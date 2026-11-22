Το πρωί της 27ης Οκτωβρίου 2018, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Κορέα Φρέιτας έστειλε σε έναν φίλο του φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιο ενός σπιτιού όπου συνεχιζόταν ένα πάρτι γενεθλίων. Ο ίδιος ήταν ξαπλωμένος δίπλα στη μητέρα της εορτάζουσας, η οποία φαινόταν να κοιμάται. Όταν ο σύζυγός της τον βρήκε στο κρεβάτι τους, άρχισε να τον χτυπά. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε αργότερα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και δολοφονήθηκε σε αγροτική περιοχή κοντά στην Κουριτίμπα, στη νότια Βραζιλία. Οι φωτογραφίες, τα ηχητικά μηνύματα και η συνομιλία που είχαν προηγηθεί έγιναν μέρος της έρευνας για τις τελευταίες ώρες του.

Ο Ντάνιελ με τη φανέλα της Σάο Πάολο

Ο φίλος που έλαβε τις φωτογραφίες είχε προσπαθήσει να τον προειδοποιήσει. Μιλώντας αργότερα στο βραζιλιάνικο τηλεοπτικό δίκτυο RPC, θυμήθηκε τι του είχε γράψει: «Πρόσεχε εκεί, θα σε δείρουν. Θα σε διώξουν από το σπίτι». Όπως εξήγησε, δεν γνώριζε ακριβώς τι συνέβαινε ούτε ποιοι βρίσκονταν μαζί του. Μετά την εξαφάνιση του ποδοσφαιριστή, προώθησε το υλικό σε άλλους φίλους, επειδή έδειχνε με ποιους βρισκόταν ο Ντάνιελ στην τελευταία επικοινωνία τους.

Το πάρτι στο σπίτι της οικογένειας Μπρίτες

Ο Ντάνιελ ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, με θητεία στην Μποταφόγκο και στη Σάο Πάολο, από την οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Σάο Μπέντο. Είχε φτάσει στην Κουριτίμπα το βράδυ της Παρασκευής 26 Οκτωβρίου και αργότερα βρέθηκε σε νυχτερινό κέντρο όπου γιορτάζονταν τα 18α γενέθλια της Αλάνα Μπρίτες. Στην παρέα ήταν και οι γονείς της, Έντισον και Κριστιάνα.

Τα ξημερώματα, η διασκέδαση συνεχίστηκε στο σπίτι τους. Στις 6.36 το πρωί, ο Ντάνιελ ενημέρωσε με μήνυμα έναν φίλο του ότι είχε φτάσει εκεί. Κάποιοι από τους παρευρισκομένους εξακολουθούσαν να πίνουν και να ακούν μουσική, ενώ άλλοι είχαν αρχίσει να αποσύρονται για ύπνο.

Περίπου στις οκτώ το πρωί, ο ποδοσφαιριστής άρχισε τη συνομιλία στην οποία θα έστελνε τις φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιο. Έγραφε ότι βρισκόταν στο σπίτι της εορτάζουσας και αναφερόταν στη μητέρα της, παρότι γνώριζε ότι ο σύζυγός της ήταν επίσης εκεί. Στις 8.34 έστειλε ακόμη μία εικόνα δίπλα στην Κριστιάνα και ισχυρίστηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή μαζί της.

Οι φωτογραφίες με τη μάνα στο κρεβάτι

Αυτό ήταν κάτι που έγραφε ο ίδιος στη συνομιλία, χωρίς να αποτελεί αποδεδειγμένο γεγονός. Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Ντάνιελ στο κρεβάτι δίπλα σε μια γυναίκα που φαινόταν να κοιμάται. Τα μηνύματα σταμάτησαν λίγο αργότερα και ο φίλος του δεν πήρε απάντηση στις επόμενες ερωτήσεις του.

Οι επιθέσεις και η εκδοχή που απέρριψε η έρευνα

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Έντισον Μπρίτες τσάκωσε τον ποδοσφαιριστή μέσα στο υπνοδωμάτιο και άρχισε να χτυπά. Ο Ντάνιελ ήταν σε κατάσταση μεγάλης μέθης και δεν μπορούσε να αντισταθεί. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και μεταφέρθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Η σορός του βρέθηκε σε αγροτική περιοχή, με τραύματα στον λαιμό και ακρωτηριασμένα γεννητικά όργανα.

Ο Έντισον Μπρίτες, που ομολόγησε τη δολοφονία του Ντάνιελ, βρισκόταν με την κόρη και τη σύζυγό του σε νυχτερινό κέντρο

Ο Μπρίτες ομολόγησε τη δολοφονία, υποστηρίζοντας ότι είχε αντιδράσει όταν έπιασε τον Ντάνιελ να προσπαθεί να βιάσει τη σύζυγό του. Η εκδοχή αυτή όμως απορρίφθηκε κατά την έρευνα της αστυνομίας και της εισαγγελίας.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής έρευνας, Αμαντέου Τρεβιζάν, αμφισβήτησε επίσης ότι επρόκειτο για μια στιγμιαία αντίδραση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο το 2019, στάθηκε στη χρονική απόσταση που μεσολάβησε ανάμεσα στην πρώτη επίθεση στο δωμάτιο και στη δολοφονία μακριά από το σπίτι.

Το αίμα στο σπίτι και οι καταθέσεις των καλεσμένων

Όσα συνέβησαν μετά την απομάκρυνση του Ντάνιελ από το σπίτι αποτέλεσαν ξεχωριστό σκέλος της έρευνας. Μια 19χρονη καλεσμένη, η οποία είχε γνωρίσει τον ποδοσφαιριστή εκείνο το βράδυ, κατέθεσε ότι ο Μπρίτες έδωσε εντολή να καθαριστούν τα ίχνη αίματος. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, αφαιρέθηκε ένα αιματοβαμμένο κομμάτι από το στρώμα του ζευγαριού και κάηκε μαζί με έγγραφα του Ντάνιελ.

Η Αλάνα Μπρίτες στα γενέθλιά της, στην υπόθεση Ντάνιελ

Η ίδια περιέγραψε ότι είχε ακούσει τον Μπρίτες να απαγορεύει στους παρευρισκομένους να ζητήσουν βοήθεια. Όταν εκείνος επέστρεψε και η κόρη του τον ρώτησε τι είχε κάνει στον ποδοσφαιριστή, κατά τη μαρτυρία της απάντησε: «Τον σκότωσα».

Η αστυνομία εξέτασε ακόμη μια συνάντηση σε εμπορικό κέντρο την επόμενη ημέρα, όπου, σύμφωνα με την έρευνα, επιχειρήθηκε να συμφωνηθεί μια κοινή εκδοχή: ότι ο Ντάνιελ είχε φύγει από το πάρτι ζωντανός. Η οικογένεια του ποδοσφαιριστή ανέφερε ότι, όταν επικοινώνησε με την Αλάνα αναζητώντας τον, εκείνη αρνήθηκε ότι είχε συμβεί καβγάς στο σπίτι και είπε πως είχε αποχωρήσει μόνος του.

Ο Ντάνιελ φωτογραφήθηκε στο πάρτι γενεθλίων σε νυχτερινό κέντρο στην Κουριτίμπα

Η απόφαση του δικαστηρίου

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον ενόρκων τον Μάρτιο του 2024. Στις 20 Μαρτίου, ο Έντισον Μπρίτες καταδικάστηκε σε περισσότερα από 42 χρόνια φυλάκισης. Η δίκη, ωστόσο, δεν είχε την ίδια έκβαση για όλους τους κατηγορουμένους: τρεις άνδρες που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή στη δολοφονία αθωώθηκαν, όπως και μία ακόμη κατηγορούμενη.

Ο Ντάνιελ έστειλε σε φίλο του φωτογραφία από το κρεβάτι με την Κριστιάνα Μπρίτες

Η σύζυγος του Έντισον Κριστιάνα αθωώθηκε από την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, αλλά καταδικάστηκε για άλλα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η αλλοίωση στοιχείων της υπόθεσης. Η κόρη τους Αλάνα καταδικάστηκε επίσης για αδικήματα που συνδέονταν με συγκάλυψη.

Το υπνοδωμάτιο του ζευγαριού εξετάστηκε από τις αρχές. Εκεί ξυλοκοπήθηκε ο Ντάνιελ

Στις 11 Ιουνίου 2026, το δικαστήριο του Παρανά διατήρησε την καταδίκη του Μπρίτες, απορρίπτοντας τα αιτήματα για ακύρωση της δίκης και μείωση της ποινής. Απέρριψε επίσης το αίτημα της εισαγγελίας να ανατραπούν οι επίμαχες αθωωτικές αποφάσεις και να πραγματοποιηθεί νέα δίκη.

Η οικογένεια Μπρίτες συναντήθηκε με άλλα πρόσωπα που εμπλέκονταν στο έγκλημα για να συμφωνήσουν σε μια κοινή εκδοχή

Η Αλάνα μίλησε με τη μητέρα του Ντάνιελ μετά τον θάνατό του και προσποιήθηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για όσα είχαν συμβεί

Για την Αλάνα αναγνωρίστηκε παραγραφή των αδικημάτων και έπαυσε η δυνατότητα επιβολής της ποινής. Το δικαστήριο συνυπολόγισε ότι ήταν κάτω των 21 ετών όταν συνέβησαν τα γεγονότα, γεγονός που, σύμφωνα με τη βραζιλιάνικη νομοθεσία, μείωνε τον χρόνο παραγραφής. Η απόφαση αυτή δεν ισοδυναμούσε με αθώωση. Η υπεράσπιση του πατέρα της δήλωσε στο CNN Brasil ότι θα προσέφευγε σε ανώτερα δικαστήρια.

Ο Έντισον Μπρίτες Τζούνιορ λέει ότι έχασε τον έλεγχο όταν επιτέθηκε στον ποδοσφαιριστή Ντάνιελ

Η δικαστική συνέχεια αφορούσε και την κόρη που άφησε πίσω του ο Ντάνιελ. Τον Ιούλιο του 2026, πολιτικό δικαστήριο επιδίκασε αποζημιώσεις συνολικού ύψους 340.000 ρεάλ από έξι πρόσωπα, με διαφορετικό ποσό για το καθένα. Όπως αναφέρει η δικηγορική ομάδα που εκπροσωπεί την κόρη του, στον Μπρίτες επιβλήθηκε επιπλέον η καταβολή μηνιαίας παροχής ίσης με τα δύο τρίτα των καθαρών αποδοχών του ποδοσφαιριστή κατά τον χρόνο του θανάτου του, με αναδρομική ισχύ από τον Οκτώβριο του 2018 και έως ότου η κόρη του συμπληρώσει τα 25 της χρόνια.