμμα εγκατάστασης ενώ έστηνε εργαλείο προγραμματισμού με τεχνητή νοημοσύνη και τον Σεπτέμβριο ένας ψεύτικος «κυνηγός ταλέντων» παρέσυρε δεύτερο μηχανικό σε δύο στημένες συνεντεύξεις. Η Binance δήλωσε ότι καλύπτει πλήρως τις απώλειες των πελατών, όμως το πλήγμα στην εμπιστοσύνη είχε ήδη συντελεστεί.

Μελέτη της BIS το 2023 έδειξε ότι οι μεγάλοι επενδυτές πουλούσαν κρυπτονομίσματα την ώρα που οι μικροί συνέχιζαν να αγοράζουν.

-Το σοκ της Nvidia. Τα crypto κινούνται πλέον χέρι χέρι με τις μετοχές τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. Στις 12 Νοεμβρίου ο Τζένσεν Χουάνγκ παραιτήθηκε αιφνιδιαστικά από τη Nvidia μετά από σκάνδαλο με την ερωμένη του που αποδείχθηκε πως ήταν μια από τις πολλές, αλλά και Κινέζα κατάσκοπος που αποσπούσε μικροτσίπ από την αμερικανική εταιρεία για λογαριασμό του Πεκίνου. Η μετοχή βούτηξε έως 14% στο άνοιγμα και το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 72.000. Η ειρωνεία ήρθε την περασμένη Δευτέρα, όταν η Nvidia επανέφερε (και μάλιστα πανηγυρικά) τον Χουάνγκ, η μετοχή εκτινάχθηκε 31% και ο Nasdaq κέρδισε 6,5%, την καλύτερη μέρα του από τον Απρίλιο του 2025. Το Bitcoin ανέβηκε ως τα 64.500 δολάρια και μέσα σε λίγες ώρες επέστρεψε κάτω από τα 60.000. Όπως επισήμανε ο Joshua Lim της FalconX, η Nvidia ανέκτησε πάνω από το 80% των απωλειών της, ενώ το Bitcoin μόλις το ένα τέταρτο. Συμμετέχει στις πτώσεις, όχι όμως και στις ανακάμψεις.

Οι προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική περιορίζουν την ελκυστικότητα του Bitcoin, καθώς τα ομόλογα προσφέρουν αποδόσεις χωρίς αντίστοιχη μεταβλητότητα.

-Πολιτική και θεσμοί. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές και η Ελίζαμπεθ Γουόρεν, από τις πιο σκληρές επικρίτριες των crypto, αναμένεται να αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας. Η Citigroup είχε ήδη επισημάνει ότι η καθυστέρηση της αμερικανικής νομοθεσίας για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία βαραίνει τις προοπτικές. Παράλληλα, η MSCI, η εταιρεία που καταρτίζει μερικούς από τους πιο διαδεδομένους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανακοίνωσε ότι μετά τις 30 Νοεμβρίου βγάζει από τους δείκτες της τη Strategy του Μάικλ Σέιλορ, τη μεγαλύτερη εισηγμένη κάτοχο Bitcoin, κρίνοντας ότι μοιάζει περισσότερο με επενδυτικό ταμείο παρά με επιχείρηση. Αναλυτές εκτιμούν παθητικές πωλήσεις μετοχών της περίπου 2,8 δισ. δολαρίων.

-Η λίστα του ιδρυτή της Binance. Ο Changpeng Zhao αρνήθηκε ότι η πλατφόρμα του πούλησε, λέγοντας ότι ο ίδιος αγόραζε τις προηγούμενες μέρες. Απέδωσε την πτώση στη μετακίνηση κεφαλαίων προς τη δημόσια εγγραφή της Anthropic, στις εκροές από τα ETF, στους φόβους για την ασφάλεια μετά το χακάρισμα και στις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων.

Τα αμερικανικά spot ETF Bitcoin μετατράπηκαν από πύλη εισόδου θεσμικών κεφαλαίων σε έξοδο κινδύνου, με τη BlackRock στο επίκεντρο.

-Και η μόχλευση, το γνωστό καύσιμο. Όταν η τιμή σπάει ένα κρίσιμο επίπεδο, οι δανεικές θέσεις κλείνουν αυτόματα, οι αναγκαστικές πωλήσεις ρίχνουν την τιμή κι άλλο και κλείνουν τις επόμενες. Στο κραχ της 20ής και 21ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής αναλυτή της HTX, το 91% των εκκαθαρίσεων αφορούσε στοιχήματα ανόδου, κυρίως traders που προσπαθούσαν να «πιάσουν» το ριμπάουντ.

Φούσκα που σκάει ή χειμώνας που περνάει;

Εδώ οι απόψεις δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο.

Στη μία γωνία του ρινγκ, ο Mike McGlone του Bloomberg Intelligence επαναλαμβάνει από τις αρχές της χρονιάς ότι «η φούσκα των crypto καταρρέει». Βλέπει το Bitcoin να επιστρέφει στα 10.000 δολάρια και προειδοποιεί ότι το 2026 μπορεί να θυμίσει το 2008. Οι επικριτές του θυμίζουν ότι το 2018, με το Bitcoin στα 10.000, προέβλεπε πτώση στα 1.100.

O Mike McGlone του Bloomberg Intelligence

Στην άλλη γωνία, η Citigroup. Στις 18 Νοεμβρίου μείωσε τον στόχο της για το Bitcoin σε ορίζοντα 12 μηνών από 113.000 σε 99.532 δολάρια, επικαλούμενη την αδύναμη θεσμική ζήτηση. Ακόμη και ο «ψαλιδισμένος» στόχος, όμως, προϋποθέτει άνοδο περίπου 55% από τα τότε επίπεδα.

Ανάμεσά τους, ο Matt Hougan της Bitwise. Στις 9 Νοεμβρίου δήλωνε ότι η αγορά είχε ήδη πιάσει πάτο τον Ιούνιο. Μία εβδομάδα και σχεδόν 10.000 δολάρια αργότερα παραδεχόταν ότι το Bitcoin μπορεί να πέσει κι άλλο αν επιδεινωθεί η οικονομία, θυμίζοντας το 2018: τότε όλοι νόμιζαν ότι ο πάτος ήταν στα 5.000, όμως η τιμή κατρακύλησε στα 3.000. Παρ’ όλα αυτά επιμένει ότι το Bitcoin είναι η καλύτερη επένδυση της επόμενης δεκαετίας σε σχέση με τον κίνδυνο που ενέχει.

Η κυβερνοεπίθεση στην Binance, με περίπου 6,3 δισ. δολάρια να επηρεάζονται, επέφερε ισχυρό πλήγμα στην εμπιστοσύνη της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Οι οπαδοί του «τετραετούς κύκλου» έχουν τη δική τους αριθμητική. Το χαμηλό των 55.000 ήρθε 411 ημέρες μετά το ιστορικό υψηλό, κοντά στις 364 και 406 ημέρες των προηγούμενων κύκλων. Υπενθυμίζουν επίσης ότι οι προηγούμενες καθοδικές αγορές «έκοψαν» το 84% (2018) και το 77% (2022) της αξίας, άρα η σημερινή πτώση είναι, με ιστορικούς όρους, σχετικά ήπια. Οι απαισιόδοξοι απαντούν ότι ακριβώς γι’ αυτό μπορεί να μην έχει τελειώσει. Στα σχεδόν 18 χρόνια ζωής του, το Bitcoin έχει «κηδευτεί» αμέτρητες φορές, και άλλες τόσες έχει διαψεύσει όσους βιάστηκαν να ανακοινώσουν τον πάτο.

Πώς την πάτησαν

Τρία λάθη επανέρχονται σχεδόν σε κάθε ιστορία απώλειας.

Αγόρασαν όταν όλοι μιλούσαν γι’ αυτό. Το μεγάλο κύμα νέων αγοραστών μπήκε στο ράλι που ακολούθησε τις αμερικανικές εκλογές του 2024 και την πολιτική ευφορία γύρω από τα crypto. Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 η Glassnode περιέγραφε ένα πυκνό «σύννεφο» νομισμάτων που είχαν αγοραστεί μεταξύ 93.000 και 120.000 δολαρίων. Αυτά τα χαρτοφυλάκια χρειάζονται σήμερα άνοδο από 55% έως 100% μόνο για να βγουν «στα λεφτά τους».

Ούτε ο πραγματικός χρυσός έμεινε αλώβητος από τις αναταράξεις των αγορών, ενώ το αφήγημα του Bitcoin ως ψηφιακού χρυσού δοκιμάζεται.

Αγόρασαν «τη βουτιά», και μετά την επόμενη. Μετά το χαμηλό των αρχών Ιουλίου, κοντά στα 57.800 δολάρια, η αγορά ανέκαμψε και πολλοί πείστηκαν ότι τα χειρότερα είχαν περάσει. Ο Νοέμβριος τους διέψευσε με νέο χαμηλό διετίας. Κάθε φορά που κάποιος πουλά με ζημία κοντά στο «νεκρό σημείο», η αγορά χάνει έναν μελλοντικό αγοραστή, και κάθε ανάκαμψη συναντά τοίχο από επενδυτές που θέλουν απλώς να βγουν χωρίς απώλειες.

Δανείστηκαν για να κερδίσουν γρηγορότερα. Η μόχλευση πολλαπλασιάζει τα κέρδη, αλλά και τις ζημίες. Με μόχλευση δέκα φορές, μια πτώση 10% αρκεί για να μηδενίσει το κεφάλαιο. Στο κραχ του περασμένου Σαββατοκύριακου, πάνω από 330.000 traders εκκαθαρίστηκαν μέσα σε ένα 24ωρο.

Η αιφνιδιαστική παραίτηση και η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia προκάλεσαν ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.

Ούτε οι «σοβαροί» παίκτες γλίτωσαν. Η Strategy ανέφερε καθαρή ζημία 8,22 δισ. δολαρίων μόνο στο δεύτερο τρίμηνο. Η ιαπωνική Metaplanet, που αντέγραψε το μοντέλο της, πέρασε σε ζημία 170 εκατ. δολαρίων στο εννεάμηνο και πούλησε 10.000 Bitcoin για να δείξει ότι μπορεί να αντλήσει μετρητά. Όσοι αγόρασαν τις μετοχές τους ως «Bitcoin με τούρμπο» είδαν το τούρμπο να δουλεύει ανάποδα.

Πίσω από τα νούμερα: οι ιστορίες

-Η φάλαινα των οκτώ εκκαθαρίσεων. Στις 5 Νοεμβρίου, όταν ο Nasdaq βούτηξε σχεδόν 5% μέσα στη συνεδρίαση, ένας ανώνυμος trader στην πλατφόρμα Hyperliquid υπέστη οκτώ διαδοχικές αναγκαστικές ρευστοποιήσεις. Έχασε 201 Bitcoin, περίπου 15,6 εκατ. δολάρια, σχεδόν ολόκληρο τον λογαριασμό του. Αμέσως μετά άνοιξε στοίχημα πτώσης ύψους 2,68 εκατ. δολαρίων στο memecoin TRUMP.

Παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψη του Nasdaq μετά την επιστροφή Χουάνγκ, το Bitcoin δεν κατάφερε να διατηρήσει τα πρόσκαιρα κέρδη του.

-Από τα 84 εκατομμύρια στα 914 δολάρια. Ο ψευδώνυμος trader James Wynn, γνωστός για τα τολμηρά στοιχήματα με μόχλευση, είχε κάποτε λογαριασμό 84 εκατ. δολαρίων. Τον Απρίλιο του 2026, μετά από έξι εκκαθαρίσεις μέσα σε δύο εβδομάδες, του είχαν απομείνει 914 δολάρια. Ο ίδιος είχε περιγράψει κάποτε τον εαυτό του ως «ακραίο degenerate» που ξέρει ότι μπορεί να τα χάσει όλα.

-Οι οικονομίες μιας ζωής. Ο Joe White από το Σαν Ντιέγκο δούλεψε σε περισσότερες από δέκα νεοφυείς εταιρείες, ώσπου μια επιτυχημένη έξοδος του εξασφάλισε τα χρήματα για τη σύνταξή του. Τις επένδυσε μέσω της πλατφόρμας Nexo· σε ένα στιγμιότυπο του λογαριασμού του, το χαρτοφυλάκιο έφτανε σχεδόν τα 6 εκατ. δολάρια. Σήμερα λέει ότι έχασε όλες τις οικονομίες του. Οι ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνιας έχουν στο μεταξύ λάβει μέτρα κατά της Nexo για τη -δανειοδοτική της δραστηριότητα στην πολιτεία.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν, από τις σκληρότερες επικρίτριες των κρυπτονομισμάτων, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την αυστηρότερη ρύθμιση της αγοράς.

Οι απατεώνες της κρίσης. Μια αγορά σε πανικό είναι ιδανικό κυνηγότοπο. Ένας πρόσφατα διαζευγμένος επενδυτής, που είχε επιτέλους πιάσει τον στόχο του να κατέχει ένα ολόκληρο Bitcoin, το έχασε μέσα σε λίγες μέρες σε μια «ρομαντική» απάτη, όπου ο δράστης χρησιμοποιούσε deepfakes τεχνητής νοημοσύνης. Ήταν όλο το κομπόδεμα της σύνταξής του.

Η Strategy του Μάικλ Σέιλορ, με τη στρατηγική συσσώρευσης Bitcoin, βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές ζημίες και νέες χρηματιστηριακές πιέσεις.

-Ο βετεράνος που έφυγε νωρίς. Δεν τελειώνουν όλες οι ιστορίες άσχημα. Ο Owen Gunden, από τους πρώτους κατόχους Bitcoin, που αγόραζε από το 2011, όταν το νόμισμα κόστιζε κάτω από ένα δολάριο, μετέφερε τον Νοέμβριο του 2025 ολόκληρη τη θέση του, αξίας 1,3 δισ. δολαρίων, σε ανταλλακτήριο για να πουλήσει. Τότε πολλοί το διάβασαν ως απώλεια πίστης ενός πιστού. Από τότε η τιμή έχει υποχωρήσει περίπου 30% ακόμη.

Ο ιδρυτής της Binance αποδίδει την πτώση στις εκροές των ETF, στις προσδοκίες υψηλότερων επιτοκίων και στους φόβους για την κυβερνοασφάλεια.

Τι βλέπει τώρα η αγορά

Τις επόμενες ημέρες τα βλέμματα στρέφονται σε τέσσερα σημεία: στα στοιχεία πληθωρισμού PCE της Τετάρτης, στη συνεδρίαση της Fed τον Δεκέμβριο, στην έξοδο της Strategy από τους δείκτες MSCI στις 30 Νοεμβρίου και στις ροές των ETF, που μετρούν ήδη πέντε συνεχόμενες ημέρες εκροών. Η CryptoQuant τοποθετεί μια κρίσιμη στήριξη, με βάση δεδομένα του blockchain, γύρω στα 53.500 δολάρια, ενώ οι traders βλέπουν πλέον τα 60.000 ως αντίσταση και όχι ως στήριξη.

Ο Hougan μιλά για ενδεχόμενη «πολύ καλή» χρονιά το 2027, αν η αγορά αντέξει τις επόμενες εβδομάδες. Ο McGlone για ύφεση που ίσως ξεκινά από τα crypto. Μέχρι να φανεί ποιος έχει δίκιο, 11,6 εκατομμύρια Bitcoin περιμένουν στο κόκκινο.