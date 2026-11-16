Κάποτε μετρούσαν την περιουσία τους σε πλοία. Σήμερα τη μετρούν σε… μικροτσίπ. Είναι πολύ πλουσιότεροι από τον Ωνάση, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν το εκτόπισμά του. Ποιοι είναι οι «υπερδισεκατομμυριούχοι» της εποχής μας και πώς τα πηγαίνουν στο δικό τους κρας τεστ: το χρηματιστήριο.

Στη λαϊκή συνείδηση, κάποτε ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είχε ελληνικό όνομα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης διέθετε τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εμπορικό στόλο του πλανήτη, ένα δικό του νησί και μια θέση μόνιμη στα εξώφυλλα. Όταν πέθανε, το 1975, η περιουσία του υπολογιζόταν γύρω στα 500 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 3 δισεκατομμύρια σε σημερινά χρήματα.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, άλλοτε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με τον μεγαλύτερο ιδιωτικό εμπορικό στόλο, διέθετε περιουσία που σήμερα θα αντιστοιχούσε σε περίπου 3 δισ. δολάρια.

Με αυτό το ποσό, ο Ωνάσης θα ήταν σήμερα λίγο πάνω από τον «μεσαίο» δισεκατομμυριούχο, αφού η διάμεση περιουσία της κατηγορίας φτάνει περίπου τα 2 δισ. δολάρια. Ο Έλον Μασκ, με 901 δισ., είναι περίπου 300 φορές πλουσιότερος από εκείνον. Ακόμη και οι σημερινοί άρχοντες της θάλασσας μένουν πίσω: τον Μάρτιο, ο βασιλιάς των τάνκερ Τζον Φρέντρικσεν είχε 21,2 δισ. και καθένας από τους δύο ιδιοκτήτες της MSC, της μεγαλύτερης ναυτιλιακής γραμμής του κόσμου, 44,5 δισ.

Το εκτόπισμα είναι άλλη ιστορία. Με εξαίρεση τον Μασκ, άντε και τον Μπέζος, το ευρύ κοινό δύσκολα αναγνωρίζει αυτά τα πρόσωπα. Ποιος θα γύριζε στον δρόμο για τον Σεργκέι Μπριν, τον Λάρι Πέιτζ, τον Μάικλ Ντελ ή τον Τζένσεν Χουάνγκ;

Τα ερωτικά σκάνδαλα του Τζένσεν Χουάνγκ με υφισταμένες του στη Nvidia απειλούν να του κοστίσουν τη μισή του περιουσία.

Ο τελευταίος της λίστας απέκτησε μέσα σε δύο εβδομάδες το εκτόπισμα που του έλειπε, με τον χειρότερο τρόπο. Στα τέλη Οκτωβρίου, αποκαλύφθηκε ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες θεωρούσαν πως η Αλίς Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματίας της Megaspeed, ενός από τους μεγαλύτερους πελάτες της Nvidia, είχε στρατολογηθεί από το Πεκίνο. Στις 8 Νοεμβρίου, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους ότι ήταν «άπιστος» στη σύζυγό του. Τέσσερις μέρες αργότερα, ύστερα από δημοσιεύματα και για άλλες εξωσυζυγικές σχέσεις, παραιτήθηκε από διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που ίδρυσε πριν από 33 χρόνια.

Το αν η Αλίς Χουάνγκ ήταν όντως κατάσκοπος δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, ενώ το Πεκίνο κάνει λόγο για συκοφαντίες. Το Κογκρέσο πάντως ζητά από τον Χουάνγκ να καταθέσει. Αυτό που αποδείχθηκε ωστόσο, είναι ότι ο Χουάνγκ είναι… μερακλής, ή “μπερμπάντης”, όπως θα έλεγαν στη Σμύρνη, τόπο καταγωγής του Ωνάση, αφού αποκαλύφθηκε πως δεν απατούσε μόνο τη σύζυγό του με τη Χουάνγκ, αλλά και τη Χουάνγκ με την (παντρεμένη) αντιπρόεδρο της εταιρείας, Κίμπερλι Πάουελ και την Πάουελ με μια άλλη αξιωματούχο της Nvidia.

Ο Έλον Μασκ είναι περίπου 300 φορές πλουσιότερος από τον Αριστοτέλη Ωνάση, του οποίου η περιουσία υπολογίζεται στα 3 δισ.

Το σκάνδαλο μπορεί να του κοστίσει και τη μισή του περιουσία. Ο Χουάνγκ παντρεύτηκε τη Λόρι το 1985, οκτώ χρόνια πριν ιδρύσει τη Nvidia. Το ζευγάρι ζει στην Καλιφόρνια, όπου ισχύει η κοινοκτημοσύνη: ό,τι αποκτήθηκε στη διάρκεια του γάμου μοιράζεται κατά κανόνα στη μέση, σε περίπτωση διαζυγίου. Οι περισσότερες μετοχές που του αποδίδονται βρίσκονται μάλιστα σε καταπιστεύματα με συνδιαχειρίστρια τη σύζυγό του. Αν δεν υπάρχει προγαμιαία συμφωνία, κάτι που δεν είναι γνωστό, ένα διαζύγιο θα μπορούσε να του αφαιρέσει γύρω στα 70 δισ. δολάρια. Αυτό είναι σχεδόν το διπλάσιο από όσα πήρε η ΜακΚένζι Σκοτ από τον Τζεφ Μπέζος. Η Λόρι Χουάνγκ δεν έχει μιλήσει δημόσια, και τίποτα δεν δείχνει μέχρι στιγμής ότι σκοπεύει να ζητήσει διαζύγιο.

Το μισό μπορεί να χαθεί και από αλλού: στο χρηματιστήριο. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Χουάνγκ είναι μετοχές της Nvidia, οπότε κάθε πτώση της μετοχής τον κάνει φτωχότερο. Την 1η Οκτωβρίου, το Forbes τον αποτιμούσε στα 200 δισ. Στις 12 Νοεμβρίου είχε πέσει στα 143,2 δισ., δηλαδή είχε χάσει σχεδόν το 30% σε έξι εβδομάδες. Έτσι βγήκε και από τη δεκάδα των πλουσιότερων.

Και το κρας τεστ; Γίνεται κάθε μέρα, στις οθόνες του Nasdaq. Μόνο τον Οκτώβριο, οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου έχασαν μαζί 273 δισεκατομύρια δολάρια.

Οι 29 του κλαμπ

«Υπερδισεκατομμυριούχοι». Αυτός είναι ο νέος όρος που θα πρέπει να μάθουμε. Τον χρησιμοποιεί η Altrata, εταιρεία δεδομένων που ειδικεύεται σε πληροφορίες για πρόσωπα υψηλής επιρροής, όπως επιχειρηματικούς ηγέτες και δισεκατομμυριούχους, για όσους έχουν περιουσία άνω των 50 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με την έκθεσή της Billionaire Census 2026, το 2025 ήταν μόλις 29.

Αυτοί οι 29 κατέχουν 4,1 τρισ. δολάρια, δηλαδή το 27,2% του συνολικού πλούτου των δισεκατομμυριούχων του κόσμου. Το 2017 ήταν 10 και κατείχαν το 7,2%. Συνολικά, οι δισεκατομμυριούχοι έφτασαν τους 3.795, με αύξηση 8,2%, τη μεγαλύτερη της τελευταίας πενταετίας. Η περιουσία τους ανέβηκε κατά 12,8%, στα 15,1 τρισ. δολάρια, ποσό που πλησιάζει το ένα τέταρτο της κεφαλαιοποίησης του δείκτη S&P 500.

Τον μεγαλύτερο πληθυσμό δισεκατομμυριούχων έχει η Βόρεια Αμερική, με 1.337 άτομα (+11,6%). Ακολουθούν η Ευρώπη με 1.081 (+7,9%) και η Ασία με 881 (+6,5%). Μόνο οι ΗΠΑ μετρούν 1.265.

Η Altrata αποδίδει το άλμα κυρίως στο επενδυτικό κύμα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Από τις 150 εισηγμένες εταιρείες που συνεισφέρουν περισσότερο στον πλούτο των δισεκατομμυριούχων, όσες επένδυσαν ουσιαστικά στην AI είδαν την αποτίμησή τους να ανεβαίνει κατά 23% ταχύτερα την περίοδο 2024-25. Στη λίστα του Forbes της 12ης Νοεμβρίου, οκτώ από τους δέκα πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου χρωστούν την περιουσία τους στην τεχνολογία.

Τα βγάζεις με… 83.000 χρόνια δουλειάς

Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος της ιστορίας εμφανίστηκε στις 12 Ιουνίου 2026, όταν η SpaceX του Έλον Μασκ μπήκε στο Nasdaq. Το Forbes μέτρησε την κορύφωση της περιουσίας του στα 1,45 τρισ. δολάρια, όμως ως τα τέλη Ιουλίου είχε πέσει κάτω από τα 700 δισ. Τον Οκτώβριο πέρασε ξανά το όριο του τρισεκατομμυρίου, το έχασε και το ξανακέρδισε μέσα σε λίγες μέρες. Στις 12 Νοεμβρίου βρισκόταν στα 901 δισ.

Τα νούμερα αλλάζουν ανάλογα με τον μετρητή. Το Forbes, με στοιχεία της 1ης Μαρτίου 2026, κατέγραψε 3.428 δισεκατομμυριούχους με 20,1 τρισ. δολάρια και 36 πρόσωπα άνω των 50 δισ. Τα δημόσια στοιχεία της Altrata δεν κατονομάζουν τους 29, γι’ αυτό τα παρακάτω προφίλ στηρίζονται στις καταγραφές του Forbes: με περιουσίες της 12ης Νοεμβρίου 2026, εκτός αν αναφέρεται άλλη ημερομηνία.

Πόσο είναι, όμως, ένα τρισεκατομμύριο; Εύκολα το λέει κανείς, όμως δύσκολα κατανοεί πόσο ιλιγγιωδώς μεγάλη είναι αυτή η περιουσία, σε σχέση με τους δισεκατομμυριούχους.

Στο χαρτί, το δισεκατομμύριο και το τρισεκατομμύριο απέχουν μία συλλαβή. Στην πραγματικότητα, το τρισεκατομμύριο είναι χίλιες φορές μεγαλύτερο. Η διαφορά ανάμεσα σε κάποιον με 1 δισ. και σε κάποιον με 1 τρισ. είναι 999 δισ., δηλαδή σχεδόν ολόκληρο το τρισεκατομμύριο.

Γιατί δυσκολευόμαστε να το συλλάβουμε; Πρώτα, επειδή η καθημερινότητά μας δεν φτάνει ποτέ εκεί: ξέρουμε τι σημαίνουν 100 ευρώ ή 100.000 ευρώ, όχι 100 δισεκατομμύρια. Δεύτερο, επειδή η γλώσσα κρύβει την κλίμακα: «δισ.» και «τρισ.» μοιάζουν σχεδόν ίδια στον τίτλο μιας είδησης.

Μερικά παραδείγματα βοηθούν να μπει η διαφορά σε κλίμακα.

Σε χρόνο. Ένα εκατομμύριο δευτερόλεπτα είναι περίπου 11,5 ημέρες. Ένα δισεκατομμύριο δευτερόλεπτα είναι περίπου 31,7 χρόνια. Ένα τρισεκατομμύριο δευτερόλεπτα είναι περίπου 31.700 χρόνια, πολύ πριν ο άνθρωπος ανακαλύψει τη γεωργία.

Σε έξοδα. Αν ξόδευες ένα εκατομμύριο την ημέρα, ένα δισεκατομμύριο θα τελείωνε σε λιγότερο από τρία χρόνια. Για ένα τρισεκατομμύριο θα χρειαζόσουν περίπου 2.740 χρόνια. Αν είχες αρχίσει την εποχή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, το 776 π.Χ., θα είχες τελειώσει μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Σε μισθούς. Με μισθό 1.000 ευρώ τον μήνα, ένα δισεκατομμύριο θέλει περίπου 83.000 χρόνια δουλειάς. Ένα τρισεκατομμύριο θέλει περίπου 83 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή θα έπρεπε να είχες πιάσει δουλειά πριν εξαφανιστούν οι δεινόσαυροι, πριν από περίπου 66 εκατομμύρια χρόνια.

Σε… Ελλάδες. Ένα τρισεκατομμύριο ευρώ ισοδυναμεί με τέσσερα ΑΕΠ της Ελλάδας του 2025, που ήταν 248,4 δισ., ή με σχεδόν τρία ελληνικά δημόσια χρέη, που ήταν 362,9 δισ. Αν μοιραζόταν στους περίπου 10,4 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας, ο καθένας θα έπαιρνε περίπου 96.000 ευρώ.

Σε εταιρείες. Στις 9 Νοεμβρίου, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia ήταν περίπου 4,5 τρισ. δολάρια, περισσότερο από το ΑΕΠ της Ιαπωνίας.

Σε… Ωνάσηδες. Ένα τρισεκατομμύριο αντιστοιχεί σε περισσότερες από 300 περιουσίες Ωνάση σε σημερινά χρήματα.

Τεχνολογία και AI

Έλον Μασκ | Tesla, SpaceX | 869 δισ. δολάρια

Γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και είναι 55 ετών. Πέρασε από το PayPal, ίδρυσε τη SpaceX το 2002 και μπήκε στην Tesla το 2004 ως επενδυτής και πρόεδρος. Κατέχει περίπου το 38% της SpaceX, που απορρόφησε την xAI, και σχεδόν το 11% της Tesla. Οι μετοχές της SpaceX αντιστοιχούν σχεδόν στα τέσσερα πέμπτα της περιουσίας του.

Το εντυπωσιακό: για να κατοχυρώσει όλες τις μετοχές επιδόσεων που του έχουν υποσχεθεί, μεταξύ άλλων στόχων πρέπει να δημιουργήσει μόνιμη αποικία στον Άρη με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Τζεφ Μπέζος | Amazon | 361 δισ. δολάρια

Είναι 62 ετών και στα εφηβικά του χρόνια δούλεψε στα McDonald’s. Το 1994 ίδρυσε την Amazon στο γκαράζ του στο Σιάτλ, ως ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Παραμένει εκτελεστικός πρόεδρος με περίπου 8% των μετοχών. Έχει επενδύσει σχεδόν 30 δισ. στην πυραυλική Blue Origin και είναι συν-διευθύνων σύμβουλος της νέας εταιρείας AI Prometheus.

Το εντυπωσιακό: τον Σεπτέμβριο κέρδισε περίπου 102 δισ. δολάρια σε έναν μήνα, κυρίως επειδή ιδιώτες επενδυτές αποτίμησαν ψηλά τη Blue Origin και την Prometheus.

Λάρι Πέιτζ | Google | 233 δισ. δολάρια

Είναι 53 ετών και το 1998 ίδρυσε τη Google μαζί με τον συμφοιτητή του στο Στάνφορντ, Σεργκέι Μπριν. Υπήρξε διευθύνων σύμβουλος δύο φορές, παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος της Alphabet, κρατά όμως πολύ χαμηλό προφίλ. Σύμφωνα με το Forbes, είναι πλέον κάτοικος Φλόριντα.

Το εντυπωσιακό: τον Οκτώβριο, όταν η μετοχή της Alphabet έπεσε πάνω από 18%, έχασε περίπου 53 δισ. δολάρια. Αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν 18 περιουσίες Ωνάση, σε σημερινά χρήματα.

Μάικλ Ντελ | Dell Technologies | 229 δισ. δολάρια

Είναι 61 ετών, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που φέρει το όνομά του. Ξεκίνησε στα 19 πουλώντας υπολογιστές από το φοιτητικό του δωμάτιο στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Τα τελευταία χρόνια η Dell πουλά τους διακομιστές που ζητά η AI. Τον Δεκέμβριο, το ζευγάρι Ντελ δέσμευσε 6,25 δισ. για επενδυτικούς λογαριασμούς 25 εκατομμυρίων παιδιών στις ΗΠΑ.

Το εντυπωσιακό: από τα 141 δισ. του Μαρτίου έφτασε τα 268 δισ. την 1η Οκτωβρίου, σχεδόν διπλασιάζοντας την περιουσία του μέσα σε επτά μήνες. Μέσα στον Οκτώβριο έχασε 40 δισ.

Σεργκέι Μπριν | Google | 214 δισ. δολάρια

Γεννήθηκε στη Μόσχα, είναι 53 ετών και έφυγε με την οικογένειά του για τις ΗΠΑ στα έξι του χρόνια. Μετά τη Google είχε περάσει σε ημι-συνταξιοδότηση, αλλά επέστρεψε για να συμβάλει στο Gemini, το μοντέλο AI της εταιρείας. Παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και βασικός μέτοχος της Alphabet.

Το εντυπωσιακό: έχει ξοδέψει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια για να μπλοκάρει τον προτεινόμενο εφάπαξ φόρο 5% στις περιουσίες των δισεκατομμυριούχων της Καλιφόρνιας.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ | Meta | 211 δισ. δολάρια

Είναι μόλις 42 ετών, ο νεότερος της δεκάδας. Ίδρυσε το Facebook το 2004, ως φοιτητής στο Χάρβαρντ, και εξαγόρασε στη συνέχεια το Instagram και το WhatsApp. Παραμένει διευθύνων σύμβουλος και κατέχει περίπου το 13% της Meta. Τον Αύγουστο, η εταιρεία συμφώνησε σε διακανονισμό 18 δισ. δολαρίων με 29 αμερικανικές Πολιτείες, για τις επιπτώσεις των πλατφορμών της στα παιδιά.

Το εντυπωσιακό: τον Σεπτέμβριο η περιουσία του ανέβηκε περίπου 55 δισ. Τον Οκτώβριο έπεσε περίπου 40 δισ.

Τζένσεν Χουάνγκ | Nvidia | 178 δισ. δολάρια

Γεννήθηκε στην Ταϊβάν, είναι 63 ετών και διευθύνει τη Nvidia από την ίδρυσή της, το 1993. Οι επεξεργαστές της κυριάρχησαν πρώτα στα βιντεοπαιχνίδια και μετά στην AI, και τον Οκτώβριο του 2025 έγινε η πρώτη εταιρεία που άξιζε 5 τρισ. δολάρια. Από όλους τους παραπάνω, είναι εκείνος που κυριολεκτικά μετρά την περιουσία του σε μικροτσίπ, με περίπου 3% της εταιρείας.

Το εντυπωσιακό: στα εννέα του, σε οικοτροφείο του Κεντάκι, καθάριζε τουαλέτες. Ως έφηβος έπλενε πιάτα στα Denny’s, και η Nvidia γεννήθηκε το 1993 σε ένα τραπέζι της ίδιας αλυσίδας.

Λάρι Έλισον | Oracle | 172 δισ. δολάρια

Είναι 82 ετών, συνιδρυτής της Oracle το 1977, πρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας της, με περίπου 40% των μετοχών. Τον Οκτώβριο, μαζί με τον γιο του Ντέιβιντ, ολοκλήρωσε την εξαγορά της Warner Bros Discovery έναντι 110 δισ. δολαρίων. Έχει και ένα νησί της Χαβάης, το Λανάι, αποτιμημένο πάνω από 1 δισ.

Το εντυπωσιακό: τον Σεπτέμβριο του 2025 η μετοχή της Oracle ανέβηκε 36% σε μία μέρα και εκείνος άγγιξε προσωρινά τα 400 δισ. Σήμερα, η μετοχή έχει περίπου τη μισή αξία από την κορυφή του 2025.

Στιβ Μπάλμερ | Microsoft | 162 δισ. δολάρια

Είναι 70 ετών και ήταν ο υπάλληλος νούμερο 30 της Microsoft, την οποία διηύθυνε από το 2000 έως το 2014. Κράτησε μεγάλο μέρος των μετοχών του και λέει ότι είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος. Το 2014 αγόρασε τους Los Angeles Clippers με 2 δισ. Σήμερα η ομάδα αποτιμάται στα 7,8 δισ., αλλά το NBA τού επέβαλε τον Σεπτέμβριο πρόστιμο 30 εκατ. και αποκλεισμό ενός έτους.

Το εντυπωσιακό: ο πρώην υπάλληλος νούμερο 30 είναι σήμερα περίπου 41 δισ. δολάρια πλουσιότερος από τον ιδρυτή της εταιρείας, τον Μπιλ Γκέιτς.

Μπιλ Γκέιτς | Microsoft | 120,4 δισ. δολάρια

Είναι 71 ετών, συνιδρυτής της Microsoft και για πολλά χρόνια ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Σήμερα βρίσκεται στη 16η θέση του Forbes και ασχολείται κυρίως με το ίδρυμά του, στο οποίο μεταφέρει την περιουσία του. Μαζί με τον Γουόρεν Μπάφετ και τη Μελίντα Φρεντς Γκέιτς δημιούργησε το 2010 το Giving Pledge, με το οποίο δισεκατομμυριούχοι δεσμεύονται να δωρίσουν τουλάχιστον τη μισή περιουσία τους.

Το εντυπωσιακό: έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει σχεδόν όλη του την περιουσία μέχρι το 2045. Το Ίδρυμα Γκέιτς σχεδιάζει να ξοδέψει 200 δισ. δολάρια ως τότε και να κλείσει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς.

Πολυτέλεια και λιανικό εμπόριο

Αμάνθιο Ορτέγα | Zara, Inditex | 145 δισ. δολάρια

Είναι 90 ετών, γιος σιδηροδρομικού από τη βόρεια Ισπανία. Άρχισε να δουλεύει ως παιδί για θελήματα σε κατάστημα ρούχων, το 1963 έφτιαχνε γυναικείες ρόμπες και το 1975 άνοιξε το πρώτο Zara στη Λα Κορούνια. Κατέχει περίπου το 59% της Inditex και επενδύει τα μερίσματά του σε ακίνητα. Στη λίστα του Forbes, είναι ο πλουσιότερος μη Αμερικανός του πλανήτη.

Το εντυπωσιακό: φέτος εισπράττει από την Inditex το ρεκόρ των 3,23 δισ. ευρώ σε μερίσματα. Μέσα σε έναν χρόνο, δηλαδή, παίρνει περισσότερα από όσα αντιστοιχούν σε ολόκληρη την περιουσία του Ωνάση σε σημερινά χρήματα.

Άλις Γουόλτον

Ρομπ, Τζιμ και Άλις Γουόλτον | Walmart | 146,4, 143,1 και 132,6 δισ. δολάρια

Είναι τα παιδιά του Σαμ Γουόλτον, που ίδρυσε τη Walmart το 1962. Ο Ρομπ και ο Τζιμ καταγράφονται από το Forbes μαζί με τις οικογένειές τους. Η περιουσία τους προέρχεται από τα μερίδια της εταιρείας που κληρονόμησαν και οι τρεις μαζί φτάνουν περίπου τα 422 δισ. δολάρια.

Το εντυπωσιακό: η 77χρονη Άλις είναι η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, με βάση το Forbes.

Μπερνάρ Αρνό και οικογένεια | LVMH | 117,4 δισ. δολάρια

Είναι 77 ετών και διοικεί μια αυτοκρατορία με 75 μάρκες, ανάμεσά τους οι Louis Vuitton και Sephora. Το 1984 πήρε τον χρεοκοπημένο όμιλο που κατείχε την Christian Dior, απέλυσε 9.000 ανθρώπους και κέρδισε το παρατσούκλι «Εξολοθρευτής». Έχει βρεθεί και στην πρώτη θέση των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου.

Το εντυπωσιακό: τον Σεπτέμβριο βγήκε από τη δεκάδα του δείκτη Bloomberg για πρώτη φορά από το 2017. Το Forbes τον είχε στα 171 δισ. τον Μάρτιο, δηλαδή έχει χάσει περίπου 54 δισ. σε οκτώ μήνες.

Φρανσουάζ Μπετανκούρ Μεγιέρ και οικογένεια | L’Oréal | 102,9 δισ. δολάρια

Είναι 73 ετών και εγγονή του ιδρυτή της L’Oréal, Εζέν Σουλέρ. Κληρονόμησε την περιουσία από τη μητέρα της, Λιλιάν Μπετανκούρ, και η οικογένειά της κατέχει περίπου το ένα τρίτο της εταιρείας. Κρατά πολύ χαμηλό προφίλ.

Το εντυπωσιακό: η δεύτερη πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου έχει γράψει μελέτη για τη γενεαλογία των Ελλήνων θεών, καθώς και μια πεντάτομη μελέτη για τη Βίβλο.

Επενδύσεις, βιομηχανία και ενέργεια

Γουόρεν Μπάφετ | Berkshire Hathaway | 154 δισ. δολάρια

Είναι 96 ετών και τον αποκαλούν «μάντη της Ομάχα». Στο τέλος του 2025 αποσύρθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Berkshire Hathaway, στην οποία ανήκουν εταιρείες όπως οι Geico, Duracell και Dairy Queen. Έχει ήδη δωρίσει περίπου 68 δισ. δολάρια και έχει δηλώσει ότι θα δώσει το 99% της περιουσίας του.

Το εντυπωσιακό: αγόρασε την πρώτη του μετοχή στα 11 και έκανε την πρώτη του φορολογική δήλωση στα 13.

Κάρλος Σλιμ και οικογένεια | América Móvil | 122,1 δισ. δολάρια

Είναι 86 ετών, ο πλουσιότερος Μεξικανός, με οικογενειακές ρίζες στον Λίβανο. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός και στη συνέχεια στράφηκε στις επενδύσεις. Το 1990 συμμετείχε στην εξαγορά της κρατικής Telmex, με την οποία χτίστηκε η αυτοκρατορία του στις τηλεπικοινωνίες. Η οικογένειά του ελέγχει σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της Λατινικής Αμερικής.

Το εντυπωσιακό: αγόρασε τις πρώτες του μετοχές στα 12 του χρόνια, από μια μεξικανική τράπεζα.

Μάικλ Μπλούμπεργκ | Bloomberg LP | 94,9 δισ. δολάρια

Είναι 84 ετών και διετέλεσε δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η εταιρεία του έφερε τα χρηματοοικονομικά δεδομένα στις οθόνες των επαγγελματιών της αγοράς, με το περίφημο τερματικό Bloomberg, και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην ενημέρωση. Κατέχει περίπου το 88%.

Το εντυπωσιακό: το 1981, στα 39 του, απολύθηκε από τη Salomon Brothers με αποζημίωση 10 εκατ. δολαρίων. Μέρος της χρηματοδότησε την εταιρεία που ίδρυσε αμέσως μετά.

Γκαουτάμ Αντάνι | Adani Group | 89,2 δισ. δολάρια (Ιούνιος 2026)

Είναι 64 ετών και ο όμιλός του δραστηριοποιείται σε λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια και υποδομές. Το 2022 είχε φτάσει τρίτος πλουσιότερος στον κόσμο, πριν πληγεί η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του. Το 2024 κατηγορήθηκε στις ΗΠΑ για σχέδιο δωροδοκίας, κάτι που αρνήθηκε ο όμιλος, και το 2026 το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης κινήθηκε για την απόσυρση των κατηγοριών.

Το εντυπωσιακό: το 1998 απήχθη με αίτημα για λύτρα και το 2008 βρισκόταν στο ξενοδοχείο Taj της Βομβάης, την ώρα της τρομοκρατικής επίθεσης.

Μουκές Αμπάνι | Reliance Industries | 88 δισ. δολάρια (Ιούνιος 2026)

Είναι 69 ετών και διοικεί τη Reliance Industries, με έσοδα 125 δισ. δολαρίων και δραστηριότητες σε πετροχημικά, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, λιανικό εμπόριο και μέσα ενημέρωσης. Μαζί με τον Αντάνι εναλλάσσονται στην κορυφή των πλουσιότερων Ινδών.

Το εντυπωσιακό: το σπίτι του στη Βομβάη, η Antilia, έχει 27 ορόφους και τρία ελικοδρόμια. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, κόστισε τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια.

Τσαρλς Κοχ και οικογένεια | Koch Inc. | 73,8 δισ. δολάρια (Μάρτιος 2026)

Είναι 91 ετών και προεδρεύει της Koch, Inc. (πρώην Koch Industries) από το 1967. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία των ΗΠΑ σε έσοδα, με περίπου 125 δισ. δολάρια. Επειδή δεν είναι εισηγμένη, η εταιρεία δεν δημοσιεύει τριμηνιαία αποτελέσματα όπως οι περισσότερες που αναφέρονται εδώ.

Το εντυπωσιακό: βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας εδώ και 59 χρόνια. Μόλις το 2023 απέκτησε τον πρώτο του συν-διευθύνοντα σύμβουλο.