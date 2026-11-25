Μαζί της θα δακρύσεις. Είτε βλέποντάς την σε κωμωδία είτε σε δραματική σειρά. Σχεδόν δεν θα μπορέσεις να πιστέψεις πως πρόκειται για την ίδια ηθοποιό. Για εκείνο το πλάσμα που αυτή την περίοδο στην πολλοστή επανάληψη της “Ντόλτσε Βίτα” στην μικρή οθόνη, συνεχίζει να συναρπάζει ως Ασπασία, και αντίστοιχα ως Κορίνα στα “Εγκλήματα” γενιές που δεν μπόρεσαν να δουν τις πρεμιέρες τους. Ενας ρόλος που πάντα θα συνιστά την ευχάριστη γέφυρα ανάμεσα στην βασανισμένη ψυχοκόρη του παρελθόντος και την τσαπερδόνα οικιακή βοηθό των ελληνικών ταινιών της δεκαετίας του ‘60, κι ένας ακόμη που με βιτριολικό χιούμορ πλάθει την πιο απολαυστική εκδιδόμενη γυναίκα ήταν από τους θεμέλιους λίθους της διαδρομής της στις ράγες του συναισθήματος του κοινού.

Η Μαρία Καβογιάννη συγκινεί και διασκεδάζει το κοινό, υπηρετώντας με καλλιτεχνική εντιμότητα τόσο την κωμωδία όσο και το δράμα.

Η Μαρία Καβογιάννη είναι το πρόσωπο εκείνο που θες να μπαίνει στο σπίτι σου για να σε διασκεδάζει ή να σε συγκινεί. Γιατί ίσως ξέρεις εξαρχής πως θα το κάνει με καλλιτεχνική εντιμότητα και με ταλέντο που ίσως κανείς δεν φανταζόταν τις διαστάσεις του. Η καλλιτεχνική παρουσία της δημιούργησε πολλές ενδιαφέρουσες παραλλαγές στην πολυετή πορεία της και πλέον η επιστροφή του “Maestro” την ξαναφέρνει στην οθόνη.

Με αμεσότητα και σπάνιο υποκριτικό εκτόπισμα, η Μαρία Καβογιάννη παραμένει ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του ελληνικού κοινού.

Από τα θρανία στην “Ντόλτσε Βίτα”, στα “Εγκλήματα” και στην μεγάλη επιτυχία

Η Μαρία Καβογιάννη δεν ανέβηκε πρώτα στο σανίδι. Πρωτοπάτησε σχολικές αίθουσες και λογικά θα έμεινε αξέχαστη στους μαθητές της. Η μαμά της ήταν δασκάλα και ζωγράφος και αναπόφευκτα μυήθηκε στην τέχνη από τα γεννοφάσκια της. Ομως δεν ήταν αυτή η αφετηρία. Αρχικά, σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Παιδαγωγικά στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, ενώ για αρκετά χρόνια εργάστηκε ως εκπαιδευτικός. Κάποια στιγμή, κόντρα στα προγνωστικά αποφασίζει να φοιτήσει στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν» και κάπως έτσι ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην υποκριτική στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η ίδια χαρακτηρίζει αυτή την επιλογή της ως τρέλα.

«Η μεγαλύτερη μου τρέλα ήταν που έγινα ηθοποιός. Όταν ήμουν μικρή δεν είχα σκεφτεί ότι θα γίνω ηθοποιός, είχα μία πολύ μεγάλη συστολή. Δεν ήθελα να με ξέρουν πολλοί. Τώρα μου αρέσει που στο δρόμο μπορεί να μιλάω και να χαιρετιέμαι με τους ανθρώπους».

Με τον Λάκη Λαζόπουλο, ο οποίος την ανακάλυψε από το ραδιόφωνο και της άνοιξε την πόρτα της υποκριτικής.

Θα την ανακαλύψει ο Λάκης Λαζόπουλος «Έκανα μία εκπομπή στο ράδιο, “Τα κακά παιδιά”, κι από εκεί άρχισαν να ακούνε τη φωνή μου», είχε πει στη Lifo. «Έκανα φάρσες. Ήμουν η γυναικεία φωνή, μαζί με τον Λάμπη Ταγματάρχη και τον Θανάση Λάλα. Εξαιρετικές πλάκες, η χαρά της ζωής, ήταν κανονικά αυτοσχέδια έργα. Ο Λαζόπουλος με εντόπισε πρώτος γιατί έκανε μια εκπομπή με τον Ξανθούλη μετά από εμάς. Με άκουγε και με πήρε να παίξω στο “Κάτι έχω να σας πω”».

Η Μαρία Καβογιάννη ως υπηρέτρια Βίλλη στους «Φρουρούς της Αχαΐας», στην πρώτη της συνεργασία με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Δύο βασικά, σχεδόν κομβικά στοιχεία εισβάλλουν από νωρίς στην πορεία της. Ο ρόλος της υπηρέτριας και η συνάντηση με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Στους “Φρουρούς της Αχαΐας” θα γίνει η εκκίνηση. Εκεί ως υπηρέτρια “Βίλλη” θα παίξει μαζί με τον Παπακαλιάτη για πρώτη φορά.

Το 1997 κι ενώ είναι έγκυος στην κόρη της, θα συναντηθεί με τον ρόλο που θα την κάνει διάσημη στο πανελλήνιο. Αυτόν μιας άλλης υπηρέτριας, της Ασπασίας. «Αυτή η εμπειρία ήταν αστεία, γιατί αυτή η ηρωίδα ήταν παρθένα και τα παιδιά δεν θέλανε που γράφανε δεν θέλανε δείξουμε ότι αυτή η κοπέλα έπαθε ένα ανεμογκάστρι. Φουσκώνοντας η κοιλιά, κάπως έπρεπε να την κρύβουμε και έτσι σε όλη τη διάρκεια του έργου έπαιζα με κάτι μαξιλάρια τα οποία κρατούσα» είπε σε συνέντευξή της.

Ως η αξέχαστη Ασπασία στη σειρά «Ντόλτσε Βίτα», στον ρόλο που την καθιέρωσε στην αγάπη του κοινού.

«Αυτή η επικείμενη γέννα ήταν ένα γεγονός, το οποίο μου έφερε την αρχή μιας ωραίας πορείας. Το “Ντόλτσε Βίτα” που έφερε ένα ωραίο ξεκίνημα στη ζωή μου, το ξεκίνημα έγινα μαζί με το θαύμα της γέννας και έτσι αυτά συμβάδισαν σαν η ζωή να μου έλεγε ότι αυτά θα πάνε μαζί». Ως παρθένα υπηρέτρια στην «Ντόλτσε Βίτα» είχε καταφέρει να μας συσπειρώσει, με κοινό αίτημα να βρεθεί ένα καλό παιδί για την Ασπασία. Ο Αντώνης (Θανάσης Ευθυμιάδης) δεν ήταν σίγουρα ο κατάλληλος, αλλά εκείνη τον διεκδικούσε. Με αφέλεια, με λαϊκά τερτίπια, με άγαρμπες εξομολογήσεις και κυρίως βυθισμένη σε μία ψευδαίσθηση πως, όσα λέγονται την αφορούν και αφήνουν μία χαραμάδα για να ανοίξει στη συνέχεια μία μεγάλη πόρτα που θα οδηγούσε σε κοινή ζωή. Ποτέ δεν αποκαταστάθηκε. Η Ασπασία είχε τσαγανό, ήταν τσαπερδόνα, γέμιζε με οξυγόνο το αρχοντικό της οικογένειας Μαρκάτου και τα σαλόνια μας, αλλά πάντα στεκόταν άτυχη. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ερμηνεύει τον σύζυγο της Ντορίτας αλλά μέχρι τότε όλα ήταν απλώς συναδελφικά.

Η Μαρία Καβογιάννη ως η εμβληματική Κορίνα στα «Εγκλήματα», σε έναν ρόλο που έσπασε στερεότυπα με βιτριολικό χιούμορ.

Επόμενος μεγάλος σταθμός, η Κορίνα των «Εγκλημάτων», η οποία θα εκστομίσει το αιώνιο σύνθημα «εγώ για τον Ηράκλειτο κόβω φλέβες», γκρεμίζει στερεότυπα και ανοίγει την πόρτα να μπουν οι ρόλοι εκδιδόμενων γυναικών όχι ως δραματικά θύματα αλλά ως γυναίκες επιθυμητές που με όχημα τον έρωτα και το σεξ κόλασαν όλη την πρωταγωνιστική βεντάλια, την ώρα που τα μέλη της οικογενείας της δέχονταν συγχαρητήρια για την δήθεν

ακαδημαϊκή πορεία της. Τα στοιχεία μαύρης κωμωδίας, η ερμηνεία της η οποία είναι μοναδική, σχεδόν θεατρική γίνεται σημείο αναφοράς. Η Καβογιάννη πλέον είναι προσφιλές πρόσωπο για όλη την οικογένεια. Το γαλάζιο βλέμμα της μεταμορφώνεται, αλλάζει διαστάσεις ερεθισμένο από το συναίσθημα του ρόλου: Μεγαλώνει με απορία, συνθλίβεται από την απογοήτευση που συνήθως προκαλεί η ερωτική αποτυχία, κινείται περιστροφικά κάθε φορά που μία υποψία το κυριεύει.

Η επιτυχία και η δημοσιότητα δεν την αλλάζουν. Δεν την μετακινούν καν από τον Βύρωνα, όπου σε έναν μικρό πεζόδρομο, υπάρχει μία υπέροχη μονοκατοικία γεμάτη πράσινο. Παντού λουλούδια και φυτά. Και διάσπαρτα γλυπτά. Προτομές, αγάλματα, αντικείμενα του γλύπτη συζύγου της. Μία μαγική συνταγή έχει κρατήσει το ζευγάρι ενωμένο και αγαπημένο σε βάθος χρόνου.

«Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η προσωπικότητα των ανθρώπων, η ανεξαρτησία, οι διαφορετικοί δρόμοι που έχει διαλέξει ο καθένας που κάποια στιγμή ενώνονται και βοηθάει ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην επεμβαίνει τόσο πολύ ο ένας στον άλλον αλλά να είναι και παρεμβατικός και συντροφικός στις επιλογές του. Γιατί και ο άνδρας μου είναι καλλιτέχνης και έχουμε καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα». Εκείνος επιθυμεί να απέχει από την δημοσιότητα και ποτέ δεν εμφανίζεται.

Με το καστ της δραματικής σειράς «Χαρά αγνοείται», στην πρώτη της δημοφιλή στροφή σε απαιτητικούς δραματικούς ρόλους.

Η πορεία στους δραματικούς ρόλους

Αν και η κωμωδία είναι το απόλυτο πεδίο δόξας, η Καβογιάννη ευτυχώς θα αποδεχθεί προτάσεις σκηνοθετών που θα την παρακινήσουν να δοκιμάσει δραματικούς ρόλους. «Στην αρχή φοβήθηκα πάρα πολύ να κάνω έναν δραματικό ρόλο. Η πρώτη μου δραματική απόπειρα ήταν στον “Κόκκινο Κύκλο” του Κοκκινόπουλου. Το φοβήθηκα γιατί είχα έρθει από την κωμωδία και φοβόμουν τη φωνή μου, ότι μπορεί να παραπέμψει σε κάτι πολύ κωμικό. Είχα όμως, πολύ καλούς συνεργάτες και σκηνοθέτες που με βοήθησαν να μη φοβάμαι. Νομίζω ότι όλοι οι ηθοποιοί, όταν έχουν την ευκαιρία μπορούν να τα κάνουν όλα. Και κωμικά και δραματικά. Εγώ είχα την τύχη να μου δώσουν και δραματικά. Περνάω καλά και στα δύο, έχουν άμεση σχέση».

Φυσικά η πρώτη δημοφιλής απόπειρα θα είναι στο “Χαρά αγνοείται” για να έρθει μετά ο καρμικός συνεργάτης, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Ο ρόλος που θα σημάνει μία μεγάλη στροφή στη συνείδηση του κοινού είναι αυτός που θα της δώσει στην ταινία «Ενας άλλος κόσμος». Η Μαρία θα γνωρίσει την πιο τρυφερή εκδοχή του έρωτα στα 60 της σε ένα σούπερ μάρκετ με τον ΤΖ. Κ. Σίμμονς. Θα δραπετεύσει από τον μικροαστικό εγκλωβισμό της βρίσκοντας καταφύγιο στα ράφια με τα προϊόντα σε ένα συνοικιακό σούπερ μάρκετ.

Στην αφίσα της ταινίας «Ένας άλλος κόσμος» με τον Τζ. Κ. Σίμμονς, όπου συγκίνησε με την ερμηνεία της.

Με όχημα το καρότσι ο έρωτας θα απογειωθεί και η ζωή της πρωταγωνίστριάς της θα συγκινήσει για την αμεσότητα και την αλήθεια του. Και την δική της συνάμα. Μία υποκριτική ορμή πρωτόγνωρη, με ένα βλέμμα διαπεραστικό και «γεμάτο» δάκρυα σαν απάντηση σε μία ζωή χαμένη και σπαταλημένη στον βωμό των στερεοτύπων. Η ερμηνεία της θα είναι αυτή που θα κυριαρχήσει στην ταινία και θα έρθει να παρασύρει μαζί της πολλές γυναίκες που θα δουν στο πρόσωπο της Καβογιάννη την ζωή τους ερμηνευμένη από έναν θαυμάσιο χαμαιλέοντα της υποκριτικής.

Επόμενος σταθμός το «Maestro». Μία θριαμβευτική επιστροφή στους

Παξούς, στο σημείο όπου ξεκίνησε η σχέση της Μαρίας και του Χριστόφορου λίγο μετά την «Ντόλτσε Βίτα». Ο Παπακαλιάτης ανοίγει την πόρτα και δείχνει mτην ωμή βία. Με κάθε λεπτομέρεια. Το κτήνος σε κάθε κίνηση βαρβαρότητας και τα θύματά του να ποδοπατούνται και να χτυπιούνται αλύπητα και με μίσος. Η Μαρία είναι η μάνα που θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί το παιδί της που πέφτει στα χέρια ενός δυνάστη που δεν θα μπορέσει να αποδεχτεί ότι ο γιος του είναι ομοφυλόφιλος. Και για μία ακόμη φορά θα βρεθεί άγρια ξυλοκοπημένη. Και θα κρύψει τις μελανιές και τα σημάδια της. Θα χαθεί μέσα στο πλήθος της τοπικής κοινωνία υποδυόμενη την ευτυχισμένη σύζυγο που ακούει Πάολα…

Συγκλονιστική στον ρόλο της Μαρίας στο «Maestro», ενσαρκώνοντας με ωμή αλήθεια τον πόνο της κακοποιημένης μητέρας.

Η ερμηνεία της Καβογιάννη θα σοκάρει. Για την αλήθεια και το μεγαλείο της. Για το δάγκωμα της γροθιάς της από πόνο. Για τα δάκρυα που ανακατεύτηκαν με το αίμα των πληγών και κύλησαν στο γυαλί της τηλεοπτικής οθόνης. Για τους πνιχτούς λυγμούς που παρέσυραν ακόμη και τους συναισθηματικά «ανάπηρους» εξ ημών. Για τα αυτιά που χαράχτηκαν, σχεδόν γδάρθηκαν από αυτήν την βαριά αλυσίδα.

Στο πρόσωπο της Καβογιάννη κάθε κακοποιημένη γυναίκα βρήκε μία πλευρά της δύσκολης αλήθειας της. Εκείνη, πάντα φειδωλή, θα πει: «Επηρεάζομαι πολύ συναισθηματικά από τους ρόλους. Μετά πρέπει να πατήσεις ένα κουμπί για να μην υπάρχει αυτό μέσα σου. Στην σκηνή με την ενδοοικογενειακη βία στο “Maestro” έφερα βιώματα των γυναικών που το έχουν υποστεί όλο αυτό. Ο θόρυβος της αλυσίδας και ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει στα αλήθεια, σε κάνουν να νιώσεις αυτόν τον τεράστιο πόνο που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπήρξαν γυναίκες που με πλησίασαν ή μου έγραψαν μετά από αυτή τη σκηνή και έμεινα άφωνη. Εύχομαι αυτές οι σκηνές που εμείς παριστάναμε ότι ζήσαμε την βία να ήταν στην πραγματικότητα ψεύτικες, να μην το βιώνει κανείς» θα εξομολογηθεί σε συνέντευξή της μετά τις σκηνές που θα κάνουν το κοινό να ανακαλύψει το πολύπλευρο ταλέντο της.

Το πρόσωπό της από το «Maestro» έγινε γκράφιτι από τον Γιώργο Κόφτη, ως σύμβολο κατά της έμφυλης βίας.

Η Μαρία Καβογιάννη θα γίνει και γκράφιτι για τις κακοποιημένες γυναίκες από τον καλλιτέχνη Γιώργο Κόφτη, ο οποίος εξήγησε τους λόγους της συγκεκριμένης επιλογής «Αξίζει να σταθούμε στο ταλέντο της Μαρίας Καβογιάννη και τον τρόπο που έχει να μετουσιώνει τα συναισθήματα που διαπραγματεύεται η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Για μένα ήταν έμπνευση πριν καν δω τη σειρά. Όταν την είδα μετά, είδα το πρόσωπό της, διαπραγματεύεται σοβαρά ζητήματα για την κοινωνία μας. Με συγκίνησε το ταλέντο αυτής της γυναίκας, το βλέμμα της κυρίως. Νομίζω ότι το σύνολο της κοινωνίας έχει επηρεαστεί από τη βία των γυναικών και τις γυναικοκτονίες. Η απόγνωσή της και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται, μας εκφράζει ως σύνολο».

Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο φινάλε του Maestro ξεκινά. Η σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια παρουσία της ελληνικής μυθοπλασίας μέσα από το Netflix, επιστρέφει στις 18 Δεκεμβρίου, με την τελευταία σεζόν της να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως στην πλατφόρμα. Μαζί κι εκείνη, σταθερή στο καστ και στις επιλογές του φίλου και συνεργάτη της.

Η ζωή της Μαρίας όλα αυτά τα χρόνια, γεμίζει από θαυμασμό αλλά δεν χάνει το πάτημα. Συνεχίζει να περπατά και να αισθάνεται, να επικοινωνεί και να προσπαθεί να πάει παρακάτω. Η Μαρία θα συνεχίσει να γιορτάζει με τους φίλους της, να χορεύει και να τραγουδά με τις παρέες της στα σπίτια που αγαπά. Να ζει με συναίσθημα. Μακριά από σταριλίκια και σύνδρομα νεοπλουτισμού και σνομπαρίας. Οπως ακριβώς δουλεύει. Γι αυτό δείχνει τόσο προσιτή και τόσο σπάνια συνάμα. Γιατί αναγνωρίζει το πολύτιμο και δεν το αλλοιώνει. Δεν το ευτελίζει. Στέκεται με σεβασμό απέναντι στο συναίσθημα του ρόλου, στην εσωτερικότητα του χαρακτήρα και όλο αυτό το δίνει γενναιόδωρα στο κοινό της. Αχ, Μαρία.