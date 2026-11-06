Ξεκίνησαν να φτιάχνουν κεριά, αλλά οι πελάτες τους ζητούσαν κάτι άλλο: τα κεραμικά δοχεία μέσα στα οποία τα τοποθετούσαν. Αυτό που αρχικά ήταν απλώς μέρος ενός προϊόντος έμελλε να αλλάξει ολόκληρη την πορεία της επιχείρησής τους. Όταν η Ζανέτ Φωτιάδη και η Μαρία Παπαδάτου δημιούργησαν τη Linum το 2022, είχαν στο μυαλό τους μια εταιρεία με κεριά και αρωματικά χώρου. Δύο χρόνια αργότερα, όμως, η δραστηριότητά τους είχε ήδη μεταμορφωθεί, με τα χειροποίητα κεραμικά να βρίσκονται στο επίκεντρο και το πρώτο φυσικό κατάστημα να ανοίγει τις πόρτες του.

Σήμερα, η Linum διαθέτει κεραμικά και αντικείμενα από φυσητό γυαλί, δημιουργεί προσωποποιημένα προϊόντα, διοργανώνει εργαστήρια και απασχολεί 15 εργαζομένους. Παράλληλα, οι κατασκευές της έχουν φτάσει σε πελάτες στην Ευρώπη, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η διαδρομή, ωστόσο, δεν ήταν εξαρχής προδιαγεγραμμένη.

«Μαζί με τη Μαρία δημιουργήσαμε τη Linum», λέει η Ζανέτ, μιλώντας στο newmoney για το ξεκίνημα της επιχείρησης. Το αρχικό εγχείρημα είχε μια σαφή κατεύθυνση, αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα των πρώτων μηνών δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες τους.

Όπως περιγράφουν, τα έσοδα της αρχικής δραστηριότητας δεν επαρκούσαν ούτε για να καλύψουν το κόστος ενός εργαζομένου.

Αντί να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, αποφάσισαν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό. Και εκεί ακριβώς άρχισε η δεύτερη ζωή της Linum.

Το κεραμικό δοχείο που άλλαξε την επιχειρηματική ιδέα

Το αντικείμενο που είχε σχεδιαστεί ως συμπληρωματικό στοιχείο ενός άλλου προϊόντος αποδείχθηκε ότι είχε αυτοτελή εμπορική αξία. Οι δύο επιχειρηματίες αναγνώρισαν την ευκαιρία και το 2023 προχώρησαν σε ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης, μετατρέποντας τα κεραμικά από συμπληρωματικό προϊόν σε βασικό πυλώνα της Linum.

Η στροφή στα κεραμικά, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι δύο ιδρύτριες σκοπεύουν να περιοριστούν σε ένα μόνο υλικό. Αντίθετα, συνεχίζουν να πειραματίζονται με νέες τεχνικές και σχεδιάζουν να εμπλουτίσουν τις συλλογές τους με διαφορετικές δημιουργίες.

Οι ιδρύτριες αποκαλύπτουν, μάλιστα, ότι προετοιμάζουν την προσθήκη ενός ακόμη υλικού, το οποίο προς το παρόν επιλέγουν να κρατήσουν μυστικό.

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εξελισσόμαστε», είναι η φιλοσοφία που, όπως εξηγούν, καθοδηγεί τις επόμενες κινήσεις τους.

Το TikTok και η ανάγκη να δείξουν τι κρύβεται πίσω από κάθε αντικείμενο

Το 2023 η Μαρία άρχισε να παρουσιάζει τις δημιουργίες τους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. Η κίνηση αυτή άνοιξε τον δρόμο για την παρουσία της Linum στην πλατφόρμα, με τον επίσημο λογαριασμό της επιχείρησης να συγκεντρώνει σήμερα πάνω από 5,8 εκατομμύρια likes.

Η χρονική συγκυρία δεν ήταν τυχαία. Η μετάβαση από τα κεριά στα χειροποίητα αντικείμενα δημιούργησε την ανάγκη να εξηγήσουν στο κοινό τι ακριβώς έφτιαχναν, πώς το δημιουργούσαν και γιατί ένα χειροποίητο προϊόν διαφέρει από ένα αντικείμενο μαζικής παραγωγής.

Για τη Linum, η διαδικασία κατασκευής αποτελεί μέρος της ταυτότητας του προϊόντος.

Από τον πηλό και τον κεραμικό τροχό μέχρι το ψήσιμο και το τελικό αποτέλεσμα, κάθε στάδιο της παραγωγής γίνεται μέρος της ιστορίας που μοιράζονται με το κοινό τους.

Η επιλογή να παρουσιάζουν αυτή τη διαδικασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδέθηκε με τη γενικότερη επιθυμία τους να δημιουργήσουν κάτι που θα είχε προσωπικό νόημα.

«Ήθελα πάντα να κάνω κάτι που με γεμίζει. Ήθελα κάποιο σκοπό», λέει η Μαρία.

Για τη Ζανέτ, η επιχειρηματικότητα συνδεόταν και με μια διαφορετική προσωπική ανάγκη. Ετοιμαζόταν να μετακομίσει στο εξωτερικό και αναζητούσε μια επαγγελματική δραστηριότητα που θα της πρόσφερε μεγαλύτερη ευελιξία.

Αυτές οι διαφορετικές αφετηρίες συναντήθηκαν σε ένα κοινό εγχείρημα, το οποίο σταδιακά απέκτησε τη δική του δημιουργική και εμπορική ταυτότητα.

Από την οθόνη στο φυσικό κατάστημα

Το επόμενο μεγάλο βήμα έγινε το 2024, όταν η Linum άνοιξε το πρώτο της φυσικό κατάστημα, ενώ έναν χρόνο αργότερα, το 2025, ακολούθησε η δημιουργία του εργαστηρίου.

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Από την αρχή, στόχος των δύο ιδρυτριών ήταν να προσφέρουν στους επισκέπτες κάτι περισσότερο από μια απλή αγοραστική εμπειρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη διαδικασία κατασκευής των χειροποίητων αντικειμένων.

«Τι είναι αυτό που πουλάμε; Πώς φτιάχνεται;», είναι τα ερωτήματα που θέλουν να απαντούν μέσα από τον χώρο τους. Στην ίδια φιλοσοφία εντάσσονται και τα workshops που διοργανώνουν, φέρνοντας το κοινό σε άμεση επαφή με την τέχνη της κεραμικής.

Οι προσωποποιημένες κούπες και οι ιστορίες των πελατών

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της δραστηριότητας της Linum είναι οι προσωποποιημένες δημιουργίες.

Οι custom-made κούπες συγκαταλέγονται στα δημοφιλέστερα προϊόντα της επιχείρησης, με τους πελάτες να ζητούν αντικείμενα σχεδιασμένα ειδικά για κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο.

Η απήχησή τους, ωστόσο, δεν συνδέεται μόνο με τη χρηστική τους αξία. Όπως περιγράφουν οι ιδρύτριες, οι πελάτες αναζητούν συχνά ένα αντικείμενο που θα συνδέεται με μια προσωπική στιγμή, ένα μήνυμα ή μια ιδιαίτερη ανάμνηση.

Μία από τις παραγγελίες που έχουν ξεχωρίσει στη μνήμη τους ήταν ένα χειροποίητο μπολ που προοριζόταν για πρόταση γάμου.

Για τις δύο επιχειρηματίες, τέτοιες ιστορίες επιβεβαιώνουν ότι ένα χειροποίητο αντικείμενο μπορεί να αποκτήσει αξία πολύ μεγαλύτερη από το υλικό και τη χρηστική του λειτουργία.

Η έμπνευση, άλλωστε, προέρχεται συχνά από την ίδια την καθημερινότητα.

Κάθε συλλογή επιχειρεί να αφηγηθεί μια ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η σειρά New Life, με τις πεταλούδες ως βασικό μοτίβο και κεντρικά θέματα την εξέλιξη και την αναγέννηση. Η δημιουργία της συνδέθηκε με την άφιξη ενός νέου μέλους στην οικογένεια.

Έτσι, προσωπικά βιώματα μετατρέπονται σε σχέδια, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικό νόημα για κάθε αγοραστή.

Η άλλη πλευρά του χειροποίητου: Όταν ο φούρνος καταστρέφει την παραγωγή

Η κατασκευή χειροποίητων αντικειμένων έχει, βέβαια, και μια λιγότερο προβλέψιμη πλευρά.

Σε αντίθεση με μια πλήρως τυποποιημένη βιομηχανική διαδικασία, η κεραμική εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα. Η συμπεριφορά των υλικών, το στέγνωμα, το ψήσιμο και οι συνθήκες μέσα στον φούρνο ενδέχεται να οδηγήσουν σε αστοχίες.

Όπως περιγράφουν οι δύο ιδρύτριες, ένα αποτυχημένο ψήσιμο μπορεί να καταστρέψει ακόμη και ολόκληρη παρτίδα κεραμικών, αναγκάζοντάς τες να ξεκινήσουν την παραγωγή από την αρχή.

Αυτή η αβεβαιότητα αποτελεί πραγματική επιχειρηματική πρόκληση, καθώς συνεπάγεται επιπλέον χρόνο, εργασία και κατανάλωση υλικών.

Ωστόσο, οι δύο γυναίκες αντιμετωπίζουν πλέον τέτοια περιστατικά με μεγαλύτερη ψυχραιμία.

Όπως εξηγούν, η δημιουργία της δικής τους επιχείρησης τις έχει φέρει ήδη αντιμέτωπες με αρκετά εμπόδια, ώστε να έχουν αποκτήσει την πεποίθηση ότι μπορούν να διαχειριστούν και τις επόμενες δυσκολίες.

Η ιδιαιτερότητα της χειροποίητης παραγωγής, άλλωστε, είναι ταυτόχρονα και μέρος της εμπορικής της αξίας: κάθε αντικείμενο φέρει τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας μέσα από την οποία δημιουργήθηκε.

Η Θεσσαλονίκη και ένα pop-up διαφορετικό από τα συνηθισμένα

Το επόμενο βήμα της Linum την οδηγεί στη Θεσσαλονίκη, όπου οι δύο ιδρύτριες ετοιμάζουν ένα pop-up με διαφορετική φιλοσοφία από εκείνη ενός συνηθισμένου προσωρινού καταστήματος.

Η ιδέα προέκυψε από την επαφή με το κοινό της επιχείρησης. Κάθε χρόνο, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η Linum διοργανώνει bazaar στο κατάστημά της, διαθέτοντας επιλεγμένα προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων, οι ιδρύτριες άκουγαν συχνά την ίδια προτροπή από πελάτες: να οργανώσουν κάτι αντίστοιχο και στη Θεσσαλονίκη.

Αποφάσισαν, λοιπόν, να μεταφέρουν την εμπειρία σε μια διαφορετική πόλη, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο παρουσίασης των προϊόντων.

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Το pop-up έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως έκθεση παρά ως ένα συνηθισμένο προσωρινό κατάστημα. Η αυλαία θα ανοίξει στις 6 Νοεμβρίου, με painting workshops, ενώ στις 7 Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 22:00, και στις 8 Νοεμβρίου, από τις 12:00 έως τις 22:00, ο χώρος θα λειτουργήσει ως pop-up store. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγούνται με έναν κατάλογο, να σημειώνουν τα αντικείμενα που επιθυμούν και να ολοκληρώνουν την παραγγελία τους μέσα από αυτή τη διαδικασία.

Στο επίκεντρο θα βρίσκονται δημοφιλείς κωδικοί της εταιρείας, αλλά και νέες δημιουργίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρία μεγάλα, εντυπωσιακά βάζα, πίνακες ζωγραφικής και προϊόντα που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για το pop-up της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έχει προγραμματιστεί και συνεργασία με το Mind Your Style, με τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου πουκαμίσου που ξεχωρίζει για το κεραμικό κουμπί σε σχήμα καρδιάς.

Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη έχουν σχεδιάσει και μια συλλεκτική κούπα, την οποία θέλουν να συνδέσουν με την εμπειρία του pop-up. Όπως λένε, όποιος την αποκτήσει θα έχει ένα ενθύμιο που θα του θυμίζει ότι βρέθηκε εκεί και έγινε μέρος αυτής της μικρής κοινότητας.

Από τα κεριά στα κεραμικά, η Linum έχει διανύσει μια διαδρομή γεμάτη αλλαγές και νέες ιδέες. Και για τη Ζανέτ και τη Μαρία, αυτή φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή.