Ο Γάλλος συγγραφέας Ονορέ Ντε Μπαλζάκ είχε πει ότι «αυτός που μιλάει πάρα πολύ θέλει να εξαπατήσει», μια φράση που ταιριάζει πολύ στο image που είχε χτίσει ο περιβόητος πλέον Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» που μετά την χθεσινή απολογία του προφυλακίσθηκε.

Ήταν ένας άνθρωπος που μιλούσε πολύ, ενίοτε με την έπαρση ενός νεόπλουτου που αντί να φροντίζει οι δωρεές στην ΜΚΟ που είχε ιδρύσει να πηγαίνουν στα παιδάκια που νοσούσαν με καρκίνο, τις δώριζε στον εαυτό του και την σύντροφό του.

Χθες ζήτησε ειλικρινά συγνώμη από όλους και όχι προσχηματικά σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώ δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος.

Μόνο που το έπραξε κατόπιν εορτής αφού επί οχτώ χρόνια μαζί με την επίσης προφυλακισμένη σύντροφό του Βασιλική Μανησιώτη φέρεται να υπεξαίρεσαν 2.900.000 ευρώ από εράνους που δόθηκαν στην «Παιδική Χαρά».

Κι ως είθισται σε τέτοιες περιπτώσεις η σύζυγος του Φιρινίδη φόρτωσε το βάρος των ευθυνών στον άνδρα με τον οποίο ζούσε συμβατικά όπως είπε και αποδέχτηκε μέρος των κατηγοριών, σε μια σοκαριστική υπόθεση όπου «ντράπηκε και η ντροπή».

Λευκές Moet, πίστες και ταξίδια με άρωμα Ανατολής

Κάποιοι μετρ στην Θεσσαλονίκη θυμούνται ακόμη τον 37χρονο με την έπαρση και το στυλ του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;» που φέρεται να είχε υιοθετήσει, να ζητάει πρώτο τραπέζι ενίοτε και το πιο κεντρικό σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της πόλης.

Πλήρωνε αδρά και με μετρητά, αφήνοντας 500 ευρώ πουρμπουάρ στον μετρ, πληρώνοντας κάποιες χιλιάδες σε λουλούδια κι όλα αυτά με τον κούφιο αέρα που κουβαλάει ένας άνθρωπος που είχε στερηθεί πολλά και αποκτώντας πρόσβαση σε μεγάλα ποσά αποφάσισε να ζήσει την ζωή μεγαλοεπιχειρηματία.

Χρήστης του Facebook τον θυμάται μπάρμαν σε μαγαζί στην περιοχή Τριανδρία της Θεσσαλονίκης, πριν μεγαλοπιαστεί ως δήθεν φιλάνθρωπος με την περιώνυμη πλέον ΜΚΟ.

Αυτή που φέρεται να παρακράτησε 2.900.000 ευρώ που συγκεντρώθηκαν από απλούς ανθρώπους αλλά και επώνυμους για τους εράνους της «Παιδική Χαρά».

Τι απέγιναν; Ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, διαμονή σε luxury ξενοδοχεία όπου το ζεύγος απαιτούσε σουίτες, τσάντες Louis Vuitton, παγωμένες Moet Ice στα μπουζούκια, ευμεγέθη πούρα Αβάνας και glam δείπνα στη Μύκονο.

Το χρήμα έρρεε άφθονο για τον Φιρινίδη και την Μανησιώτη που στην απολογία της έκανε λόγο για εθισμό του πρώην όπως ισχυρίζεται συζύγου της στον τζόγο, ρίχνοντάς του το κύριο βάρος για τα πεπραγμένα τους.

Μίλησε μάλιστα για υπερβολές σε ότι αφορά την ζωή τους λέγοντας ότι μένουν σε ένα μικρό διαμέρισμα και ότι οι στιγμές που επιδεικνύονται για την ζωή τους δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Την διαψεύδουν οι φωτογραφίες του Φιρινίδη με ναργιλέδες, χρυσό Rolex στο χέρι και οι δικές της λέξεις στους διαλόγους που καταγράφηκαν με νόμιμα μέσα: «Έφαγα εγώ είκοσι χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα» λέει αρχικά και σε άλλο σημείο της συνομιλίας ξεκαθαρίζει ότι πετάει μόνο business!

Οι επώνυμοι πρόσφεραν και ο Φιρινίδης ξόδευε

Από χθες η σελίδα της «Παιδική Χαρά» «κατέβηκε» από το Facebook και πλέον δεν μπορεί κανείς να δει παλιότερες αναρτήσεις της δήθεν φιλανθρωπικής οργάνωσης την οποία εμπιστεύθηκαν και αρκετά επώνυμα πρόσωπα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η εφοπλίστρια Μαρία Αγγελικούση είχε δωρίσει 30.000 δολάρια, ο Νίκος Οικονομόπουλος 13.000 ευρώ ο ποδοσφαιριστής Τάσος Χατζηγιοβάννης 12.450 ευρώ, ενώ δωρεές είχαν πραγματοποιήσει η Μαρία Σάκκαρη, η Μαίρη Συνατσάκη και η Ιωάννα Τούνη.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος που βρισκόταν στην Αυστραλία δήλωσε σοκαρισμένος λέγοντας ότι το τελευταίο πράγμα που τον νοιάζει είναι τα λεφτά επειδή έχει μπει ο ίδιος σε σπίτια ανθρώπων που νοσούν με καρκίνο και έχει πάει σε νοσοκομεία βλέποντας από κοντά αυτούς τους ανθρώπους.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής αναρωτήθηκε πως υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο των ασθενών ενώ η Μαρία Σάκκαρη προχώρησε σε μια μακροσκελή ανακοίνωση μέσα από ένα story στο Instagram στην οποία αναφέρει: «Υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις που πραγματικά δυσκολεύεσαι να τις χωρέσεις στο μυαλό σου, ειδικά όταν αφορούν παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά την επονομαζόμενη ΜΚΟ με έχει πληγώσει βαθύτατα, σε βαθμό που δυσκολεύομαι να εκφράσω τόσο τη θλίψη μου όσο και την οργή μου. Αυτό που με θλίβει περισσότερο είναι η σκέψη των παιδιών που περίμεναν μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή, μια ανακούφιση, μια στήριξη.

Αλλά και των γονιών τους, που μέσα στην αγωνία και τον καθημερινό τους αγώνα αναζητούν ένα χέρι βοήθειας, μια ελπίδα, έναν άνθρωπο να τους καταλάβει και να τους στηρίξει.

Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο οδυνηρό είναι για μια οικογένεια να πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στη βοήθεια που χρειάζεται και τελικά να απογοητεύεται.

Ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό κομμάτι αυτής της ιστορίας. Η διάψευση της ελπίδας και η εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Κανένα παιδί και κανένας γονιός δεν θα έπρεπε να βιώνει κάτι τέτοιο.

Ωστόσο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις να μας αποτρέψουν από το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε. Τα παιδιά που έχουν πραγματικά ανάγκη εξακολουθούν να χρειάζονται τη βοήθειά μας. Ας μην αφήσουμε όσα συνέβησαν να σταθούν εμπόδιο στην επιθυμία μας να προσφέρουμε και ας συνεχίσουμε να βοηθάμε με αγάπη και προσοχή.»