Δύο υπερπολυτελείς επαύλεις στη Φλόριντα, συνολικής αξίας 137,5 εκατ. δολαρίων, δύο συμφωνίες αγοράς που κατέρρευσαν μέσα σε λίγους μήνες και ένα ζευγάρι με ισχυρές διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ συνθέτουν μια ασυνήθιστη ιστορία στην αγορά ακινήτων του Palm Beach. Στο επίκεντρό της βρίσκεται η Αλίνα Μίλντον, πρώην δικηγόρος και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, γνωστή μέχρι πρόσφατα ως Αλίνα Χάμπα, και ο σύζυγός της, Τούρκος επιχειρηματίας Τουρχάν Μίλντον.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το ζευγάρι προχώρησε σε συμφωνίες για την αγορά δύο εντυπωσιακών παραθαλάσσιων ακινήτων στο Palm Beach. Και στις δύο περιπτώσεις καταβλήθηκαν αρχικές προκαταβολές, ωστόσο οι συναλλαγές δεν ολοκληρώθηκαν, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να χάσουν τα ποσά που είχαν ήδη καταβάλει.

Η ίδια η Αλίνα και ο Τουρχάν Μίλντον αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο μεσίτης τους, Σάιμον Άιζακς, υποστήριξε ότι το ζευγάρι απλώς άλλαξε γνώμη για τα συγκεκριμένα ακίνητα και εξακολουθεί να αναζητεί νέα κατοικία. Μάλιστα, επέμεινε ότι δεν τίθεται ζήτημα οικονομικής δυνατότητας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Είδα τα αποδεικτικά διαθεσίμων κεφαλαίων».

Η έπαυλη των 72,5 εκατ. δολαρίων και η χαμένη προκαταβολή

Η πιο πρόσφατη συμφωνία αφορούσε μια εντυπωσιακή ιδιοκτησία στο Manalapan, μία από τις ακριβότερες περιοχές της Φλόριντα, όπου διαθέτει κατοικία και ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον.

Τον Αύγουστο, οι Μίλντον συμφώνησαν να αγοράσουν μια έπαυλη με ζητούμενη τιμή 72,5 εκατ. δολάρια. Το ακίνητο εκτείνεται σε έκταση σχεδόν οκτώ στρέμματα, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν συνολικά περίπου 1.580 τετραγωνικά μέτρα. Η ιδιοκτησία περιλαμβάνει μια κεντρική κατοικία με επτά υπνοδωμάτια, δύο ανεξάρτητους ξενώνες, πισίνα και περίπου 47 μέτρα πρόσοψης τόσο προς τον Ατλαντικό Ωκεανό όσο και προς την Intracoastal Waterway.

Για να δεσμεύσουν το ακίνητο, οι ενδιαφερόμενοι κατέβαλαν αρχική προκαταβολή αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων. Στη συνέχεια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η WSJ, ζήτησαν τουλάχιστον δύο παρατάσεις προκειμένου να καταβάλουν την επόμενη προβλεπόμενη δόση. Ωστόσο, η πρόσθετη πληρωμή δεν πραγματοποιήθηκε έως τη λήξη της προθεσμίας, με αποτέλεσμα η συμφωνία να ακυρωθεί και το ζευγάρι να χάσει την αρχική προκαταβολή.

Το πρώτο ναυάγιο: 65 εκατ. δολάρια για μια έπαυλη με δύο πισίνες

Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που η απόπειρα των Μίλντον να αποκτήσουν μια πολυτελή κατοικία στη Φλόριντα κατέληγε σε αδιέξοδο. Νωρίτερα μέσα στο 2026, το ζευγάρι είχε συμφωνήσει να αγοράσει μια παραθαλάσσια έπαυλη στο νότιο άκρο του Palm Beach, με τιμή 65 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολυτελή κατοικία, επιφάνειας περίπου 1.300 τετραγωνικών μέτρων, με καταπράσινους τροπικούς κήπους, δύο πισίνες, ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου, γυμναστήριο και ξεχωριστούς χώρους διαμονής για το προσωπικό.

Και σε αυτή την περίπτωση καταβλήθηκε η αρχική προκαταβολή. Όμως, όταν έφθασε η προθεσμία για την επόμενη πληρωμή, τα χρήματα δεν κατατέθηκαν και η αγοραπωλησία ακυρώθηκε.

Τι συμβαίνει όταν καταρρέει ένα deal εκατομμυρίων

Οι ακυρώσεις συμφωνιών δεν αποτελούν κάτι πρωτοφανές στην αγορά πολυτελών κατοικιών. Προβλήματα που ανακύπτουν κατά τον τεχνικό έλεγχο, δυσκολίες χρηματοδότησης ή ακόμη και μια απλή αλλαγή προτιμήσεων μπορεί να οδηγήσουν έναν υποψήφιο αγοραστή στην εγκατάλειψη της συναλλαγής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο δικηγόρος ακινήτων Έρικ Τζέικομπς, ο οποίος έχει χειριστεί ορισμένες από τις μεγαλύτερες αγοραπωλησίες μονοκατοικιών στη Φλόριντα, η συγκεκριμένη υπόθεση ξεχωρίζει τόσο για το ύψος των συναλλαγών όσο και επειδή δύο συμφωνίες του ίδιου ζευγαριού κατέρρευσαν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ συνηθισμένο να καταρρέουν τέτοιες συμφωνίες. Οι περισσότερες συναλλαγές για τις οποίες υπογράφονται συμβόλαια ολοκληρώνονται», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν συμμετείχε στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Στο Palm Beach, η συνηθισμένη πρακτική προβλέπει μια σχετικά μικρή αρχική προκαταβολή και στη συνέχεια την καταβολή πρόσθετων χρημάτων, ώστε το συνολικό ποσό να φθάσει περίπου το 10% της αξίας αγοράς, μετά από περίοδο ελέγχου που διαρκεί συνήθως δύο εβδομάδες.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η προκαταβολή κατά κανόνα δεν επιστρέφεται εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει χωρίς συμβατικά προβλεπόμενο λόγο. Στην περίπτωση των Μίλντον, σύμφωνα με το δημοσίευμα, καταβλήθηκε η πρώτη αλλά όχι η δεύτερη δόση.

Ο λαμπερός γάμος, ο Μάικ Τάισον και οι σχέσεις με τον Τραμπ

Η προσωπική ιστορία του ζευγαριού δεν περνά απαρατήρητη.

Η Αλίνα και ο Τουρχάν Μίλντον παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο στο εμβληματικό Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης, παρουσία επώνυμων προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας Μάικ Τάισον και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο σύζυγός της, εμφανίζεται ως διευθύνων σύμβουλος της Miller Holding, ενός τουρκικού επιχειρηματικού ομίλου με επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από ενέργεια, αυτοκινητοβιομηχανία, ναυτιλία έως αερομεταφορές, κατασκευές, ορυχεία.

Η Αλίνα Χάμπα υπήρξε προσωπική δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ περίπου από το 2021 έως το 2025, αποκτώντας σημαντική δημοσιότητα μέσα από τη στενή συνεργασία της με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Η Χάμπα ανέλαβε την εκπροσώπηση του Τραμπ σε ορισμένες από τις σημαντικότερες αστικές δικαστικές υποθέσεις του. Η έντονη παρουσία της στις δικαστικές αίθουσες, οι δημόσιες δηλώσεις της και η σταθερή υπεράσπιση του Τραμπ την κατέστησαν αναγνωρίσιμη και πέρα από τον νομικό χώρο.

Ωστόσο, η σχέση της πρώην δικηγόρου με τον Τραμπ φαίνεται να δοκιμάζεται από μια διαφορετική υπόθεση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέκρινε δημόσια την Αλίνα Μίλντον μετά από δημοσιεύματα για συμφωνία αμοιβής 50 εκατ. δολαρίων σε βάθος τετραετίας, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες στην οικογένεια ενός Βενεζουελάνου δισεκατομμυριούχου. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έλαβε προεδρική χάρη μερικές εβδομάδες αργότερα, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για τις συνθήκες της συμφωνίας.

«Δεν θέλω να πληρώνεται», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας την καταβολή τέτοιων ποσών «εξωφρενική» και «μη αποδεκτή». Η Αλίνα Μίλντον έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι διαδραμάτισε οποιονδήποτε ρόλο στην εξασφάλιση της προεδρικής χάρης.

Οι επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και ο νέος πονοκέφαλος

Στο μεταξύ, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Τουρχάν Μίλντον στη Βενεζουέλα έχουν επίσης βρεθεί στο μικροσκόπιο, μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο όμιλος Miller Holding είχε αποκτήσει, κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Μαδούρο, τον έλεγχο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στους κλάδους τσιμέντου, γαρίδας και καφέ. Σύμφωνα με επιχειρηματικούς συμβούλους που παρακολουθούσαν την εταιρεία, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες αντιμετώπισαν προβλήματα υποεπένδυσης, τα οποία συνδέθηκαν με μειώσεις της παραγωγής και απολύσεις εργαζομένων. Η εκπρόσωπος της Miller Holding δεν απάντησε στα αιτήματα της Wall Street Journal για σχόλιο.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην εφημερίδα τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να διερευνήσουν τις δέκα παραχωρήσεις εργοστασίων τσιμέντου στον Τουρχάν Μίλντον και να τις ακυρώσουν εφόσον διαπιστωνόταν ότι είχαν αποκτηθεί με παράνομες πρακτικές. Εκπρόσωπος του επιχειρηματία είχε στο παρελθόν διευκρινίσει ότι η Miller Holding διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις παραγωγής γαρίδας, χωρίς να είναι ιδιοκτήτριά τους.

Έτσι, την ώρα που οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του ζευγαριού βρίσκονται υπό αυξημένη δημόσια προσοχή, η αναζήτηση μιας νέας πολυτελούς κατοικίας στη Φλόριντα συνεχίζεται.

Για την ώρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι δύο συμφωνίες συνολικής ζητούμενης αξίας 137,5 εκατ. δολαρίων έμειναν στα χαρτιά, αφήνοντας πίσω τους χαμένες προκαταβολές και.. αναπάντητα ερωτήματα.

Πηγή φωτογραφιών: SERHANT/ real estate