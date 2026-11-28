Έπειτα από χρόνια κατά τα οποία οι εκδηλώσεις της απληστίας τους εξυμνούνταν στη λαϊκή κουλτούρα και επιβραβεύονταν στην κάλπη, οι πλούσιοι αισθάνονται πλέον παρεξηγημένοι: οι σοσιαλιστές που τους μισούν έχουν κυριαρχήσει στον πολιτισμό. Ευτυχώς για τους ίδιους, αυτοί οι ολιγάρχες τυγχάνει να είναι και ιδιοκτήτες μεγάλων επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσαν, εάν το επιθυμούσαν, να δώσουν το πράσινο φως σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές που αντιμετωπίζουν με συμπάθεια τα προβλήματα της πολυτελούς ζωής τους, αναφέρει σε άρθρο του στους New York Times ο Ντέιβιντ Κόλμαν.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το «Ebenezer», τη νεότερη κινηματογραφική μεταφορά της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Καρόλου Ντίκενς, η οποία προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Σκρουτζ του Τζόνι Ντεπ, ο αποκρουστικός, φιλάργυρος καπιταλιστής που στερείται ενσυναίσθησης και χριστουγεννιάτικης χαράς, αποδεικνύεται τελικά και θύμα μιας μνησίκακης, αρπακτικής κοινωνίας, η οποία εκμεταλλεύεται πλούσιους και εργατικούς ανθρώπους σαν κι αυτόν.

Στη νέα εκδοχή, ο Σκρουτζ παρουσιάζεται ως γιος ενός σκληρού αλκοολικού πατέρα, ο οποίος υπήρξε θύμα εκφοβισμού στο σχολείο. Ως πικραμένος πλέον ενήλικος, μπορεί να διακρίνει όσα αδυνατούν να αντιληφθούν οι ανόητοι εορταστές των Χριστουγέννων.

Στην πρώτη κιόλας σκηνή της ταινίας, ο Σκρουτζ ανακαλύπτει ότι ο σχεδόν τυφλός άνδρας που ζητιανεύει για λίγα κέρματα είναι απατεώνας. Σε δύο σκηνές που πλαισιώνουν το παρόν και το μέλλον, δύο άνδρες που επισκέπτονται τον Σκρουτζ συγκεντρώνοντας χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς –η φιλανθρωπία, υπενθυμίζουμε, αποτελεί το κεντρικό θέμα της ιστορίας του Ντίκενς– αποδεικνύονται αχρείοι που επιχειρούν να κλέψουν την περιουσία του.

Σε σκηνοθεσία του Τάι Γουέστ, γνωστού κυρίως για το «MaXXXine», και με πρωταγωνιστή τον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος επιχειρεί τη δική του εξιλέωση έπειτα από τις μακροχρόνιες και δυσάρεστες δικαστικές διαμάχες με την πρώην σύζυγό του, ηθοποιό Άμπερ Χερντ, το «Ebenezer» συγκαταλέγεται στις πρώτες ταινίες που εγκρίθηκαν και παρήχθησαν από την Paramount μετά την εξαγορά της από τη Skydance του Ντέιβιντ Έλισον.

Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει προπαγάνδα του τύπου «και οι δισεκατομμυριούχοι άνθρωποι είναι».

Η φιλανθρωπία ως συνώνυμο της απάτης

Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας αποτελεί μια διεκπεραιωτική αναδιήγηση της ιστορίας που όλοι γνωρίζουμε καλά, με τα φαντάσματα, τον μικρό Τιμ και όλα τα υπόλοιπα.

Και ναι –προσοχή, ακολουθεί αποκάλυψη της πλοκής– στο τέλος ο Σκρουτζ έχει αντικρίσει το φως των Χριστουγέννων και έχει ανοίξει αρκετά την καρδιά και το πορτοφόλι του ώστε να κάνει συνέταιρό του τον Μπομπ Κράτσιτ, να συμβάλει στη σωτηρία του μικρού Τιμ και να προσφέρει μια χήνα για το εορταστικό δείπνο στον εύπορο ανιψιό του, αντί στη φτωχή οικογένεια των Κράτσιτ.

Να προσφέρει, όμως, χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς;

Η ταινία έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι σε αυτό το σύμπαν του Σκρουτζ, η φιλανθρωπία και η απάτη αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.

Αυτό αρκεί για να διαστρεβλώσει επικίνδυνα μια χριστουγεννιάτικη παράδοση αιώνων, η οποία ενέπνευσε τη νουβέλα του Ντίκενς το 1843 και συνέβαλε στην καθιέρωσή της ως ενός τόσο ισχυρού συμβόλου της εορταστικής περιόδου.

Όταν τα Χριστούγεννα ανέτρεπαν τις κοινωνικές ιεραρχίες

Για αιώνες πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, τα Χριστούγεννα δεν γιορτάζονταν ως η σημαντικότερη χριστιανική εορτή, αλλά αποτελούσαν αφορμή για πολύ πιο κοσμικά και λαϊκά γλέντια, με ένα ενίοτε θορυβώδες και άτακτο πνεύμα, που παρέπεμπε περισσότερο στη σημερινή παραμονή της Πρωτοχρονιάς ή στο Halloween.

Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν επίσης στην προσωρινή αντιστροφή των κοινωνικών και ταξικών ρόλων. Το έθιμο του wassailing προέβλεπε ότι ομάδες ανθρώπων, είτε τραγουδούσαν τα κάλαντα είτε όχι, χτυπούσαν τις πόρτες των πλουσίων απαιτώντας φαγητό, ποτό ή ακόμη και χρήματα, ενίοτε υπό την έμμεση απειλή βανδαλισμών.

Τα γλέντια ξέφευγαν σε τέτοιο βαθμό από τον έλεγχο, ώστε οι χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί κατά περιόδους απαγορεύονταν, όπως συνέβη στη Μασαχουσέτη του 17ου αιώνα.

Στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1840, η εκβιομηχάνιση και η εμπορευματοποίηση βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Ήταν η εποχή και ο τόπος όπου δημοσιεύθηκαν τόσο το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» του Καρλ Μαρξ όσο και το «Πανηγύρι της ματαιοδοξίας» του Γουίλιαμ Θάκερεϊ, ενώ έκαναν την εμφάνισή τους η εμπορικά τυπωμένη χριστουγεννιάτικη κάρτα, η σοκολάτα σε μορφή πλάκας και το πολυκατάστημα Harrods.

Την ίδια περίοδο, έγινε της μόδας η νοσταλγία για απλά, γοητευτικά και παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα έθιμα της υπαίθρου.

Ένα χαρακτικό που απεικόνιζε τη βασίλισσα Βικτωρία μαζί με τον γερμανικής καταγωγής σύζυγό της, πρίγκιπα Αλβέρτο, και τα παιδιά τους συγκεντρωμένα γύρω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο αναπαράχθηκε ευρέως, συμβάλλοντας πιθανότατα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εικόνα στην καθιέρωση του γερμανικού εθίμου ως του κορυφαίου συμβόλου των Χριστουγέννων.

Το θορυβώδες και σχεδόν εκβιαστικό έθιμο του wassailing μετατράπηκε σε μια οικογενειακή παράδοση τραγουδιού των καλάντων, ενώ εδραιώθηκε η κοινωνική αντίληψη ότι οι έχοντες είχαν ηθική υποχρέωση να προσφέρουν στους μη έχοντες.

Αυτή η εκδοχή των Χριστουγέννων νομιμοποίησε ηθικά και την άνθηση του εμπορίου χριστουγεννιάτικων δώρων, προβάλλοντας εμμέσως ένα ηθικό αντίβαρο.

Με απλά λόγια, μπορείς να έχεις όσα επιθυμείς, αρκεί οι άλλοι να έχουν όσα χρειάζονται.

Ο Σκρουτζ στην εποχή των δισεκατομμυριούχων της Silicon Valley

Μέσα σε αυτή την εποχή εμφανίστηκε η «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», η πρώτη έκδοση της οποίας εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, συμβάλλοντας στην καθιέρωση του χριστουγεννιάτικου πνεύματος της ανιδιοτελούς προσφοράς.

Σήμερα, όμως, επιχειρώντας να εκσυγχρονίσει και να εξανθρωπίσει τον Σκρουτζ, μετατρέποντάς τον σε έναν υπέρμαχο του ακραίου οικονομικού φιλελευθερισμού του 19ου αιώνα, το «Ebenezer» καταλήγει να απηχεί τη σύγχρονη αντίληψη που κυριαρχεί σε κύκλους της Silicon Valley, σύμφωνα με την οποία οι πλούσιοι δικαιούνται να απορρίπτουν τη φιλανθρωπία –βλέπε Πίτερ Τιλ– και να επιδεικνύουν φιλάργυρη απροθυμία να προσφέρουν δίκαιες αμοιβές –βλέπε Τζεφ Μπέζος.

«Δεν πρόκειται να απολογηθώ για την επιτυχία που κέρδισα με την αξία μου», λέει ο Σκρουτζ στο Πνεύμα των Παρόντων Χριστουγέννων, θυμίζοντας έντονα τη νοοτροπία θυματοποίησης που εκφράζουν επενδυτές του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Μαρκ Άντρισεν και ο Κέβιν Ο’Λίρι.

Σχεδόν περιμένεις από τον Σκρουτζ του Τζόνι Ντεπ να αναφωνήσει περιφρονητικά «Fake news!» αντί για το περίφημο «Ανοησίες!» («Humbug!»).

Παρότι μικρές, οι αλλαγές αυτές μοιάζουν καθοριστικές και ιδιαίτερα επίκαιρες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπερπλούσιοι, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ, αισθάνονται και συμπεριφέρονται με τρόπο κάθε άλλο παρά φιλάνθρωπο.

Ο Σκρουτζ του «Ebenezer» υιοθετεί την έννοια της προσφοράς, αλλά χωρίς το στοιχείο της ανιδιοτέλειας, εισάγοντας ρητές εξαιρέσεις στο κοινωνικό συμβόλαιο.

Αυτός ο Σκρουτζ θα είναι γενναιόδωρος απέναντι στην οικογένεια και στους εργαζομένους του, αλλά αυτό δεν συνιστά ακριβώς τη ριζική μεταμόρφωση της κοσμοθεωρίας του ήρωα για την οποία έγραψε ο Ντίκενς.

Πρόκειται για μια αιχμηρή υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο η κουλτούρα μας έχει καταλήξει να αντιμετωπίζει τα ιδιοτελή κίνητρα ως αρετές και τα ανιδιοτελή ως ύποπτα ή «woke».

Η εξιλέωση πρέπει να κερδίζεται

Όσον αφορά στις διασκευές του έργου, πολύ πιο δημιουργικές προσεγγίσεις, όπως το «Μια υπέροχη ζωή» («It’s a Wonderful Life») ή το «Πώς ο Γκριντς έκλεψε τα Χριστούγεννα» («How the Grinch Stole Christmas»), αποδίδουν καλύτερα το αυθεντικό πνεύμα του Ντίκενς.

Προς το τέλος του «Ebenezer», όταν ο Σκρουτζ, μετανοώντας για τη συμπεριφορά του, φωνάζει «Επιτρέψτε μου να εξιλεωθώ!» προτού πέσει στον τάφο του, δεν ένιωσα αρκετά φιλάνθρωπος ώστε να του κάνω τη χάρη.

Το δίδαγμα εδώ είναι ότι, όπως αποδεικνύεται, η λύτρωση μοιάζει πολύ με τα χρήματα: πρέπει να την κερδίσεις.