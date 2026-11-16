Αυτή την εποχή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ένα μέρος πιο ισχυρό -και πιο διχαστικό- από τη Silicon Valley. Καθώς οι ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας μετεξελίχθηκαν την τελευταία δεκαετία σε πανίσχυρους καπιταλιστές, η δημόσια εικόνα τους ακολούθησε ακριβώς την ίδια πορεία. Πολλοί επιχείρησαν να επανασυστηθούν ως αλαζονικά είδωλα της μόδας, καταφεύγοντας στη συντομότερη δυνατή οδό, ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν.

Μέχρι πρότινος, το ρούχο αυτό είχε ταυτιστεί σχεδόν απόλυτα με τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου εν μέσω σοβαρής κρίσης εικόνας γύρω από την προσωπική του ζωή και φερόμενες σχέσεις με κινεζικά συμφέροντα. Ωστόσο, το δερμάτινο μπουφάν παραμένει σταθερή επιλογή για μια ολόκληρη γενιά δισεκατομμυριούχων, από τον Έλον Μασκ της Tesla και της SpaceX μέχρι τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και τον συνιδρυτή του Twitter (νυν X), Τζακ Ντόρσι.

Μπροστά στην ανατρεπτική ισχύ της τεχνητής νοημοσύνης, τα ενεργοβόρα data centers και τις επιπτώσεις των social media στην ψυχική υγεία, οι στιλιστικές επιλογές των tech CEOs μοιάζουν εκ πρώτης όψεως δευτερεύουσες. Κι όμως, πίσω από το θέαμα πάμπλουτων ανδρών μέσης ηλικίας που προσπαθούν να δείξουν «κουλ», κρύβεται μια βαθύτερη κοινωνιολογική μετατόπιση, η ιστορική ένταση ανάμεσα στο οικονομικό κεφάλαιο και το πολιτιστικό κύρος υποχωρεί, συμπαρασύροντας μαζί της τον χώρο της αντικουλτούρας, όπως αναφέρει το δημοσίευμα των Financial Times.

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Από το Perfecto του 1928 στους «Ροκ Σταρ» του Management

Για αιώνες, η κοινωνική θέση πηγάζει από τον πλούτο, ένα φαινόμενο που ο οικονομολόγος Θόρστεϊν Βέμπλεν περιέγραψε ήδη από το 1899 στη μελέτη του «Η θεωρία της τάξης του ελεύθερου χρόνου», αναλύοντας πώς η επίδειξη ισχύος καθοδηγεί την κατανάλωση. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ωστόσο, η άνοδος της νεανικής κουλτούρας γέννησε ένα διαφορετικό νόμισμα, το «cool», το οποίο θεμελιώθηκε ακριβώς πάνω στην άρνηση των αστικών και συντηρητικών δομών.

Το σύμβολο αυτής της ανυπακοής ήταν το θρυλικό «Perfecto», το μπουφάν μοτοσικλετιστή που σχεδίασε ο Ρωσοεβραίος μετανάστης Ίρβινγκ Σκοτ το 1928, τοποθετώντας το φερμουάρ διαγώνια ώστε να προστατεύει τον αναβάτη από τον άνεμο. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα από μορφές όπως ο Μάρλον Μπράντο και ο Τζέιμς Ντιν, το μαύρο δέρμα πέρασε στους «rockers», την πανκ σκηνή, την underground κουλτούρα του S&M, τους Μαύρους Πάνθηρες, ακόμη και σε προκλητικούς διανοούμενους όπως ο Γάλλος φιλόσοφος Μισέλ Φουκό. Όπως εξηγεί η Βαλερί Στιλ, διευθύντρια του Μουσείου του FIT και ιστορικός μόδας, επρόκειτο για μια αισθητική βαθιά αντιεξουσιαστική και περιθωριακή.

Μέχρι τη δεκαετία του 1990, όμως, η αγορά είχε αφομοιώσει τη νεανική ανταρσία. Ο όρος «ροκ σταρ» έπαψε να περιγράφει έναν επαναστάτη της μουσικής και έγινε εταιρικό κομπλιμέντο. Ο πολιτιστικός κριτικός Τόμας Φρανκ παρατηρούσε ήδη από το 1994 ότι οι επιχειρηματίες φαντασιώνονται τους εαυτούς τους ως επαναστάτες — μια μυθολογία που οι σημερινοί ηγέτες της Silicon Valley μετέτρεψαν σε στρατηγική ηγεσίας.

Από τα Ζιβάγκο του Στιβ Τζομπς στον Τομ Φορντ και τον Ρικ Όουενς

Στην τεχνολογική βιομηχανία, το ντύσιμο λειτούργησε ανέκαθεν ως δήλωση διαφοροποίησης από τα παραδοσιακά κοστούμια της Wall Street, όπως επισημαίνει ο W. David Marx, συγγραφέας του Status and Culture. Ο Στιβ Τζομπς άνοιξε τον δρόμο με τα μαύρα ζιβάγκο του Issey Miyake, προβάλλοντας την Apple ως την «επαναστατική» εναλλακτική απέναντι στη συντηρητική εικόνα του Μπιλ Γκέιτς και της IBM, μια αφήγηση που κορυφώθηκε με την εμβληματική διαφήμιση του «1984». Ακολούθησε η περίοδος των γκρι φούτερ με κουκούλα και των αθλητικών Allbirds, μια ομοιόμορφη «στολή» σχεδιασμένη για να εξοικονομεί πνευματική ενέργεια από τις καθημερινές αποφάσεις.

Σήμερα, ωστόσο, η απλότητα έχει δώσει τη θέση της στην επιτηδευμένη πολυτέλεια. Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ εγκατέλειψε την εικόνα του «σπασίκλα» με το φούτερ για μια πιο αθλητική, εξωστρεφή παρουσία με ρούχα οίκων όπως η Amiri και η Loewe, φτάνοντας μάλιστα να ανταλλάξει δερμάτινα μπουφάν επί σκηνής με τον Χουάνγκ σε συνέδριο στο Κολοράντο το 2024. Ο Ντόρσι επιλέγει δημιουργίες του Ρικ Όουενς, ο Μασκ προτιμά δερμάτινα της Belstaff με γιακά από δέρμα προβάτου, ενώ ένα δερμάτινο μπουφάν Tom Ford που ανήκε στον Χουάνγκ πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s έναντι σχεδόν 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

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Η Ψευδαίσθηση της Επανάστασης

Όπως σημειώνει ο κριτικός ανδρικής μόδας Derek Guy, το δέρμα αξιοποιείται παραδοσιακά για να εκπέμψει ισχύ και ανυπακοή. Όμως, στην πραγματικότητα, οι επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών δεν είναι επαναστάτες. Δεν υπάρχει τίποτα ανατρεπτικό σε ένα Tesla, στο Instagram ή στους ημιαγωγούς της Nvidia. Ο θεσμικός τους ρόλος δεν διαφέρει σε τίποτα από εκείνον του διευθύνοντος συμβούλου της Boeing ή της Home Depot: η μεγιστοποίηση του κέρδους για τους μετόχους.

Η μόνη διαφορά είναι ότι επιθυμούν να δείχνουν «κουλ» όσο το πράττουν. Αναζητώντας την πολιτιστική καταξίωση ως ένα ακόμη τρόπαιο δίπλα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αγνοούν έναν θεμελιώδη κανόνα… το «cool» δεν αγοράζεται, αλλά απονέμεται από τους άλλους. Όπως υπογραμμίζει η Βαλερί Στιλ, μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι φορώντας ένα εμβληματικό ρούχο αποκτά αυτόματα το χάρισμά του, αλλά το κοινό είναι εκείνο που τελικά αποφασίζει τι σημαίνει.

Το ζήτημα, επομένως, ξεπερνά την αμηχανία που προκαλεί μια «κρίση μέσης ηλικίας» σε δημόσια θέα. Μια ζωντανή δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται χώρο για πολιτιστική αντιπολίτευση, και η μόδα υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα πιο ηχηρά μέσα έκφρασής της. Όταν οι ισχυρότεροι άνθρωποι του πλανήτη οικειοποιούνται όχι μόνο τη ρητορική αλλά και τα σύμβολα της ανταρσίας, εξαφανίζουν αυτόν τον ζωτικό χώρο, μια απώλεια που ίσως αποδειχθεί πολύ πιο κοστοβόρα απ’ όσο φανταζόμαστε.