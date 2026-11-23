Ο εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου είναι ένας άνθρωπος που μιλάει σπάνια και όταν το κάνει-συνήθως σε συνέδρια-αναφέρεται μόνο στην ναυτιλία, ως μια από τις ηγετικές της μορφές.

Για το άλλο του μεγάλο επενδυτικό πάθος, τα ακίνητα αποφεύγει επιμελώς να κάνει την οποιαδήποτε δημόσια αναφορά κάτι που έπραξε και προ ημερών όταν ο ιστότοπος Gstaad Confidential τον ανέφερε ως αγοραστή του εμβληματικού «The Park Gstaad».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα παρότι ο Προκοπίου δεν έχει επιβεβαιώσει την αγορά με κάποια δημόσια τοποθέτησή του, η μέχρι πρότινος ιδιοκτήτρια Ντόνα Μπερταρέλι που το είχε αγοράσει το 2003, πούλησε το ξενοδοχείο στον έλληνα tycoon με τίμημα κοντά στα 400.000.000 ελβετικά φράγκα.

Το εμβληματικό Park Gstaad φέρεται να πέρασε στον Γιώργο Προκοπίου έναντι περίπου 400 εκατ. ελβετικών φράγκων.

Το «The Park Gstaad» που υφίσταται εκτεταμένη ανακατασκευή και ανακαίνιση αναμένεται να λειτουργήσει το ερχόμενο καλοκαίρι υπό την διαχείρηση της διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων Four Seasons.

Η αγορά του είναι άλλο ένα colpo grosso του Γιώργου Προκοπίου στην αυτοκρατορία των ακινήτων που διαθέτει στο portfolio του, τα οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα φτάνουν τα 2.500 και εκτείνονται από την Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το Μαϊάμι.

Από το Ελληνικό μέχρι το Gstaad

Η σταδιακή εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης πιστώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα deal του Γιώργου Προκοπίου που έχει εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερη αδυναμία στα Νότια προάστια και ήταν από τους πρώτους που είδαν αυτό που ερχόταν.

Η εξαγορά έκτασης στο project του Ελληνικού μετά από συμφωνία με την Lamda Development αφορούσε την αγορά 187.000 τετραγωνικών μέτρων απέναντι από το Golf της Γλυφάδας για την οποία δαπάνησε 120.000.000 ευρώ.

Ο Γιώργος Προκοπίου επένδυσε 120 εκατ. ευρώ για την αγορά έκτασης 187.000 τ.μ. στο Ελληνικό, απέναντι από το γκολφ Γλυφάδας.

Στην Γλυφάδα γύρω από την Διαδόχου Παύλου και τα γραφεία της ναυτιλιακής του εταιρίας συγκέντρωσε αρκετές ιδιοκτησίες στις οποίες χτίζονται νέα κτήρια-το ένα θα είναι γραφείο δραστηριοτήτων της οικογένειας-όμως το ενδιαφέρον του για τα Νότια παραμένει έντονο.

Πριν από τέσσερα χρόνια ο εφοπλιστής εισήλθε σε ένα δυνατό παιχνίδι που αφορούσε τον νέο αγοραστή για μια έκταση 20 στρεμμάτων στη Σαρωνίδα, που ανήκαν προηγουμένως στον εφοπλιστή Ευγένιο Τίγκα.

Η συμφωνία με τη Lamda Development αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επενδυτικές κινήσεις του εφοπλιστή στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Παρότι η αρχική εκτίμηση για τον συγκεκριμένο πλειστηριασμό ήταν στα 10.000.000 ευρώ, τελικά δόθηκε μάχη προσφορών και η μπίλια έκατσε τελικά στον Γιώργο Προκοπίου που κατέβαλλε περίπου 30.000.000 ευρώ για να αγοράσει την συγκεκριμένη έκταση.

Στην αγορά τον χαρακτηρίζουν ως ένα πολύ σοβαρό παίχτη, που αν θέλει ένα ακίνητο πολύ δεν θα αφήσει κανέναν να του το πάρει, κάτι που έχει αποδείξει πολλάκις.

Η επένδυση στο Ελληνικό επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή του Γιώργου Προκοπίου να αποκτά μεγάλες εκτάσεις στα νότια προάστια.

Εκτός από τα Νότια έχει αγοράσει εμβληματικά ακίνητα και στο κέντρο της Αθήνας, όπως το μέγαρο Αθηνογένους στην οδό Σταδίου το οποίο απέκτησε το 2008.

Το ιστορικό μέγαρο Αθηνογένους στην οδό Σταδίου αποκτήθηκε το 2008 από τον Γιώργο Προκοπίου, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιό του.

Πέρα από την ανακαίνιση και πλήρη δομική αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου θα ανεγερθεί στο πίσω μέρος του οικοπέδου ένα νέο οκταόροφο κτίριο.

Στην ίδια οδό αγόρασε και το κτήριο του «Άκρον Ίλιον Κριστάλ» το οποίο θα ανακαινίσει δαπανώντας περί τα 25.000.000 ευρώ ο εφοπλιστής που εκτός από την θάλασσα λάτρεψε και την στεριά, επενδύοντας σε ακίνητα εντός και εκτός Ελλάδας, φτάνοντας ακόμη και σε διάσημα θέρετρα όπως το Γκστάαντ.

Ακίνητα παντού

Ένα φθινοπωρινό βράδυ πριν από δέκα χρόνια μια ασκητική κοντόσωμη φιγούρα πέρασε την είσοδο του πολυτελούς κτηριακού συγκροτήματος στο Knightsbridge φορώντας ένα γκρι τουίντ σακάκι.

Αυτοί οι οποίοι θαύμαζαν το συγκεκριμένο κτήριο, που ήταν το οικιστικό σύμπλεγμα του One Hyde Park στο Λονδίνο, αγνοούσαν ότι ο κύριος που αντίκρισαν ήταν ο Γιώργος Προκοπίου, ένας από τους πιο ισχυρούς έλληνες εφοπλιστές.

Ο Γιώργος Προκοπίου απέκτησε πολυτελές διαμέρισμα στο One Hyde Park του Λονδίνου, καταβάλλοντας σύμφωνα με πληροφορίες περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ.

Αποδείχτηκε και ένας άτυπος tycoon του real estate ο οποίος διαθέτει πάνω από 2.500 ακίνητα σύμφωνα με τα όσα γράφονται και δεν διστάζει να χτυπάει εμβληματικά ακίνητα όπως το Park Gstaad.

Στο εξωτερικό το portfolio του περιλαμβάνει κατοικίες στο Λονδίνο, στο Πορτοφίνο, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και στο Μαϊάμι ενώ όπως θρυλείται φαντάζει ατέλειωτος ο κατάλογος με την ακίνητη περιουσία του ανθρώπου που σπούδασε πολιτικός μηχανικός.

Μια ιδιότητα την οποία άφησε στην άκρη πριν από πενήντα πέντε χρόνια όταν ο Προκοπίου εισήλθε το 1971 στην ναυτιλία, αγοράζοντας μαζί με δύο φίλους του το πρώτο του καράβι.

Το είδε σαν χόμπι όπως έχει δηλώσει και πιθανότατα σαν χόμπι εξακολουθεί να το βλέπει και σήμερα αυτός ο επίμονος άνθρωπος που έστησε δύο αυτοκρατορίες.

Μία στη θάλασσα και άλλη μία στη στεριά.

Μυθικές κατοικίες

Η δεύτερη ήταν αυτή που τον έκανε ευρέως γνωστό το 2010, τότε που το

όνομα του συζητήθηκε δεόντως όταν έγινε γνωστό από διεθνή ΜΜΕ, ότι αγόρασε την περίφημη Villa Christina στο Πορτοφίνο, ένα από τα ποιο δημοφιλή θέρετρα του διεθνούς jet set.

Πρόκειται κατά γενική ομολογία για μία από τις ωραιότερες εξοχικές κατοικίες της Ιταλικής Ριβιέρας, που δεσπόζει «καρφωμένη» θαρρείς πάνω σε ένα βράχο.

Η περίφημη Villa Christina στο Πορτοφίνο πέρασε το 2010 στην ιδιοκτησία του Γιώργου Προκοπίου, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον.

Για την αγορά της «κονταροχτυπήθηκε» σύμφωνα με τα Ιταλικά ΜΜΕ, με τον τότε πρωθυπουργό Σίλβιο Μπερλουσκόνι, ο οποίος επιθυμούσε διακαώς να την αποκτήσει.

Τελικά ο έλληνας εφοπλιστής βγήκε νικητής στον άτυπο αυτό πλειστηριασμό και παρόλο που το ποσό της αγοράς δεν έγινε γνωστό, τα σενάρια έκαναν λόγο για 25.000.000 ευρώ!

Η βίλα βρίσκεται σε έναν απίστευτης ομορφιάς κόλπο στο Πορτοφίνο και χάρη σε αυτή, ο έλληνας εφοπλιστής έγινε γείτονας πολλών διασημοτήτων, μεταξύ αυτών οι σχεδιαστές μόδας Dolce & Cabbana, ο Giorgio Armani αλλά και ο τότε πρόεδρος της Pirelli Marco Provera.

Ο Γιώργος Προκοπίου έχει παραθερίσει ουκ ολίγα καλοκαίρια στον επίγειο αυτό παράδεισο της Ιταλίας μαζί με την οικογένεια του, κρατώντας όμως όπως πάντα στην ζωή του, ιδιαίτερα χαμηλούς τόνους.

Πέντε χρόνια μετά απέκτησε το προνόμιο να είναι ένας από τους δισεκατομμυριούχους ιδιοκτήτες σε ένα από τα ακριβότερα κτηριακά συγκροτήματα του κόσμου.

Το εμβληματικό συγκρότημα στο Knightsbridge συγκαταλέγεται στα ακριβότερα οικιστικά πρότζεκτ παγκοσμίως, φιλοξενώντας δισεκατομμυριούχους και διεθνείς προσωπικότητες.

Ο «Μίδας» του real estate πλήρωσε τότε σύμφωνα με πληροφορίες από τους εφοπλιστικούς κύκλους του City, ένα ποσό που ξεπέρασε τα 20.000.000 ευρώ για να αποκτήσει ένα διαμέρισμα στο συγκρότημα One Hyde Park του Knightsbridge!

Πρόκειται για το διάσημο πρότζεκτ που εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν οι αδερφοί Νικ και Κρίστιαν Κάντι, σε συνεργασία με εταιρία συμφερόντων του αείμνηστου Χαμάντ Αλ Θάνι, πρώην εμίρη του Κατάρ.

Το διαμέρισμα βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στον ένατο όροφο του συγκροτήματος, εκτείνεται σε 3.500 τ.μ., διαθέτει τέσσερις κρεβατοκάμαρες και έχει εκπληκτική θέα στο Hyde Park.

Στους γείτονες του κ. Προκοπίου συγκαταλέγονταν μεταξύ άλλων και ο Ρώσος δισεκατομμυριούχους Βλαντίμιρ Ντορόνιν.

Ένα «Dream»

Αυτή η αγορά δεν ήταν φυσικά η τελευταία επενδυτική κίνηση του κ. Γιώργου Προκοπίου, ο οποίος μέχρι το 2010, ήταν πολύ γνωστός μόνο στους εφοπλιστικούς κύκλους.

Είναι ένας από τους πιο δυνατούς Έλληνες εφοπλιστές και η εταιρία του Dynacom στην οποία δουλεύει και η κόρη του Ιωάννα -μια από τις τέσσερις που απέκτησε- θεωρείται από τις πιο ισχυρές στον χώρο της ελληνικής ναυτιλίας.

Το πολυτελές γιοτ Dream, μήκους 106 μέτρων, αποτελεί το πλωτό καταφύγιο του Γιώργου Προκοπίου στις καλοκαιρινές αποδράσεις του.

Τον Νοέμβριο του 2012 ο εφοπλιστής άνοιξε μια νέα εποχή στο θαλάσσιο εμπόριο, αφού το δικών του συμφερόντων τάνκερ LNG «Oh River», ήταν το πρώτο πλοίο αυτού του τύπου που διέσχισε την Αρκτική κατά την διάρκεια του χειμώνα και μείωσε κατά είκοσι μέρες το ταξίδι από τη Νορβηγία προς την Ιαπωνία.

Όπως μεταδόθηκε τότε από διεθνή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, το «Ob River», απέπλευσε από τη Νορβηγία και συνεχίζοντας τον πλου του βόρεια της Ρωσίας και μέσα από την Αρκτική έφτασε στην Ιαπωνία.

Το πλοίο, που κατασκευάστηκε το 2007 με ειδικές προδιαγραφές, είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει 150.000 κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου.

Εξοπλισμένο με όλες τις ανέσεις, το Dream αποτελεί την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου του ισχυρού Έλληνα εφοπλιστή.

ΟΙ Γερμανοί πίνουν νερό στο όνομα του στο θέμα του ενεργειακού που προέκυψε μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφού το 2023 ναύλωσαν από τον Προκοπίου «δύο πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης» που προμηθεύουν τη χώρα με φυσικό αέριο.

Ο ίδιος εξακολουθεί να είναι αεικίνητος στα 79 του χρόνια και για τους πιο παλιούς παραμένει ο «ισχυρός άνδρας των δεξαμενόπλοιων» όπως τον αποκαλούσαν στο λιμάνι.

Εξοπλισμένο με όλες τις ανέσεις, το Dream αποτελεί την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου του ισχυρού Έλληνα εφοπλιστή.

Ήταν πάντα λάτρης της ποιότητας και μιας εκλεπτυσμένης ζωής που δεν «φωνάζει», παραμένει ένας δεινός ιστιοπλόος και κάθε καλοκαίρι περνάει τις διακοπές του με την οικογένειά του, αρμενίζοντας στις ελληνικές θάλασσες και την Ιταλική Ριβιέρα.

Το πλωτό του καταφύγιο είναι το μήκους 106 μέτρων «Dream» εξοπλισμένο με όλες τις ανέσεις που ήταν κάτι σαν παιδικό όνειρο για τον μικρό τότε Γιώργο, όπως είπε χρόνια μετά: «Όταν ήμουν έξι ετών, έφτιαξα ένα μικρό πλοίο από ένα μαδέρι. Όταν το έβαλα στη θάλασσα της Γλυφάδας και το οδήγησαν τα κύματα, ένιωσα υπέροχα. Από τότε ήξερα τι θα κάνω».

Μόνο που τελικά έκανε πολύ περισσότερα.