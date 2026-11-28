Υπάρχει μια ιστορική ασπρόμαυρη φωτογραφία από το 1954, η οποία συμπυκνώνει την αθωότητα μιας ολόκληρης εποχής. Δύο νεαροί άνδρες στέκονται δίπλα-δίπλα σε έναν διαγωνισμό σχεδίου στο Παρίσι, κρατώντας γεμάτοι υπερηφάνεια τα βραβεία τους. Ο ένας είναι ο Καρλ Λάγκερφελντ. Ο άλλος είναι ο Ιβ Σεν Λοράν. Μέσα στα επόμενα είκοσι χρόνια, θα αναδειχθούν στα δύο πιο λαμπρά, πιο δοξασμένα ονόματα της γαλλικής μόδας, διατηρώντας παράλληλα μια στενή και ειλικρινή φιλία. Και τότε, ακριβώς τη στιγμή που και οι δύο βρίσκονται στο απόγειό τους, ο Ζακ ντε Μπασέ μπαίνει ορμητικά στις ζωές τους.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ και ο Ιβ Σεν Λοράν βραβεύονται το 1954 στο Παρίσι, πριν εξελιχθούν σε δύο θρύλους της μόδας. Φωτογραφία: Getty Images / Ideal image

Ο Καρλ Λάγκερφελντ μαγεύεται και αναλαμβάνει να πληρώνει για το διαμέρισμά του, τα ακριβά του ρούχα και τις ατελείωτες νύχτες του. Ο Ιβ Σεν Λοράν, από την άλλη, ερωτεύεται παράφορα, πέφτοντας σε μια δίνη καταστροφής. Ο σύντροφος του Ιβ, ο δυναμικός Πιέρ Μπερζέ, τρομοκρατημένος ότι ο αγαπημένος του θα χάσει τη ζωή του από υπερβολική δόση, παρεμβαίνει βίαια, συναντά τον νεαρό από κοντά και του απαιτεί να εξαφανιστεί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Καρλ και ο Ιβ δεν θα ανταλλάξουν ποτέ ξανά ούτε μία λέξη.

Χωρίς επαγγελματική σταδιοδρομία, προσωπική περιουσία ή επίσημο τίτλο ευγενείας, ο Ζακ ντε Μπασέ αναδείχθηκε σε αινιγματική φυσιογνωμία της γαλλικής μόδας.

Η αρχή ενός σκοτεινού παραμυθιού

Ποιος ήταν όμως πραγματικά ο Ζακ ντε Μπασέ; Ένας άνθρωπος χωρίς επάγγελμα, χωρίς δικά του χρήματα και χωρίς κανέναν επίσημο τίτλο ευγενείας. Ακόμα και το ίδιο το όνομα που χρησιμοποιούσε, δεν του ανήκε ολοκληρωτικά. Το 1890, ένα δικαστήριο στη Νάντη είχε απαγορεύσει στην οικογένειά του να χρησιμοποιεί το αριστοκρατικό πρόθεμα «ντε Μπασέ». Εκείνος το χρησιμοποιούσε ούτως ή άλλως, όποτε τον εξυπηρετούσε.

Στα 19 του χρόνια, ο Ζακ κατατάχθηκε στο Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, παίρνοντας μαζί του το αγαπημένο του λούτρινο αρκουδάκι.

Πριν ξεκινήσει η πραγματική ιστορία, υπάρχει μια λεπτομέρεια που φωτίζει την ψυχοσύνθεσή του. Στα 19 του χρόνια, όταν ο Ζακ κατατάχθηκε στο Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό, έβαλε κρυφά στη βαλίτσα του ένα λούτρινο αρκουδάκι. Το όνομά του ήταν Μίσκα. Αυτό το αρκουδάκι έμελλε να μείνει στο πλευρό του μέχρι την τελευταία του πνοή. Στην πραγματικότητα, τρεις άνθρωποι καθόρισαν την πορεία του: ο άνδρας που πλήρωνε για εκείνον, ο άνδρας που τον ερωτεύτηκε και η γυναίκα που τον έφερε στον κόσμο.

Η μοιραία συνάντηση με τον Λάγκερφελντ

Ο πρώτος πυλώνας της ζωής του στο Παρίσι ήταν ο Καρλ. Το καλοκαίρι του 1971, ο Ζακ ντε Μπασέ εμφανίζεται στη γαλλική πρωτεύουσα χωρίς πτυχίο, χωρίς επάγγελμα και χωρίς κανένα σχέδιο για το μέλλον. Έχει μόλις επιστρέψει από την άλλη άκρη του κόσμου. Αυτό που διαθέτει, ωστόσο, είναι ένα συγκλονιστικά όμορφο πρόσωπο και ένα μυαλό γεμάτο παρακμιακά μυθιστορήματα. Το αγαπημένο του βιβλίο είναι το «Ανάποδα» του Καρλ Γιουσμάν, η ιστορία ενός αριστοκράτη που αποσύρεται από τον κόσμο για να ζήσει αποκλειστικά για την ομορφιά και τις αισθήσεις. Ο απόλυτος ήρωάς του είναι ο Λουδοβίκος Β’ της Βαυαρίας, ο ονειροπόλος βασιλιάς που έχτισε παραμυθένια κάστρα, καταστρέφοντας τον εαυτό του.

Όταν ο Ζακ εμφανίστηκε στην παρισινή κοινωνία, ο Λάγκερφελντ εργαζόταν ακατάπαυστα, σχεδιάζοντας για την Chloé και τις αδελφές Fendi. Φωτογραφία: Getty Images / Ideal image

Ο Ζακ δεν ενδιαφέρεται να χτίσει καριέρα. Θέλει απλώς να ζήσει μέσα σε αυτές τις ιστορίες. Εργάζεται για ένα πολύ σύντομο διάστημα ως αεροσυνοδός στην Air France, παραιτείται γρήγορα και έκτοτε δεν κάνει καμία άλλη κανονική δουλειά.

Εκείνη την εποχή, απέναντι από το Σεν Ζερμέν, στην οδό Σεντ-Αν, βρίσκεται το Le Sept, το μικροσκοπικό κλαμπ του Φαμπρίς Εμέρ, όπου μοντέλα, σχεδιαστές και τα πλάσματα της νύχτας χορεύουν μέχρι το πρωί. Ένας από τους τακτικούς θαμώνες είναι ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο οποίος ήδη σχεδιάζει για τον οίκο Chloé στο Παρίσι και για τις αδελφές Fendi στη Ρώμη. Ο Καρλ δουλεύει ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, και δεν πίνει ποτέ αλκοόλ. Είναι σχεδόν 18 χρόνια μεγαλύτερος από τον Ζακ.

Η γνωριμία τους στα νυχτερινά κλαμπ του Παρισιού εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερη σχέση, θεμελιωμένη στη γοητεία και την αισθητική.

Μια συμφωνία βασισμένη στην αισθητική

Η πρώτη τους συνάντηση γίνεται στο Le Nuage, ένα μικρό κλαμπ στο Σεν Ζερμέν. Συναντιούνται ξανά στο Le Sept. Δεκαετίες αργότερα, ο Καρλ θα τον περιγράψει με μία μόνο, αφοπλιστική φράση: «Ο νεαρός Ζακ ντε Μπασέ ήταν ο διάβολος προσωποποιημένος, με το πρόσωπο της Γκρέτα Γκάρμπο».

Από εκείνη τη στιγμή, ο Καρλ γοητεύεται ανεπανόρθωτα. Ο Λάγκερφελντ ορκιζόταν σε όλη του τη ζωή ότι η σχέση τους δεν υπήρξε ποτέ σαρκική, παρότι ο ίδιος αναλάμβανε όλα του τα έξοδα. «Αυτός που έχει τα χρήματα, πληρώνει», έλεγε χαρακτηριστικά. Δεν έζησαν ποτέ κάτω από την ίδια στέγη. Ο Ζακ διατηρούσε το δικό του διαμέρισμα, λίγα λεπτά μακριά από το θρυλικό Café de Flore, και ο Καρλ πλήρωνε το ενοίκιο.

Αν το καλοσκεφτεί κανείς, όλα στη ζωή του Ζακ ήταν δανεικά. Το διαμέρισμα ήταν δανεικό, τα χρήματα ήταν δανεικά, ακόμα και το μισό του όνομα. Το μόνο που του ανήκε πραγματικά, ήταν η σαγηνευτική του εικόνα. Σε αντάλλαγμα, ο Ζακ έφερνε στον Καρλ τη μαγεία των νυχτών που ο ίδιος σπάνια ζούσε. Κάθε μέρα κατέφθανε με τα φρέσκα κουτσομπολιά, τα σκάνδαλα και τις ερωτικές ίντριγκες που ο σχεδιαστής δεν έμενε ξύπνιος για να δει.

Με ασορτί κοστούμια και εκλεπτυσμένα αξεσουάρ, ο Καρλ και ο Ζακ ενσάρκωναν μια αισθητική εμπνευσμένη από την παλιά ευρωπαϊκή αριστοκρατία.

Ο δανδής που γοήτευσε το Παρίσι

Ο Ζακ ντυνόταν σαν ένας άνδρας βγαλμένος από άλλον αιώνα. Φορούσε παπιγιόν, είχε περιποιημένο μουστάκι, κρατούσε πάντα ένα τσιγάρο και συχνά φορούσε πέντε πουκάμισα, το ένα πάνω στο άλλο, συνδυασμένα με πέντε διαφορετικά φουλάρια. Δίπλα στον Καρλ, με ασορτί λευκά κοστούμια και art deco καρφίτσες, φωτογραφιζόταν παντού. Ο Καρλ τον αποκαλούσε θεϊκό και τον πιο αριστοκρατικό Γάλλο που είχε γνωρίσει ποτέ, ενώ άλλοι τον θεωρούσαν απλώς διαβολικό.

Για τον Καρλ, που δήλωνε πουριτανός, οι περιπέτειες του Ζακ ήταν εξαιρετικά διασκεδαστικές. Ο Λάγκερφελντ λειτουργούσε ως ένας ιδιότυπος ηδονοβλεψίας, θαυμάζοντας τους ανθρώπους που είχαν το θάρρος να καταστρέφουν τον εαυτό τους φτάνοντας στα άκρα.

Το 1977 ο Ζακ ντε Μπασέ σκηνοθέτησε για τον οίκο Fendi το «Histoire d’Eau», ένα πρωτοποριακό fashion film της εποχής.

Η επιρροή του Ζακ άρχισε να γίνεται τεράστια. Έπεισε τον Καρλ να του αγοράσει έναν πύργο στη Βρετάνη, ενώ το 1977, μέσω των αδελφών Fendi, ανέλαβε να σκηνοθετήσει μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Histoire d’Eau». Ήταν το πρώτο fashion film στην ιστορία και, τραγικά, το μοναδικό έργο που ολοκλήρωσε ποτέ ο Ζακ. Την ίδια περίοδο, ο Καρλ χρηματοδοτούσε τα μυθικά, παρακμιακά πάρτι του, όπως το διαβόητο «Moratoire Noir», ένα σκοτεινό ball όπου χιλιάδες καλεσμένοι, ντυμένοι στα μαύρα, παραδίδονταν στις ηδονές. Ο Καρλ, εννοείται, παρέστη για μόλις 15 λεπτά.

Τα μυθικά πάρτι του Ζακ, χρηματοδοτούμενα από τον Λάγκερφελντ, συμπύκνωναν την υπερβολή, την παρακμή και τον ηδονισμό της παρισινής ελίτ. Φωτογραφία: Getty Images / Ideal image

Ο καταστροφικός έρωτας του Σεν Λοράν

Αλλά ο Ζακ είχε ήδη αρχίσει να περνά στην «αντίπαλη» πλευρά. Στα τέλη του 1973, ο Ιβ Σεν Λοράν είναι ο πιο διάσημος σχεδιαστής στο Παρίσι, αλλά ταυτόχρονα ένας από τους πιο εύθραυστους άνδρες. Παλεύει με την κατάθλιψη, πίνει ακατάσχετα και κάνει χρήση ναρκωτικών. Ο Πιέρ Μπερζέ, ο σύντροφός του, ελέγχει τα πάντα στην επιχείρηση και στη ζωή του. Ο Ιβ είναι ο παλαιότερος φίλος του Καρλ, αλλά ταυτόχρονα και ο μεγαλύτερος αντίπαλός του.

Στο απόγειο της δημιουργικής του πορείας, ο Ιβ Σεν Λοράν ερωτεύτηκε τον Ζακ, διαταράσσοντας τις ισορροπίες της προσωπικής του ζωής.

Και τότε, ο Ιβ ερωτεύεται τον Ζακ. Η σχέση τους ξεκινά μυστικά, αλλά γρήγορα γίνεται εμμονική και εντελώς ανισόρροπη. Ο Ιβ του στέλνει συνεχώς λουλούδια, και ο Ζακ τον παρασύρει στα μπαρ και στις νύχτες που ο Μπερζέ έτρεμε περισσότερο. Για τον Ιβ, ο Ζακ ήταν η απόλυτη διέξοδος, ένας τρόπος να επαναστατήσει ενάντια στον ασφυκτικό έλεγχο του Μπερζέ και να ξορκίσει τους δαίμονές του.

Ο Πιέρ Μπερζέ, σύντροφος και επιχειρηματικός συνεργάτης του Σεν Λοράν, παρενέβη αποφασιστικά για να τερματίσει τη σχέση του με τον Ζακ.

Ο Μπερζέ, βλέποντας τον Ιβ να ολισθαίνει προς τον θάνατο, αναλαμβάνει δράση. Συναντά τον Ζακ και του διατάζει να φύγει από τη ζωή τους. Ο Ζακ το δέχεται και βάζει τέλος στη σχέση. Όμως η ζημιά έχει γίνει. Ο Μπερζέ δεν τον συγχώρεσε ποτέ. Ακόμη και μετά τον θάνατο του Ιβ, ο Μπερζέ δήλωνε αδυναμία να κατανοήσει πώς ο μεγάλος σχεδιαστής ερωτεύτηκε έναν «κατά φαντασίαν αποπλανητή». Προχώρησε, μάλιστα, στο να κατηγορήσει ανοιχτά τον Λάγκερφελντ ότι έστειλε επίτηδες τον Ζακ για να αποσταθεροποιήσει τον οίκο Saint Laurent.

Η ρήξη ήταν οριστική. Στις 3 Μαρτίου του 1976, ο Μπερζέ μετακομίζει από το σπίτι τους. Αν και η επίσημη δικαιολογία ήταν οι εθισμοί του Ιβ, η φιλία μεταξύ του Καρλ και του Ιβ είχε ήδη πεθάνει. Οι δύο μεγαλύτεροι οίκοι μόδας γύρισαν την πλάτη ο ένας στον άλλον για πάντα.

Η πτώση και η έλευση του ιού

Δέκα χρόνια αργότερα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Το 1985, ο Ιβ Σεν Λοράν βραβεύεται με το Oscar de la Mode, και ο Καρλ Λάγκερφελντ έχει μόλις αναστήσει τον οίκο Chanel. Αλλά ο νεαρός που μπήκε ανάμεσά τους, έχει μόλις τέσσερα χρόνια ζωής.

Η δεκαετία του ’80 στιγματίζεται από μια νέα, θανατηφόρα ασθένεια. Ο ιός του HIV σαρώνει το Παρίσι. Ο Ζακ μαθαίνει ότι είναι οροθετικός. Κρύβει τα σημάδια στο πρόσωπό του με βαρύ μακιγιάζ και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει. Πεθαίνει στο νοσοκομείο Raymond Poincaré στις 3 Σεπτεμβρίου του 1989, σε ηλικία μόλις 38 ετών. Τις τελευταίες του στιγμές, ο Καρλ έστησε ένα ράντζο δίπλα στο κρεβάτι του και δεν έφυγε λεπτό.

Μετά τον θάνατο του Ζακ το 1989, ο Καρλ διατήρησε ζωντανή τη μνήμη του μέσα από την αλληλογραφία με τη μητέρα του.

Ο Ζακ αποτεφρώθηκε έχοντας αγκαλιά το παιδικό του αρκουδάκι, τον Μίσκα, αυτόν που είχε μαζί του στις δύσκολες μέρες του Ναυτικού. Ο Καρλ, ένας άνθρωπος που δεν έδειχνε ποτέ τα συναισθήματά του, κατέρρευσε τρία χρόνια αργότερα, κλαίγοντας με αναφιλητά μιλώντας για τον Ζακ στο Vanity Fair. Ήταν η μοναδική φορά που κάποιος τον είδε να πενθεί.

Τα γράμματα στη μητέρα και η αιώνια μνήμη

Το τρίτο πρόσωπο-κλειδί στην ιστορία του Ζακ ήταν η μητέρα του, η Αρμέλ ντε Μπασέ. Μετά τον θάνατο του Ζακ, ο Λάγκερφελντ ξεκίνησε μια βαθιά αλληλογραφία μαζί της, η οποία κράτησε πάνω από 25 χρόνια. Της έστειλε εκατοντάδες γράμματα και φαξ. Η Αρμέλ ήταν εκείνη που είχε καλλιεργήσει στον γιο της την ψευδαίσθηση του προσωπικού του μεγαλείου, και ο Καρλ το σεβάστηκε απόλυτα.

Χρόνο με τον χρόνο, ο μεγαλύτερος εν ζωή σχεδιαστής έγραφε στη μητέρα του αγοριού που κανείς άλλος στο Παρίσι δεν κατάλαβε πραγματικά. Το τελευταίο γράμμα εστάλη τον Δεκέμβριο του 2014. Ο Καρλ, στα 81 του χρόνια πλέον, έγραφε: «Είναι τα 25α Χριστούγεννα χωρίς τον Ζακ. Περνούν γρήγορα. Ήταν ωραία».

Η Αρμέλ πέθανε την επόμενη χρονιά, έχοντας φυλάξει κάθε επιστολή. Ο Ζακ ντε Μπασέ παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της μόδας. Ήταν ο άνθρωπος που δεν δημιούργησε τίποτα χειροπιαστό, δεν άφησε πίσω του καριέρα, αλλά μέσα από την απόλυτη αφοσίωσή του στην παρακμή και την αισθητική, κατάφερε να γράψει την πιο σκοτεινή και γοητευτική σελίδα στην ιστορία του παρισινού στιλ. Και το ερώτημα παραμένει: Τι ακριβώς είδε ο Καρλ Λάγκερφελντ σε εκείνον, που κανείς άλλος δεν μπόρεσε να διακρίνει;