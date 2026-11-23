Τι θα λέγατε αν, για τα Χριστούγεννα, το παιδί σας ζήταγε σαν δώρο από τον Άγιο Βασίλη το φωτόσπαθο του “κακού” από το Star Wars, Νταρθ Βέιντερ; Τώρα που είπατε “ναι”, τι θα λέγατε εάν μαθαίνατε ότι κάποιος μόλις έδωσε περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια για να γίνει ο ιδιοκτήτης αυτού του φωτόσπαθου; Εντάξει, δεν είναι ένα “οποιοδήποτε παιχνίδι”, αλλά το αυθεντικό αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα της θρυλικής ταινίας και έτσι, αποκτά μια κάποια συλλεκτική αξία. Είναι ένα από τα “ιερά δισκοπότηρα” που αναζητούν συλλέκτες ανά τον κόσμο και πληρώνουν λεφτά, πολλά λεφτά για να τα αποκτήσουν.

Αυτοκίνητα, πίνακες, κοσμήματα και ρολόγια πουλιούνται συχνά για αμύθητα ποσά και είναι αυτά που ο περισσότερος κόσμος φαντάζεται ως “συλλεκτικά”. Στο σφυρί όμως, βγαίνουν όμως και αντικείμενα που κανείς δεν θα φανταζόταν: βιντεοπαιχνίδια, παπούτσια και ρούχα αθλητών, ένα μπουφάν αστροναύτη, σκελετοί δεινοσαύρων, γραμματόσημα, χαρτονομίσματα με «περίεργους» αριθμούς, κάρτες Πόκεμον, ένα κινητό που δεν άνοιξε ποτέ, ένα έπιπλο μιας βασίλισσας και πολλά ακόμα για τα οποία στήνεται ένας απίστευτος χορός εκατομμυρίων ευρώ.

Το αυθεντικό φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ πουλήθηκε τον Νοέμβριο του 2026 για 4,875 εκατ. δολάρια, καταρρίπτοντας ρεκόρ.

Τελευταίο “δισκοπότηρο” των ανά τον κόσμο συλλεκτών, λοιπόν, ήταν αυτό το φωτόσπαθο, το οποίο κρατά ο Νταρθ Βέιντερ στα χέρια του και μονομαχεί με τον Λουκ Σκαϊγουόκερ, λίγο πριν του πει το περίφημο «Εγώ είμαι ο πατέρας σου». Την περασμένη Πέμπτη, αυτό το (ψεύτικο, φυσικά) σπαθί πουλήθηκε για 4,875 εκατ. δολάρια (περίπου 4,4 εκατ. ευρώ) στη δημοπρασία «Ultimate Star Wars» του οίκου Heritage Auctions. Η εκτίμηση πριν από την πώληση ήταν «πάνω από 1 εκατ. δολάρια».

Το φωτόσπαθο χρησιμοποιήθηκε στο «Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται» (1980) και στην «Επιστροφή των Τζεντάι» (1983). Ο κατάλογος καταγράφει τα σημάδια της χρήσης του: γρατζουνιές, μια ρωγμή, ένα κομμάτι που λείπει και μια μισοσπασμένη λαβή. Είναι πλέον το ακριβότερο συλλεκτικό αντικείμενο Star Wars που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Και έρχεται για να ξεπεράσει στο… νήμα το φωτόσπαθο του Λουκ (αυτό που εμφανίζεται στη συγκεκριμένη μονομαχία) μαζί με το ομοίωμα του κομμένου χεριού του που “έπιασε” 3,75 εκατ. δολάρια τον περασμένο Ιούλιος και ένα άλλο φωτόσπαθο του Βέιντερ, που ο οίκος Propstore πούλησε τον Σεπτέμβριο του 2025 για 3,65 εκατ. δολάρια.

“Θησαυροί” του Χόλιγουντ

Μιας και “πιαστήκαμε” με τις χολιγουντιανές παραγωγές, το ρεκόρ τιμής για συλλεκτικό αντικείμενο κινηματογράφου το κρατούν τα κόκκινα γοβάκια της Ντόροθι από τον «Μάγο του Οζ» (1939). Τον Δεκέμβριο του 2024 η Heritage Auctions τα πούλησε έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 32,5 εκατ. δολαρίων: η τελική προσφορά ήταν 28 εκατ. και με τις χρεώσεις έφτασε τα 32,5 εκατομμύρια, με την τιμή εκκίνησης να είναι «μόλις» 3 εκατομμύρια. Το συγκεκριμένο ζευγάρι είχε κλαπεί το 2005 από το Μουσείο Τζούντι Γκάρλαντ και το βρήκε το FBI το 2018. Στην ίδια δημοπρασία το καπέλο της Κακιάς Μάγισσας της Δύσης πουλήθηκε για 2,93 εκατ. δολάρια.

Τα θρυλικά κόκκινα γοβάκια της Τζούντι Γκάρλαντ από τον «Μάγο του Οζ» πουλήθηκαν το 2024 για 32,5 εκατ. δολάρια.

Η Μέριλιν Μονρόε έχει δικό της κεφάλαιο. Το διασημότερο ίσως φόρεμα του κόσμου, το λευκό πλισέ φόρεμα που σηκώνεται πάνω από τη σχάρα του μετρό στο «Επτά χρόνια φαγούρα» (1955) αποκαλύπτοντας τα καλλίγραμμα πόδια της, πουλήθηκε τον Ιούνιο του 2011 για 4,6 εκατ. δολάρια (5,52 εκατ. με τις χρεώσεις). Ανήκε στην ηθοποιό Ντέμπι Ρέινολντς και η τιμή εκτίμησης ήταν 1 έως 2 εκατ, δολάρια. Το 2016, ένα άλλο “διάσημο” ρούχο της, το εφαρμοστό φόρεμα με τους κρυστάλλους, που φόρεσε η Μονρόε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Κένεντι, πουλήθηκε από τον οίκο Julien’s για 4,8 εκατ. δολάρια στην αλυσίδα μουσείων Ripley’s Believe It or Not!.

Το διάσημο λευκό φόρεμα της Μέριλιν Μονρόε από το «Επτά χρόνια φαγούρα» έφτασε τα 5,52 εκατ. δολάρια.

Στη δημοπρασία της Propstore όπου πουλήθηκε το πρώτο φωτόσπαθο του Βέιντερ, το μαστίγιο, η ζώνη και η θήκη του Ιντιάνα Τζόουνς από την «Τελευταία Σταυροφορία» πουλήθηκαν για 475.650 δολάρια.

Videogames, κάρτες και κόμικς

Αν θεωρείτε κάποια από τις παρακάτω τιμές “υπερβολή”, εδώ σας έχουμε: Πρόσφατα, τον περασμένο Φεβρουάριο μια κάρτα (!!!), η κάρτα Pikachu Illustrator του Λόγκαν Πολ πουλήθηκε από τον οίκο Goldin για 16,492 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τα Guinness World Records είναι η ακριβότερη συλλεκτική κάρτα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία, κάθε είδους. Η κάρτα μοιράστηκε το 1998 στους νικητές ενός ιαπωνικού διαγωνισμού εικονογράφησης. Ο Πολ την είχε αγοράσει το 2021 για 5,275 εκατ. δολάρια. Το προηγούμενο ρεκόρ για κάρτα ανήκε σε μια κάρτα μπάσκετ με αυτόγραφα του Μάικλ Τζόρνταν και του Κόμπι Μπράιαντ, που πουλήθηκε τον Αύγουστο του 2025 για 12,93 εκατ. δολάρια.

Η εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator του Λόγκαν Πολ πουλήθηκε το 2026 για το αστρονομικό ποσό των 16,492 εκατ. δολαρίων.

Ο Σούπερμαν έχει τη δική του ιστορία ρεκόρ. Το 1938 το Action Comics #1 παρουσίασε τον ήρωα για πρώτη φορά. Ένα αντίτυπό του πουλήθηκε το 2024 για 6 εκατ. δολάρια. Τον Νοέμβριο του 2025 ένα Superman #1 του 1939, που τρία αδέρφια βρήκαν στη σοφίτα της μητέρας τους στην Καλιφόρνια, πουλήθηκε για 9,12 εκατ. δολάρια, ρεκόρ δημοπρασίας για κόμικ. Τον φετινό Ιανουάριο ένα άλλο Action Comics #1 άλλαξε χέρια για 15 εκατ. δολάρια, αλλά σε ιδιωτική πώληση και όχι σε δημοπρασία.

Ένα σφραγισμένο αντίτυπο του Super Mario 64 του 1996 πουλήθηκε το 2021 για 1,56 εκατ. δολάρια.

Στα βιντεοπαιχνίδια, τώρα, τον Ιούλιο του 2021 ένα σφραγισμένο αντίτυπο του Super Mario 64 (1996), με βαθμολογία κατάστασης 9.8 A++, πουλήθηκε από την Heritage για 1,56 εκατ. δολάρια. Ήταν η πρώτη φορά που βιντεοπαιχνίδι ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία. Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ένα σφραγισμένο «The Legend of Zelda» είχε πιάσει 870.000 δολάρια.

Παπούτσια και φανέλες αθλητών

Παρακάτω θα καταλάβετε τον λόγο για τον οποίο στους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και όχι μόνο γίνεται “σφαγή” για τα παπούτσια ή τις φανέλες των αθλητών. Δείτε για παράδειγμα, τα Air Jordan XIII «Bred» που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον 2ο τελικό του NBA το 1998, στη σεζόν του «Last Dance», πουλήθηκαν τον Απρίλιο του 2023 από τον οίκο Sotheby’s για 2,238 εκατ. δολάρια. Είναι τα ακριβότερα παπούτσια που έχουν πουληθεί ποτέ. Ο Τζόρνταν τα είχε χαρίσει σε ένα παιδί που μάζευε τις μπάλες για τους Γιούτα Τζαζ, επειδή είχε βρει ένα μπουφάν του που είχε χαθεί. Η φανέλα του από τον 1ο τελικό της ίδιας σειράς είχε πουληθεί έναν χρόνο νωρίτερα για 10,1 εκατ. δολάρια.

Τα Air Jordan XIII που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στους τελικούς του NBA το 1998 πουλήθηκαν για 2,238 εκατ. δολάρια

Το ρεκόρ για αθλητικό αντικείμενο ανήκει πλέον στη φανέλα που φορούσε ο Αμερικανός μπεϊζμπολίστας Μπέιμπ Ρουθ στο θρυλικό «called shot» του World Series του 1932. Τον Αύγουστο του 2024 η φανέλα πουλήθηκε από την Heritage για 24,12 εκατ. δολάρια, μετά από πλειοδοσία που κράτησε πάνω από έξι ώρες. Το 2005 είχε πουληθεί για 940.000 δολάρια. Εικάζεται πως αν ποτέ πουληθεί ξανά, η τιμή της θα είναι πολλαπλάσια, καθώς ο Μπέιμπ Ρουθ είναι κάτι παραπάνω από θρύλος στους φαν του μπέιζμπολ.

Η φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το ιστορικό «called shot» του 1932 πουλήθηκε για 24,12 εκατ. δολάρια.

Οι… διαστημικές τιμές και τα προϊστορικά αντικείμενα

Το μπουφάν που φορούσε ο Μπαζ Όλντριν στην αποστολή Apollo 11 το 1969 πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη τον Ιούλιο του 2022 για 2,77 εκατ. δολάρια. Ήταν το μοναδικό ρούχο της αποστολής που είχε πετάξει στο διάστημα και βρισκόταν σε ιδιωτικά χέρια. Είναι φτιαγμένο από beta cloth, ένα πυρίμαχο ύφασμα που προστέθηκε στις στολές μετά τη φωτιά του Apollo 1 το 1967. Η εκτίμηση ήταν έως 2 εκατ. δολάρια. “Λογικό είναι”, θα πει κανείς, να θέλουν κάποιοι να έχουν στα χέρια τους κομμάτια των σημαντικότερων στιγμών της ανθρώπινης ιστορίας.

Το μπουφάν που φορούσε ο Μπαζ Όλντριν στην ιστορική αποστολή Apollo 11 το 1969 πουλήθηκε για 2,77 εκατ. δολάρια.

Και αφού κάποιες από αυτές συνδέονται με το διάστημα, από το διάστημα ήρθε και ο αστεροειδής που τερμάτισε τη βασιλεία και την παρουσία των δεινοσαύρων της γης. Ποιος θα φανταζόταν ότι, εκατομμύρια χρόνια μετά από το τελευταίο τους βήμα στη γη, τα απολιθώματά τους θα ήταν από τα πιο ακριβά «προϊόντα» της αγοράς; Το 1997 το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σικάγου πλήρωσε 8,4 εκατ. δολάρια για τη «Sue», έναν Τυραννόσαυρο Ρεξ. Το 2020 ο «Stan», επίσης Τ-Ρεξ, πουλήθηκε στον Christie’s για 31,8 εκατ. δολάρια. Τον Ιούλιο του 2024 ο «Apex», ένας σχεδόν πλήρης σκελετός Στεγόσαυρου ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, πουλήθηκε στον Sotheby’s για 44,6 εκατ. δολάρια, ενώ η εκτίμηση ήταν 4 έως 6 εκατ. Είναι το ακριβότερο απολίθωμα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Τον είχε ανακαλύψει τον Μάιο του 2022 ένας παλαιοντολόγος στη δική του γη στο Κολοράντο.

Ο «Apex», σκελετός Στεγόσαυρου ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, πουλήθηκε το 2024 για 44,6 εκατ. δολάρια.

Ο σκελετός του Τυραννόσαυρου Ρεξ «Stan» πουλήθηκε το 2020 στον οίκο Christie’s για 31,8 εκατ. δολάρια.

Γραμματόσημα, νομίσματα και χαρτονομίσματα με «περίεργους» αριθμούς

Φανταστείτε να έχετε στην τσέπη σας, ή να βρείτε στο σεντούκι του παππού ένα ξεχασμένο χαρτονόμισμα και να ανακαλύψετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν εκατομμύρια για να το αγοράσουν. Είναι ακραίο σενάριο μεν, αλλά έχει συμβεί ουκ ολίγες φορές, αφού οι συλλέκτες ψάχνουν παλιά, συνήθως ακυκλοφόρητα χαρτονομίσματα με “παράξενους” σειριακούς αριθμούς, λάθη και άλλα στοιχεία που τα κάνουν μοναδικά. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει ένα σπάνιο, ακυκλοφόρητο χαρτονόμισμα και αυτό έχει τον σειριακό αριθμό ΑΚ-47 (που παραπέμπει στα Καλάσνικοφ), έκανε την τύχη του.

Το ακριβότερο χαρτονόμισμα που πουλήθηκε ποτέ είναι το αμερικανικό των 1.000 δολαρίων του 1890, γνωστό ως «Grand Watermelon» επειδή τα μηδενικά στην πίσω όψη του θυμίζουν καρπούζια. Πουλήθηκε το 2014 για 3,29 εκατ. δολάρια. Η αξία ενός χαρτονομίσματος μπορεί όμως να εκτοξευτεί και για λόγους που δεν έχουν σχέση με την ονομαστική του αξία:

Το British Guiana One-Cent Magenta του 1856, μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο, πουλήθηκε το 2014 για 9,5 εκατ. δολάρια.

Ένα χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων με ένα αυτοκόλλητο μπανάνας Del Monte τυπωμένο κατά λάθος πάνω του, που κάποιος σήκωσε από ένα κοινό ATM, πουλήθηκε το 2021 για 396.000 δολάρια. Είναι το ακριβότερο «λανθασμένο» χαρτονόμισμα στον κόσμο.

Ένα αναμνηστικό χαρτονόμισμα των 50 δολαρίων Σιγκαπούρης με σειριακό αριθμό SG50 000001 πουλήθηκε για 460.000 δολάρια Σιγκαπούρης, εννέα φορές πάνω από την εκτίμησή του.

Μέσα στο 2026 ένα αμερικανικό χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων του 1934 με σειριακό αριθμό 1 πουλήθηκε για 180.000 δολάρια.

Στη Βρετανία, ένα χαρτονόμισμα των 10 λιρών με τον βασιλιά Κάρολο και σειριακό αριθμό HB01 00002 πουλήθηκε σε δημοπρασία της Τράπεζας της Αγγλίας για 17.000 λίρες. Σε υψηλές τιμές πουλήθηκαν και άλλα χαρτονομίσματα, όπως αυτό που εξέδωσε το 2008 η Ζιμπάμπουε και είχε ονομαστική αξία 100 τρισεκατομμυρίων, γεγονός που το έκανε δημοφιλές στους συλλέκτες, οι οποίοι πλήρωναν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για ένα τέτοιο νόμισμα, μέχρι να “πλημμυρίσει” η αγορά και να γίνει κοινό.

Το σπάνιο χρυσό νόμισμα Double Eagle του 1933 πουλήθηκε το 2021 για 18,9 εκατ. δολάρια.

Στα… σκληρά, το πρώτο νόμισμα που ξεπέρασε τα 10 εκατ. δολάρια ήταν ένα ασημένιο δολάριο «Flowing Hair» του 1794, από τα πρώτα δολάρια που έκοψαν οι ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο του 2013 ο οίκος Stack’s Bowers το πούλησε για 10,02 εκατ. δολάρια. Σήμερα το ρεκόρ το κρατά ένα χρυσό «Double Eagle» του 1933, που πουλήθηκε το 2021 για 18,9 εκατ. δολάρια.

Ποιο ήταν το πρώτο γραμματόσημο της ιστορίας; Το British Guiana One-Cent Magenta του 1856 είναι το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπό του και ζυγίζει περίπου 0,04 γραμμάρια. Το 2014 πουλήθηκε στον Sotheby’s για 9,5 εκατ. δολάρια, την τέταρτη φορά στην ιστορία του που έσπασε το ρεκόρ για γραμματόσημο. Αγοραστής ήταν ο σχεδιαστής παπουτσιών Στιούαρτ Βάιτσμαν. Το είχε ανακαλύψει το 1873 ένα 12χρονο αγόρι ανάμεσα στα χαρτιά της οικογένειάς του. Το 2021 ξαναβγήκε σε δημοπρασία, πουλήθηκε για 8,3 εκατ. δολάρια στον βρετανικό οίκο Stanley Gibbons και αργότερα χωρίστηκε σε 80.000 μερίδια που πωλούνται σε όποιον θέλει να γίνει «συνιδιοκτήτης».

Μία από τις μόλις 600 φιάλες Romanée-Conti του 1945 πουλήθηκε το 2018 στον Sotheby’s για 558.000 δολάρια.

Κρασιά που… παραωρίμασαν

Το ακριβότερο μπουκάλι κρασί που έχει πουληθεί σε δημοπρασία είναι ένα Romanée-Conti του 1945. Πουλήθηκε στον Sotheby’s της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο του 2018 για 558.000 δολάρια, 17 φορές πάνω από την ανώτατη εκτίμηση των 32.000 δολαρίων. Εκείνη τη χρονιά παρήχθησαν μόνο 600 φιάλες. Μετά τον τρύγο του 1945 τα αμπέλια ξεριζώθηκαν και η επόμενη σοδειά ήταν του 1952. Λίγα λεπτά αργότερα ένα δεύτερο μπουκάλι της ίδιας χρονιάς πουλήθηκε για 496.000 δολάρια.

Ένα κινητό και ένα σταθερό

Το 2007 το πρώτο iPhone κόστιζε 499 δολάρια στην έκδοση των 4GB. Τον Ιούλιο του 2023 ένα σφραγισμένο, ανέγγιχτο κομμάτι αυτής της έκδοσης πουλήθηκε από τον οίκο LCG Auctions για 190.372 δολάρια, ενώ η εκτίμηση ήταν 50.000 έως 100.000. Ο πωλητής ήταν μέλος της αρχικής ομάδας μηχανικών της Apple. Η έκδοση των 4GB είναι σπάνια γιατί είχε χαμηλές πωλήσεις και η Apple σταμάτησε την παραγωγή της λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία της. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο το ρεκόρ για iPhone πρώτης γενιάς ανέβηκε από τις 39.339 δολάρια (Οκτώβριος 2022) στις 63.356 (Φεβρουάριος 2023) και στη συνέχεια στις 190.372.

Στα σταθερά, ένα κόκκινο τηλέφωνο με περιστροφικό καντράν, που ανήκε στον Αδόλφο Χίτλερ και βρέθηκε στο καταφύγιό του, πουλήθηκε το 2017 σε δημοπρασία στο Μέριλαντ των ΗΠΑ για 243.000 δολάρια.

Ένα σφραγισμένο iPhone πρώτης γενιάς, έκδοσης 4GB του 2007, πουλήθηκε το 2023 για 190.372 δολάρια.

Έπιπλα, χαλιά και χειρόγραφα

Το Badminton Cabinet, ένα έπιπλο από έβενο με ημιπολύτιμους λίθους που φτιάχτηκε στη Φλωρεντία τον 18ο αιώνα για τον 3ο δούκα του Μποφόρ, πουλήθηκε το 2004 στον Christie’s του Λονδίνου για περίπου 36,6 εκατ. δολάρια στο Μουσείο του Λιχτενστάιν. Η «Fauteuil aux dragons», μια δερμάτινη πολυθρόνα που σχεδίασε η Ιρλανδή Αϊλίν Γκρέι μεταξύ 1917 και 1919, πουλήθηκε το 2009 για 28,3 εκατ. δολάρια. Ανήκε στη συλλογή του Ιβ Σεν Λοράν και του Πιερ Μπερζέ και η εκτίμηση ήταν περίπου 3 εκατ.

Το Badminton Cabinet, έπιπλο του 18ου αιώνα από έβενο και ημιπολύτιμους λίθους, πουλήθηκε το 2004 για 36,6 εκατ. δολάρια.

Το ακριβότερο χαλί είναι το Clark Sickle-Leaf, ένα περσικό χαλί του 17ου αιώνα. Τον Ιούνιο του 2013 η Corcoran Gallery της Ουάσιγκτον το πούλησε μέσω του Sotheby’s για 33,77 εκατ. δολάρια, πάνω από τριπλάσια από το προηγούμενο ρεκόρ για χαλί. Η εκτίμηση ήταν 5 έως 7 εκατ.

Το ακριβότερο χειρόγραφο είναι ο Codex Leicester, ένα σημειωματάριο του Λεονάρντο ντα Βίντσι με σημειώσεις και σχέδια για τη Γη, τον Ήλιο και τη Σελήνη. Το αγόρασε το 1994 ο Μπιλ Γκέιτς για 30,8 εκατ. δολάρια.

Τα «κλασικά»: ρολόγια, κοσμήματα, αυτοκίνητα

Ρολόγια. Το ακριβότερο ρολόι που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία είναι ένα μοναδικό ατσάλινο Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A. Πουλήθηκε στη Γενεύη τον Νοέμβριο του 2019 για 31 εκατ. ελβετικά φράγκα (περίπου 31,2 εκατ. δολάρια) σε φιλανθρωπική δημοπρασία. Ως τότε το ρεκόρ το κρατούσε ένα άλλο Patek Philippe, το ρολόι τσέπης Henry Graves Supercomplication, που ο Sotheby’s πούλησε το 2014 για 23,2 εκατ. φράγκα (περίπου 24 εκατ. δολάρια). Η Rolex Daytona του Πολ Νιούμαν πουλήθηκε το 2017 για 17,75 εκατ. δολάρια και ήταν τότε το ακριβότερο ρολόι χειρός.

Το εντυπωσιακό ροζ διαμάντι Pink Star, βάρους 59,60 καρατίων, πουλήθηκε το 2017 για 71,2 εκατ. δολάρια.

Κοσμήματα. Το Pink Star, ένα ροζ διαμάντι 59,60 καρατίων, πουλήθηκε τον Απρίλιο του 2017 στον Sotheby’s του Χονγκ Κονγκ για 71,2 εκατ. δολάρια. Ήταν η δεύτερη φορά που έβγαινε σε δημοπρασία: το 2013 ο πλειοδότης είχε προσφέρει 83 εκατ. δολάρια, αλλά δεν πλήρωσε ποτέ. Το προηγούμενο ρεκόρ το κρατούσε το Oppenheimer Blue, ένα μπλε διαμάντι 14,62 καρατίων, που ο Christie’s πούλησε το 2016 στη Γενεύη για 57,5 εκατ. δολάρια. Το 2018 ένα μενταγιόν με φυσικό μαργαριτάρι και διαμάντια, που ανήκε στη Μαρία Αντουανέτα, πουλήθηκε στη Γενεύη για 36,2 εκατ. δολάρια, ενώ η εκτίμηση ήταν 1 έως 2 εκατ. Είναι ρεκόρ για μαργαριτάρι.

Η Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé του 1955 πουλήθηκε το 2022 για 135 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας παγκόσμιο ρεκόρ.

Αυτοκίνητα. Τον Μάιο του 2022 η Mercedes-Benz πούλησε μία από τις δύο 300 SLR Uhlenhaut Coupé του 1955 που κατασκευάστηκαν ποτέ. Η πώληση έγινε σε κλειστή δημοπρασία με προσκεκλημένους στο Μουσείο Mercedes-Benz στη Στουτγκάρδη, σε συνεργασία με την RM Sotheby’s, και η τιμή ήταν 135 εκατ. ευρώ (περίπου 143 εκατ. δολάρια τότε). Είναι το ακριβότερο αυτοκίνητο που έχει πουληθεί ποτέ. Η ακριβότερη Ferrari σε δημοπρασία είναι μια 250 GTO του 1962, που πουλήθηκε τον Νοέμβριο του 2023 για 51,7 εκατ. δολάρια. Μια άλλη 250 GTO είχε πουληθεί το 2018 για 48,4 εκατ. δολάρια.

Στον αντίποδα βρίσκεται η πιο «τρελή» πώληση αυτοκινήτου των τελευταίων ετών. Τον Αύγουστο του 2023 ό,τι είχε απομείνει από μια Ferrari 500 Mondial Spider του 1954 πουλήθηκε για 1,875 εκατ. δολάρια. Το αυτοκίνητο είχε τρακάρει και καεί το 1960, έμεινε για δεκαετίες σε αποθήκες και το 2004 καταπλακώθηκε όταν ο τυφώνας Τσάρλι γκρέμισε το κτίριο όπου φυλασσόταν. Ήταν, ουσιαστικά, ένας σωρός από παλιοσίδερα!