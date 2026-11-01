Σε αντίθεση με την αιφνιδιαστική υποψηφιότητά της για τη διαδοχή του Μάριο Ντράγκι το 2019, η πρόωρη αποχώρηση της Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελούσε εδώ και καιρό ένα από τα χειρότερα κρυμμένα μυστικά των χρηματοπιστωτικών κύκλων της Φρανκφούρτης. Μετά από μήνες έντονης παρασκηνιακής παραφιλολογίας και εικασιών, η 70χρονη Γαλλίδα επισημοποίησε την απόφασή της, ανακοινώνοντας ότι παραιτείται τον Φεβρουάριο, εννέα ολόκληρους μήνες πριν από την κανονική λήξη της οκταετούς θητείας της και λίγο πριν από τις κρίσιμες γαλλικές προεδρικές εκλογές.

Σε μια ειλικρινή αποτίμηση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, η ίδια εξήγησε πως επιθυμούσε πλέον μεγαλύτερη ελευθερία λόγου, καθώς η θεσμική της ουδετερότητα την εμπόδιζε να τοποθετηθεί ανοιχτά απέναντι στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, μια χώρα που δοκιμάζεται από πολιτική αστάθεια και έντονες αναταράξεις στην αγορά ομολόγων.

Η Λαγκάρντ υπήρξε η πρώτη πρόεδρος στην ιστορία της ΕΚΤ χωρίς ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην οικονομία ή προηγούμενη θητεία σε κεντρική τράπεζα, γεγονός που προκάλεσε αρχικά έντονο σκεπτικισμό. Ωστόσο, η θητεία της εξελίχθηκε σε μια συνεχή διαχείριση ακραίων καταστάσεων, τη χειρότερη πανδημία του τελευταίου αιώνα, τον πιο αιματηρό πόλεμο στην Ευρώπη από το 1945, το μεγαλύτερο πληθωριστικό σοκ μιας γενιάς και έναν οξυμένο εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τις αρχικές αμφισβητήσεις, η ηγετική της παρουσία αποδείχθηκε καταλυτική, συνδυάζοντας την αυστηρή θεσμική διπλωματία με μια αίσθηση προσωπικού στυλ και πολυτέλειας που επαναπροσδιόρισε την εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ.

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Η Διπλωματία των Πούρων, του Ουίσκι και της Εσωτερικής Ενότητας

Όταν η Λαγκάρντ ανέλαβε τα ηνία το 2019, η πρώτη μεγάλη πρόκληση που αντιμετώπισε δεν ήταν εξωτερική, αλλά εσωτερική. Η επιθετική νομισματική χαλάρωση του προκατόχου της, Μάριο Ντράγκι, με αρνητικά επιτόκια και μαζικές αγορές ομολόγων— είχε διχάσει βαθιά το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Ντράγκι να επιταχύνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης τον Σεπτέμβριο του 2019, παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις των «γερακιών» της κεντρικής τράπεζας, είχε αφήσει το σώμα σε κατάσταση σοβαρής ρήξης.

Η Λαγκάρντ έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την επούλωση αυτών των εσωτερικών τραυμάτων. Λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, συγκέντρωσε τα 24 μέλη του συμβουλίου σε ένα πολυτελές ορεινό θέρετρο στα βουνά Taunus, βόρεια της Φρανκφούρτης. Σε μια κίνηση που αποκάλυπτε την τακτική της προσέγγιση, προσέφερε πούρα και σπάνιο ουίσκι στα γηραιότερα μέλη, καλώντας τους να μιλήσουν ανοιχτά για τα παράπονά τους και τις διαφωνίες του παρελθόντος.

Η στρατηγική αυτή απέδωσε καρπούς. Υπό την καθοδήγησή της, το Διοικητικό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ξανά ως ενιαίο μέτωπο, με τις περισσότερες αποφάσεις για τα επιτόκια τα τελευταία χρόνια να λαμβάνονται με ευρεία ομοφωνία. Όπως σημείωσε ο Luis de Guindos, αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, παρότι οι διαφορετικές οπτικές παρέμειναν, η Λαγκάρντ κατάφερε να εμπεδώσει την κοινή συνείδηση ότι ο θεσμός οφείλει να εκπέμπει ενότητα.

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Hermès, Chanel και πολύτιμα κοσμήματα: Η πολυτελής γκαρνταρόμπα της Κριστίν Λαγκάρντ

Πανάκριβα μεταξωτά φουλάρια Hermès, τσάντες Birkin και Kelly, ταγέρ Chanel και εντυπωσιακά κοσμήματα συνθέτουν τη χαρακτηριστική γκαρνταρόμπα της, η οποία έχει καταστήσει τη γαλλική πολυτέλεια αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας εικόνας της.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν ξεχωρίζει μόνο για την παρουσία της στο τιμόνι της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, αλλά και για το προσωπικό της στιλ, που έχει απασχολήσει επανειλημμένα τον διεθνή Τύπο.

Η Vogue έχει αναφερθεί στην προτίμησή της σε δημιουργίες μεγάλων οίκων μόδας, ενώ η British Vogue έχει καταγράψει εμφανίσεις της με τσάντες Hermès σε διαφορετικές αποχρώσεις, από το τιρκουάζ έως το κλασικό καφέ.

Η Washington Post έχει αποκαλύψει ότι η Λαγκάρντ σχεδιάζει χρυσά σκουλαρίκια σε συνεργασία με φίλη της κοσμηματοπώλη, ενώ στις προσωπικές της προτιμήσεις περιλαμβάνεται και το άρωμα Un Jardin sur le Nil της Hermès.

Σύμφωνα με τη γερμανική WELT, τα κοσμήματα που επιλέγει περιλαμβάνουν διαμάντια, μαργαριτάρια, λευκόχρυσο, εντυπωσιακά βραχιόλια και δαχτυλίδια με μεγάλες πέτρες. Ξεχωριστή θέση στις εμφανίσεις της κατέχουν τα μεταξωτά φουλάρια, στα οποία έχουν αφιερώσει φωτογραφικά αφιερώματα ακόμη και ιαπωνικά περιοδικά μόδας.

Ένα κλασικό μεταξωτό φουλάρι Hermès κοστίζει περίπου 400 λίρες, ενώ μεγαλύτερα σάλια από μετάξι και κασμίρι μπορούν να ξεπεράσουν τα 1.500 δολάρια, τιμές ενδεικτικές των προϊόντων του οίκου και όχι απαραίτητα των συγκεκριμένων κομματιών που διαθέτει η ίδια. Η προτίμησή της στα ακριβά αξεσουάρ είχε προκαλέσει συζητήσεις στη Γαλλία ήδη από το 2010, όταν, όπως είχε αποκαλύψει η Le Parisien, από φωτογραφία της είχαν αφαιρεθεί ψηφιακά ένα δαχτυλίδι και ένα μαργαριταρένιο βραχιόλι.

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Ανάμεσα στην Υψηλή Ραπτική και την Οικονομική Πραγματικότητα

Πέρα από τις αίθουσες συνεδριάσεων, η Λαγκάρντ επέβαλε μια μοναδική αισθητική παρουσία στο σκληρό, ανδροκρατούμενο περιβάλλον της κεντρικής τραπεζικής. Ως πρώην εταιρική δικηγόρος, υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενσάρκωσε από την πρώτη στιγμή την έννοια της διακριτικής ευγένειας και της γαλλικής φινέτσας.

Η γκαρνταρόμπα της, αποτελούμενη από custom-made κοστούμια Chanel, μεταξωτά μαντήλια Hermès, κομψά σακάκια Austin Reed και τα χαρακτηριστικά της μαργαριταρένια κολιέ έγινε το σήμα κατατεθέν της. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη της για την πολυτέλεια, θεωρώντας την προσωπική της αισθητική ως προέκταση της εξουσίας και της αυτοπεποίθησής της. Ωστόσο, αυτή η αδιαμόρφωτη εικόνα κομψότητας δεν έμεινε στο απυρόβλητο.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, η Λαγκάρντ βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ιδιαίτερης αντιπαράθεσης, όταν αποκαλύφθηκε ότι ένα σετ πολύτιμων κοσμημάτων που της είχε δωρίσει ο Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας δεν είχε καταγραφεί στα επίσημα αρχεία του κράτους, προκαλώντας ερωτήματα για τα όρια μεταξύ προσωπικών δώρων και θεσμικών πρωτοκόλλων. Παράλληλα, οι επικριτές της συχνά σχολίαζαν την αντίθεση ανάμεσα στις εξαιρετικά δαπανηρές στιλιστικές της επιλογές, όπως οι τσάντες Birkin και στα σκληρά μέτρα λιτότητας που καλούνταν να εφαρμόσουν οι πολίτες των χωρών που βρίσκονταν σε οικονομική προσαρμογή.

Παρά τις κριτικές αυτές, η διεθνής σκηνή την αγκάλιασε ως μια φυσιογνωμία σπάνιας γοητείας και διπλωματικής δεινότητας. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, την χαρακτήρισε εξαιρετική ηγέτιδα και αξιόπιστη σύμμαχο κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, ενώ ο Κέβιν Γουόρς εξήρε τη σταθερότητα και την ακεραιότητα που επέδειξε σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας.

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Το «Fashion Octagon» και η Τέχνη του Μαντηλιού ως Ενδυματολογικό Όπλο

Για τις εργαζόμενες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, η ισορροπία ανάμεσα στα αυστηρά πρωτόκολλα και την ανάδειξη της προσωπικότητας αποτελεί μια συνεχή άσκηση δοκιμής και λάθους. Στο πλαίσιο αυτό, η ειδικός μόδας Hono Uehara, διευθύντρια του επιλεγμένου συνδρομητικού χώρου THE SALON by NORH, αναλύει τη «φιλοσοφία της μόδας» μέσα από το περίφημο «Fashion Octagon» (Οκτάγωνο της Μόδας), μια εξίσωση κομψότητας που βασίζεται σε οκτώ πυλώνες: Σιλουέτα, Χρώμα, Επίστρωση, Ύφασμα, Στάση, Αξεσουάρ, Αντίθεση και Έκθεση.

Σε αυτή την εξίσωση, η Κριστίν Λαγκάρντ θεωρείται η απόλυτη μαέστρος. Αντιμετωπίζοντας τους αυστηρούς περιορισμούς του corporate dressing, η πρόεδρος της ΕΚΤ χρησιμοποιεί το μαντήλι όχι απλώς ως ένα συμπληρωματικό αξεσουάρ, αλλά ως το εμβληματικό της ενδυματολογικό όπλο που μεταμορφώνει στιγμιαία ολόκληρο το σύνολο.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Uehara, το μυστικό της Λαγκάρντ εστιάζει στη χρωματική ενότητα και την τεχνική των στρώσεων. Η ίδια επιλέγει συχνά μαντήλια που λειτουργούν ως φυσική προέκταση του σακακιού της, ενσωματώνοντας στη μεταξωτή τους επιφάνεια τη βασική χρωματική παλέτα του κοστουμιού της. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και τα πιο τολμηρά μοτίβα δένουν αρμονικά με το σύνολο, προσδίδοντας φως και λάμψη γύρω από το πρόσωπο, χωρίς να παραβιάζεται η θεσμική σοβαρότητα. Ο τρόπος δέσμευσης του μαντηλιού αντικαθιστά συχνά τα παραδοσιακά κοσμήματα, προσφέροντας μια δυναμική αλλά φρέσκια εικόνα που αποδεικνύει ότι η διαχείριση της εξουσίας μπορεί να συμβαδίζει απόλυτα με την απόλαυση της μόδας.

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Νομισματικές Δοκιμασίες, Λάθη και η Κληρονομιά του TPI

Η πορεία της Λαγκάρντ στην ΕΚΤ δεν υπήρξε ανέφελη. Η αρχή της σημαδεύτηκε από μια ατυχή παρατήρηση τον Μάρτιο του 2020, όταν δήλωσε ότι η ΕΚΤ «δεν είναι εδώ για να μειώσει τα spreads», προκαλώντας άμεσο σοκ στις αγορές ομολόγων της περιφέρειας, ένα ατόπημα που αναγκάστηκε να ανακαλέσει εσπευσμένα.

Σοβαρότερη κριτική δέχθηκε η τράπεζα για την καθυστερημένη αντίδρασή της στο κύμα πληθωρισμού μετά την πανδημία. Αν και ο πληθωρισμός ξεπέρασε τον στόχο του 2% το καλοκαίρι του 2021, η ΕΚΤ επέμεινε αρχικά στη θέση ότι το φαινόμενο ήταν αμιγώς «παροδικό», καθυστερώντας την αύξηση των επιτοκίων μέχρι το καλοκαίρι του 2022, όταν ο τιμάριθμος άγγιζε πλέον το 9%.

Ωστόσο, η αντίδραση που ακολούθησε υπήρξε αποφασιστική. Η ΕΚΤ προχώρησε σε 10 διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων μέσα σε 14 μήνες, ανεβάζοντας το κόστος δανεισμού από το -0,5% στο ιστορικό υψηλό του 4%. Κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αναταραχής του Μαρτίου 2023, με την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και της Credit Suisse, η Lagarde διατήρησε την ψυχραιμία της, επιμένοντας στη σύσφιξη της πολιτικής χωρίς να προκαλέσει πιστωτική ασφυξία στην Ευρωζώνη.

Για την προστασία των ασθενέστερων οικονομιών, η Lagarde εισήγαγε το Μέσο Προστασίας της Μετάδοσης (TPI) —ένα εργαλείο έκτακτης ανάγκης για την αγορά ομολόγων με εσκεμμένα ασαφείς όρους, σχεδιασμένο να αποτρέπει την κερδοσκοπία. Παρότι το εργαλείο δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, ορισμένοι αναλυτές, όπως ο καθηγητής Volker Wieland, προειδοποιούν ότι η ύπαρξή του δημιουργεί επικίνδυνες προσδοκίες ότι η ΕΚΤ θα παρεμβαίνει πάντα για να διασώζει τις κυβερνήσεις από τις πιέσεις των αγορών.

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Η Αυτοβιογραφία και η Επόμενη Ημέρα

Καθώς ετοιμάζεται να παραδώσει τα ηνία, η Λαγκάρντ αφήνει πίσω της μια αμφιλεγόμενη κληρονομιά σε τομείς εκτός της αμιγώς νομισματικής πολιτικής, όπως η ενεργός εμπλοκή της ΕΚΤ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και η προώθηση του ψηφιακού ευρώ.

Παράλληλα, η απόφασή της να εκδώσει την αυτοβιογραφία της με τίτλο Lady First τον Ιανουάριο, ενώ βρισκόταν ακόμη στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, προκάλεσε αμηχανία σε ορισμένους θεσμικούς κύκλους. Ο David Marsh, πρόεδρος του think-tank OMFIF, σχολίασε δηκτικά ότι οι αναμνήσεις συγγράφονται μετά την αποχώρηση από το αξίωμα. Η ίδια, με τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση και γοητεία, απάντησε ότι οι προωθητικές ενέργειες θα περιοριστούν στα Σαββατοκύριακα, παροτρύνοντας μάλιστα το κοινό να αγοράσει το βιβλίο, διαβεβαιώνοντας χαμογελαστά ότι δεν περιλαμβάνει απολύτως τίποτα για τη νομισματική πολιτική.

Η αποχώρησή της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής όπου η υψηλή πολιτική, η θεσμική διπλωματία και η προσωπική κομψότητα διασταυρώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της παγκόσμιας οικονομίας, αφήνοντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας εποχής.