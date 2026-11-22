Μια οικογενειακή ιστορία που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό της Ηπείρου και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες ειδών πολυτελείας στον κόσμο συνδέεται με τον Πάολο Μπούλγκαρι (Paolo Bulgari), ο οποίος πέθανε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στη Ρώμη, σε ηλικία 89 ετών. Εγγονός του Έλληνα αργυροχόου Σωτήρη Βούλγαρη, ιδρυτή του οίκου Bulgari, ο Ιταλός επιχειρηματίας υπήρξε μία από τις καθοριστικές προσωπικότητες στην εξέλιξη της οικογενειακής επιχείρησης σε διεθνές σύμβολο υψηλής κοσμηματοποιίας, διατηρώντας παράλληλα έναν ιδιαίτερο δεσμό με την Παραμυθιά Θεσπρωτίας, από όπου ξεκίνησε η διαδρομή της οικογένειάς του.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η οικογένεια Bulgari, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην τέχνη του κοσμήματος και στην ανάπτυξη του οίκου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στη Ρώμη, στη Βασιλική Santa Croce in Gerusalemme.

Από την Παραμυθιά στη Ρώμη με 80 σεντς στην τσέπη

Η ιστορία της οικογένειας αρχίζει στην Παραμυθιά της Θεσπρωτίας, όπου γεννήθηκε ο Σωτήρης Βούλγαρης, σε μια οικογένεια με παράδοση στην αργυροχοΐα.

Αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές, εγκατέλειψε την Ήπειρο και κατευθύνθηκε στην Ιταλία. Το 1881 έφτασε στη Ρώμη, μεταφέροντας μαζί του την τέχνη που είχε μάθει στην πατρίδα του και ελάχιστα χρήματα.

Πολλά χρόνια αργότερα, ο εγγονός του Πάολο θα περιέγραφε σε συνέντευξή του στο «Gala» και στη δημοσιογράφο Μαρία Λεμονιά το οικογενειακό αυτό ξεκίνημα, επισημαίνοντας ότι ο παππούς του έφτασε στη Ρώμη έχοντας στην τσέπη του μόλις 80 σεντς της ιταλικής λίρας.

Το 1884 ο Σωτήρης Βούλγαρης άνοιξε το πρώτο του κατάστημα στη Via Sistina. Η επιτυχία ήρθε γρήγορα και μέχρι το 1897 η επιχείρηση διέθετε ήδη εννέα καταστήματα σε περιοχές της Ιταλίας και της Ελβετίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, η Νάπολη, το Σαν Ρέμο, η Λουκέρνη και το Σεν Μόριτζ.

Ο ιδρυτής είχε αντιληφθεί ότι η εμπορική δραστηριότητα μπορούσε να ακολουθεί τους εύπορους ταξιδιώτες στα θέρετρα όπου περνούσαν τις διακοπές τους. Έτσι, επεκτάθηκε σε τουριστικούς προορισμούς, αναπτύσσοντας το δίκτυό του πέρα από την ιταλική πρωτεύουσα.

Η επιχείρηση που δημιούργησε ο Έλληνας αργυροχόος θα εξελισσόταν σταδιακά στον οίκο Bvlgari, με την ιδιαίτερη γραφή του ονόματος να παραπέμπει στη λατινική επιγραφή και στο ρωμαϊκό παρελθόν της πόλης όπου γεννήθηκε η εταιρεία.

Ο Πάολο Μπούλγκαρι και η διεθνής ανάπτυξη του οίκου

Ο Πάολο Μπούλγκαρι γεννήθηκε το 1937 στη Ρώμη και ανήκε στην τρίτη γενιά της οικογένειας. Ήταν γιος του Τζόρτζιο Μπούλγκαρι και από νεαρή ηλικία γνώρισε από κοντά τη λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1960, εργαζόμενος δίπλα στον πατέρα του, με ιδιαίτερη ενασχόληση με τους πολύτιμους λίθους. Η γνώση των πετρών, των χρωμάτων και των υλικών αποτέλεσε βασικό στοιχείο της μετέπειτα δημιουργικής του δραστηριότητας.

Το 1984 ανέλαβε την προεδρία του ομίλου Bulgari, ενώ ο αδελφός του Νικόλα ανέλαβε καθήκοντα αντιπροέδρου.

Υπό τη διοίκησή του, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τη διοικητική ομάδα, ο οίκος ενίσχυσε σημαντικά τη διεθνή παρουσία του. Η Bulgari επεκτάθηκε σε μεγάλες αγορές, διεύρυνε τις συλλογές της και ανέπτυξε δραστηριότητες πέρα από τα κοσμήματα, μεταξύ άλλων στα ρολόγια, στα αρώματα και στα αξεσουάρ.

Τα κοσμήματα του οίκου συνδέθηκαν με προσωπικότητες του κινηματογράφου και της διεθνούς κοσμικής ζωής, από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τη Σοφία Λόρεν μέχρι την Όντρεϊ Χέπμπορν και την Ίνγκριντ Μπέργκμαν.

Ο ίδιος ο Πάολο θυμόταν ότι η οικογένεια είχε επισκεφθεί την Ελίζαμπεθ Τέιλορ στα στούντιο της Cinecittà, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της «Κλεοπάτρας», προκειμένου η ηθοποιός να επιλέξει κοσμήματα μαζί με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Το 2011 σημειώθηκε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του οίκου, όταν η οικογένεια Bulgari συμφώνησε την πώληση του ελέγχου της εταιρείας στον γαλλικό όμιλο ειδών πολυτελείας LVMH, σε μια συμφωνία αξίας περίπου 3,7 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία σηματοδότησε το τέλος της περιόδου κατά την οποία η οικογένεια ασκούσε τον άμεσο έλεγχο της επιχείρησης που είχε δημιουργήσει ο Σωτήρης Βούλγαρης περισσότερο από έναν αιώνα νωρίτερα.

«Ένιωσα δέος όταν επισκέφθηκα την Παραμυθιά»

Παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιταλία, ο Πάολο Μπούλγκαρι δεν έκρυβε ποτέ την ελληνική καταγωγή του.

Σε συνέντευξή του στο «Gala», όταν ρωτήθηκε αν αισθανόταν περισσότερο Έλληνας ή Ιταλός, είχε απαντήσει ότι είχε ελληνικές ρίζες, αλλά γεννήθηκε και έζησε στην Ιταλία, επομένως αισθανόταν Ευρωπαίος.

Η πρώτη επίσκεψή του στην Παραμυθιά έγινε το 1954 και, όπως είχε περιγράψει, υπήρξε μια βαθιά συγκινητική εμπειρία.

Περπατώντας στα στενά δρομάκια της περιοχής και αντικρίζοντας το φυσικό τοπίο της Ηπείρου, ανακάλυπτε τον τόπο από τον οποίο είχε ξεκινήσει ο παππούς του.

Είχε μάλιστα εξηγήσει ότι τον εντυπωσίαζε το γεγονός πως μια τόσο μικρή περιοχή είχε αποτελέσει την αφετηρία μιας οικογενειακής διαδρομής με παγκόσμια απήχηση.

Ο δεσμός του με την Ελλάδα αποτυπωνόταν και σε πιο προσωπικές αναφορές. Γνώριζε να λέει «καλημέρα» στα ελληνικά, δήλωνε λάτρης του γαλακτομπούρεκου και του μπακλαβά, ενώ όταν είχε ερωτηθεί ποια Ελληνίδα θεωρούσε σύμβολο κομψότητας, είχε επιλέξει τη Μελίνα Μερκούρη.

Η Σχολή Βούλγαρη και η επιστροφή στις οικογενειακές ρίζες

Η σχέση της οικογένειας Bulgari με την Παραμυθιά δεν περιορίστηκε στις προσωπικές επισκέψεις και στις αναμνήσεις.

Ο ίδιος ο Σωτήρης Βούλγαρης είχε ζητήσει από τους γιους του να χρηματοδοτήσουν την ανέγερση ενός σχολείου στην ιδιαίτερη πατρίδα του, επιδιώκοντας να προσφέρει στην εκπαίδευση της περιοχής.

Η κατασκευή του σχολείου ξεκίνησε το 1934 και ολοκληρώθηκε το 1937, με την οικογένεια Bulgari να διαθέτει περίπου 1.075.000 δραχμές και το ελληνικό κράτος να συνεισφέρει επιπλέον ένα εκατομμύριο δραχμές.

Το κτίριο αποτέλεσε για δεκαετίες σημαντικό εκπαιδευτικό και κοινωνικό σημείο αναφοράς της Παραμυθιάς.

Στη διάρκεια της Κατοχής συνδέθηκε και με μία από τις πιο τραγικές στιγμές της τοπικής ιστορίας, καθώς εκεί κρατήθηκαν οι 49 πρόκριτοι της Παραμυθιάς προτού εκτελεστούν από τους ναζί.

Σχεδόν εννέα δεκαετίες μετά την ανέγερσή του, το ιστορικό κτίριο ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, και μετατράπηκε σε χώρο πολιτισμού, ιστορίας και εκπαίδευσης.

Η αποκατάστασή του περιλαμβάνει αίθουσες αφιερωμένες στην ιστορία της Ηπείρου, στους Σουλιώτες, στη μνήμη των εκτελεσθέντων της Κατοχής και στην πορεία της οικογένειας Bulgari, από το εργαστήριο αργυροχοΐας της Παραμυθιάς μέχρι τη διεθνή αναγνώριση.

Η οικογένεια διατήρησε επαφές με τις τοπικές αρχές για την αξιοποίηση του κτιρίου, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εγχείρημα είχε εκδηλώσει και η Άννα Μπούλγκαρι, μέλος της οικογένειας που μιλούσε ελληνικά.

Για τον Πάολο Μπούλγκαρι, που είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά την Παραμυθιά ως νέος το 1954, η ιστορία αυτού του σχολείου συνδεόταν με την ίδια οικογενειακή κληρονομιά που υπηρέτησε σε όλη την επαγγελματική του ζωή.

Με τον θάνατό του κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της τρίτης γενιάς των Bulgari, της γενιάς που παρέλαβε μια επιτυχημένη οικογενειακή επιχείρηση κοσμημάτων και συνέβαλε στη μετατροπή της σε παγκόσμιο οίκο πολυτελείας.

Μια διαδρομή που, παρά τη λάμψη της Ρώμης, τα διεθνή καταστήματα και τις δημιουργίες εκατομμυρίων ευρώ, είχε ως αφετηρία έναν Έλληνα τεχνίτη από την Παραμυθιά και τα 80 σεντς που κουβαλούσε στην τσέπη του όταν έφτασε στην Ιταλία.