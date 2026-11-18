Κανείς πλην ελαχίστων ανθρώπων δεν γνωρίζει αν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο ήταν σε θέση να αντιληφθεί πριν λίγους μήνες την είδηση για την εκτέλεση του Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες επικεφαλής του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο, από τις ειδικές δυνάμεις του Μεξικάνικου στρατού.

Ήταν Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου του έτους που διανύουμε και ο άνθρωπος που μαζί με άλλους δύο έβαλε τις βάσεις για τα καρτέλ του Μεξικού την δεκαετία του ‘80, κρατιόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό και με βραχιόλι εντοπισμού από τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο θάνατός του την περασμένη Κυριακή σε νοσοκομείο της Γκουανταλαχάρα όπου μεταφέρθηκε επειγόντως, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τα καρτέλ του Μεξικού και την ματωμένη ιστορία τους.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο υπήρξε ο άνθρωπος που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία των ισχυρότερων καρτέλ του Μεξικού.

Ο Γκαγιάρδο μετά από τριάντα τρία χρόνια εγκλεισμού τα τελευταία έντεκα ήταν τυφλός από το ένα μάτι, είχε απολέσει την ακοή του στο αριστερό αυτί, την αίσθηση της μυρωδιάς, ενώ αντιμετώπιζε προβλήματα επικοινωνίας, είχε μόνιμη παροχή οξυγόνου και ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι.

Ο El Patron, το «αφεντικό των αφεντικών» και ο άνθρωπος που μαζί με άλλους δύο ναρκέμπορους, τον Ράφα Κιντέρο και τον Ερνέστο Καρίγιο «γέννησαν» τα καρτέλ που λυμαίνονται το Μεξικό με το εμπόριο ναρκωτικών για κάτι λιγότερο από μισό αιώνα, ήταν στα τελευταία του μια σκιά του παλιού του εαυτού.

Όταν ο Φέλιξ συνάντησε τον Πάμπλο

Στην Μπελαβίστα του Κουλιακάν μια περιοχή στην πολιτεία της Σιναλόα, ακούστηκε για πρώτη φορά το κλάμα του ανθρώπου που θα γινόταν το «αφεντικό των αφεντικών» και ο κύριος εμπνευστής για την δημιουργία των καρτέλ που μοίρασαν τις περιοχές εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρδο τελείωσε το λύκειο και ακολούθως σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων ενώ αμέσως μετά όσο παράταιρο και αν ηχεί, προσλήφθηκε ως πράκτορας της Ομοσπονδιακής Δικαστικής Αστυνομίας.

Ανέλαβε προσωπικός σωματοφύλακας του κυβερνήτη της Σιναλόα, οι πολιτικές γνωριμίες του οποίου αποδείχτηκαν πολύτιμες, όταν ως αστυνομικός ακόμη εισήλθε στο εμπόριο ναρκωτικών.

Η συνεργασία του Φέλιξ Γκαγιάρδο με τον Πάμπλο Εσκομπάρ μετέτρεψε το καρτέλ της Γουαδαλαχάρα σε πανίσχυρο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

Κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι τα κέρδη ήταν τεράστια και η γνωριμία του με τους Ράφα Κάρο Κιντέρο και Ερνέστο Φονσέκα Καρίγιο θα αποδειχτεί καθοριστική για τον Γκαγιάρδο.

Αυτόν που πέταξε μέχρι την Κολομβία για να κάνει δουλειές με τον τότε πιο ισχυρό ναρκοβαρώνο του κόσμου, τον διαβόητο Πάμπλο Εσκομπάρ, αφού ήθελε να εισέλθει στο εμπόριο της κοκαΐνης.

Το εμπόριο μαριχουάνας με το οποίο ασχολούνταν ήταν καλό όμως διαπίστωσε ότι η κοκαΐνη, είχε απείρως περισσότερα περιθώρια κέρδους και ήθελε ένα κομμάτι από την πίτα.

Το timing αποδείχτηκε ιδανικό, αφού στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 η Αμερικάνικη DEA είχε καταφέρει να μπλοκάρει την είσοδο της κοκαΐνης από την Κολομβία στη Φλόριντα μέσω θαλάσσης με σχολαστικές εφόδους σε ταχύπλοα.

Τότε ο Εσκομπάρ στράφηκε προς το Μεξικό και τον Γκαγιάρδο που έβαλε στο παιχνίδι τους Καρίγιο και Κιντέρο και με την συμφωνία που έκανε η αμοιβή της τριάδας δεν ήταν μετρητά αλλά το 50% της ποσότητας που μετέφεραν.

Ανατρέχοντας σε δεκάδες δημοσιεύματα που έχουν γραφτεί για τον Γκαγιάρδο, τα κέρδη από την πρώτη κιόλας χρονιά ήταν κολοσσιαία, αφού ξεπέρασαν τα 5.000.000.000 δολάρια!

Έτσι γεννήθηκε το διαβόητο καρτέλ της Γουαδαλαχάρα και μέχρι το 1985 οι Γκαγιάρδο, Κιντέρο και Καρίγιο είναι παντοδύναμοι ενώ ο El Patron του Μεξικού έχει απλώσει τα δίχτυα της επιρροής του σε σε υπουργούς, υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας, τελωνειακούς και συνοριοφύλακες.

🔴 #ÚLTIMAHORA | Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’; habría sufrido una falla orgánica múltiple, tras haber sido trasladado a un hospital en Guadalajara 📺 La información con @VictorGzzGarza https://t.co/mRNMjecL9E — Milenio (@Milenio) November 15, 2026

Το μόνο που δεν υπολόγισε η τριάδα ήταν η επιμονή και το θάρρος ενός πράκτορα της DEA που είχε αποσπαστεί στο γραφείο του Μεξικού, του Κίκι Καμαρένα.

Ο συγκεκριμένος παίρνοντας προσωπικό ρίσκο κατάφερε μετά από μήνες ερευνών να ανακαλύψει αρχικά μια τεράστια έκταση όπου το καρτέλ καλλιεργούσε μαριχουάνα.

Οι αχανείς φυτείες στην έρημο

Μέχρι να το καταφέρει ο Καμαρένα είχε περάσει πολλά κυνηγώντας τους ναρκοβαρώνους από το καλοκαίρι του 1980, αφού συνειδητοποίησε γρήγορα ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να δράσει εκτός των περιορισμένων στεγανών του κλιμακίου της DEA στην Γκουανταλαχάρα.

Η τριάδα των Γκαγιάρδο, Καρίγιο και Κιντέρο έστησαν μεθοδικά τεράστιες φυτείες μακριά από τα αστικά κέντρα και βουνά μέσα σε περιοχές της ερήμου και χρησιμοποίησαν σε αυτές μια νέα ποικιλία μαριχουάνας η οποία παρήγαγε ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας, που είχε τεράστια ζήτηση στις αγορές της Βόρειας Αμερικής.

BREAKING: Miguel Ángel Félix Gallardo, founder of the Guadalajara Cartel known as the “Boss of Bosses” and “The Godfather,” has died at age 80, Mexico’s Security Ministry says. https://t.co/kWG5KnXWj2 — Breaking911 (@Breaking911) November 15, 2026

Παρότι ο Καμαρένα δεν μπορούσε να δουλέψει με κάλυψη αποδείχτηκε εξαιρετικός στο να στρατολογεί πολύ καλούς πληροφοριοδότες, οι οποίοι δεν άργησαν να του φέρουν το πρώτο λαβράκι.

Αφορούσε μια τεράστια φυτεία εκτάσεως 2.000 στρεμμάτων, την οποία εντόπισε ο Καμαρένα μαζί με τον καλύτερο πληροφοριοδότη του, που είχε το κωδικό όνομα «Μιγκέλ Σάντσες».

Βρισκόταν έξω από την πόλη του Βανέγκας και τον Αύγουστο του 1982 ο πράκτορας της DEA που την έβλεπε με κιάλια από ασφαλή απόσταση έμεινε άφωνος από το εύρος της.

Κανόνισε δύο μυστικές πτήσεις πάνω από την φυτεία και ακολούθως ενημέρωσε επίσημα τις αρχές του Μεξικού, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχείρηση μεγάλης κλίμακας τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Συνελήφθησαν πολλοί στρατιώτες του καρτέλ και παραδόθηκαν στις φλόγες 4.000 τόνοι μαριχουάνας, η μεγαλύτερη ποσότητα που είχε βρεθεί ποτέ, ενώ τα νέα έφτασαν άμεσα στην τριάδα Γκαγιάρδο, Κιντέρο και Καρίγιο.

Οι ναρκοβαρώνοι έξαλλοι από θυμό προσπάθησαν να βρουν στοιχεία για το πως ο στρατός έφτασε μέχρι την φυτεία εκεί αλλά δεν μπόρεσαν να μάθουν από που προήλθε η διαρροή.

Δεν φαντάστηκαν ούτε αυτό που θα ακολουθούσε

Hace unos minutos fue trasladado el cuerpo de Miguel Ángel Félix Gallardo “Jefe de Jefes” a la funeraria Gayosso para iniciar con los trámites legales. Vía @antonionerij https://t.co/lqPK3AwqIQ — W Radio Gdl (@wradiogdl) November 15, 2026

Η επιδρομή, η απαγωγή του Κίκι και η εκτέλεση

Συνεχίζοντας να δουλεύει μεθοδικά ο Καμαρένα ανακαλύπτει δύο χρόνια μετά μια ασύλληπτης έκτασης φυτεία μαριχουάνας στο Αλέντε, στην πολιτεία της Τσιουάουα, η οποία εκτείνεται σε 20.000 στρέμματα.

Λίγες εβδομάδες μετά μονάδες του στρατού, υποστηριζόμενες από ελικόπτερα κάνουν επιδρομή και καταστρέφουν ολοσχερώς τα χωράφια που παρήγαγαν ετησίως μαριχουάνα αξίας 8.000.000.000 δολαρίων καθώς και τις εγκαταστάσεις.

Οι τρεις «βαρώνοι» έξαλλοι από οργή κινούν όλα τα νήματα που έχουν σε κρατικές υπηρεσίες για να εντοπίσουν τον άνθρωπο που έδωσε την πληροφορία, ενώ τάζουν μεγάλα ποσά και δώρα σε όποιον δώσει το όνομά του.

Μέχρι και σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος ήταν αυτός που «έδωσε» τον Κίκι Καμαρένα στους ναρκέμπορους, όμως η επικρατέστερη ενοχοποιεί διεφθαρμένους αστυνομικούς σε υψηλές θέσεις, οι οποίοι πληρώνονταν αδρά από τους ναρκοβαρώνους για να κάνουν τα στραβά μάτια.

Στις 7 Φεβρουαρίου του 1985 με εντολή του Φέλιξ Γκαγιάρδο, ο πράκτορας της DEA πέφτει θύμα απαγωγής και οδηγείται σε μια απομονωμένη κατοικία στον δυτικό τομέα της Γκουανταλαχάρα η οποία ανήκε στον Ράφα Κιντέρο.

Οι βασανιστές του θα εξαντλήσουν κάθε φρικτό τρόπο για να του αποσπάσουν πληροφορίες, σπάζοντας ένα-ένα τα πλευρά του και υποβάλλοντας τον σε φοβερά βασανιστήρια.

Τρύπησαν το κρανίο του με ηλεκτρικό τρυπάνι, ένα μαγνητόφωνο κατέγραφε επί τριάντα ώρες το μαρτύριο του Κίκι Καμαρένα, για να το «απολαύσει» ο Κιντέρο ενώ ο Φέλιξ Γκαγιάρδο πέρασε κάποια στιγμή από το «σπίτι του μαρτυρίου».

Χρόνια μετά ακόμη και έμπειροι δικαστές, που είχαν δει και ακούσει πάρα πολλά στην διαδρομή τους, δεν άντεξαν να ακούσουν τις κασέτες και έβαλαν τα κλάματα.

Το πτώμα το Κίκι τυλιγμένο σε πλαστικό βρέθηκε στις 5 Μαρτίου του 1985, στην περιοχή Λα Ανγκοστούρα σε ένα χωράφι, σχεδόν μη αναγνωρίσιμο από τα βασανιστήρια.

Ο θάνατός του ήταν κάτι που η DEA δεν θα άφηνε να περάσει επ’ ουδενί χωρίς να ανακαλύψει τους ενόχους, γι’ αυτό μια ειδική μονάδα πρακτόρων ανέλαβε μυστικά δράση στο Μεξικό.

https://twitter.com/montenegrojluis/status/2122061784890695741?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2122061784890695741%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=

Τα «τείχη» άρχισαν να πέφτουν εκ των έσω με αποκαλύψεις για διαφθορά που έφτανε μέχρι τον διευθυντή της Ιντερπόλ στο Μεξικό, ενώ ο Ράφα Κιντέρο νιώθοντας τον κλοιό να σφίγγει, έφυγε στην Κόστα Ρίκα.

Εκεί συνελήφθη την ίδια χρονιά μετά απο μια επιδρομή των αρχών σε συνεργασία με την DEA και καταδικάστηκε σε σαράντα χρόνια φυλάκιση, όμως ακόμη και τώρα δεν παραδέχεται ότι αυτός διέταξε την εκτέλεση του Καμαρένα.

Ο Γκαγιάρδο συνελήφθη τέσσερα χρόνια μετά, τον Απρίλιο του 1989 στο Μεξικό, όπου εξέτισε το μεγαλύτερο μέρος της ποινής του μέχρι που τα μεγάλα προβλήματα υγείας, τον οδήγησαν την περασμένη Κυριακή στο ταξίδι χωρίς επιστροφή.

Οσο για τον κολλητό του, Ράφα Κιντέρο;

Στις 27 Φεβρουαρίου του 2025 ο 73χρονος πλέον ναρκέμπορας εκδόθηκε στις ΗΠΑ και όταν το αεροπλάνο που τον μετέφερε προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, ο ασπρομάλλης πλέον ναρκοβαρώνος ήταν αλυσοδεμένος στα χέρια και στα πόδια.

Όταν κατέβηκε από αυτό, γνώριζε ότι ανέπνεε αέρα ελευθερίας για τελευταία φορά στη ζωή που του απομένει, ντυμένος με μια πορτοκαλί φόρμα, ενώ ήταν δεμένος με αλυσίδες στα χέρια και τα πόδια του.

Ο σκύλος και ο θάμνος

Πριν από τη έκδοσή του η τελευταία σύλληψή του έλαβε χώρα την Παρασκευή 15 Ιουλίου του 2022, με μια συντονισμένη επιχείρηση της ειδικής μονάδας των καταδρομέων του Μεξικανικού Ναυτικού.

Η ομάδα κινήθηκε ταχύτατα στα δυτικά της πολιτείας της Σιναλόα, σε μια περιοχή με πολλά δέντρα και μεγάλους θάμνους, αναζητώντας τον φυγόδικο τότε Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο.

Η πληροφορία ότι εκεί κρυβόταν o υπαρχηγός του κάποτε παντοδύναμου καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, αποδείχτηκε σωστή, όταν μετά από λίγη ώρα ένα εκπαιδευμένο λυκόσκυλο των κομάντο του Ναυτικού άρχισε να γαυγίζει έντονα.

Όταν το άφησαν έτρεξε σε ένα ψηλό και πυκνό θάμνο και μέσα σε δευτερόλεπτα δέκα άντρες της ομάδας με τα όπλα προτεταμένα φώναξαν σε όποιον κρυβόταν εκεί να βγει.

Ο Ράφα-όπως τον φώναζαν οι φίλοι του-Κιντέρο στα 69 του χρόνια εκείνη την περίοδο, κατάλαβε ότι δεν υπήρχε το παραμικρό περιθώριο αντίστασης και παραδόθηκε στις Ειδικές Δυνάμεις.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά την σύλληψή του εκδόθηκε επιτέλους στις ΗΠΑ.

όπου δικάστηκε και αυτός για την δολοφονία του πράκτορα της DEA Κίκι Καμαρένα.

Καταδικασμένος σε σαράντα χρόνια φυλακή, ο Κιντέρο είχε αφεθεί ελεύθερος χάρη σε μια δικαστική απόφαση, απο αυτές που συνηθίζονταν στο Μεξικό και φυσικά ήταν ήδη φυγόδικος, όταν άρχισαν να τον αναζητούν.

Οι κάτοικοι στα χωριά τον έλεγαν μεταξύ τους «το φάντασμα της Σιναλόα», αφού κρυβόταν καλά μέχρι εκείνη την ζεστή μέρα του Ιούλη πριν απο τέσσερα χρόνια όταν ένα λυκόσκυλο έβαλε τέλος και στην δική του ματωμένη διαδρομή.