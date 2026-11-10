«Don’t get mad, get everything» – «Μην εξοργίζεσαι, πάρε τα πάντα». Η περίφημη ατάκα της Ιβάνα Τραμπ, μετά το πολυσυζητημένο διαζύγιό της από τον Ντόναλντ Τραμπ, εξελίχθηκε σε ένα άτυπο σύνθημα για τις απατημένες συζύγους των πλουσίων και ισχυρών αυτού του κόσμου.

Σαράντα και πλέον χρόνια μετά την αρχή μιας ιστορίας αγάπης που γεννήθηκε σε ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο, μια άλλη γυναίκα βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με ένα προσωπικό δίλημμα που έχει αποκτήσει παγκόσμια δημοσιότητα. Είναι η Λόρι Μιλς Χουάνγκ, σύζυγος του ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη.

Θα επιλέξει να συγχωρήσει τον άνδρα με τον οποίο μοιράστηκε ολόκληρη σχεδόν την ενήλικη ζωή της ή θα ακολουθήσει τον δρόμο του διαζυγίου, διεκδικώντας ενδεχομένως ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά μερίδια στην ιστορία των χωρισμών δισεκατομμυριούχων;

Προς το παρόν, κανείς δεν γνωρίζει. Η 65χρονη Λόρι, μια γυναίκα που επί δεκαετίες απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας, δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση μετά την παραδοχή της απιστίας από τον σύζυγό της. Ούτε έχει δώσει την παραμικρή ένδειξη για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί την κρίση στον γάμο τους.

Εκείνος, αντίθετα, έσπασε τη σιωπή του την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, με μια επιστολή προς τους εργαζομένους της Nvidia, παραδεχόμενος ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του και ζητώντας δημοσίως συγγνώμη από εκείνη και τα δύο παιδιά τους.

«Υπήρξα άπιστος στη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθιά», έγραψε.

Η αποκάλυψη ήρθε στον απόηχο δημοσιευμάτων για σχέση του με την Κινέζα επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ, για την οποία αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να διατηρούν υποψίες περί κατασκοπευτικής δραστηριότητας. Η Nvidia έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει μέχρι στιγμής λόγους να πιστεύει πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια. Η κινεζική πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Πίσω, όμως, από τους εντυπωσιακούς τίτλους, τις χρηματιστηριακές απώλειες και τις γεωπολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης, υπάρχει η ιστορία μιας γυναίκας που δεν παντρεύτηκε έναν δισεκατομμυριούχο. Παντρεύτηκε έναν νεαρό φοιτητή, πολύ πριν εκείνος δημιουργήσει την αυτοκρατορία του.

Η γνωριμία σε ένα εργαστήριο και η υπόσχεση ενός 17χρονου

Η ιστορία της Λόρι και του Τζένσεν Χουάνγκ θα μπορούσε να αποτελεί σενάριο ρομαντικής ταινίας με φόντο τη Silicon Valley.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, στο Oregon State University, όπου και οι δύο σπούδαζαν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί.

Ο Τζένσεν ήταν μόλις 17 ετών, ενώ η Λόρι, τότε Μιλς, ήταν 19. Εκείνος ήταν ο μικρότερος φοιτητής της τάξης και εκείνη μία από τις ελάχιστες γυναίκες σε έναν χώρο όπου κυριαρχούσαν σχεδόν αποκλειστικά άνδρες.

Όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος σε συνεντεύξεις του, στην τάξη υπήρχαν περίπου 250 φοιτητές και μόλις τρεις γυναίκες. Η Λόρι ήταν η συμφοιτήτρια που του κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον.

Εκείνος αισθανόταν ότι υστερούσε απέναντι στους μεγαλύτερους συμφοιτητές του. Έμοιαζε, όπως έχει παραδεχθεί χαριτολογώντας, με δωδεκάχρονο παιδί. Σκέφτηκε όμως ότι η ηλικία του θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ του: ίσως η Λόρι τον θεωρούσε ιδιαίτερα έξυπνο, αφού είχε καταφέρει να φτάσει τόσο μικρός στο πανεπιστήμιο. Έτσι, τη διεκδίκησε με τον τρόπο που ήξερε καλύτερα. Με τα μαθηματικά, τα κυκλώματα και τις εργασίες.

«Θέλεις να δεις τις εργασίες μου;» τη ρώτησε, σύμφωνα με την αφήγησή του. Και στη συνέχεια της πρότεινε να διαβάζουν μαζί κάθε Κυριακή, υποσχόμενος ότι με τη βοήθειά του θα έπαιρνε άριστους βαθμούς.

Με αυτό το τέχνασμα εξασφάλισε το πρώτο τους ραντεβού. Όμως δεν έμεινε εκεί. Της υποσχέθηκε επίσης ότι μέχρι να γίνει 30 ετών θα ήταν διευθύνων σύμβουλος εταιρείας.

Ήταν μια δήλωση που, εκείνη την εποχή, θα μπορούσε να ακουστεί ως υπερβολική αυτοπεποίθηση ενός νεαρού φοιτητή. Χρόνια αργότερα, θα αποκτούσε σχεδόν μυθικές διαστάσεις.

Το 1993, σε ηλικία 30 ετών, ο Χουάνγκ συνίδρυσε τη Nvidia, πραγματοποιώντας ουσιαστικά την υπόσχεση που είχε δώσει στη Λόρι.

Η γυναίκα που κάποτε κέρδιζε περισσότερα από εκείνον

Η Λόρι δεν ήταν μια γυναίκα που βρέθηκε τυχαία δίπλα σε έναν φιλόδοξο επιχειρηματία. Είχε τη δική της επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική σταδιοδρομία, σε μια εποχή που οι γυναίκες αποτελούσαν μειονότητα στον κόσμο της τεχνολογίας.

Το 1985 αποφοίτησε από το Oregon State University με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού. Η ίδια και ο μελλοντικός σύζυγός της εργάστηκαν στον τομέα των μικροτσίπ, με τη Λόρι να απασχολείται στην Hewlett-Packard.

Μάλιστα, υπάρχει μια λεπτομέρεια που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους ζωής, η Λόρι κέρδιζε περισσότερα χρήματα από τον Τζένσεν.

Το έχει αποκαλύψει ο ίδιος σε συνέντευξή του στο New Yorker, περιγράφοντας μια εποχή πολύ διαφορετική από τη σημερινή, όταν κανείς από τους δύο δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της περιουσίας που θα αποκτούσαν.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1985, πέντε χρόνια μετά τη γνωριμία του.

Η Λόρι συνέχισε αρχικά την επαγγελματική της πορεία, προτού αποφασίσει να αποσυρθεί από τον εταιρικό κόσμο για να επικεντρωθεί στην ανατροφή των παιδιών τους. Απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μάντισον και τον Σπένσερ, που σήμερα εργάζονται και τα δύο στη Nvidia, η πρώτη σε ανώτερη θέση στον τομέα του μάρκετινγκ προϊόντων τεχνητής νοημοσύνης και ο δεύτερος στον τομέα του λογισμικού ρομποτικής.

Η οικογένεια μεγάλωνε παράλληλα με την εταιρεία. Και ενώ ο Τζένσεν Χουάνγκ εξελισσόταν σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της τεχνολογίας, η σύζυγός του επέλεγε να παραμένει σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημόσια έκθεση. Αυτό, ωστόσο, δεν σήμαινε ότι απουσίαζε από τη ζωή της Nvidia!

Παρούσα σε κάθε σημαντική στιγμή της Nvidia

Για τον Τζένσεν Χουάνγκ, η Λόρι δεν ήταν ποτέ απλώς η γυναίκα που τον περίμενε στο σπίτι έπειτα από μια δύσκολη ημέρα στο γραφείο. Ήταν, όπως ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει, η σταθερή παρουσία πίσω από μια επαγγελματική διαδρομή που ξεκίνησε από το μηδέν και κατέληξε στη δημιουργία μιας από τις πολυτιμότερες εταιρείες του κόσμου.

Σε συνέντευξή του στο CNA τον περασμένο Μάιο, είχε μιλήσει με ιδιαίτερη θέρμη για τη συμβολή της. Η Λόρι, είχε εξηγήσει, βρίσκεται δίπλα του σε ολόκληρη σχεδόν τη ζωή του και έχει αποτελέσει μέρος της διαδρομής της Nvidia σε κάθε της βήμα.

«Ήταν σε κάθε συνέδριο, σε κάθε ομιλία, σε κάθε στιγμή της Nvidia», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ακόμη πιο προσωπική ήταν μια παλαιότερη αναφορά του στο πανεπιστήμιο όπου γνωρίστηκαν. Ο Χουάνγκ είχε περιγράψει τη συνάντησή του με τη Λόρι ως το σημαντικότερο γεγονός όχι μόνο των φοιτητικών του χρόνων, αλλά ολόκληρης της ζωής του.

Υπάρχει και μια πιο ανάλαφρη λεπτομέρεια, ενδεικτική της μεταξύ τους καθημερινότητας. Το περίφημο μαύρο δερμάτινο μπουφάν του Χουάνγκ, που έχει εξελιχθεί σε σήμα κατατεθέν της δημόσιας εικόνας του, δεν ήταν αποκλειστικά δική του στιλιστική έμπνευση. Ο ίδιος έχει αποδώσει στη Λόρι και στην κόρη τους τη δημιουργία της χαρακτηριστικής εμφάνισής του.

«Χαίρομαι που η γυναίκα μου και η κόρη μου με ντύνουν», είχε σχολιάσει όταν ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που θεωρείται πλέον είδωλο του στιλ.

Μια περιουσία δισεκατομμυρίων και το μεγάλο φιλανθρωπικό έργο

Αν η επαγγελματική της σταδιοδρομία πέρασε σταδιακά σε δεύτερο πλάνο, η Λόρι βρήκε έναν άλλο χώρο στον οποίο ανέπτυξε ουσιαστική δραστηριότητα: τη φιλανθρωπία.

Το 2007, το ζευγάρι δημιούργησε το Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, με έδρα το Πάλο Άλτο της Καλιφόρνιας.

Η Λόρι είναι πρόεδρος του ιδρύματος, το οποίο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και δράσεων κοινωνικής προσφοράς.

Πρόκειται για έναν οργανισμό με εντυπωσιακή οικονομική ισχύ. Σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία του 2024, η καθαρή περιουσία του ιδρύματος ανερχόταν σε 9,13 δισ. δολάρια, ενώ το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει σημαντικές συμμετοχές στη Nvidia. Τα χρήματα αυτά αποτελούν περιουσία του φιλανθρωπικού οργανισμού και όχι προσωπικά περιουσιακά στοιχεία της Λόρι.

Ανάμεσα στις σημαντικότερες δωρεές του ζευγαριού ξεχωρίζει η χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. δολαρίων προς το Oregon State University, το πανεπιστήμιο όπου γνωρίστηκαν.

Τα χρήματα διατέθηκαν για τη δημιουργία ενός ερευνητικού συγκροτήματος που φέρει τα ονόματά τους, του Jen-Hsun and Lori Huang Collaborative Innovation Complex, με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, την προηγμένη μηχανική και την έρευνα για το κλίμα.

Τον Ιούλιο του 2026 ανακοινώθηκε ακόμη μία μεγάλη δωρεά, αυτή τη φορά 75 εκατ. δολαρίων προς το Vanderbilt University, για τη δημιουργία ενός νέου κολεγίου τέχνης, αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού στο Σαν Φρανσίσκο, που επίσης θα φέρει τα ονόματά τους. Η λειτουργία του προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Οι συγκεκριμένες δωρεές αποτυπώνουν μια κοινή επιθυμία να συνδέσουν την τεχνολογική τους επιτυχία με την εκπαίδευση και τις επόμενες γενιές.

Ένα διαζύγιο που θα μπορούσε να κοστίσει δισεκατομμύρια

Η δημόσια παραδοχή της απιστίας του Χουάνγκ φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο και ένα οικονομικό ερώτημα: Τι θα συνέβαινε με την αμύθητη περιουσία τους, εάν η Λόρι αποφάσιζε να ζητήσει διαζύγιο;

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της νομοθεσίας της Καλιφόρνιας, όπου κατοικεί το ζευγάρι.

Η συγκεκριμένη πολιτεία εφαρμόζει το σύστημα του community property, σύμφωνα με το οποίο τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια του γάμου θεωρούνται, κατά κανόνα, κοινή συζυγική περιουσία.

Σε περίπτωση διαζυγίου, η κοινή περιουσία κατανέμεται γενικά ισότιμα μεταξύ των δύο συζύγων, ανεξάρτητα από το ποιος απέκτησε τα χρήματα ή στο όνομα ποιου βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία.

Υπάρχουν, βεβαίως, εξαιρέσεις για περιουσία που προϋπήρχε του γάμου, προσωπικές δωρεές και κληρονομιές, καθώς και δυνατότητα διαφορετικής κατανομής βάσει έγκυρων συμφωνιών.

Στην περίπτωση των Χουάνγκ, όμως η χρονική αλληλουχία έχει ιδιαίτερη σημασία. Παντρεύτηκαν το 1985, ενώ η Nvidia ιδρύθηκε το 1993, οκτώ χρόνια αργότερα. Αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία και η εκρηκτική ανάπτυξη της εταιρείας πραγματοποιήθηκαν ενώ το ζευγάρι ήταν ήδη παντρεμένο, στοιχείο που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό στην αξιολόγηση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

Η προσωπική περιουσία του Τζένσεν Χουάνγκ έχει γνωρίσει τεράστιες διακυμάνσεις, ακολουθώντας την πορεία της μετοχής της Nvidia. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, είχε υποχωρήσει στα 155 δισ. δολάρια στις 9 Νοεμβρίου, έπειτα από τη μεγάλη χρηματιστηριακή πτώση της μετοχής. Όμως, παραμένει εξαιρετικά υψηλή και πρακτικά τοποθετεί το μερίδιο της Λόρι σε περίπου 80 δισ. δολάρια, εφόσον ένα μεγάλο μέρος αυτής της περιουσίας χαρακτηριστεί κοινό συζυγικό απόκτημα.

Ένα τέτοιο ποσό θα καθιστούσε το ενδεχόμενο διαζύγιό τους μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές υποθέσεις αυτού του είδους παγκοσμίως, παραπέμποντας στα πολύκροτα διαζύγια έτερων μεγιστάνων της τεχνολογίας, όπως των Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς και του Τζεφ Μπέζος με την Μακένζι Σκοτ.