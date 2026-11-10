Στα 33 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της Nvidia, ο Τζένσεν Χουάνγκ έχει μετατρέψει μια εταιρεία κατασκευής καρτών γραφικών σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους στον κόσμο, προσφέροντας στους μετόχους της συνολική χρηματιστηριακή απόδοση που ξεπερνά το 700.000%. Ωστόσο, η προσωπική του ταύτιση με την πορεία της εταιρείας, που για δεκαετίες θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της, μετατρέπεται πλέον σε σοβαρό παράγοντα κινδύνου.

Η παραδοχή του 63χρονου διευθύνοντος συμβούλου ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας (φωτο κάτω) έχει πυροδοτήσει εσωτερική έρευνα, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: Μπορεί η Nvidia να συνεχίσει την εντυπωσιακή αναπτυξιακή της πορεία χωρίς τον άνθρωπο που την καθοδηγεί από την ίδρυσή της;

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένου πράκτορα, την ώρα που η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση: την απουσία σαφούς σχεδίου διαδοχής για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.

Ένας CEO που ελέγχει σχεδόν τα πάντα

Ο τρόπος με τον οποίο διοικείται η Nvidia αποτυπώνεται ακόμη και στη διαρρύθμιση του γραφείου του Χουάνγκ, στα κεντρικά της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας.

Ο διευθύνων σύμβουλος κάθεται σε ένα τεράστιο οβάλ γραφείο, απέναντι από τους στενότερους συνεργάτες του, ενώ πίσω τους υπάρχουν καθίσματα διαμορφωμένα σε επίπεδα, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις συζητήσεις περισσότεροι εργαζόμενοι.

Η συγκεκριμένη διαρρύθμιση έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί το ιδιαίτερο μοντέλο διοίκησης του Χουάνγκ, ο οποίος συμμετέχει σχεδόν σε κάθε σημαντική απόφαση, φτάνοντας συχνά μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής λειτουργίας.

Περίπου 60 υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονται απευθείας στον ίδιο, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που συναντάται συνήθως στις μεγάλες τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Οι συνεργάτες του τού αποστέλλουν τακτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα πέντε σημαντικότερα ζητήματα που τους απασχολούν, τα γνωστά εσωτερικά μηνύματα «top five», τα οποία ο Χουάνγκ διαβάζει και απαντά σχεδόν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Ακόμη και μεταξύ των ιδρυτών τεχνολογικών εταιρειών που έχουν αποκτήσει σχεδόν θρυλική φήμη για την εμμονή τους στη λεπτομέρεια, η περίπτωση του Χουάνγκ θεωρείται ξεχωριστή.

Έχει παραμείνει στην ηγεσία της Nvidia από την ίδρυσή της, πριν από 33 χρόνια, καταγράφοντας τη μακροβιότερη αντίστοιχη θητεία στη Silicon Valley.

Παρά την τεράστια ανάπτυξη της εταιρείας, δεν έχει οριστεί μέχρι σήμερα κάποιο στέλεχος ως πιθανός διάδοχός του.

Η κρίση αναδεικνύει την εξάρτηση από τον Χουάνγκ

Η απουσία σχεδίου διαδοχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις.

Ο ίδιος ο Χουάνγκ έχει αναγνωρίσει ότι το μοντέλο διοίκησης που εφαρμόζει είναι στενά συνδεδεμένο με την ανάπτυξη της εταιρείας.

«Το διοικητικό μου μοντέλο ήταν εκείνο που επέτρεψε στην εταιρεία να αναπτυχθεί», είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Έμιλι Τσανγκ του Bloomberg.

Όπως είχε εξηγήσει, στόχος του ήταν να δημιουργήσει έναν οργανισμό ικανό να προσαρμόζεται στις αλλαγές, τόσο διαμορφώνοντας ο ίδιος τις εξελίξεις στον κλάδο όσο και ανταποκρινόμενος στις τεχνολογικές ανατροπές.

Ωστόσο, αυτή η ισχυρή συγκέντρωση εξουσίας σε ένα πρόσωπο δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα.

«Η Nvidia μεγάλωσε πάρα πολύ και πάρα πολύ γρήγορα και ίσως απλώς να μην ήταν προετοιμασμένη», ανέφερε ο Ντάνιελ Μόργκαν, διαχειριστής κεφαλαίων στη Synovus Trust, η οποία κατέχει μετοχές της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εταιρείες όπως η Microsoft και η Apple φαίνεται να διαθέτουν πάντοτε κάποιο πιθανό μελλοντικό διευθύνοντα σύμβουλο, ενώ η Nvidia εξακολουθεί να στηρίζεται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στον ιδρυτή της.

Η ενδεχόμενη αποχώρηση του Χουάνγκ θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις πολύ πέρα από την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Δεν πρόκειται μόνο για το γεγονός ότι η Nvidia κυριαρχεί στην παραγωγή επεξεργαστών που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Ο Χουάνγκ αποτελεί επίσης βασικό διαπραγματευτή μεγάλων συμφωνιών, αξιοποιώντας τους τεράστιους οικονομικούς πόρους της Nvidia για επενδύσεις σε εταιρείες της εφοδιαστικής αλυσίδας της AI και σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της τεχνητής νοημοσύνης, προβάλλοντας τις δυνατότητές της και επιχειρώντας να περιορίσει τους φόβους για τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει.

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους εξάρτησης από πρόσωπο

Η περίπτωση της Nvidia αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που οι επενδυτές ονομάζουν «key-man risk», δηλαδή τον κίνδυνο που προκύπτει όταν η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται υπερβολικά από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

Σύμφωνα με αναλυτές, η εξάρτηση της Nvidia από τον Χουάνγκ βρίσκεται σε επίπεδα που σπάνια έχουν παρατηρηθεί στην ιστορία μεγάλων επιχειρήσεων.

«Η Nvidia δεν είναι μια συνηθισμένη εταιρεία και ο Τζένσεν δεν είναι ένας συνηθισμένος CEO», σημειώνει ο Στέισι Ράσγκον, αναλυτής ημιαγωγών της Bernstein.

Στο εσωτερικό της Nvidia, εργαζόμενοι έχουν παρατηρήσει ότι ο Χουάνγκ εμφανίζεται λιγότερο ενεργός τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση.

Μεταξύ άλλων, δεν απαντά πλέον με την ίδια αμεσότητα στα καθιερωμένα μηνύματα «top five».

Η αλλαγή θεωρείται ασυνήθιστη για έναν επικεφαλής που είναι γνωστός για τη λεπτομερή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να εξετάζει προσωπικά τις αμοιβές κάθε εργαζομένου.

Σύμφωνα με άλλο πρόσωπο με γνώση των εξελίξεων, το διοικητικό συμβούλιο επιθυμεί να διατηρήσει τον Χουάνγκ στη θέση του, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό, ενώ ανεξάρτητη επιτροπή διερευνά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Έσοδα άνω των 400 δισ. δολαρίων και περιθώρια κέρδους 70%

Η κρίση ξεσπά σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο για την παγκόσμια αγορά τεχνολογίας.

Οι ανησυχίες για πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη προκαλέσει ισχυρές πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην επιθυμούν πρόσθετη αβεβαιότητα γύρω από τη διοίκηση της Nvidia.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει αποτελέσει τον σημαντικότερο μεμονωμένο παράγοντα ενίσχυσης του δείκτη S&P 500, χάρη στην εκρηκτική αύξηση των πωλήσεών της.

Τα ετήσια έσοδά της αναμένεται να ξεπεράσουν τα 400 δισ. δολάρια κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, έναντι λιγότερων από 27 δισ. δολαρίων μόλις τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή επίδοση ξεπερνά, σε μέγεθος και ταχύτητα, όσα είχαν πετύχει στη δική τους εποχή εμβληματικοί επιχειρηματίες της τεχνολογίας, όπως ο Στιβ Τζομπς, ο Μπιλ Γκέιτς και ο Τζεφ Μπέζος.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η Nvidia διατηρεί μικτά περιθώρια κέρδους άνω του 70%, επίδοση εξαιρετικά υψηλή για τη βιομηχανία ημιαγωγών.

«Δεν θα θέλαμε να δούμε τον Τζένσεν να απομακρύνεται από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου», δήλωσε ο Κεν Μαχόνι, επικεφαλής της Mahoney Asset Management και επενδυτής της Nvidia.

Όπως υποστήριξε, ο Χουάνγκ αποτελεί εξαιρετικά σημαντική προσωπικότητα τόσο για τον τεχνολογικό κλάδο όσο και για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Ρος Γκέρμπερ, επικεφαλής της Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 75% να παραμείνει ο Χουάνγκ στην ηγεσία.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος ακύρωσε τις παραγγελίες του για chips εξαιτίας αυτής της υπόθεσης», σχολίασε.

Από τις κάρτες γραφικών στην κυριαρχία στην AI

Ο Τζένσεν Χουάνγκ ίδρυσε τη Nvidia το 1993, μαζί με τους Κρις Μαλακόφσκι και Κέρτις Πριμ.

Από την πρώτη στιγμή, ωστόσο, εκείνος ανέλαβε την ηγεσία της επιχείρησης και καθοδήγησε τις σημαντικότερες στρατηγικές αλλαγές της.

Η Nvidia ξεκίνησε ως μια σχετικά εξειδικευμένη εταιρεία που κατασκεύαζε κάρτες γραφικών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και βιντεοπαιχνίδια.

Στη συνέχεια, ο Χουάνγκ διέκρινε νωρίτερα από πολλούς ανταγωνιστές του τις δυνατότητες αξιοποίησης των επεξεργαστών γραφικών στην εκπαίδευση και λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η στρατηγική αυτή στροφή μετέτρεψε τη Nvidia σε βασικό προμηθευτή των τεχνολογικών ομίλων που αναπτύσσουν υποδομές AI και data centers.

Παρά την επιτυχία του, ο Χουάνγκ έχει δηλώσει ότι θα επιθυμούσε ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος να προέλθει από το εσωτερικό της εταιρείας.

Θα προτιμούσε, όμως, η μετάβαση αυτή να πραγματοποιηθεί σε 20 χρόνια από σήμερα.

«Παίρνω τη δουλειά μου πολύ σοβαρά. Δεν τη θεωρώ δεδομένη», είχε δηλώσει στη συνέντευξή του στο Bloomberg.

Έχει επίσης εξηγήσει ότι επέλεξε να μην αναλάβει τη θέση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου ο διευθύνων σύμβουλος να παραμένει υπόλογος και να μπορεί να απομακρυνθεί εφόσον χρειαστεί.

«Σε αντίθεση με πολλούς CEOs, εγώ μπορώ απολύτως να απολυθώ», είχε δηλώσει.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποτελείται σε σημαντικό βαθμό από ανθρώπους που συνεργάζονται με τον Χουάνγκ εδώ και πολλά χρόνια.

Έξι μέλη συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο για περισσότερο από μία δεκαετία, ενώ τρία από αυτά κατέχουν τις θέσεις τους για περισσότερα από 30 χρόνια.

Η στήριξη Τραμπ, Μασκ και Άκμαν

Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο Χουάνγκ έχει εξασφαλίσει δημόσια υποστήριξη από ορισμένες από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της αμερικανικής επιχειρηματικής και πολιτικής σκηνής.

Ο Έλον Μασκ, επικεφαλής της Tesla και της SpaceX, υποστήριξε την άποψη ότι ο Χουάνγκ είναι ουσιαστικά αναντικατάστατος για τη Nvidia.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη Δευτέρα τον επικεφαλής της εταιρείας «πολύ έντιμο άνθρωπο», σημειώνοντας πάντως ότι το FBI διερευνά την υπόθεση.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι είχε πραγματοποιήσει επιχείρηση κατασκοπείας με στόχο τον Χουάνγκ.

Στο πλευρό του CEO τάχθηκε επίσης ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X:

«Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος. Ακόμη και οι απίστευτοι άνθρωποι κάνουν λάθη».

Ο Άκμαν πρόσθεσε ότι όλοι θα πρέπει να στηρίξουν τον Χουάνγκ και την οικογένειά του.

Αγωγή μετόχου κατά της Nvidia

Δεν ήταν, ωστόσο, όλες οι αντιδράσεις θετικές. Τη Δευτέρα, μέτοχος της Nvidia κατέθεσε πρόταση συλλογικής αγωγής εναντίον της εταιρείας και του Χουάνγκ, κατηγορώντας τους ότι παραπλάνησαν τους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις του CEO με τη γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με την κινεζική κατασκοπεία ή ότι επέδειξαν απερίσκεπτη αδιαφορία απέναντι στις σχετικές πληροφορίες.

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Ο ενάγων επιδιώκει να εκπροσωπήσει όσους αγόρασαν μετοχές της Nvidia από τις 9 Οκτωβρίου 2025 έως την αποκάλυψη της υπόθεσης την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026.

Η διαδικασία προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα πίεσης για τη διοίκηση της εταιρείας, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση της εσωτερικής έρευνας.

Ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Χουάνγκ;

Είτε ο Χουάνγκ καταφέρει να ξεπεράσει την κρίση είτε όχι, η αναζήτηση πιθανών διαδόχων αποκτά πλέον μεγαλύτερη σημασία.

Παρά το γεγονός ότι η Nvidia διαθέτει περίπου 60 υψηλόβαθμα στελέχη που συνεργάζονται απευθείας με τον CEO, κανένα δεν έχει παρουσιαστεί δημοσίως ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για την ηγεσία.

Επιπλέον, οι στενοί συνεργάτες του Χουάνγκ σπάνια πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις αντίστοιχης εμβέλειας.

Ο ίδιος ταξιδεύει διαρκώς σε όλο τον κόσμο, μιλά μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, δίνει συνεντεύξεις και υπογράφει αυτόγραφα σε θαυμαστές της τεχνολογίας.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα στελέχη της Nvidia εμφανίζονται κυρίως σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο της εξειδίκευσής τους.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, για παράδειγμα, συμμετέχει σε συνέδρια της Wall Street, ενώ ο Ίαν Μπακ, αντιπρόεδρος με αρμοδιότητα την τεχνολογία των data centers, μιλά δημόσια για τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά πολύ λιγότερο συχνά από τον Χουάνγκ.

Ακόμη και στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, τα στελέχη συχνά παραπέμπουν σε προηγούμενες δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου.

Η Αϊσέ Καραεβλί, καθηγήτρια στο Otto Beisheim School of Management της Γερμανίας, εξηγεί ότι η διαδοχή σε εταιρείες που διοικούνται από τους ιδρυτές τους είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

«Σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθεί κάποιος του οποίου το όραμα και η ηγεσία είναι συχνά αδιαχώριστα από την ταυτότητα της ίδιας της εταιρείας», επισημαίνει.

Ο Ντέιβιντ Λάρκερ, επικεφαλής της ερευνητικής πρωτοβουλίας εταιρικής διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, σημειώνει ότι άλλοι μεγάλοι όμιλοι είχαν προετοιμαστεί αποτελεσματικότερα για την ξαφνική απώλεια του επικεφαλής τους.

Στην Apple, για παράδειγμα, ο Τιμ Κουκ ήταν ήδη έτοιμος να διαδεχθεί τον Στιβ Τζομπς.

Αντίστοιχα, η McDonald’s χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον διευθύνοντα σύμβουλό της δύο φορές μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο κατά τη δεκαετία του 2000.

«Κατάφεραν να τοποθετήσουν αξιόπιστα στελέχη σε αυτές τις θέσεις», ανέφερε ο Λάρκερ.

Τα δύο παιδιά του εργάζονται στη Nvidia – Τι λέει για τη διαδοχή

Στη Nvidia εργάζονται και τα δύο παιδιά του Τζένσεν Χουάνγκ.

Η κόρη του, Μάντισον Χουάνγκ, είναι υπεύθυνη για το μάρκετινγκ προϊόντων και τεχνολογίας, ενώ ο γιος του, Σπένσερ Χουάνγκ, δραστηριοποιείται στη διαχείριση προϊόντων του τομέα ρομποτικής.

Ο ίδιος, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να επιβάλει στα παιδιά του το βάρος της διοίκησης της εταιρείας.

«Εάν αυτή είναι η φιλοδοξία τους, είτε του Σπένσερ είτε της Μάντισον, θα πρέπει να το κερδίσουν», είχε δηλώσει.

Όπως εξήγησε, η θέση απαιτεί εξαιρετικά σκληρή δουλειά και μεγάλες προσωπικές θυσίες.

Παράλληλα, επανέλαβε την προτίμησή του για έναν μελλοντικό επικεφαλής που θα έχει αναδειχθεί μέσα από τις τάξεις της Nvidia.

«Ελπίζω πραγματικά ότι ο επόμενος CEO της εταιρείας βρίσκεται ήδη μέσα στην εταιρεία», ανέφερε.

«Ελπίζω να παραμείνω υγιής και να συνεχίσω να αποδεικνύω ότι αξίζω τη θέση μου».

Η υπόθεση Χουάνγκ αναδεικνύει έτσι ένα ζήτημα που υπερβαίνει την προσωπική κρίση του ιδρυτή της Nvidia: την ανάγκη μιας από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις στον κόσμο να εξασφαλίσει τη συνέχεια της διοίκησής της, χωρίς να διακινδυνεύσει το επιχειρηματικό μοντέλο που την οδήγησε στην κορυφή της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας.