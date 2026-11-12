Για μια αυξανόμενη ομάδα εύπορων Κινέζων, η απόκτηση ενός ξένου διαβατηρίου δεν αποτελεί πλέον απλώς ένα ταξιδιωτικό προνόμιο, αλλά μια συνετή επιχειρηματική κίνηση που απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή θυσία, την οριστική παραίτηση από την κινεζική υπηκοότητα.

Σύμβουλοι περιουσιακών στοιχείων και νομικοί παρατηρούν μια πρωτοφανή έξαρση στο ενδιαφέρον για εναλλακτικά διαβατήρια. Η τάση αυτή τροφοδοτείται από τους αυστηρότερους ελέγχους του Πεκίνου στα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, τις νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και την επιθυμία για ανεμπόδιστη διεθνή κινητικότητα. Καθώς η Κίνα απαγορεύει αυστηρά τη διπλή υπηκοότητα, όσοι αποφασίζουν να αποκτήσουν ξένο διαβατήριο υποχρεούνται εκ του νόμου να παραδώσουν το κινεζικό.

Το Φορολογικό Σοκ του Ιουλίου και η Αλλαγή Στάσης

Η καμπή στην συμπεριφορά των Κινέζων δισεκατομμυριούχων και εκατομμυριούχων σημειώθηκε στα μέσα του καλοκαιριού. Η θέσπιση νέων ρυθμίσεων από το Πεκίνο για τις υπεράκτιες εταιρείες διαχείρισης περιουσίας (trusts) επέβαλε φορολογία έως και 20% σε συγκεκριμένα εισοδήματα και συναλλαγές. Το μέτρο αυτό ανάγκασε πολλές οικογένειες να επανεξετάσουν ριζικά τη δομή διατήρησης και μεταβίβασης της περιουσίας τους.

Εκπρόσωποι νομικών εταιρειών στη Σιγκαπούρη επισημαίνουν ότι, ενώ στο παρελθόν η αποποίηση της υπηκοότητας αποτελούσε απλώς μια θεωρητική συζήτηση, πλέον διατυπώνεται ως άμεση και συγκεκριμένη πρόθεση. Εταιρείες επενδυτικής μετανάστευσης όπως η Savory & Partners και η Global Citizen Solutions καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση στις αιτήσεις Κινέζων πελατών, η οποία αγγίζει το 33% με 40% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αποποίηση της υπηκοότητας δεν παραγράφει αυτόματα τις υφιστάμενες φορολογικές υποχρεώσεις για ιστορικά κέρδη. Παρ’ όλα αυτά, η αλλαγή υπηκοότητας και φορολογικής κατοικίας αναδιάρθρωσης προσφέρει σημαντική προστασία για τις μελλοντικές υπεραξίες, σύμφωνα με το CNBC.

Οι Δημοφιλείς Προορισμοί: Από την Καραϊβική έως την Ευρώπη

Η επιλογή του νέου διαβατηρίου εξαρτάται άμεσα από το προφίλ και τις ανάγκες της κάθε οικογένειας. Για όσους αναζητούν την ταχύτερη δυνατή οδό, τα προγράμματα «υπηκοότητας μέσω επενδύσεων» των χωρών της Καραϊβικής, όπως η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων. Η δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας εντός έξι μηνών προσφέρει άμεση ευελιξία, χωρίς την υποχρέωση φυσικής εγκατάστασης.

Στην Ευρώπη, όπου η άμεση απονομή υπηκοότητας είναι σπάνια, οι εύποροι Κινέζοι στρέφονται σε προγράμματα άδειας διαμονής («χρυσή βίζα»). Η Πορτογαλία διατηρεί την ελκυστικότητά της ως μακροπρόθεσμη πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Ιταλία προσελκύει οικογένειες χάρη στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για νέους κατοίκους. Παράλληλα, η Ουγγαρία αναδύεται ως η μεγάλη έκπληξη της αγοράς, προσφέροντας πρόσβαση στη ζώνη Σένγκεν μέσω επενδύσεων σε ρυθμιζόμενα αμοιβαία κεφάλαια από 250.000 ευρώ.

Ασιατικοί Κόμβοι και Νέες Αγορές

Η Σιγκαπούρη παραμένει ο κορυφαίος θεσμικός ασιατικός προορισμός λόγω της πολιτικής της σταθερότητας, του ισχυρού χρηματοοικονομικού τομέα και των εξαιρετικών εκπαιδευτικών υποδομών. Πολλές οικογένειες συνδυάζουν την απόκτηση υπηκοότητας στην Καραϊβική με τη μόνιμη διαμονή στη Σιγκαπούρη, προσβλέποντας σε μια μελλοντική πολιτογράφηση.

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα ζωής και το κόστος, η Αυστραλία, η Μαλαισία (με επίκεντρο την Κουάλα Λουμπούρ και την Πενάνγκ) και η Ταϊλάνδη αποτελούν ιδιαίτερα δημοφιλείς επιλογές. Την ίδια στιγμή, η Arton Capital και άλλοι σύμβουλοι παρατηρούν την ανάδυση εναλλακτικών προορισμών, από την Αργεντινή έως χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία και η Βουλγαρία.

Παρά την έντονη κινητικότητα, οι σύμβουλοι μετανάστευσης υπογραμμίζουν ότι η διερεύνηση επιλογών και η δημιουργία ενός «χαρτοφυλακίου διαβατηρίων» δεν συνεπάγεται πάντα την πλήρη μετεγκατάσταση. Για όσους διατηρούν βαθιούς επιχειρηματικούς δεσμούς με την ηπειρωτική Κίνα, η απόφαση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με αποτέλεσμα την τελική αλλαγή υπηκοότητας να τολμούν κυρίως όσοι έχουν ήδη μεταφέρει τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό.