Σήμερα, 21 Νοεμβρίου, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης — μια επέτειος αφιερωμένη στο μέσο που διαμόρφωσε τη σύγχρονη ενημέρωση, την ψυχαγωγία και την ποπ κουλτούρα. Ωστόσο, η τηλεόραση δεν θα αποκτούσε ποτέ την απόλυτη κυριαρχία της στο σαλόνι αν δεν συνοδευόταν από τον μικρό, πλαστικό της «συνεργό», το τηλεχειριστήριο. Χωρίς αυτό, η έννοια του «καναπεδάκια» ίσως να μην είχε υπάρξει ποτέ, και τα ζευγάρια θα έπρεπε να βρουν κάποιο άλλο σύμβολο εξουσίας για να διαφωνούν κάθε βράδυ.

Για όσους είναι κάτω των 40 ετών, ακούγεται σχεδόν αδιανόητο, αλλά υπήρξε μια εποχή που η αλλαγή καναλιού απαιτούσε σωματική προσπάθεια καθότι έπρεπε να σηκωθείς από τη θέση σου, να περπατήσεις μέχρι τη συσκευή και να γυρίσεις έναν μηχανικό διακόπτη.

Από το «Τεμπέλικο Κόκαλο» στα Ακουστικά «Κλικ»

Οι μηχανικοί της Zenith Electronics εντόπισαν νωρίς αυτή τη μικρή, καθημερινή «ταλαιπωρία». Το 1950 παρουσίασαν το πρώτο τηλεχειριστήριο στην ιστορία, βαφτίζοντάς το εύστοχα «Lazy Bone» («Τεμπέλικο Κόκαλο»). Υπήρχε, όμως, ένα σοβαρό πρόβλημα καθώς δεν ήταν ασύρματο. Ένα χοντρό καλώδιο συνέδεε τη συσκευή με την τηλεόραση, με αποτέλεσμα οι θεατές να σκοντάφτουν διαρκώς πάνω του, σύμφωνα με το apnews.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 1955, ήρθε η απάντηση με το «Flash-Matic», το πρώτο ασύρματο τηλεχειριστήριο. Έμοιαζε ανησυχητικά με φουτουριστικό πιστόλι και λειτουργούσε εκπέμποντας δέσμες φωτός προς φωτοκύτταρα στις γωνίες της οθόνης. Η τηλεόραση, όμως, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τη δέσμη του τηλεκοντρόλ από τις ακτίνες του ήλιου — έτσι, τις ηλιόλουστες ημέρες, τα κανάλια άλλαζαν μόνα τους.

Η οριστική λύση δόθηκε το 1956 με το «Space Command» της Zenith, το οποίο αξιοποιούσε υπερήχους. Σε εκείνα τα πρώιμα μοντέλα, το πάτημα κάθε πλήκτρου χτυπούσε μια μικρή αλουμινένια ράβδο, παράγοντας έναν χαρακτηριστικό μεταλλικό ήχο, από όπου γεννήθηκε και ο αγγλικός όρος «clicker». Τη δεκαετία του 1980, με την έκρηξη της καλωδιακής τηλεόρασης και τον πολλαπλασιασμό των καναλιών, τα τηλεκοντρόλ υπερύθρων έγιναν πλέον αναντικατάστατα.

Όπως επισημαίνει ο Ντέιβιντ Μπιάνκουλι, τηλεοπτικός κριτικός της εκπομπής Fresh Air του NPR και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ρόουαν, το να χάνεις το τηλεχειριστήριο ανάμεσα στα μαξιλάρια του καναπέ εξελίχθηκε σε μια εμπειρία εξίσου αγχωτική με το να χάνεις σήμερα το κινητό σου τηλέφωνο.

Πώς το Ζάπινγκ Άλλαξε την Ίδια την Τηλεόραση

Το τηλεκοντρόλ δεν άλλαξε μόνο τις συνήθειες των θεατών αλλά ανάγκασε τα ίδια τα τηλεοπτικά δίκτυα να ξαναγράψουν τους κανόνες τους. Με την εμφάνιση του «surfer», του θεατή που περιηγείται ασταμάτητα από κανάλι σε κανάλι— η διατήρηση του κοινού έγινε ζήτημα επιβίωσης. Τα δίκτυα άρχισαν να χτίζουν προσεκτικά τη ροή του προγράμματός τους (όπως τα θρυλικά Σαββατόβραδα του CBS τη δεκαετία του ’70 ή τις «απαραίτητες» Πέμπτες του NBC), ενώ η τηλεοπτική εικόνα έγινε πιο γρήγορη και εντυπωσιακή, ώστε να «κλειδώνει» το βλέμμα προτού το δάχτυλο πατήσει το επόμενο κουμπί.

Φυσικά, η μικρή αυτή συσκευή έφερε και τις δικές της παρενέργειες καθώς ενίσχυσε τον εγωισμό στο σαλόνι, πολλαπλασιάστηκε ανεξέλεγκτα πάνω στα τραπεζάκια μέχρι που κανείς δεν ξέρει ποιο ανήκει σε ποια συσκευή και απέκτησε τη διαβολική συνήθεια να μένει από μπαταρίες την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Σήμερα, στην εποχή των φωνητικών εντολών και των έξυπνων οθονών, το παραδοσιακό τηλεκοντρόλ ίσως βαδίζει αργά προς την εξαφάνιση. Μέχρι να συμβεί αυτό, όμως, θα συνεχίσουμε να το ψάχνουμε παντού, από τα μαξιλάρια του καναπέ μέχρι το ψυγείο, όπου το αφήσαμε ψάχνοντας για ένα σνακ.

Και θα θυμόμαστε πάντα την αφοπλιστική δήλωση του αείμνηστου επιστήμονα της Zenith, Eugene Polley, ο οποίος μαζί με τον Robert Adler έβαλαν την υπογραφή τους στην ασύρματη επανάσταση του σαλονιού: «Η τουαλέτα με καζανάκι μπορεί να ήταν η πιο πολιτισμένη εφεύρεση που επινοήθηκε ποτέ, αλλά το τηλεχειριστήριο είναι η δεύτερη πιο σημαντική. Είναι σχεδόν τόσο σημαντικό όσο το σεξ.»