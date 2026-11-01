Το μυστικό διαστημοπλάνο της Κίνας που ανησυχεί τις ΗΠΑ – Η πρώτη φωτογραφία, οι μυστηριώδεις δορυφόροι και ο νέος πόλεμος στο Διάστημα

Σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων πάνω από τη Γη, ένα μικρό διαστημικό σκάφος κινείται σχεδόν αθόρυβα γύρω από τον πλανήτη. Δεν μεταφέρει αστροναύτες, δεν έχει εμφανιστεί σε κάποια επίσημη κινεζική παρουσίαση και οι αποστολές του περιβάλλονται από απόλυτη μυστικότητα. Κατά διαστήματα απελευθερώνει μικρά αντικείμενα σε τροχιά, πλησιάζει άλλα διαστημικά σώματα και φαίνεται να πραγματοποιεί ελιγμούς που προκαλούν ολοένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Για έξι χρόνια, οι ειδικοί γνώριζαν ότι υπάρχει, μπορούσαν να παρακολουθούν την πορεία του και να καταγράφουν ορισμένες από τις δραστηριότητές του. Δεν γνώριζαν όμως με βεβαιότητα πώς ακριβώς είναι κατασκευασμένο ή τι μεταφέρει στο εσωτερικό του. Μέχρι τώρα.

Μια νέα, υψηλής ευκρίνειας εικόνα που δημοσιοποίησε η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας (Defense Intelligence Agency – DIA) προσφέρει την καθαρότερη μέχρι σήμερα δημόσια απεικόνιση ενός κινεζικού επαναχρησιμοποιούμενου διαστημοπολοίου, το οποίο συνδέεται με το απόρρητο πρόγραμμα Shenlong, δηλαδή «Θεϊκός Δράκος».

Μια έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών προσέφερε την πρώτη καθαρή εικόνα του άκρως απόρρητου διαστημοπλάνου της Κίνας, Shenlong, ή «θείου δράκου».

Η φωτογραφία περιλαμβάνεται στην έκθεση Challenges to Security in Space, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 26 Οκτωβρίου 2026. Τραβήχτηκε στις 28 Μαΐου 2024 από τον αμερικανικό εμπορικό δορυφόρο WorldView-3, σε απόσταση περίπου 90 χιλιομέτρων από το κινεζικό σκάφος.

Αυτό που αποκαλύπτει δεν είναι απλώς το σχήμα ενός άγνωστου διαστημικού οχήματος. Είναι μια τεχνολογία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικά πειράματα, μεταφορά εξοπλισμού, επιθεώρηση και ανάκτηση δορυφόρων, αλλά ενδεχομένως και για στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Διάστημα.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται ο λόγος που η Ουάσιγκτον παρακολουθεί με τόσο μεγάλη προσοχή το κινεζικό πρόγραμμα.

Η φωτογραφία που αποκάλυψε τον «Θεϊκό Δράκο»

Η εικόνα είχε ληφθεί από τη Maxar Technologies, την εταιρεία δορυφορικών εικόνων που σήμερα είναι γνωστή ως Vantor. Το σκάφος εμφανίζεται από κάτω, με μικρά πτερύγια, δύο κεκλιμένα κατακόρυφα στην ουρά και ένα κεντρικό θάλαμο φορτίου, του οποίου οι θύρες φαίνονται ανοικτές.

Στο πίσω μέρος διακρίνεται μια δεύτερη κατασκευή, με ανεπτυγμένους ηλιακούς συλλέκτες. Η εταιρεία που τράβηξε τη φωτογραφία αναφέρει ότι πρόκειται για ξεχωριστό δορυφόρο συνδεδεμένο με το κύριο σκάφος, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να λειτουργεί ως μονάδα υποστήριξης, παρέχοντας ενέργεια, πρόωση ή άλλες υπηρεσίες.

Η εικόνα καταγράφηκε από την εταιρεία πληροφοριών Vantor το 2024. Δείχνει ότι οι πόρτες του ωφέλιμου φορτίου του σκάφους είναι ανοιχτές και ότι είναι προσδεδεμένο με έναν δευτερεύοντα δορυφόρο.

Η φωτογραφία επιτρέπει επίσης μια πρώτη εκτίμηση των διαστάσεων. Το κινεζικό όχημα υπολογίζεται ότι έχει μήκος περίπου οκτώ μέτρων, ενώ η κατασκευή που συνδέεται με το πίσω μέρος του εκτείνεται σε πλάτος περίπου δέκα μέτρων, μαζί με τους ηλιακούς συλλέκτες της. Μέχρι σήμερα, οι διαθέσιμες εικόνες του προέρχονταν κυρίως από παρατηρήσεις με τηλεσκόπια στη Γη. Ήταν τόσο θολές ώστε οι ειδικοί μπορούσαν να διακρίνουν ελάχιστα περισσότερα από το περίγραμμα και την αντανάκλαση του ηλιακού φωτός.

Μια χαμηλότερης ανάλυσης εκδοχή της συγκεκριμένης δορυφορικής εικόνας είχε εμφανιστεί ήδη το 2024 σε αμερικανική στρατιωτική παρουσίαση, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί δημοσίως τι ακριβώς απεικόνιζε.

Η έκθεση της DIA επιβεβαιώνει πλέον ότι πρόκειται για κινεζικό διαστημοπλάνο και παρουσιάζει την εικόνα σε πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια.

Υπάρχει, πάντως, μια σημαντική λεπτομέρεια. Η αμερικανική υπηρεσία αναφέρεται σε δύο κινεζικά προγράμματα, τα Shenlong και Tengyun, χωρίς να προσδιορίζει ρητά ποιο από τα δύο απεικονίζεται. Η ταύτιση με το Shenlong αποτελεί την επικρατέστερη εκτίμηση των ειδικών, όχι επίσημη επιβεβαίωση από το Πεκίνο.

Τι είναι ένα διαστημοπλάνο και γιατί διαφέρει από έναν δορυφόρο

Ένα συνηθισμένο διαστημικό όχημα εκτοξεύεται με πύραυλο και, όταν ολοκληρώσει την αποστολή του, είτε παραμένει σε τροχιά είτε επιστρέφει στην ατμόσφαιρα, όπου συχνά καταστρέφεται. Το διαστημοπλάνο λειτουργεί διαφορετικά.

Στο παρελθόν, οι καλύτερες εικόνες του μυστηριώδους σκάφους ήταν θολές αντανακλάσεις από τα πάνελ του. Ωστόσο, η παρακολούθηση μέσω ραντάρ έχει δείξει ότι το διαστημοπλάνο απελευθερώνει αρκετά μυστηριώδη αντικείμενα σε τροχιά.

Είναι ένα υβρίδιο αεροσκάφους και διαστημικού σκάφους. Εκτοξεύεται με τη βοήθεια πυραύλου, όπως ένας δορυφόρος, αλλά διαθέτει πτερύγια και θερμική προστασία ώστε να μπορεί να επιστρέψει στη Γη και να προσγειωθεί σε διάδρομο αεροδρομίου. Αυτό σημαίνει ότι, θεωρητικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι μπορεί να μεταφέρει εξοπλισμό στο Διάστημα, να τον δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες τροχιάς και στη συνέχεια να τον επιστρέψει στη Γη για εξέταση, επισκευή ή επαναχρησιμοποίηση.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για την ανάπτυξη νέων αισθητήρων, ηλεκτρονικών συστημάτων, υλικών ανθεκτικών στην ακτινοβολία και τεχνολογιών που απαιτούν δοκιμές σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας. Υπάρχουν όμως και άλλες πιθανές εφαρμογές.

Ένα διαστημοπλάνο μπορεί να μεταφέρει μικρούς δορυφόρους, να τους απελευθερώνει σε συγκεκριμένη τροχιά και, εφόσον διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό, να τους πλησιάζει ξανά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επιθεώρηση δορυφόρων, την αλλαγή της τροχιάς τους ή την περισυλλογή εξοπλισμού που χρειάζεται να επιστρέψει στη Γη.

Πρόκειται για δυνατότητες που έχουν εξαιρετικά σημαντική επιστημονική και εμπορική αξία, αλλά και προφανές στρατιωτικό ενδιαφέρον. Διότι η τεχνολογία που επιτρέπει σε ένα σκάφος να πλησιάσει και να επισκευάσει έναν δορυφόρο μπορεί, υπό διαφορετικές συνθήκες, να χρησιμοποιηθεί για να τον παρεμποδίσει ή να τον αχρηστεύσει.

Οι τέσσερις μυστικές αποστολές από το 2020

Το κινεζικό πρόγραμμα έγινε γνωστό τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ένας πύραυλος Long March 2F απογειώθηκε από το διαστημικό κέντρο Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι. Η Κίνα ανακοίνωσε ότι επρόκειτο για δοκιμή ενός επαναχρησιμοποιούμενου διαστημικού οχήματος, χωρίς να παρουσιάσει φωτογραφίες ή να δώσει λεπτομέρειες για τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Η πρώτη αποστολή διήρκεσε μόλις δύο ημέρες.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το διαστημοπλάνο Shenlong είναι εξαιρετικά παρόμοιο σχεδιαστικά με το ρομποτικό διαστημοπλάνο της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ, το X-38B (στη φωτογραφία).

Το γεγονός ότι το σκάφος επέστρεψε στη Γη θεωρήθηκε σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά οι πραγματικές δυνατότητές του παρέμειναν άγνωστες. Η δεύτερη αποστολή ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2022 και είχε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Το διαστημοπλάνο παρέμεινε σε τροχιά 276 ημέρες, πραγματοποιώντας ελιγμούς που παρακολουθήθηκαν από ανεξάρτητους αναλυτές και εταιρείες διαστημικής επιτήρησης.

Η τρίτη εκτόξευση έγινε στις 14 Δεκεμβρίου 2023. Αυτή τη φορά το σκάφος παρέμεινε στο Διάστημα 268 ημέρες, πριν επιστρέψει τον Σεπτέμβριο του 2024. Στη διάρκεια αυτής ακριβώς της αποστολής τραβήχτηκε και η φωτογραφία που δημοσιοποίησαν τώρα οι Αμερικανοί.

Η τέταρτη αποστολή ξεκίνησε στις 7 Φεβρουαρίου 2026, και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία παρακολούθησης, το διαστημοπλάνο εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά. Η κινεζική κυβέρνηση παρουσιάζει τις πτήσεις ως τεχνολογικές δοκιμές που αποσκοπούν στην ανάπτυξη πιο οικονομικών και επαναχρησιμοποιούμενων συστημάτων πρόσβασης στο Διάστημα.

Ωστόσο, η έλλειψη πληροφοριών για το φορτίο και τις δραστηριότητές του έχει μετατρέψει το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε ένα από τα πιο προσεκτικά παρακολουθούμενα της σύγχρονης διαστημικής εποχής.

Τα εννέα μυστηριώδη αντικείμενα που απελευθερώθηκαν στο Διάστημα

Αυτό που προβληματίζει περισσότερο τους ειδικούς δεν είναι η ύπαρξη του κινεζικού διαστημοπλάνου, αλλά όσα φαίνεται ότι κάνει κατά τη διάρκεια των αποστολών του. Οι παρατηρήσεις από επίγεια ραντάρ και συστήματα παρακολούθησης έχουν καταγράψει την απελευθέρωση τουλάχιστον εννέα μικρότερων αντικειμένων σε τροχιά.

Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ότι πρόκειται για μικρούς δορυφόρους, ορισμένοι από τους οποίους μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία των CubeSats, δηλαδή ιδιαίτερα μικρών διαστημικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για επιστημονικά ή τεχνολογικά πειράματα. Όμως η πραγματική αποστολή τους παραμένει άγνωστη.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά του κινεζικού σκάφους μετά την απελευθέρωση ορισμένων από αυτά τα αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια προηγούμενων πτήσεων, παρατηρητές κατέγραψαν κινήσεις που υποδεικνύουν ότι το διαστημοπλάνο δεν περιοριζόταν απλώς στο να αφήνει μικρούς δορυφόρους πίσω του. Σε ορισμένες περιπτώσεις φάνηκε να τους πλησιάζει εκ νέου, μειώνοντας σταδιακά την απόσταση που το χώριζε από αυτούς.

Το 2026, μάλιστα, καταγράφηκε δραστηριότητα που, σύμφωνα με τον αστροφυσικό Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, είναι συμβατή με την απελευθέρωση ενός μικρού δορυφόρου και την επακόλουθη επαναπροσέγγισή του.

Ένα ακόμη περιστατικό, κατά τη δεύτερη αποστολή του διαστημοπλάνου, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την αμερικανική έκθεση, το κινεζικό όχημα πλησίασε ένα μικρότερο διαστημικό αντικείμενο σε απόσταση περίπου 100 μέτρων.

Σε όρους καθημερινής ζωής, τα 100 μέτρα μπορεί να φαίνονται σημαντική απόσταση. Στο Διάστημα, όμως, όπου τα αντικείμενα ταξιδεύουν με ταχύτητες χιλιάδων χιλιομέτρων την ώρα, μια τέτοια προσέγγιση απαιτεί ιδιαίτερα ακριβή υπολογισμό τροχιάς και έλεγχο των κινήσεων.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι γνωστές ως rendezvous and proximity operations, δηλαδή ελιγμοί συνάντησης και προσέγγισης διαστημικών αντικειμένων.

Χρησιμοποιούνται νόμιμα και για ειρηνικούς σκοπούς, όπως η πρόσδεση διαστημοπλοίων, η συντήρηση δορυφόρων και η απομάκρυνση διαστημικών απορριμμάτων. Ωστόσο, η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε να έχει και επιθετικές εφαρμογές.

Μπορεί να αρπάζει άλλους δορυφόρους;

Η σημαντικότερη υπόθεση που εξετάζουν οι ειδικοί είναι ότι το κινεζικό διαστημοπλάνο ενδέχεται να διαθέτει έναν ρομποτικό βραχίονα. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα επέτρεπε στο σκάφος να προσεγγίζει αντικείμενα και να αλληλεπιδρά με αυτά.

Θεωρητικά, θα μπορούσε να τοποθετεί μικρούς δορυφόρους σε τροχιά, να τους περισυλλέγει ή να τους μετακινεί. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης και επαναχρησιμοποίησης διαστημικού εξοπλισμού.

Όμως η ίδια ικανότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρέμβαση σε έναν ξένο δορυφόρο. Ένα διαστημικό όχημα με επαρκείς δυνατότητες ελιγμών και κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αλλάξει την τροχιά ενός άλλου αντικειμένου ή να επηρεάσει τη λειτουργία του.

Η αμερικανική εταιρεία διαστημικής παρακολούθησης Leo Labs είχε εντοπίσει προηγουμένως «ένα άγνωστο αντικείμενο κοντά στο κινεζικό επαναχρησιμοποιούμενο διαστημοπλάνο Shenlong», υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να απελευθερώνει μικρούς δορυφόρους σε Χαμηλή Γήινη Τροχιά.

Δεν υπάρχουν, πάντως, δημόσια αποδεικτικά στοιχεία ότι το Shenlong έχει χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο εναντίον ξένου δορυφόρου. Ο ΜακΝτάουελ επισημαίνει ότι η παρουσία ρομποτικού βραχίονα παραμένει υπόθεση και ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν διακρίνεται στη νέα φωτογραφία.

Ακόμη περισσότερο, εκτιμά ότι ο βασικός στόχος της Κίνας μπορεί να είναι πολύ απλούστερος: να αποδείξει ότι διαθέτει την τεχνολογία για να κατασκευάζει και να λειτουργεί ένα μικρό, μη επανδρωμένο διαστημικό λεωφορείο.

Η διαφορά ανάμεσα σε μια εντυπωσιακή τεχνολογική δυνατότητα και σε ένα επιχειρησιακό διαστημικό όπλο είναι σημαντική. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ώστε να θεωρείται το κινεζικό διαστημοπλάνο αποδεδειγμένα οπλικό σύστημα.

Το αμερικανικό X-37B και η εντυπωσιακή ομοιότητα

Η δημοσιοποίηση της φωτογραφίας έφερε στο προσκήνιο και μια άλλη, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διαπίστωση. Το κινεζικό διαστημοπλάνο μοιάζει εντυπωσιακά με το αμερικανικό X-37B, ένα μη επανδρωμένο όχημα που χρησιμοποιείται από τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ.

Το X-37B σχεδιάστηκε αρχικά ως ερευνητικό πρόγραμμα της NASA και στη συνέχεια πέρασε υπό τον έλεγχο του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Η πρώτη του πτήση πραγματοποιήθηκε το 2010. Έκτοτε έχει πραγματοποιήσει οκτώ αποστολές, παραμένοντας συνολικά για χιλιάδες ημέρες σε τροχιά.

Όπως το κινεζικό όχημα, εκτοξεύεται με πύραυλο, παραμένει στο Διάστημα για μεγάλα χρονικά διαστήματα και επιστρέφει προσγειωνόμενο σε διάδρομο. Διαθέτει επίσης κεντρικό διαμέρισμα φορτίου, μικρές πτέρυγες και δυνατότητα μεταφοράς εξοπλισμού για πειράματα.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δημοσιοποιήσει ορισμένες από τις δραστηριότητές του, όπως δοκιμές τεχνολογιών διαστημικής επικοινωνίας, πειράματα υλικών και συστήματα πλοήγησης. Ωστόσο, πολλές λεπτομέρειες των αποστολών του παραμένουν απόρρητες.

Ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ θεωρεί ότι η ομοιότητα ανάμεσα στα δύο οχήματα δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Το κινεζικό διαστημοπλάνο διαθέτει παρόμοια γενική αρχιτεκτονική με το X-37B, αν και παρουσιάζει διαφορές στο σχήμα των πτερύγων.

Η χαρακτηριστική διάταξη της ουράς, το κεντρικό διαμέρισμα φορτίου και η πρόσθετη πίσω μονάδα ενισχύουν την εντύπωση ότι η Κίνα επιδίωξε να αποκτήσει αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητες. Η ομοιότητα, πάντως, δεν αποδεικνύει ότι τα δύο σκάφη είναι τεχνολογικά ταυτόσημα ούτε ότι εξυπηρετούν ακριβώς τις ίδιες αποστολές.

Γιατί η Κίνα επενδύει τόσο πολύ στο Διάστημα

Το Shenlong δεν αποτελεί μια μεμονωμένη τεχνολογική προσπάθεια. Εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο πρόγραμμα, μέσω του οποίου το Πεκίνο επιδιώκει να αποκτήσει διαστημικές δυνατότητες αντίστοιχες με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει επιταχύνει εντυπωσιακά τον ρυθμό των εκτοξεύσεών της. Το 2016 πραγματοποίησε 22 διαστημικές εκτοξεύσεις. Το 2025 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 93, σύμφωνα με τα στοιχεία που χρησιμοποιεί η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Άμυνας. Η πρόοδος είναι ακόμη μεγαλύτερη στον αριθμό των δορυφόρων που τίθενται σε τροχιά.

Από περίπου 40 δορυφόρους το 2016, η Κίνα έφτασε να εκτοξεύει εκατοντάδες ετησίως, δημιουργώντας ένα ολοένα μεγαλύτερο δίκτυο για τηλεπικοινωνίες, πλοήγηση, επιστημονικές παρατηρήσεις και επιτήρηση της Γης.

Η χώρα διαθέτει ήδη τον δικό της διαστημικό σταθμό, τον Τιανγκόνγκ, και αναπτύσσει παράλληλα νέες τεχνολογίες επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων και διαστημικών οχημάτων.

Ένα ακόμη πρόγραμμα είναι το Haolong, ένα διαφορετικό διαστημοπλάνο που σχεδιάζεται για τη μεταφορά φορτίων προς και από τον κινεζικό διαστημικό σταθμό. Το Haolong υπολογίζεται ότι θα έχει μήκος περίπου δέκα μέτρων, εκπέτασμα πτερύγων περίπου οκτώ μέτρων και μάζα της τάξης των επτά τόνων.

Σε αντίθεση με το μυστικό πρόγραμμα του Shenlong, το Haolong έχει παρουσιαστεί δημόσια ως μέρος των σχεδίων της Κίνας για τη δημιουργία πιο ευέλικτων συστημάτων διαστημικών μεταφορών. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων δείχνει ότι το Πεκίνο δεν περιορίζεται πλέον στο να εκτοξεύει δορυφόρους.

Επιδιώκει να αποκτήσει τη δυνατότητα να μεταφέρει, να ανακτά, να επισκευάζει και να επαναχρησιμοποιεί διαστημικό εξοπλισμό, μειώνοντας μακροπρόθεσμα το κόστος πρόσβασης στο Διάστημα.

Ο πραγματικός φόβος των Αμερικανών: Ένας πόλεμος που θα ξεκινήσει σε τροχιά

Η αμερικανική ανησυχία δεν περιορίζεται στην τεχνολογική πρόοδο της Κίνας. Η DIA εκτιμά ότι το Πεκίνο αντιμετωπίζει το Διάστημα ως πεδίο στρατηγικής σημασίας για τις μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις του.

Σήμερα, οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από διαστημικά συστήματα. Οι δορυφόροι παρέχουν επικοινωνίες, υπηρεσίες πλοήγησης, εικόνες υψηλής ανάλυσης, πληροφορίες για τις κινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων και έγκαιρη προειδοποίηση για πυραυλικές επιθέσεις.

Χωρίς αυτά τα συστήματα, πολλές από τις δυνατότητες των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων θα περιορίζονταν δραματικά. Σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, για παράδειγμα γύρω από την Ταϊβάν, η δυνατότητα παρεμπόδισης των εχθρικών δορυφόρων θα μπορούσε να αποκτήσει καθοριστική σημασία.

Η αμερικανική έκθεση προειδοποιεί ότι η Κίνα αναπτύσσει πολλαπλές τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παρεμβολή, την αποδυνάμωση ή την καταστροφή δορυφορικών συστημάτων.

Αυτές περιλαμβάνουν επίγεια αντιδορυφορικά πυραυλικά συστήματα, δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου, τεχνολογίες λέιζερ και διαστημικά οχήματα που μπορούν να πραγματοποιούν ελιγμούς κοντά σε άλλους δορυφόρους. Η ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών δεν αποτελεί αποκλειστικά κινεζικό φαινόμενο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επίσης προηγμένα στρατιωτικά διαστημικά προγράμματα, ενώ η Ρωσία έχει αναπτύξει και δοκιμάσει αντιδορυφορικές δυνατότητες. Η Συνθήκη του Εξωτερικού Διαστήματος του 1967 απαγορεύει την τοποθέτηση πυρηνικών και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Δεν προβλέπει όμως μια αντίστοιχη γενική απαγόρευση για κάθε συμβατικό οπλικό σύστημα.

Αυτό αφήνει σημαντικά περιθώρια ανταγωνισμού, σε ένα περιβάλλον όπου η διάκριση ανάμεσα στην ειρηνική και τη στρατιωτική τεχνολογία γίνεται ολοένα δυσκολότερη.

Η Κίνα αποκάλυψε επίσης σχέδια για ένα εμπορικό μεταγωγικό διαστημοπλάνο, με την ονομασία Haolong, το οποίο προορίζεται για τον ανεφοδιασμό του διαστημικού σταθμού Tiangong.

Τι αποκαλύπτει πραγματικά η φωτογραφία και τι παραμένει μυστικό

Παρά τον εντυπωσιασμό που προκάλεσε η νέα εικόνα, οι δυνατότητές της ως αποδεικτικού στοιχείου έχουν συγκεκριμένα όρια. Η φωτογραφία επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός μικρού επαναχρησιμοποιούμενου κινεζικού διαστημοπλάνου, το σχήμα του και την παρουσία πρόσθετου εξοπλισμού στο πίσω μέρος του.

Δείχνει επίσης ότι το σκάφος βρισκόταν σε τροχιά με τις θύρες του διαμερίσματος φορτίου ανοικτές, γεγονός που υποδηλώνει ότι μπορούσε να πραγματοποιεί επιχειρήσεις με εξοπλισμό εκτός του κύριου σώματός του. Δεν αποκαλύπτει, όμως, τι ακριβώς υπήρχε μέσα στο διαμέρισμα φορτίου. Δεν επιβεβαιώνει την παρουσία ρομποτικού βραχίονα, ούτε αποδεικνύει ότι το όχημα μεταφέρει όπλα. Ούτε εξηγεί γιατί η Κίνα έχει επιλέξει να διατηρεί τόσο αυστηρή μυστικότητα γύρω από τις πραγματικές αποστολές του.

Ένα επιπλέον ερώτημα είναι εάν όλες οι κινεζικές πτήσεις από το 2020 μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν με το ίδιο διαστημικό όχημα ή εάν το Πεκίνο διαθέτει περισσότερα από ένα επιχειρησιακά σκάφη. Η αμερικανική DIA δεν δίνει απάντηση στο ερώτημα αυτό.

Ακόμη και η παρουσία του δεύτερου αντικειμένου στο πίσω μέρος της φωτογραφίας παραμένει ανοιχτή σε ερμηνείες: μπορεί να πρόκειται για μονάδα υποστήριξης ή για ξεχωριστό δορυφόρο που πραγματοποιεί δοκιμή σύνδεσης με το διαστημοπλάνο. Αυτά τα κενά είναι που καθιστούν το πρόγραμμα τόσο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες πληροφοριών. Γιατί το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι μόνο όσα φαίνονται, αλλά και εκείνα που εξακολουθούν να παραμένουν αόρατα.

Ο επόμενος διαστημικός ανταγωνισμός δεν θα αφορά μόνο την κατάκτηση του Διαστήματος

Στη δεκαετία του 1960, ο μεγάλος διαστημικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης είχε έναν ξεκάθαρο συμβολικό στόχο: ποια χώρα θα κατάφερνε να φτάσει πρώτη στη Σελήνη. Σήμερα, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα είναι πολύ πιο σύνθετος.

Δεν αφορά μόνο το ποια δύναμη θα εκτοξεύσει περισσότερους πυραύλους, ποια θα κατασκευάσει τον πιο προηγμένο διαστημικό σταθμό ή ποια θα στείλει πρώτη αστροναύτες σε νέους προορισμούς. Αφορά την ικανότητα ελέγχου της τροχιάς γύρω από τη Γη.

Την πρόσβαση σε δορυφορικά δίκτυα, τη μεταφορά και επισκευή εξοπλισμού, την προστασία κρίσιμων διαστημικών υποδομών και, ενδεχομένως, τη δυνατότητα εξουδετέρωσης των συστημάτων ενός αντιπάλου. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, ένα μικρό μη επανδρωμένο διαστημοπλάνο μήκους οκτώ μέτρων μπορεί να αποκτήσει στρατηγική αξία πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποδηλώνει το μέγεθός του.

Η φωτογραφία που δημοσιοποίησε η DIA δεν αποδεικνύει ότι το Shenlong αποτελεί διαστημικό όπλο. Επιβεβαιώνει, όμως, ότι η Κίνα έχει αναπτύξει μια τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα αποτελούσε σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Και η μεγαλύτερη ανησυχία της Ουάσιγκτον είναι πως η δυνατότητα να πλησιάζει, να χειρίζεται και να ανακτά αντικείμενα σε τροχιά μπορεί κάποια στιγμή να αποδειχθεί εξίσου σημαντική με τη δυνατότητα να τα εκτοξεύει.

Γιατί στον νέο διαστημικό ανταγωνισμό, το αποφασιστικό πλεονέκτημα ίσως δεν ανήκει σε εκείνον που μπορεί να στείλει έναν δορυφόρο στο Διάστημα, αλλά σε εκείνον που μπορεί να αποφασίσει τι θα συμβεί σε αυτόν όσο βρίσκεται εκεί.