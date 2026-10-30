Το καλοκαίρι του 2017, όταν η αγορά των κρυπτονομισμάτων βρισκόταν ακόμη στα πρώτα στάδια της μεγάλης της ανάπτυξης, ο Τσανγκπένγκ Ζάο και η Γι Χε δημιούργησαν την Binance. Με αρχική άντληση κεφαλαίων περίπου 15 εκατ. δολαρίων μέσω της διάθεσης του ψηφιακού νομίσματος BNB, ξεκίνησαν τη λειτουργία μιας πλατφόρμας που φιλοδοξούσε να διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ διαφορετικών κρυπτονομισμάτων.

Ο Ζάο, γεννημένος στην Κίνα και μεγαλωμένος στον Καναδά, είχε εργαστεί στην ανάπτυξη λογισμικού για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, μεταξύ άλλων στη Bloomberg, πριν στραφεί στην αγορά του Bitcoin.

Το ανταλλακτήριο άρχισε να λειτουργεί στις 14 Ιουλίου 2017. Μέσα σε περίπου έξι μήνες είχε εξελιχθεί στο μεγαλύτερο παγκοσμίως βάσει όγκου συναλλαγών, μια εξαιρετικά γρήγορη άνοδο για μια εταιρεία που ξεκίνησε με περίπου 30 εργαζομένους.

Η επιτυχία στηρίχθηκε στην ταχύτητα εκτέλεσης συναλλαγών, στη μεγάλη ποικιλία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και στην επιθετική διεθνή επέκταση. Η Binance δεν περιορίστηκε στην ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων. Δημιούργησε σταδιακά ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών, από ψηφιακά πορτοφόλια και επενδυτικά προϊόντα μέχρι δικές της υποδομές blockchain.

Η ραγδαία ανάπτυξη, ωστόσο, συνοδεύτηκε από ένα πρόβλημα που θα ακολουθούσε την εταιρεία για χρόνια: η επέκταση των δραστηριοτήτων της ήταν ταχύτερη από τη διαμόρφωση ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας.

Οι πρώτες κυβερνοεπιθέσεις και το πρόβλημα της ασφάλειας

Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία ήρθε τον Μάιο του 2019. Χάκερ κατάφεραν να αφαιρέσουν 7.000 Bitcoin, αξίας περίπου 40 εκατ. δολαρίων, παραβιάζοντας συστήματα ασφαλείας και αποκτώντας πρόσβαση σε κωδικούς και δεδομένα χρηστών.

Η επίθεση ήταν οργανωμένη και πραγματοποιήθηκε μέσω τεχνικών όπως το phishing και η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού. Η Binance ανέστειλε προσωρινά τις αναλήψεις και ανακοίνωσε ότι θα κάλυπτε τη ζημιά μέσω του Secure Asset Fund for Users (SAFU), ενός αποθεματικού που είχε δημιουργήσει το 2018 για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Το περιστατικό δεν ανέκοψε την ανάπτυξη της εταιρείας, αλλά ανέδειξε ένα κρίσιμο πρόβλημα: όσο περισσότεροι επενδυτές εμπιστεύονταν κεφάλαια στην πλατφόρμα, τόσο μεγαλύτερο γινόταν το ενδιαφέρον των κυβερνοεγκληματιών.

Η δεύτερη σοβαρή προειδοποίηση ήρθε τον Οκτώβριο του 2022, όταν χάκερ εκμεταλλεύτηκαν ευπάθεια στο BSC Token Hub, μια υποδομή που επιτρέπει τη μεταφορά ψηφιακών στοιχείων μεταξύ διαφορετικών blockchain.

Η επίθεση επέτρεψε τη δημιουργία περίπου 2 εκατομμυρίων BNB, αξίας περίπου 570 εκατ. δολαρίων. Πάνω από 100 εκατ. δολάρια μεταφέρθηκαν σε άλλα δίκτυα, ενώ η λειτουργία του BNB Chain ανεστάλη προσωρινά για να περιοριστεί η ζημιά.

Ήταν μια διαφορετική περίπτωση από την απευθείας παραβίαση του ανταλλακτηρίου, αλλά προσέθεσε νέο πλήγμα στην εικόνα ασφάλειας του ευρύτερου οικοσυστήματος της Binance.

Η σύγκρουση με τις ΗΠΑ και το πρόστιμο των 4,3 δισ. δολαρίων

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Binance δεν προήλθε, ωστόσο, αρχικά από χάκερ, αλλά από τις ρυθμιστικές αρχές.

Καθώς η εταιρεία μεγάλωνε και αποκτούσε εκατομμύρια πελάτες, οι αμερικανικές αρχές άρχισαν να εξετάζουν εάν τηρούσε τις υποχρεώσεις της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων.

Η υπόθεση κορυφώθηκε τον Νοέμβριο του 2023, όταν η Binance παραδέχθηκε παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας και συμφώνησε να καταβάλει περίπου 4,3 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ο Τσανγκπένγκ Ζάο δήλωσε επίσης ένοχος για την αποτυχία εφαρμογής αποτελεσματικού προγράμματος πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Η αποχώρησή του σηματοδότησε το τέλος της πρώτης περιόδου της Binance, κατά την οποία ο ιδρυτής της είχε ταυτιστεί σχεδόν απόλυτα με την επιχειρηματική της ταυτότητα.

Το 2024 καταδικάστηκε σε τέσσερις μήνες φυλάκισης, τους οποίους εξέτισε.

Η χάρη από τον Τραμπ και η νέα ηγεσία

Η ιστορία πήρε νέα τροπή στις 23 Οκτωβρίου 2025, όταν έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον Ζάο.

Η απόφαση αποτέλεσε σημαντική πολιτική εξέλιξη για τον ιδρυτή της Binance, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική κυβέρνηση είχε υιοθετήσει ευνοϊκότερη στάση απέναντι στον κλάδο των κρυπτονομισμάτων.

Η χάρη δεν σήμαινε αυτομάτως επιστροφή του Ζάο στη διοίκηση. Ο ίδιος παρέμεινε ιδρυτής και βασικό πρόσωπο της ιστορίας της εταιρείας, αλλά δεν επανήλθε στη θέση του CEO.

Στο μεταξύ, η Binance είχε περάσει σε νέα εποχή υπό τον Ρίτσαρντ Τενγκ, πρώην στέλεχος ρυθμιστικών αρχών, που ανέλαβε την ηγεσία μετά την αποχώρηση του Ζάο.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η συνιδρύτρια Γι Χε αναβαθμίστηκε σε συνδιευθύνουσα σύμβουλο, αναλαμβάνοντας από κοινού την ηγεσία με τον Τενγκ.

Η εταιρεία επιδίωκε πλέον να συνδυάσει την ανάπτυξη με την ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των χρηστών.

30 Οκτωβρίου 2026: Η κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων

Η νέα κρίση ξέσπασε στις 29 Οκτωβρίου 2026, όταν εντοπίστηκαν ασυνήθιστες μεταφορές κρυπτονομισμάτων από πορτοφόλια της Binance. Μέχρι τα ξημερώματα της 30ής Οκτωβρίου, η εταιρεία είχε ανακοινώσει ένα περιστατικό ασφαλείας με εκτιμώμενο συνολικό αντίκτυπο 6,3 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για ένα ποσό που, εφόσον επιβεβαιωθεί πλήρως ως κλοπή, θα καταστήσει το περιστατικό τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη επίθεση αυτού του είδους στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με την αρχική έρευνα της Binance, ο εισβολέας ενδέχεται να απέκτησε πρόσβαση μέσω του παραβιασμένου φορητού υπολογιστή ενός μηχανικού DevOps.

Από εκεί φαίνεται ότι κατάφερε να εισέλθει σε υπηρεσιακό περιβάλλον της εταιρείας και να υποβάλει μη εξουσιοδοτημένες εντολές ανάληψης.

Η Binance υποστήριξε ότι, μέχρι εκείνο το στάδιο, δεν είχε εντοπίσει στοιχεία διαρροής των ιδιωτικών κλειδιών των ψηφιακών πορτοφολιών της.

Το στοιχείο αυτό έχει σημασία, καθώς υποδεικνύει έναν πιθανό διαφορετικό μηχανισμό επίθεσης: όχι την απευθείας κλοπή των κλειδιών, αλλά την κατάχρηση πρόσβασης σε εσωτερικά συστήματα που μπορούσαν να εγκρίνουν συναλλαγές. Ο ακριβής μηχανισμός, πάντως, παραμένει υπό διερεύνηση.

Η εταιρεία προχώρησε στην προσωρινή αναστολή καταθέσεων και αναλήψεων και συνεργάστηκε με άλλους συμμετέχοντες του οικοσυστήματος blockchain για τον εντοπισμό και τη δέσμευση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωσή της, είχαν ήδη παγώσει περίπου 3 δισ. δολάρια, ενώ το υπόλοιπο ποσό εξακολουθούσε να αποτελεί αντικείμενο ερευνών.

Οι υποψίες για βορειοκορεατική εμπλοκή

Μία ακόμη διάσταση της υπόθεσης αφορά την πιθανή ταυτότητα των δραστών.

Εταιρείες ανάλυσης blockchain και κυβερνοασφάλειας έχουν αποδώσει, με διαφορετικούς βαθμούς βεβαιότητας, την επίθεση στην ομάδα TraderTraitor, η οποία θεωρείται ότι συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα.

Η συγκεκριμένη ομάδα έχει συνδεθεί και με προηγούμενες μεγάλες επιθέσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της Bybit το 2025.

Ωστόσο, η Binance δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ταυτότητα των δραστών και οι έρευνες συνεχίζονται.

Η είδηση προκάλεσε άμεση αναταραχή στις αγορές. Το Bitcoin υποχώρησε περισσότερο από 3%, φτάνοντας κοντά στα 76.368 δολάρια, ενώ και το Ether κατέγραψε απώλειες άνω του 3%.

Η αντίδραση δεν περιορίστηκε στα κρυπτονομίσματα. Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την αγορά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων δέχθηκαν επίσης πιέσεις, καθώς επανήλθαν οι ανησυχίες για τον κίνδυνο των κεντρικοποιημένων ανταλλακτηρίων.

Το μεγαλύτερο στοίχημα στην ιστορία της Binance

Η κυβερνοεπίθεση του Οκτωβρίου 2026 έρχεται να προστεθεί σε μια αλληλουχία γεγονότων που έχουν δοκιμάσει την Binance από την ίδρυσή της.

Το 2019, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με κλοπή δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Το 2022, μια επίθεση στο οικοσύστημα BNB Chain ανέδειξε τις ευπάθειες των δικτύων blockchain. Το 2023 ακολούθησε η μεγάλη νομική σύγκρουση με τις αμερικανικές αρχές, που οδήγησε στην αποχώρηση του ιδρυτή της και σε πρόστιμα δισεκατομμυρίων.

Τώρα, η Binance αντιμετωπίζει μια νέα δοκιμασία, με οικονομικό αποτύπωμα που ξεπερνά ακόμη και το πρόστιμο της ιστορικής συμφωνίας του 2023.

Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι η σημερινή υπόθεση δεν αφορά κυρίως τη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά την ασφάλεια των ίδιων των συστημάτων που διαχειρίζονται ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων.

Η ικανότητα της Binance να ανακτήσει κεφάλαια, να αποζημιώσει τους χρήστες, να αποκαταστήσει τις συναλλαγές και να εξηγήσει με διαφάνεια πώς πραγματοποιήθηκε η επίθεση θα αποτελέσει καθοριστικό κριτήριο για την επόμενη ημέρα της.

Για τον Ζάο, που δημιούργησε την εταιρεία το 2017 και παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των crypto, η νέα κρίση αγγίζει αναπόφευκτα την επιχειρηματική του κληρονομιά, παρότι δεν βρίσκεται πλέον στη διοίκησή της.

Για την ίδια την Binance, όμως, το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο: να αποδείξει ότι η τεράστια ανάπτυξη του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων συνοδεύεται από αντίστοιχη ικανότητα προστασίας των κεφαλαίων που του εμπιστεύονται οι χρήστες.

Και για την αγορά συνολικά, η επίθεση υπενθυμίζει ότι η θεσμική υιοθέτηση των crypto και η τεχνολογική τους εξέλιξη δεν εξαλείφουν τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας. Αντίθετα, όσο αυξάνονται τα ποσά που διακινούνται, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κίνητρο για τους επιτιθέμενους.