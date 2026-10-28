Η νέα εποχή για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αναμένεται να αποκαλυφθεί στην σημερινή στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, καθώς όλες οι προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας αναμένεται να παρουσιαστούν για πρώτη φορά σε αυτήν την έκταση, αποτυπώνοντας το νέο «υβριδικό» δόγμα.

Το «υβριδικό» δόγμα

Στην πράξη, η μετάβαση στην νέα, υβριδική εποχή έρχεται ως αποτέλεσμα της «Ατζέντας 2030», της ολιστικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, συνδυάζοντας τις τρέχουσες επιχειρησιακές δυνατότητες της χώρας με υβριδικές. Ανάμεσα στα πεζοπόρα τμήματα, άρματα μάχης, αλλά και τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, κάτι περισσότερο από ορατός θα είναι φέτος ο “μετασχηματισμός” των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αφού αυτόνομα συστήματα, μη επανδρωμένα αεροχήματα και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης συνδυάζονται όλα στα πλαίσια της Νέας Δομής, έχοντας ενσωματώσει τα διδάγματα των συγκρούσεων των αρχών του 21ου αιώνα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε στο μήνυμά του για την 28η Οκτωβρίου πως “την παρέλαση που θα λάβει χώρα, θα αναδειχθεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί στον μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα”. “Το ελληνικό κοινό θα δει τη μετάβαση στη νέα εποχή, της οποίας τα πρώτα δείγματα παρουσιάσαμε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη. Και η πορεία συνεχίζεται και φέτος” συνέχισε ο κ. Δένδιας, καταλήγοντας πως “η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στην «Ατζέντα 2030», με την οποία ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ισχύ και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες του αμυντικού μας οικοσυστήματος”.

Οι νέες δυνατότητες

Βαρύτητα στο νέο “υβριδικό” δόγμα δίνεται και στην συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, ενώ δεσπόζουσα θέση στη φετινή στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα έχει το Κέντρο Καινοτομίας, προσβλέποντας και στις εγχώριες αμυντικές δυνατότητες παραγωγής. Μέρος των νέων αμυντικών δυνατοτήτων των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που θα παρουσιαστεί στην σημερινή παρέλαση είναι και η “Ασπίδα του Αχιλλέα”, προσφέροντας προστασία πέντε επιπέδων από κάθε υβριδική απειλή.

“Ασπίδα του Αχιλλέα”

Όχημα Διοίκησης και Ελέγχου DRONE DOME

Αποτελεί σύστημα υψηλής τεχνολογίας το οποίο απαιτεί εξειδικευμένο χειρισμό και γνώσεις. Χρησιμοποιείται τακτικά ως μέσο συλλογής πληροφοριών SIGINT (SIGNAL INTELLIGENCE), εν μέρει ΙΜΙΝΤ (IMAGERY INTELLIGENCE), αλλά και για την αντιμετώπιση ΣμηΕΑ, με βάση τις προδιαγραφές του. Δύναται ναπαρεμβάλει το σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS), καθώς και τα μέσα επικοινωνίας, μετάδοσης εικόνας, ναυτιλίας, πλοήγησης εχθρικών ΣμηΕΑ ή Α/Φ, στόχων επιφανείας, κατά περίπτωση σε συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων.

DRONE DOME

SPYDER

Τo σύγχρονο A/A Ο/Σ μέσου βεληνεκούς «SPYDER» είναιαυτοκινούμενο,παντός καιρού, με δυνατότητα κάλυψης RADAR 360ο. Διαθέτει σύγχρονο AESA RADAR, πολλαπλών λειτουργιών, το οποίοδύναται να αποκαλύψει και να παρακολουθεί το σύνολο τωνεναέριων απειλών, σε αποστάσεις (τουλάχιστον) 150km. Ο εκτοξευτής φέρει σύγχρονους αντιαεροπορικούς πυραύλους DERBY. Δύνανται να αναχαιτίσουν το σύνολο των σύγχρονων απειλών, επιτυγχάνοντας πολυεπίπεδη – πολυστρωματικήάμυνα, σε μικρές και μεσαίες αποστάσεις, έως 80km.

SPYDER

Όχημα αναχορηγίας με πυραύλους STUNNER

Το Ο/Σ «DAVID SLING» έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει έναευρύ φάσμα απειλών, από βαλλιστικούς πυραύλους έως προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη ή πυραύλους CRUISE. To K/B STUNNER το οποίο διαθέτει, είναι ενεργής καθοδήγησης και είναι ικανό να αναχαιτίζει στόχους σε ύψη έως 15km, με ταχύτητα έως7,5 Mach, σε απόσταση έως 130km

Όχημα αναχορηγίας με πυραύλους STUNNER

Αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα

Τα φώτα στην σημερινή παρέλαση αναμένεται να συγκεντρώσουν σειρά από αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα και των τριών κατηγοριών, ενισχύοντας καταλυτικά τη χώρα απέναντι σε υβριδικές απειλές.

USV ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

Το σύστημα «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» είναι ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV). Έχει σχεδιαστεί για αποστολές άρνησης πρόσβασης περιοχής και προσβολής εχθρικών ναυτικών στόχων, με δυνατότητα εκκίνησης από χερσαία ή και ναυτική πλατφόρμα και σχεδίαση χαμηλού προφίλ που περιορίζει την ανιχνευσιμότητά του. Το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» διαθέτει ηλεκτροοπτικούςκαι υπέρυθρους αισθητήρες, σύστημα αδρανειακής και αυτόνομης πλοήγησης μέσω δορυφορικής σύνδεσης και ραδιοζεύξης. Κινείται με μέγιστη ταχύτητα 75 χιλιομέτρων την ώρα ενώ δύναται να φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 50 κιλών.

USV ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

«ΑΝΤΑΙΟΣ»

Το σύστημα «ΑΝΤΑΙΟΣ» είναι ένα Ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, ευέλικτο, Μη Επανδρωμένο Επίγειο Όχημα (UGV). Είναι σχεδιασμένο για την υποστήριξη ενός ευρέος φάσματος στρατιωτικών επιχειρήσεων όπως την υποστήριξη εφοδιασμού, τη διακομιδή τραυματιών, αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισής ενώ λειτουργεί και ως φορέας επικοινωνιών και φορέας όπλων. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική έξι τροχών (6Χ6), με σκελετό υψηλής αντοχής και έχει ιδιαίτερα χαμηλή ακουστική και θερμική υπογραφή. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι 600 Kg και διαθέτει επιχειρησιακή αυτονομία που φτάνει τις 8 ώρες.

ΑΝΤΑΙΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΑΡΠΥΙΑ

Το σύστημα «ΑΡΠΥΙΑ» είναι ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο αερόχημα υψηλών επιδόσεων, κατηγορίας mini cruise – one way attack. Έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση αποστολών ακριβείας, με δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, προγραμματισμένης διαδρομής και πτήσης σε χαμηλό ύψος, ενώ η ιδιαίτερα χαμηλή ενεργός διατομή ραντάρ (RCS) καθιστά τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπισή του εξαιρετικά δυσχερή. Επιπλέον αναπτύσσει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες και δύναται να πετάει και σε μεγάλα ύψη.

ΜΕΑ PATROLLER

Είναι UAV γαλλικής κατασκευής, σχεδιασμένο για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης στόχων και συλλογής πληροφοριών. Το Σύστημα Patroller αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον εκσυχρονισμό των δυνατοτήτων επιτήρησης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, ενισχύει το πλέγμα των μέσων επιτήρησης που αναπτύσσεται σε διακλαδικό επίπεδο και συμβάλλει στην προστασία των εθνικών μας συνόρων, σε ειρήνη και πόλεμο. Η μεγάλη εμβέλεια και η αυτονομία, επιτρέπουν την παρατεταμένη επιτήρηση ευρείας περιοχής. Με τους προηγμένους ηλεκτρο-οπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες και τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δύναται να αναλάβει αποστολές σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά την αντίληψη της κατάστασης και τη δυνατότητα λήψης απόφασης, όπως επιβάλουν οι συνθήκες στο σύγχρονο πεδίο.

ΜΕΑ PATROLLER

Υβριδικό Πολεμικό Ναυτικό

Την μετάβαση σε ένα συνεργατικό σχήμα υβριδικού Πολεμικού Ναυτικού σηματοδοτεί η συμμετοχή στην στρατιωτική παρέλαση του “Πυρπολητή” και άλλων μη επανδρωμένων αεροχημάτων, όπως και ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού.

USV τ. ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ

Δυνατότητες: Μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας, σχεδίασης και ανάπτυξης από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Ένα πολύ σημαντικό βήμα στο γενικό πλαίσιο ένταξης των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων στο Πολεμικό Ναυτικό και στις Ένοπλες Δυνάμεις γενικότερα.

USV τ. ΠΥΡΠΟΛΗΤΗΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μήκος: 5 m

Μέγιστη ταχύτητα: Άνω των 40 knots

Υψηλή Αυτονομία

Είναι σχεδιασμένο για αποστολές επιφάνειας ISR ( ΙintelligenceSurveillance Reconnaissance – συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-SurfaceWarfare – Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας) και OWA (One WayAttack – ΚΑΜΙΚΑΖΙ), με δυνατότητες περαιτέρω αναβάθμισης και επιπλέον μορφών δράσης. Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, RADAR επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για αξιόπιστη πλοήγηση και αποτελεσματική επιχειρησιακή χρησιμοποίηση.

USV τ. CORSAIR

Δυνατότητες: Το Corsair της αμερικανικής εταιρίας Saronic, είναι ένα σύγχρονο Μη Επανδρωμένο και αυτόνομο σκάφος επιφανείας με χαρακτηριστικά:

USV τ. CORSAIR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μήκος: 7 m

Μέγιστη ταχύτητα: Άνω των 35 knots

Υψηλή Αυτονομία

Διαθέτει ηλεκτροοπτικά συστήματα και ποικιλία αισθητήρων αναλόγως της αποστολής, εξελιγμένα συστήματα επικοινωνιών καθώς και την εξαιρετικά σημαντική δυνατότητα συνεργατικής αυτόνομης δράσης σε σμήνη (swarming), για τον συντονισμό πολλαπλών σκαφών προς εκτέλεση σύνθετων αποστολών.

Έχει ικανότητα ανάληψης μεγάλου αριθμού αποστολών όπως ISR (intelligence Surveillance Reconnaissance – συλλογή πληροφοριών, θαλάσσια επιτήρηση και αναγνώριση), ASUW (Anti-Surface Warfare – Επιχειρήσεις Αντιεπιφανείας), OWA (One Way Attack – ΚΑΜΙΚΑΖΙ), έρευνας και διάσωσης (SAR), κ.λ.π. Ενσωματώνει προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και ανοιχτή αρχιτεκτονική που του δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης διευρύνοντας το επιχειρησιακό του φάσμα.

Τα σκάφη Corsair έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και αξιοποιούνται επιτυχώς στο πεδίο. Πρόσφατα έχουν δοκιμασθεί ενδελεχώς και αξιολογηθεί επιτυχώς από το ΠΝ, ενώ έχει αποσταλεί σχετικό LOR (Letter of Request) για την προμήθεια αριθμού σκαφών Corsair μέσω διακρατικής συμφωνίας FMS (Foreign Military Sales) με τις ΗΠΑ.