Στην αμερικανική δημοκρατία, ένας απλός πολίτης δεν μπορεί να προσφέρει περισσότερα από 3.500 δολάρια απευθείας σε έναν υποψήφιο, για μία εκλογική αναμέτρηση. Ένας δισεκατομμυριούχος, όμως, μπορεί να δαπανήσει εκατοντάδες εκατομμύρια για να τον εκλέξει. Και το εντυπωσιακότερο είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το κοινό μπορεί να μη μάθει ποτέ ποιος πλήρωσε πραγματικά τον λογαριασμό.

Καλώς ήρθατε στον δαιδαλώδη κόσμο της αμερικανικής πολιτικής χρηματοδότησης. Ένα σύστημα με λεπτομερείς νόμους, αυστηρά όρια στις απευθείας εισφορές, υποχρεωτικές δηλώσεις και ειδική ομοσπονδιακή εποπτική αρχή. Και ταυτόχρονα, με τόσα παραθυράκια, ενδιάμεσους οργανισμούς και περίπλοκες εταιρικές διαδρομές, ώστε τεράστια ποσά να μπορούν να επηρεάζουν τις εκλογές χωρίς να αποκαλύπτεται η πραγματική τους προέλευση.

Η μεγαλύτερη αντίφαση βρίσκεται ακριβώς εδώ: η Αμερική μπορεί να γνωρίζει μέχρι το τελευταίο δολάριο τι καταθέτει ένας μικροδωρητής, αλλά να αδυνατεί να εντοπίσει ποιος βρίσκεται πίσω από μια πολιτική διαφημιστική εκστρατεία εκατομμυρίων.

Καθώς μετράμε πλέον αντίστροφα για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, το χρήμα ρέει με πρωτοφανή ταχύτητα.

Δισεκατομμυριούχοι, επιχειρηματικοί όμιλοι, οργανώσεις συμφερόντων και πολιτικοί μηχανισμοί χρηματοδοτούν μια μάχη που θα καθορίσει τον έλεγχο του Κογκρέσου και τα περιθώρια κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ για το υπόλοιπο της προεδρικής θητείας του.

Και πίσω από τα τηλεοπτικά σποτ, τις επιθετικές διαφημίσεις και τις κομματικές συγκεντρώσεις, εξελίσσεται μια δεύτερη, λιγότερο ορατή αναμέτρηση: η μάχη για το ποιος πληρώνει, ποιος αποκτά πρόσβαση στην εξουσία και ποιος καταφέρνει να παραμένει αόρατος.

Η εκλογική βιομηχανία των 12 δισ. δολαρίων

Οι αριθμοί θυμίζουν περισσότερο προϋπολογισμούς πολυεθνικών παρά πολιτικές εκστρατείες.

Σύμφωνα με την εταιρεία παρακολούθησης πολιτικών διαφημίσεων AdImpact, οι συνολικές διαφημιστικές δαπάνες και δεσμεύσεις διαφημιστικού χρόνου στον εκλογικό κύκλο 2025-2026 είχαν φτάσει στις 27 Οκτωβρίου τα 11,21 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας ήδη το αντίστοιχο μέγεθος της προεδρικής αναμέτρησης του 2024. Η εκτίμηση για το σύνολο του κύκλου ανέρχεται κοντά στα 12 δισ. δολάρια, έναντι 8,9 δισ. στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022.

Σε ορισμένες πολιτείες, οι εκλογικές αναμετρήσεις έχουν εξελιχθεί σε πραγματικές οικονομικές υπερπαραγωγές. Στο Τέξας, η μάχη για μια έδρα της Γερουσίας έχει προσελκύσει διαφημιστικές δαπάνες και κρατήσεις που ξεπερνούν τα 500 εκατ. δολάρια. Στο Οχάιο, το αντίστοιχο ποσό υπερβαίνει τα 460 εκατ., ενώ στο Μέιν οι δεσμεύσεις και οι δαπάνες ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια.

Πρόκειται για ποσά που μπορούν να ξεπεράσουν τις συνολικές εκλογικές δαπάνες ολόκληρων χωρών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος διαθέτει τα περισσότερα χρήματα κερδίζει αυτομάτως. Η Χίλαρι Κλίντον και η Κάμαλα Χάρις είχαν συγκεντρώσει περισσότερα κεφάλαια από τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές αναμετρήσεις τους, αλλά ηττήθηκαν. Τα χρήματα, ωστόσο, καθορίζουν πόσο δυνατά θα ακουστεί ένας υποψήφιος, πόσους ψηφοφόρους θα προσεγγίσει και πόσο αποτελεσματικά θα μπορεί να απαντήσει στις επιθέσεις των αντιπάλων.

Η κατανομή τους αποκαλύπτει και μια διαφορετική πραγματικότητα πίσω από τις κομματικές ισορροπίες. Οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ισχυρότεροι στην απευθείας συγκέντρωση εισφορών για πολλούς ανταγωνιστικούς υποψηφίους. Οι Ρεπουμπλικανοί, αντίθετα, έχουν αντλήσει τεράστια ποσά μέσω μεγάλων δωρητών και ανεξάρτητων πολιτικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία του AdImpact που περιλαμβάνονται στα δημοσιεύματα για τις εννέα σημαντικότερες μάχες της Γερουσίας, οι Ρεπουμπλικανοί είχαν δαπανήσει 233 εκατ. δολάρια σε τηλεοπτικές διαφημίσεις έναντι 121 εκατ. των Δημοκρατικών σε συγκεκριμένη περίοδο της εκστρατείας.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η συγκέντρωση οικονομικής ισχύος στην κορυφή. Ανάλυση του CNBC έδειξε ότι 14 από τους 20 μεγαλύτερους δωρητές και ομάδες δωρητών χρηματοδοτούσαν αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά Ρεπουμπλικανούς και συνδεδεμένες οργανώσεις. Οι 20 μεγαλύτεροι αντιπροσώπευαν 1,2 δισ. δολάρια, περίπου το ένα όγδοο των 9,8 δισ. που είχαν συγκεντρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου από τις εκστρατείες και τα Super PACs που εξετάστηκαν.

Η συγκέντρωση δεν σταματά εκεί. Νεότερη ανάλυση της Washington Post ανεβάζει τις εισφορές των 50 μεγαλύτερων χρηματοδοτών στα 2,77 δισ. δολάρια. Από αυτά, περίπου 1,7 δισ. προέρχονται από χρηματοδότες προσκείμενους στους Ρεπουμπλικανούς και 832 εκατ. από δωρητές προσκείμενους στους Δημοκρατικούς.

Η χρονιά-σταθμός που άνοιξε τις κάνουλες

Για να καταλάβει κανείς πώς φτάσαμε εδώ, πρέπει να γυρίσει 16 χρόνια πίσω.

Το 2010, δύο καθοριστικές δικαστικές αποφάσεις ανέτρεψαν οριστικά τους κανόνες χρηματοδότησης των αμερικανικών εκλογών. Η πρώτη, από το Ανώτατο Δικαστήριο, διεύρυνε δραστικά τη δυνατότητα επιχειρήσεων και συνδικάτων να πραγματοποιούν ανεξάρτητες πολιτικές δαπάνες. Η δεύτερη, από ομοσπονδιακό εφετείο, άνοιξε τον δρόμο στις απεριόριστες εισφορές προς οργανώσεις που πραγματοποιούν αποκλειστικά ανεξάρτητες εκλογικές δαπάνες.

Η συλλογιστική στηριζόταν στην Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει την ελευθερία του λόγου. Η ανεξάρτητη χρηματοδότηση πολιτικής έκφρασης αντιμετωπίστηκε ως δικαίωμα που δεν μπορούσε να περιοριστεί με τον ίδιο τρόπο όπως οι άμεσες εισφορές σε υποψηφίους.

Το αποτέλεσμα ήταν μια ιστορική ανατροπή: οι περιορισμοί δεν εξαφανίστηκαν από την επίσημη χρηματοδότηση των υποψηφίων, αλλά δημιουργήθηκε μια παράλληλη λεωφόρος για την κυκλοφορία σχεδόν απεριόριστου ιδιωτικού χρήματος.

Οι συνέπειες έγιναν ορατές σχεδόν αμέσως.

Σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του έγκριτου παρατηρητήριου πολιτικού χρήματος OpenSecrets, οι εξωτερικές πολιτικές δαπάνες, δηλαδή εκείνες που πραγματοποιούνται ανεξάρτητα από τις επίσημες εκστρατείες, αυξήθηκαν από περίπου 574 εκατ. δολάρια το 2008 σε σχεδόν 1,3 δισ. το 2012. Το 2024 έφτασαν κοντά στα 4,5 δισ. δολάρια, ανάλογα με τις κατηγορίες δαπανών που περιλαμβάνει κάθε καταγραφή και φέτος συνέχισαν να ανεβαίνουν ακόμη πιο ψηλά!

Ακόμη πιο εκρηκτική ήταν η ανάπτυξη των Super PACs. Από μόλις 62,6 εκατ. δολάρια το 2010, οι δαπάνες τους, μαζί με εκείνες συγγενικών υβριδικών επιτροπών, ξεπέρασαν τα 4,1 δισ. το 2024.

Παράλληλα, η οικονομική δύναμη συγκεντρώθηκε σε ολοένα λιγότερα χέρια. Το 2008, οι 100 μεγαλύτεροι μεμονωμένοι χρηματοδότες αντιπροσώπευαν μόλις το 1,5% των συνολικών χρημάτων που δαπανήθηκαν στις ομοσπονδιακές εκλογές. Στους μεταγενέστερους εκλογικούς κύκλους, το μερίδιό τους ανέβηκε περίπου στο 14%–16%.

Η παλιά εικόνα ενός υποψηφίου που αναζητεί χιλιάδες μικρές εισφορές δεν εξαφανίστηκε. Απλώς απέκτησε δίπλα της έναν πανίσχυρο ανταγωνιστή: τον μεγιστάνα (όπως ο Ελον Μασκ) που μπορεί να χρηματοδοτήσει μόνος του μια εκστρατεία εθνικής εμβέλειας.

PACs, Super PACs και 501: Ο λαβύρινθος του πολιτικού χρήματος

Πίσω από το αμερικανικό σύστημα χρηματοδότησης υπάρχει ένα πλέγμα οργανώσεων με ονομασίες που δεν λένε σχεδόν τίποτα στον μέσο ψηφοφόρο, αλλά καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο μετακινούνται δισεκατομμύρια.

Η πρώτη κατηγορία είναι τα παραδοσιακά PACs, δηλαδή οι Επιτροπές Πολιτικής Δράσης. Συγκεντρώνουν εισφορές και μπορούν να στηρίζουν ή να αντιμάχονται υποψηφίους. Συχνά δημιουργούνται από επιχειρηματικές ενώσεις, επαγγελματικούς κλάδους, συνδικάτα ή ομάδες πολιτικών συμφερόντων.

Τα PACs υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να προσφέρει έως 5.000 δολάρια ετησίως σε ένα παραδοσιακό ομοσπονδιακό PAC. Ένα PAC που πληροί τις προϋποθέσεις πολυϋποψηφιακής επιτροπής μπορεί να δώσει απευθείας έως 5.000 δολάρια σε έναν υποψήφιο ανά εκλογή.

Τα Super PACs αποτελούν μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Πρόκειται για οργανώσεις που μπορούν να συγκεντρώνουν απεριόριστα ποσά από επιλέξιμους ιδιώτες, επιχειρήσεις και συνδικάτα. Μπορούν επίσης να δαπανούν κυριολεκτικά απεριόριστα ποσά για διαφημίσεις υπέρ ενός υποψηφίου ή εναντίον του αντιπάλου του.

Θεωρητικά, βέβαια, υπάρχει ένας περιορισμός: δεν επιτρέπεται να προσφέρουν απευθείας χρήματα στον υποψήφιο ούτε να συντονίζουν τις ανεξάρτητες δαπάνες τους με την επίσημη εκστρατεία του, προκειμένου δήθεν να μην επιτρέπεται η άμεση εξαγορά πολιτικής επιρροής, όμως η αναφορά είναι τουλάχιστον αστεία. Στην πράξη, ένας υποψήφιος μπορεί να επωφελείται απεριόριστα από τηλεοπτικές διαφημίσεις δεκάδων εκατομμυρίων που πληρώνονται από ένα Super PAC, χωρίς τα χρήματα αυτά να περάσουν ποτέ από τον δικό του λογαριασμό.

Τα υβριδικά PACs πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα. Διατηρούν ξεχωριστούς λογαριασμούς, έναν για εισφορές που υπόκεινται στα παραδοσιακά όρια και έναν για απεριόριστη χρηματοδότηση ανεξάρτητων δαπανών.

Όμως, το πραγματικά σκοτεινό κομμάτι του συστήματος βρίσκεται αλλού: στις οργανώσεις που εμφανίζονται πίσω από τον φορολογικό κωδικό 501, ήτοι τις 501(c) organizations.

Οι οργανώσεις αυτές είναι μη κερδοσκοπικές οντότητες με ειδικό φορολογικό καθεστώς. Οι 501(c)(4) είναι οργανώσεις κοινωνικής ευημερίας, ενώ οι 501(c)(6) περιλαμβάνουν επιχειρηματικές ενώσεις, εμπορικά επιμελητήρια και επαγγελματικούς συνδέσμους.

Μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να συμμετέχουν σε πολιτικές δραστηριότητες χωρίς να υποχρεούνται γενικά να δημοσιοποιούν τους δωρητές που χρηματοδοτούν τη λειτουργία τους.

Εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο.

Ένα Super PAC πρέπει υποχρεωτικά να αποκαλύπτει τους χρηματοδότες του. Αν όμως ένας χρηματοδότης είναι μια οργάνωση 501(c)(4) ο νόμος δεν απαιτεί να αποκαλύπτει τους δικούς της δωρητές και άρα το δημόσιο ίχνος του χρήματος δεν μπορεί να εντοπιστεί.

Ο ψηφοφόρος μαθαίνει ποια οργάνωση έδωσε τα χρήματα, όχι αναγκαστικά ποιος χρηματοδότησε την οργάνωση. Και αυτή ακριβώς είναι η διαδρομή που έχει μετατρέψει το λεγόμενο dark money, το σκοτεινό πολιτικό χρήμα, σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες των σύγχρονων αμερικανικών εκλογών.

Τα μεγάλα συμφέροντα πίσω από τον κωδικό 501

Όποιος φαντάζεται ότι οι οργανώσεις 501 είναι απλώς άγνωστες ΜΚΟ με δυσνόητες επωνυμίες, μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει την οικονομική τους επιφάνεια και συνάμα το μέγεθος της πολιτικής τους ισχύος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η National Rifle Association (NRA), η πανίσχυρη αμερικανική ένωση υπέρ της οπλοκατοχής και παραδοσιακός σύμμαχος των Ρεπουμπλικανών. Η NRA λειτουργεί ως οργάνωση 501(c)(4), διαθέτοντας παράλληλα ξεχωριστούς πολιτικούς βραχίονες, όπως το NRA Political Victory Fund, μέσω των οποίων συμμετέχει στη χρηματοδότηση και στήριξη υποψηφίων. Αποτελεί δε, χαρακτηριστική περίπτωση του τρόπου με τον οποίο η οργανωμένη εκπροσώπηση συμφερόντων συνδυάζεται με πολιτική κινητοποίηση, lobbying και εκλογικές δαπάνες.

Εξίσου αποκαλυπτική είναι η περίπτωση του U.S. Chamber of Commerce, του Εμπορικού Επιμελητηρίου των ΗΠΑ, ενός από τους ισχυρότερους οργανισμούς επιχειρηματικής εκπροσώπησης και άσκησης πολιτικής πίεσης στην Ουάσιγκτον.

Το Επιμελητήριο λειτουργεί ως οργάνωση 501(c)(6), εκπροσωπώντας ευρύ φάσμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Ιστορικά έχει στηρίξει κυρίως Ρεπουμπλικανούς, χωρίς να αποκλείει υποψηφίους των Δημοκρατικών που θεωρεί φιλικούς προς τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση που φιλοξενήθηκε στο Harvard Law School Forum on Corporate Governance, δαπάνησε περίπου 130 εκατ. δολάρια σε πολιτικές διαφημίσεις από το 2010 έως το 2018, χωρίς να δημοσιοποιεί γενικά την ταυτότητα των χρηματοδοτών του.

Η σημασία αυτών των παραδειγμάτων είναι τεράστια. Οι συγκεκριμένες οργανώσεις δεν είναι απαραίτητα παράνομοι ή ύποπτοι μηχανισμοί. Είναι θεσμικά αναγνωρισμένες οντότητες, οι οποίες μπορούν να συγκεντρώνουν κεφάλαια, να εκπροσωπούν συμφέροντα, να ασκούν πιέσεις για νομοθετικές αλλαγές και να συμμετέχουν, με διαφορετικούς τρόπους, στην πολιτική διαδικασία.

Το κρίσιμο είναι ότι ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει ποια οργάνωση χρηματοδοτεί μια πολιτική παρέμβαση, αλλά όχι υποχρεωτικά ποιοι βρίσκονται πίσω από τα χρήματά της. Και αυτή η δυνατότητα δεν περιορίζεται στους Ρεπουμπλικάνους. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, συνδικάτα, προοδευτικά δίκτυα και ομάδες επιχειρηματικών συμφερόντων αξιοποιούν αντίστοιχες νομικές δομές υπέρ των Δημοκρατικών.

Το σκοτεινό δισεκατομμύριο και το «πλυντήριο» των δωρητών

Εάν τα Super PACs άνοιξαν τις κάνουλες της χρηματοδότησης, οι αδιαφανείς μη κερδοσκοπικές οργανώσεις έδωσαν σε ορισμένους δωρητές τη δυνατότητα να κρύβονται πίσω από αυτές.

Έρευνα των New York Times αποκάλυψε ότι περίπου 1 δισ. δολάρια αδιαφανούς χρηματοδότησης είχε ήδη εντοπιστεί στον εκλογικό κύκλο του 2026, με τους δημοσιογράφους να προειδοποιούν ότι το πραγματικό ποσό ενδέχεται να είναι σημαντικά υψηλότερο.

Δεν πρόκειται απλώς για μερικές ύποπτες δωρεές. Πρόκειται για ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Μια οργάνωση 501(c)(4) μπορεί να συγκεντρώνει χρήματα από δωρητές των οποίων τα ονόματα δεν υποχρεούται γενικά να δημοσιοποιεί. Στη συνέχεια μπορεί, εφόσον τηρεί την εκλογική νομοθεσία, να χρηματοδοτεί ένα Super PAC. Εκείνο εμφανίζει κανονικά την οργάνωση ως δωρητή και χρησιμοποιεί τα χρήματα για πολιτικές διαφημίσεις.

Η διαδικασία μπορεί να είναι νόμιμη. Ωστόσο, η δημόσια διαδρομή της χρηματοδότησης σταματά στον ενδιάμεσο οργανισμό.

Οι New York Times εντόπισαν τέσσερις μεγάλες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, συνδεδεμένες με τους εκλογικούς μηχανισμούς των δύο μεγάλων κομμάτων στο Κογκρέσο, οι οποίες αντιπροσώπευαν συνολικά πάνω από 460 εκατ. δολάρια αδιαφανούς χρηματοδότησης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις μοιράζονταν γραφεία και πολιτικούς συμβούλους με συγγενικά Super PACs.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η επιτάχυνση του φαινομένου. Σύμφωνα με το Brennan Center for Justice, οι οργανώσεις αδιαφανούς χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στους 40 μεγαλύτερους δωρητές είχαν διοχετεύσει 675 εκατ. δολάρια έως τα μέσα Οκτωβρίου, ποσό 13 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μέγεθος του 2014.

Το σκοτεινό χρήμα δεν είναι απαραίτητα παράνομο. Ο όρος περιγράφει κυρίως το χρήμα του οποίου η πραγματική προέλευση δεν είναι δημόσια γνωστή. Όμως, αυτή ακριβώς η αδιαφάνεια δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο μπορούν να κρυφτούν και παράνομες χρηματοδοτήσεις.

Η ξένη κερκόπορτα: Πώς χάνονται τα ίχνη του χρήματος

Η αμερικανική νομοθεσία είναι κατηγορηματική: απαγορεύεται η χρηματοδότηση αμερικανικών εκλογών από ξένους υπηκόους και ξένες οντότητες, τόσο άμεσα όσο και έμμεσα.

Αυτό σημαίνει ότι ένας ξένος χρηματοδότης δεν μπορεί νόμιμα να διοχετεύσει χρήματα μέσω μιας αμερικανικής οργάνωσης προκειμένου να παρακάμψει την απαγόρευση. Η πραγματική αδυναμία του συστήματος, ωστόσο, δεν βρίσκεται τόσο στον νόμο όσο στη δυνατότητα εντοπισμού του πραγματικού χρηματοδότη.

Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, γνωστές ως LLCs, οι εταιρείες-βιτρίνες και οι πολυεπίπεδες εταιρικές δομές μπορούν να δυσκολεύουν την αναγνώριση της τελικής ιδιοκτησίας των χρημάτων.

Μια άλλη ευαίσθητη περίπτωση είναι οι αμερικανικές θυγατρικές επιχειρήσεων ξένης ιδιοκτησίας. Υπό συγκεκριμένους όρους, μπορούν να συμμετέχουν σε επιτρεπόμενες μορφές πολιτικής χρηματοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι τα σχετικά κεφάλαια να προέρχονται από επιτρεπόμενες εγχώριες πηγές και οι αποφάσεις να λαμβάνονται χωρίς συμμετοχή ξένων υπηκόων, όμως το αντίθετο είναι δύσκολο να εντοπιστεί.

Οι περιορισμοί αυτοί είναι ουσιαστικοί. Η εφαρμογή τους, όμως, απαιτεί τη δυνατότητα να διαπιστωθεί ποιος ελέγχει τις αποφάσεις και από πού προέρχονται πραγματικά τα χρήματα.

Υπάρχει επίσης η παράνομη πρακτική των λεγόμενων straw donors, δηλαδή των «αχυρανθρώπων»: πρόσωπα που εμφανίζονται ως δωρητές, ενώ στην πραγματικότητα ενεργούν για λογαριασμό άλλου χρηματοδότη. Οι εισφορές στο όνομα τρίτου προσώπου απαγορεύονται.

Όσο για τις διαδικτυακές μικροδωρεές, τις προπληρωμένες κάρτες και τα κρυπτονομίσματα, που είναι η νέα… μόδα, πρόκειται για πεδία στα οποία οι ελεγκτικοί μηχανισμοί οφείλουν να διασφαλίζουν την ταυτότητα και τη νομιμότητα των χρηματοδοτών. Η δυνατότητα κατάχρησης, ωστόσο, δεν αποδεικνύει από μόνη της οργανωμένη ξένη παρέμβαση στον συγκεκριμένο εκλογικό κύκλο.

Η ιστορία έχει δείξει πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα. Η NRA είχε αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στη Γερουσία σχετικά με επαφές και δραστηριότητες συνδεδεμένες με τη Ρωσία. Αντίστοιχα, στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί κατηγορίες για το ενδεχόμενο ξένης χρηματοδότησης πολιτικών διαφημίσεων μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου, χωρίς να τεκμηριωθεί η συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι περιπτώσεις αυτές δεν αποδεικνύουν ότι οι οργανώσεις χρηματοδότησαν παράνομα τις εκλογές με ξένο χρήμα. Αναδεικνύουν, όμως, πόσο δύσκολο είναι να διαχωριστεί η νόμιμη διεθνής επιχειρηματική παρουσία από μια ενδεχόμενη προσπάθεια παράνομης εκλογικής επιρροής, όταν η διαφάνεια της χρηματοδότησης είναι περιορισμένη.

Ο Μασκ, οι δισεκατομμυριούχοι και οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην εξουσία

Στην κορυφή της φετινής πυραμίδας βρίσκεται και πάλι ο Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, ο ισχυρός άνδρας των Tesla και SpaceX είναι μακράν ο μεγαλύτερος γνωστός μεμονωμένος χρηματοδότης των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, έχοντας διαθέσει 446 εκατ. δολάρια, κυρίως για τη στήριξη των Ρεπουμπλικανών.

Πίσω του βρίσκονται άλλοι πανίσχυροι χρηματοδότες, από το ζεύγος Ελίζαμπεθ και Ρίτσαρντ Ούλαϊν έως τον Τζεφ Γιας. Στην πλευρά των Δημοκρατικών ξεχωρίζουν ο Τζορτζ Σόρος, με 102 εκατ. δολάρια μέσω συνδεδεμένων οντοτήτων, και ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, με εισφορές δεκάδων εκατομμυρίων.

Πάντως, τα επιχειρηματικά συμφέροντα δεν χρηματοδοτούν πάντοτε μόνο το ένα κόμμα. Ειδικά δε, στις ενδιάμεσες εκλογές το κριτήριο έχει να κάνει με τα πρόσωπα και μεμονωμένους υποψηφίους, βουλευτές και γερουσιαστές, σε διάφορες πολιτείες, εφόσον στηρίζουν ευνοϊκές για αυτούς νομοθετικές θέσεις.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο πολιτικός του μηχανισμός και οι συνδεδεμένες οργανώσεις θα έχουν διαθέσει συνολικά 400 εκατ. δολάρια για τη στήριξη Ρεπουμπλικανών υποψηφίων έως τις εκλογές. Δεν πρόκειται για προσωπική του δωρεά, αλλά για δαπάνες του ευρύτερου πολιτικού μηχανισμού του.

Αξιοσημείωτος, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και ο κλάδος των κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την Public Citizen, έως το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2026, οι καταγεγραμμένες εταιρικές πολιτικές εισφορές είχαν φτάσει τα 646 εκατ. δολάρια. Από αυτά, 344 εκατ. προέρχονταν από επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων, διαδικτυακών στοιχημάτων, τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Ενδεικτικά το Super PAC Fairshake, που συνδέεται με τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, έχει υποστηρίξει υποψηφίους και των δύο κομμάτων που τάσσονται υπέρ νομοθετικών ρυθμίσεων ευνοϊκών για τη συγκεκριμένη αγορά.

Το μήνυμα είναι σαφές: για ορισμένα οργανωμένα συμφέροντα, το βασικό κριτήριο δεν είναι το κομματικό χρώμα, αλλά η πολιτική που θα εφαρμοστεί μετά τις εκλογές.

Δισεκατομμύρια χωρίς τροχονόμο

Και ενώ το χρήμα κινείται με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα, ο θεσμός που έχει αναλάβει την εποπτεία του βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή θεσμική δυσλειτουργία.

Η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή, η γνωστή FEC, είναι εξαμελές όργανο που χρειάζεται τουλάχιστον τέσσερις ψήφους για να λάβει επίσημες αποφάσεις. Από το 2025 λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη απαρτία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει σε κρίσιμες ενέργειες επιβολής της νομοθεσίας.

Οι υποχρεώσεις υποβολής οικονομικών στοιχείων εξακολουθούν να ισχύουν και οι υπηρεσίες της Επιτροπής συνεχίζουν να εκτελούν βασικές εργασίες. Ωστόσο, η αδυναμία λήψης αποφάσεων για έρευνες και κυρώσεις περιορίζει ουσιαστικά την εποπτική της ισχύ.

Το παράδοξο είναι σχεδόν σουρεαλιστικό: οι ΗΠΑ διαθέτουν έναν από τους πιο αναλυτικούς μηχανισμούς καταγραφής επίσημων πολιτικών εισφορών, αλλά η αρμόδια εποπτική αρχή αδυνατεί να ασκήσει πλήρως τις εξουσίες της.

Το αμερικανικό σύστημα εξακολουθεί να παράγει τεράστιο όγκο δημοσίων δεδομένων. Δημοσιογράφοι, ερευνητές και ανεξάρτητοι οργανισμοί μπορούν να εντοπίζουν εισφορές και να παρακολουθούν πολιτικές δαπάνες. Το πρόβλημα είναι ότι η δημοσιοποίηση μιας συναλλαγής δεν συνεπάγεται πάντοτε και αποκάλυψη της αρχικής πηγής του χρήματος.

Αυτή είναι η μεγάλη κληρονομιά των αλλαγών που άρχισαν το 2010. Οι απευθείας εισφορές παραμένουν περιορισμένες, αλλά η ανεξάρτητη χρηματοδότηση έχει δημιουργήσει μια παράλληλη πολιτική οικονομία δισεκατομμυρίων. Και κάπου εκεί βρίσκεται το πραγματικό ερώτημα για την αμερικανική δημοκρατία.

Όχι απλώς πόσα δισεκατομμύρια χρειάζονται για να κερδηθούν οι εκλογές. Ούτε αν το χρήμα εξασφαλίζει τελικά την εκλογική νίκη. Αλλά πόση πολιτική επιρροή μπορεί να συγκεντρωθεί στα χέρια εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τον λογαριασμό και πόσα από αυτά μπορεί να γνωρίζει ο ίδιος ο ψηφοφόρος.