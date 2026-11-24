Μετά την οριστική του αποχώρηση από τα παρκέ των Λος Άντζελες Λέικερς το 1996, ο Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον έχτισε μια αξιοσημείωτη επιχειρηματική περιουσία, επενδύοντας σε κινηματογραφικές αίθουσες, εμπορικά κέντρα και αλυσίδες λιανικής που απευθύνονταν κυρίως σε αφροαμερικανικές και λατινοαμερικανικές κοινότητες. Ωστόσο, για να περάσει στο κλειστό κλαμπ των δισεκατομμυριούχων, χρειάστηκε έναν απρόσμενο σύμμαχο από τη Μεσοδυτική Αμερική, τον μεγιστάνα των χρηματοοικονομικών και των ασφαλειών, Μαρκ Γουόλτερ.

Η συνεργασία τους, που ξεκίνησε το 2012 με την ιστορική εξαγορά των Λος Άντζελες Ντότζερς και εδραιώθηκε με την είσοδο του Τζόνσον στην ασφαλιστική εταιρεία EquiTrust Life Insurance, αποδείχθηκε εξαιρετικά επικερδής και για τους δύο. Κοιτάζοντας, όμως, τη μεγάλη εικόνα μια δεκαετία αργότερα, η ζυγαριά γέρνει εμφανώς υπέρ του Γουόλτερ. Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, η EquiTrust —υπό την πλειοψηφική ιδιοκτησία του Τζόνσον— διοχέτευσε έως το 2025 το αστρονομικό ποσό των 12,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επιχειρήσεις που ελέγχονταν ή συνδέονταν με τον Γουόλτερ, ο οποίος διατηρούσε παράλληλα μερίδιο στην ίδια την ασφαλιστική.

Οι συναλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο μοτίβο χρηματοδότησης, στο οποίο ασφαλιστικές εταιρείες του οικοσυστήματος Γουόλτερ δάνειζαν κεφάλαια σε άλλες εταιρείες του ίδιου ομίλου. Πρόκειται για πρακτικές που βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), της Εισαγγελίας του Μανχάταν και των πολιτειακών ρυθμιστικών αρχών, λόγω ελλιπούς γνωστοποίησης των εσωτερικών δεσμών.

«Έλα σε Μένα για Χρηματοδότηση»

Η αφετηρία αυτής της πανίσχυρης σύμπραξης τοποθετείται στη διαδικασία πτώχευσης των Ντότζερς το 2012. Ο Γουόλτερ, επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Guggenheim Partners, προσέγγισε τον Τζόνσον αναζητώντας έναν εταίρο με τεράστια τοπική απήχηση. Οι δύο άνδρες δέθηκαν αμέσως χάρη στις κοινές ρίζες τους από το Μίντγουεστ και την κοινή τους εμμονή με τη νίκη. Όταν ο Τζόνσον ρώτησε τον Γουόλτερ αν είναι ανταγωνιστικός, εκείνος απάντησε κοφτά: «Μισώ να χάνω».

Η εξαγορά των Ντότζερς έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων —η ακριβότερη στην ιστορία του αμερικανικού αθλητισμού εκείνη την εποχή— στήθηκε με μια χρηματοδοτική φόρμουλα που έμελλε να γίνει κανόνας: σχεδόν ολόκληρο το ποσό, με εξαίρεση 100 εκατομμύρια δολάρια, προήλθε από μη δημοσιοποιημένα δάνεια ασφαλιστικών εταιρειών που διαχειριζόταν η Guggenheim του Γουόλτερ.

Για τον Τζόνσον, ο οποίος έβρισκε κλειστές πόρτες στις παραδοσιακές τράπεζες για τα ευρύτερα επιχειρηματικά του σχέδια, ο Γουόλτερ ήταν ο από μηχανής θεός. «Μου είπε: “Δεν τους χρειάζεσαι. Έλα σε μένα για χρηματοδότηση”. Και αυτό ακριβώς έκανα», αφηγήθηκε ο ίδιος ο Τζόνσον σε ομιλία του στο Σικάγο. Το 2014, ο θρύλος του μπάσκετ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της EquiTrust, με έδρα τότε την Αϊόβα, η οποία ανήκε στη σφαίρα επιρροής του Γουόλτερ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα περιουσιακά στοιχεία της EquiTrust υπερδιπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα καθαρά μερίσματα άγγιξαν τα 390 εκατομμύρια δολάρια, αποφέροντας στον Τζόνσον περίπου 234 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή, όμως, τα δάνεια προς οντότητες συνδεδεμένες με τον Γουόλτερ διογκώθηκαν, φτάνοντας να αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο του ενεργητικού της εταιρείας — τη στιγμή που η πολιτεία της Αριζόνα, όπου μεταφέρθηκε η έδρα της, θέτει ανώτατο όριο 10% για έναν μεμονωμένο δανειολήπτη.

Χαρτοφυλάκιο «Φίλοι και Οικογένεια» και Αλλαγές Εποπτείας

Παρότι ο Τζόνσον δεν κατηγορείται για καμία παράνομη ενέργεια —και, σύμφωνα με νομικούς εκπροσώπους, δεν είχε εκτελεστικό ρόλο πέρα από την εμπορική προβολή και τις πωλήσεις—, η έκθεση της EquiTrust φέρνει το όνομά του κοντά σε μια θύελλα ομοσπονδιακών ερευνών. Για έναν άνθρωπο που έχει δηλώσει στο Στάνφορντ ότι «η εικόνα μου είναι τα πάντα για μένα, το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να τα καταστρέψει όλα είναι μια αμαυρωμένη εικόνα», η συγκυρία είναι εξαιρετικά ευαίσθητη.

Τα εσωτερικά έγγραφα και οι έλεγχοι των ρυθμιστικών αρχών αποκαλύπτουν μια διαρκή μετακίνηση της εταιρείας από πολιτεία σε πολιτεία —από την Αϊόβα στο Ιλινόις το 2013 και αργότερα στην Αριζόνα— κάθε φορά που οι τοπικοί επόπτες ασφαλίσεων έθεταν ερωτήματα για τη συγκέντρωση δανείων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και στοιχεία της έρευνας, εντός της EquiTrust λειτουργούσε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο γνωστό ανεπίσημα ως «φίλοι και οικογένεια», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνταν επιχειρηματικές κινήσεις του Γουόλτερ και των συνεργατών του, όπως η αγορά μεριδίου στην πλατφόρμα Carvana ή η σύναψη αντασφαλιστικών συμφωνιών με νεοσύστατες εταιρείες στις Νήσους Κέιμαν. Παράλληλα, τόσο η EquiTrust όσο και άλλες ασφαλιστικές του Γουόλτερ διοχέτευσαν πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε αμοιβαία κεφάλαια της JLC Infrastructure, της επενδυτικής εταιρείας που συνίδρυσε ο Τζόνσον με τον στενό του συνεργάτη και CEO της EquiTrust, Έρικ Χόλομαν, χωρίς οι κινήσεις αυτές να δηλωθούν ως συναλλαγές συνδεδεμένων μερών.

Οι Έρευνες των 43 Δισεκατομμυρίων και η Πώληση των Λέικερς

Σήμερα, το σύνολο των κεφαλαίων που διοχετεύθηκαν από ασφαλιστικές εταιρείες προς επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον Γουόλτερ —συνυπολογίζοντας την EquiTrust, τη θυγατρική της Heritage Life, καθώς και τις εταιρείες Delaware Life και Clear Spring— ξεπερνά τα 43 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πίεση των αρχών έχει ήδη πυροδοτήσει ραγδαίες ανακατατάξεις. Το Τμήμα Ασφαλίσεων του Ντελαγουέρ κατηγόρησε ευθέως τις εταιρείες του Γουόλτερ ότι παραπλάνησαν σκόπιμα ελεγκτές και ρυθμιστικές αρχές — μια κατηγορία που η μητρική TWG Global απορρίπτει κατηγορηματικά. Προκειμένου να ρευστοποιήσει κεφάλαια και να επαναγοράσει τα επίμαχα περιουσιακά στοιχεία από τις ασφαλιστικές του, ο Γουόλτερ αναγκάστηκε να βγάλει στο σφυρί εμβληματικά assets, συμπεριλαμβανομένων των Λος Άντζελες Λέικερς, στο πλαίσιο μιας συναλλαγής ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Όσο για τον Μάτζικ Τζόνσον, στα τέλη του 2025 πούλησε την EquiTrust στην εταιρεία χαρτοφυλακίου Amistad Financial, την οποία διοικεί ο στενός του σύμμαχος Έρικ Χόλομαν. Στη νέα αυτή δομή, ωστόσο, ο Τζόνσον και ο Γουόλτερ παραμένουν ξανά μαζί ως επενδυτές — αποδεικνύοντας ότι, παρά τις καταιγίδες της Wall Street και της Ουάσιγκτον, οι δρόμοι των δύο ανδρών εξακολουθούν να τέμνονται.